المغرب "يصعق" إسبانيا: الأزمة تتجاوز غالي .. انهيار الثقة وعداء للصحراء

عشية مثول إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو أمام القضاء الإسباني، وضع المغرب النقاط على الحروف بخصوص جذور الأزمة ومستقبل العلاقات بين الرباط ومدريد.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح حول الأزمة المغربية الإسبانية: “هذا الثلاثاء، 1 يونيو، سيمثل المدعو غالي أمام المحكمة العليا الإسبانية، وإذا كان المغرب سجل هذا التطور وأخذ علما به فإنه أيضا لا يرى في مثول أو عدم مثول المدعو غالي أمام المحكمة أساس الأزمة الخطيرة التي تعصف حاليا بالعلاقات بين البلدين الجارين”.
وسجلت وزارة الخارجية أن مثول المدعو غالي أمام المحكمة “يؤكد ما قاله المغرب منذ بداية الأزمة: لقد أقدمت إسبانيا بالفعل على تهريب شخص متابع قضائيا إلى أراضيها خلسة وبطريقة غير شرعية، وذلك لأجل حمايته من المتابعة القضائية على جرائم ارتكبت جزئيا على الأراضي الإسبانية”.
وأضاف المصدر ذاته أن مثول المدعو إبراهيم غالي أمام المحكمة “دليل إضافي يظهر الوجه الحقيقي لـ «البوليساريو» المتمثل في شخص زعيم ذي سلوك دموي، مارس انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وارتكب جرائم الاغتصاب والتعذيب ويرعى الأعمال الإرهابية”.
وتابع بأن هذا المثول “يؤكد مسؤولية إسبانيا الثابتة؛ لأن ضحايا المدعو غالي هم قبل كل شيء إسبان، وبالتالي فإن استجواب المتهم يشكل اعترافا صريحا وضمنيا بحقوق الضحايا والمسؤولية الجنائية لهذا الشخص عن الأفعال التي اقترفها؛ كما أنها المرة الأولى التي تستدعي فيها المحاكم الإسبانية هذا المسؤول وتواجهه بشكاوى ضحاياه بشأن جرائم خطيرة”.
كما أوضحت وزارة الخارجية أنه “بالإضافة إلى ذلك، هذه ليست سوى الشكاوى التي استطاع بعض الضحايا إخراجها إلى العلن؛ فماذا عن كل الضحايا من الأطفال والنساء والرجال الذين عانوا ويعانون من أهوال ‘البوليساريو’؟”، وزادت: “يعاني السكان المحتجزون في تندوف من المعاملة اللاإنسانية والتحقيرية من قبل ‘البوليساريو’ دون أن يصل صوتهم إلى العالم، ودون أن تنظر العدالة في وضعيتهم الكارثية”.
غالي.. ليس أصل المشكلة
صعد المغرب من لهجته تجاه إسبانيا، وأكدت وزارة الخارجية المغربية أن “جذور المشكلة في الواقع تتمثل في الثقة التي انهارت بين الشريكين”، مردفة بأن “الأصول الحقيقة للأزمة تعود إلى الدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة”.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أوضحت أن هذه الأزمة “غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله”، وأشارت إلى أنه “لم تبدأ الأزمة مع تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها؛ الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما، إنه اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا”.
“إذا كانت الأزمة بين المغرب وإسبانيا قد لا تنتهي إذا لم يمثل المدعو غالي أمام المحكمة فإنها أيضا لن تحل بالاستماع إليه فقط. إن توقعات المغرب تتجاوز ذلك بكثير، فالأزمة بأصولها التي ذكرناها آنفا تستوجب من إسبانيا توضيحا صريحا لمواقفها وقراراتها واختياراتها”، يورد بلاغ الخارجية.
وأكدت الوزارة ذاتها أنه “بالنسبة للمغرب فإن المدعو غالي يعكس صورة البوليساريو، فالطريقة التي دخل بها الأراضي الإسبانية بجواز سفر وهوية مزورين، على متن طائرة رئاسية جزائرية، يكشف بما لا يدع مجال للشك أن هذه الميليشيا الانفصالية تنقلب على نفسها وعلى جوهر وجودها”.
وتابع المصدر الوزاري بأنه “بالإضافة إلى قضية المدعو غالي، كشفت هذه القضية عن المواقف المناوئة والإستراتيجيات العدائية لإسبانيا تجاه مسألة الصحراء المغربية، وكشفت تواطؤ جارنا الشمالي مع خصوم المملكة للنيل من وحدة أراضيها”.
وتساءلت وزارة الخارجية، في تصريح صحافي، “كيف يمكن للمغرب في هذا السياق أن يثق في إسبانيا مرة أخرى؟ كيف يمكن أن نضمن أن إسبانيا لن تتآمر مرة أخرى مع أعداء المملكة؟ هل يمكن للمغرب حقا أن يثق بأن إسبانيا لن تتصرف من وراء ظهره؟ كيف يمكن استعادة الثقة بعد هذا الخطأ الجسيم؟ ما هي ضمانات الموثوقية التي يتوفر عليها المغرب إلى الآن؟ في الواقع، يتعلق الأمر بطرح السؤال الأساسي: ما الذي تريده إسبانيا فعلا؟”.
كما جاء في التصريح أن هذه الأزمة تثير أيضا “سؤالا جوهريا يتعلق بالانسجام والاتساق في المواقف.. لا يمكنك محاربة الانفصال في بلدك ودعمه لدى جارك”.
وأضافت الخارجية: “في إطار هذا التماسك والانسجام تجاه الذات أولا وتجاه شركائه ثانيا؛ لم يستعمل المغرب أبداً النزعة الانفصالية، لم يلعب أبدًا هذه الورقة في علاقاته الدولية، وخاصة مع جيرانه”، مشيرة إلى أن سياسة المغرب “كانت واضحة على الدوام تجاه إسبانيا؛ فخلال الأزمة الكاتالونية لم يختر المغرب الحياد، لقد كان من أوائل الذين وقفوا بحزم ووضوح وقوة إلى جانب الوحدة الترابية والوطنية لجاره الشمالي”.
“هنا يبرز سؤال مشروع: ماذا سيكون رد فعل إسبانيا لو تم استقبال شخصية انفصالية إسبانية في القصر الملكي المغربي؟ كيف سيكون رد فعل إسبانيا إذا تم استقبال هذه الشخصية علنًا ورسميًا من قبل حليفها الإستراتيجي، وشريكها التجاري المهم، وأقرب جار لها من الجنوب؟”.
واستطرد التصريح الصحافي: “لا يجب أن تكون ذاكرتنا قصيرة: ففي عام 2012 على سبيل المثال، عندما كان وفد اقتصادي كاتالوني يهم بزيارة المغرب، تم تعديل برنامج هذه الزيارة بناءً على طلب من الحكومة الإسبانية، بحيث لم يجر استقبال هذا الوفد من قبل مسؤولين من مستوى عال، كما أن ممثل سفارة إسبانيا في الرباط كان حاضرا خلال كل فترة المحادثات التي كان يجريها الوفد مع الجانب المغربي”.
وأشارت “الخارجية” إلى أنه عام 2017، “بقي المغرب منسجما مع نفسه ومبادئه، ورفض طلب استقبال ولقاء أحد القادة الانفصاليين الكبار في الحركة الكاتالونية”، مضيفة أنه “من حق المغرب إذن ألا يتوقع من إسبانيا تصرفا أقل مما عوملت به، هذا هو مبدأ الشراكة الحقيقة، فمبدأ المعاملة بالمثل مبدأ راسخ أيضا في العلاقات الدولية”.
تضامن المغرب مع إسبانيا
أوضحت وزارة الخارجية أن “هناك بالطبع صعوبات طبيعية مرتبطة بالجوار وحتمية الجغرافيا، بما في ذلك أزمات الهجرة الدورية، لكن ذلك لا ينبغي أن ينسينا أبدًا أن التضامن هو الشراكة، وحسن الجوار والصداقة مرتبطان بالثقة والمصداقية”.
وذكر المغرب أوجها من هذا التضامن من خلال على سبيل المثال أنه عام 2002، أثناء غرق ناقلة نفط، فتح مياهه الإقليمية أمام 64 سفينة صيد تابعة لمنطقة غاليسيا، في وقت لم تكن اتفاقات الصيد قد وقعت بعد، وزاد أنه عام 2008، عندما كانت إسبانيا في خضم أزمة اقتصادية، قام وبذراعين مفتوحتين وانطلاقا من واجب الشراكة وحسن الجوار بمنح استثناءات لرجال الأعمال والتأشير على تثبيت العمال الإسبان الذين لجؤوا إلى المملكة في سياق الأزمة الاقتصادية آنذاك.
“في خضم الأزمة الكاتالونية، كانت إسبانيا دائمًا قادرة على الاعتماد على المغرب، الذي دافع ودون تحفظ، عن سيادتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، من خلال إجراءات (حظر دخول الانفصاليين الكتالونيين إلى المغرب، وحظر أي اتصال بين القنصلية المغربية في برشلونة والحركة الانفصالية الكتالونية) والمواقف المتخذة (تصريحات دعم واضحة وقوية)”.
وشددت “الخارجية” على أن روح “التضامن نفسها سادت دائما التعاون الأمني ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وهكذا، مكّن التعاون في مجال الهجرة، منذ عام 2017، من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب منذ عام 2017، ومنع محاولات اعتداء لا حصر لها”.
وأفادت الوزارة بأن التعاون في محاربة الإرهاب “مكن من تفكيك عدة خلايا بامتداداتها في كل من المغرب وإسبانيا وتحييد 82 عملاً إرهابياً؛ تضاف إلى ذلك المساهمة الحاسمة التي تقدمها المملكة في التحقيقات التي أجريت أعقاب الهجمات الدموية في مدريد في مارس 2004. أيضا أثمر هذا التعاون في مكافحة تهريب المخدرات عن تبادل ناجح ومفيد لحوالي عشرين قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات”.
“كيف يمكن بعد كل هذا أن نتحدث بجدية عن التهديدات والابتزاز في ما يتعلق بتصريح سفيرة جلالة الملك في مدريد؟ والحقيقة أن الأمر لم يكن تهديدا أو ابتزازا، فالدفاع الشرعي عن المواقف لا يمكن أن يكون ابتزازا ولا يعادله بأي شكل من الأشكال”، توضح الخارجية المغربية.
وذهب المصدر ذاته إلى أن المغرب يميز بين روابط الصداقة مع الشعب الإسباني والعداء الذي تكنه بعض الأوساط السياسية.
“في هذه الأزمة المغربية الإسبانية الخطيرة يميز المغرب على الدوام وبشكل واضح بين الشعب الاسباني وبعض القادة السياسيين ذوي الرؤية البعيدة الذين يقدرون الصداقة مع المغرب وحسن الجوار، من جهة، وفئة من السياسيين والحكوميين والإعلاميين وبعض الفاعلين الجمعويين، الذين يجهدون في استغلال قضية الصحراء المغربية والإضرار بمصالح المملكة؛ إنهم الأشخاص أنفسهم المطمئنون لخلاصاتهم الدوغمائية التي عفا عنها الزمن، والذين يواصلون النظر إلى المغرب من منظور متعال يمتح من موروثات الماضي الاستعماري سيئ الذكر”.
وشدد التصريح الصحافي على أن المغرب “ليست لديه مشكلة مع الشعب الإسباني ومواطنيه، والعاملين الاقتصاديين فيه، والفاعلين الثقافيين، والسياح، الذين يتم الترحيب بهم بحرارة كأصدقاء وجيران. حتى إن بعض المواطنين الإسبان يعملون في القصر الملكي المغربي قبل فترة طويلة من ولادة جلالة الملك وأصحاب السمو الملكي والأمراء والأميرات، وهذا يعني في الواقع أن المغرب متشبث بالروابط بين المغرب وإسبانيا ولا يتخلى عن وثاقة وقوة هذه الروابط الإنسانية”.
وخلص تصريح وزارة الخارجية أن المغرب سيبقى “مرتبطا بعلاقات صداقة طبيعية وأصيلة م الشعب الإسباني”، داعية إلى نشر هذا البيان بالكامل لتنوير الرأي العام الإسباني وتقديم الحقائق والمعطيات والأرقام إليه.
خلاصة المقال : المغرب يطالب بالوصاية على إسبانيا.
بورقعة و بوخروبة و بطوش يميزهم الخبث و التشلهيب و التخلويض و النفاق و الكذب و البهتان و المراوغة …. انهم وجوه لعملة مزيفة
اصلا ابراهيم الرخيص يخضع للعلاج في جناح الامراض الجلدية لانه يعاني من حروق وهذا مايدل على انه قد اصيب بشظايا من صواريخ الدرون التي فرتكت البندير والبقية في ذلك اليوم يعني انه تزگل ولكن بقا معذب واخا بقا حي تابعو المغرب للسبيطار كيدير ليه سكرات الموت وعذاب القبر عن بعد فالسبيطار هههههههه..الدق والسكات..الدق تم..المغرب اولا والصحراء المغربية قبل كل شيء..عاش المغرب..عاشت امريكا قاهرة ومخرجة الفئران من الجحور..شكرا ترامب..شكرا بايدن..شكرا لليهود المغاربة اينما كانوا..نعم للاعلان الثلاثي المغربي الامريكي الاسرائيلي ولا عزاء لمملكة بورقعستان وفدرالية جيرمانيستان و اقليم فراقشيستان وسنطيحة سانداليستان…
على المغرب دعم الانفصال في كتلونيا والقبايل في مقاطعة فرنسا
المغرب يغير من سياسته. من التعامل والحشمة الى القصوحية والعصا في الراس
وزارة الخارجية عندها علم بضعف حجج الدعوة الموجهة ضد غالي وبأنه قد يغادر أسبانيا في اي وقت شاء. لذلك فهي تزيد من تأجبج الازمة التي ليست في صالح البلدين….
قال وارين بافيت ذات مرة لا تراهن أبدًا ضد أمريكا وآنا اقول لكم اليوم لا تراهن أبدًا ضد المخزن
إسباني دولا عدوا ميتل جزاير وأكتر تحفير لي المغرب موندو سنوات والمغرب يتعامل معها بي حوسن نيا
تمنيت تمشي هاد كورونا فحالها و نديرو شي مسيرة مليونية تضم كافة أطياف الشعب المغربي العريق و تكون هاد المسيرة في مدينة البوغاز طنجة لكي نظهر للاسبان أن الشعب المغربي بجميع مكوناته ملتف حول قضيته الأولى قضية أقاليمنا الجنوبية العزيزة و كذا لتأكيد أن المغرب ضد النفاق الاسباني اتجاه هذه القضية.
كل هذا جميل
ولكن….
لماذا لا تخرج تصريحات بهذا الوضوح و هذه الجدية اذا تعلق الامر بشؤوننا الداخلية؟؟؟
ما الصعب في تنظيم مؤتمرات صحفية لوزير الصحة، رئيس الخطوط الملكية، وزير الداخلية، رئيس اللجنة العلمية ضد كورونا، وزيرة السياحة، رئيس بنك المغرب، الوزير الاول…….
الا تستحيون؟ هل هي اسرار لا حق لنا في معرفتها ام اننا اغبياء لن نفهم ام اننا لا حق لنا اصلا ان نعرف؟؟؟
ثم بعد ذلك تشتكون من الشائعات.
المغرب ليس اي مشكل مع الشعب الاسباني بل مع الدولة الاسبانيبة
المغرب ليس مسكل مع الشعب الجزاءري الشقيق بل مع الجيس الجزائري
المغرب لبس اي مشكل مع الشعب الثحراوي بل مع جبهة البوليساريو
المغرب ليس اي مشكل مع منطقة الريف بل مع الذين يطالبون بحقوق سكان منطقة الريف
هل فهمتهم شيئا ،،وكان الدولة لا تمثل الشعب وعندما تخاطب الدولة فانك تخاطب الشعب وما هم الا ممثاون يعكسون ارادة السعب الذي اختارهم ليسيذوا على نفي النهج
ما زال المغاربة يظنون ان حكام الدول الاخرى من الجيران يتصرفون هكذا مثلهم يعكسون ارادة فرد واحد على تصرفات الدولة ،،المغرب هو الباد الوحيد الذي يتصرف عكي ارادة الشعب والتطبيع خير مثال واقرب مثال
هذه الديماغوجية انتهت منذ نهابة الاتحاد ااسوفياتي اكن المغرب ما زال يعمل بها ولذلك فلان يكون لها اي صدى
بغيتي تكون صاحبي راه قانون الصحبة هو رابح رابح و العكس الله يعاوننا و يعاونك . منك عدد
Le Maroc doit commencer sereinement et ne pas se précipiter pour couper rapidement les relations publiques avec eux. Tout d’abord, le Maroc commence à fabriquer des produits importés d’Espagne puis à trouver plus de nouveaux marchés pour apporter ses besoins et vendre ses produits.
Lier de bonnes relations avec tous les pays du monde.
Le meilleur voisin de l’Espagne est le Maroc, et il doit établir des relations stratégiques avec lui et sortir tranquillement de ses terres coloniales.
Nous devons fabriquer;
Fabrication des matériaux nécessaires et amener les investisseurs partout.
Le monde devrait encourager le Maroc.
سؤالي هو
بأي اسم سيتم المناجاة على المتهم
ابراهيم رخيص أم ولد بطوش
لماذا تريدون اعتراف اسبانيا بمغربية الصحراء يا سادة ؟.اسبانيا اعترفت بمغربيتها يوم سلمتها للمغرب .اهناك اعتراف أكثر من التسليم .أما قضية إبراهيم الرخيص فإذا مثلا سجن هل تبقى بولساريو دون رءيس؟؟ طبعا لا .سيأتي النظام الجزاءري بواحد آخر وهلم جرا.الجزاءر دمرت العلاقة بين المغرب وألمانيا وهاهي تنجح ثانية في تفخيخ العلاقة المغربية مع اسبانيا ورجعت إلى الوراء تتفرج…..حذاري هذه السيناريوهات ربما تتكرر مع بعض أصدقاء المغرب المقربين.
إسبانيا هي من ادخلت هؤلاء الى الصحراء وصنعتهم فهي لن تنسى حدث المسيرة الخضراء الراحل الحسن التاني وتضحيات المغاربة بانفسهم بدون سلاح هزيمة كالبعبع فحين راو الشباب يدخل الثغر المحتل فزعرت وذعرت كاءن الماضي يعود من جديد
انشاء الله سيبقى المغرب رقم صعب عليك يا اسبانيا
الى متى سنضل في السكوت امام بلد منافق يريد منك مساعدته و يطعنك من الخلف
انها السياسة الاوروبية لا يرون في افريقيا الا امهم التي ترضعهم من خيراتها ، و يتبجحون بالديمقراطية
الاسبان خائفون من تنمية المغرب و لا يريدون الخير له و هده عقدتهم مند فتح الاندلس
يجب علينا تقوية و الخدمة على شؤوننا الداخلية لان الاعداء اصبحت تظهر و تتبعثر اوراقها
هناك الكابرانات و اسبانيا و موريتانيا
اما البوليخاريو فانها دمية يتلاعب بها الثلاث لتحقيق مصالحهم
يجب على المغاربة مقاطعة السلع الاسبانية و العلاقات مع اسبانيا
و سنرا ان مدريد ستصبح اكثر من الموزنبيق في اقل من شهر
Les choses sont claires, l’Espagne ne veux pas d’un Maroc fort, ils ont toujours eu peur de nous. Donc ils vont tout faire pour nous affaiblir.
إسبانيا تعتقد أنها وحدها من يتنفس الأوكسجين على وجه الكرة الأرضية وان المغاربة يعيشون في عالم اخر لكن لا تعرف انه بتصرفاتها الصبيانية تنمي في المغاربة روح الإنتقام في اليوم الموعود وكأن الله خلق العالم لتصبح إسبانيا متوفقة إلى آخر الزمن وهدا خطأ فادح يا أهل بورقعة فاعلموا ان امامكم فرصة تاريخية لتتبيت الهدنة مع المغرب بتسليمه كل اراضيه المحتلة لانه سيأتي يوم سيدفع فيه احفادكم التمن غاليا
الصحراء مغربية وسبته ومليلية والجزر الجعفرية مغربية و لعز والنصر لبلادنا الغالي الأسد الأطلسي الإفريقي العضيم المغرب الشريف من طنجة العالية إلى الكويرة الغالية و الخزي والهزيمة للعدوة الصليبيه القشتاليه المجرمة الخسيسه المسمات إسبانيا
إذا كان المغرب يعامل بالمثل، فيجب بناء سفارة كتالونيا في الرباط و استقبال رئيس جمهورية كتالونيا Carles Puigdemont.
ثم طرد السفير الإسباني.
أعراض السكيزوفرينيا و انفصام الشخصية :
اسبانيا تدعم الإرهاب باستقبالها إرهابيا بطريقة سرية و بأوراق مزورة و تقوم بالدفاع عنه و معالجته .. و تطالب المغرب باحترامها.
اسبانيا لا زالت تستعمر مدينتين في المغرب ، و اللاستعمار هو نوع من أنواع الإرهاب .. و تطالب المغرب بحمايتها من الارهاب
اسبانيا تحارب الانفصاليين و ترفض انفصال كاتالونيا عنها ..و في نفس الوقت تساعد الانفصاليين و تدعو إلى انفصال الصحراء عن مغربها ..
وصفة علاج اسبانيا :
يجب قطع العلاقات مع اسبانيا و حتى أوروبا إن لزم الأمر.. و تعويض عملية “مرحبا” ب “”وداعا”.
و مرحبا بحلفائنا الجدد ، الأقوياء كأمريكا ..
و على المغرب تغيير بوصلة التعاون إلى الصين و روسيا و انجلترا أيضا ،و استقبال الجالية عن طريق جبل طارق التابع لإنجلترا .
خاوتي المغاربة برافو عليكم قدرتو توقفو في وجه الاسبان عكس الجزائر الفاشلة نوقفو برك في طوابير الحليب و الزيت و الماء ، اتمنى فتح الحدود و الحرقة للمغرب لأعيش بكرامة و ابتعد من الجزائر نحن نعيش في مجاعة و كأننا الصومال .
بغض النظر عن اصل ضحايا ابراهيم غالي، فاني لا افهم لماذا لم يستثمر المغرب تعذيب البوليساريو للاسرى المغاربة، هم لا زالوا احياء ويمكن الانصات لهم ومنهم مدنيين؟؟؟؟لماذا لم تساعدهم المغرب في تشكيل لجنة ودعمهم قضائيا في المحاكم الدولية. تعذيب الاسرى جريمة في نظر اتفاقية جنيف التي صادقت عليها الجزاءر والجرائم وقعت فوق اراض جزاءرية.
كلام جدي غي الصميم و يجب على اسبانيا ان تفهم دالك
صراحة لم أتفاجأ من موقف إسبانيا فهي تلعب على الحبلين وتستغبي المغرب والجزائر وفي نفس الوقت تسعى الى إخضاع المغرب وجعله يفكر فقط في قضية الصحراء وينسى المدينتين المحتلتين ويستنزف إقتصاديا،المغرب بيده تحطيم إسبانيا بسهولة بدعمه للكتلان والباسك والأندلسيين،وخنقه بملف الهجرة والإرهاب وتعامله المباشر مع بريطانيا من خلال جبل طارق، ولاننسى أنا سكان المدن المجاورة للمدينتين يمنكهما إزالة الأسلاك الشائكة وغزو المدينتين بسهولة
بيان واضح رائع مفصل ومتناسق شكرا للدبلوماسية المغربية على مواجهة الازمات بالتحدي والبراهين والمعاملة بالمثل ، هذا الاسلوب الذي افتقدناه في معاملاتنا الدولية لسنين طويلة ، اضافة الى ان التلويح بالمعاملة بالمثل في النزعة الانفصالية في الجارة الايبيرية كان موفقا . شكرا لسي بوريطة ومن معه
المغرب لا يرى في مثول أو عدم مثول المدعو غالي أمام المحكمة أساس الأزمة الخطيرة التي تعصف حاليا بالعلاقات بين البلدين الجارين….
لماذ لم تقولوها من الأول دون ارسال القاصرين لسبتة ؟ هدشي تبرهيش والله
فعلا يجب تنوير الرأي العام الإسباني بالحجج حتى يعلم أن هناك فساد خفي يكتسح الحكومة الاسبانية بدريعة الحرية والديمقراطية و و و….. فلا ندري مدى نسبة استقلالية القضاءالإسباني؟؟
الله يرضي عليك و يكثر من أمثالك معالي الوزير . يوما على يوم أزداد فخرا بوطني مزيدا من التقدم و الإزدهار لوطني الحبيب للحاق بركب الدول المتقدمة.
اجد في هذا البيان ما يشفي غليل كل المغاربة الاحرار، وانا اعتبر نفسي واحدا منهم. لقد كانت لغة البلاغ وفصاحة خطابه ووضوح عباراته، مقنعة وحجاجية لكل من هو في حاجة لحجة تضخض طرح العدائيين.
عاشت المملكة المغربية حرة شريفة معتزة بماضيها ومؤمنة واثقة في مستقبلها تحث شعار الله – الوطن – الملك.
تصريح قوي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس..
إياك أعني يا بورقعة و احذري يا جزائر
فعلى المغرب أن يحمي حدوده ويطالب إسبانيا بالاعتراف بمغربية الصحراء، وتتفادى اللعب على الحبلين إستغلال غاز الجزائر واستغلال المغرب عير التبادل التجاري وتصدير منتجاتها، اتمنى أن يكون المسؤولين صريحين وحازمين في انتزاع الإعتراف الإسباني بحكم هي من كانت تستعمر الأرض وهي من وقعت على استقلال الجنوب المغربي خلال المسيرة الخضراء، فلاداعي للتخوف على المهاجرين القانونيين بإسبانيا هناك قانون دولي يحمي المكتسبات،
بصراحة بعد ما قرأت هذا المقال لا يوجد شئ أقوله ، مقال في قمة الروعة والرقي بما يفعله المغرب إتجاه جرانه ، كما أرجو أن يترجم هذا المقال إلى الشعب الإسباني ويعرف الحقيقة بل إلى كل دول أوروبا بصفة عامة ، بعد هذا المقال يجب على إسبانيا أن تختبئ تحت الآثار الإسلامية الموجودة في أراضيها ، شكرا هيسبريس
موقف اسبانيا وبعض الدول الاوربية أزيل عليه الضباب وهو ان يطيل مشكل الصحراء إلى الأبد حتى يجعلون نقطة ضعف لدول شمال أفريقيا ان شاء الله لن ولم يكون
ارفع القبعة لمن صاغ هذا التصريح الصحافي ، تحياتي لبورطة …
من حق اسبانيا ان تهرب من تشاء وان تأخذ الموقف الذي تشاء اتجاه قضيتنا الوطنية ومن حقنا ان مكيف من حق المغرب ان يكيف موافقه ومصالحه مع اسبانيا وفق مصلحته العليا ولا يعقل ان تختار اسبانيا ما تراه مناسب لها وتترك ما لا يناسب المغرب المصالح المشتركة تكون متبادلة وليست انتقائية
Franchement je suis fière d être marocain hmdollah on choisi les bons moments pour faire comprendre au monde que nous sommes plus qu un état nous sommes une empire chérifienne
يجب على المغرب ان يعيد النظر في علاقاته مع الدول “الصديقة”التي لها وجهان متناقضان ،تستفيد من خيرات البلاد سواء الطبيعية أو البشرية أو الاقتصادية ومن خبراتنا الأمنية وفي شتى المجالات ،وبالمقابل تطعننا من الخلف الشيء الذي لا يمكن ان نقبله بتاتا مهما كلف ذلك من ثمن ،إلا وحدتنا الترابية فهي خط احمر بالنسبة للمغاربة جميعا ،ولن نقبل أبداً ان نكون سذجا اكثر من اللزوم ،اشهار الورقة الحمراء في وجه الإسبان وغيرهم من أعداء الوحدة الترابية مطلبنا جميعا في ظل المعطيات و المواقف الغير الأخلاقية السائدة حاليا
استقبلت الجزائر منظمة إيتا الباسكية في أراضيها خلال السبعينيات لتدريبهم على صنع الانفجارات فهل نسيت إسبانيا الدولة التي تتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها
Jamais depuis la présidence de José María Aznar un gouvernement espagnol n’était allé aussi loin dans sa confrontation avec le régime marocain.
Un régime qui a ouvert plusieurs fronts en même temps
لم يحدث قط منذ رئاسة خوسيه ماريا أثنار أن قطعت الحكومة الإسبانية شوطا طويلا في مواجهتها مع النظام المغربي.
نظام فتح عدة جبهات في نفس الوقت
في الصميم. أرفع القبعة عاليا للإشادة بالموقف الدبلوماسي المغربي تجاه اسبانيا من خلال نشر هذا البيان السياسي.
أعجبتني( لا يمكن محاربة الانفصال في بلدك ودعمه لدى جارك ) يبدو لي أن العين بالعين و الجروح قصاص .
آن الأوان لأن نفرض على جيرلننا الإحترام و حسن الجوار، فإن كانو قد استعمرونا لسنوات في وقت من الأوقات فنحن استعمرناهم لقرون عديدة. كفا من التعالى و النفاق، عاش المغرب من السعيدية إلى الݣويرة مرورا بسبتة و مليلية
لا يحيق المكر السيء الا باهله….ازيد من 45 عام واسبانيا تخدعنا و هي في الحقيقة وجه خفي لبوليزاريو … اعماها الحقد والندم والضغينة منذ المسيرة الخضراء المضفرة …. نعم لقد ندمت اشد الندم على انسحابها من صحراءنا …
اما سبتة و مليلية ….. صبرا فنحن قادمون ….
ولكي تعود المياه لمجاريها يجب تسوية جميع الملفات … بما ان المستور فضح … يجب طرد المستعمر الاسباني . ومن بعد ذلك يمكن الكلام .
المغرب أزاح الستار عن عورة الجزائر وإسبانيا وجعلها مكشوفة للعالم.
القضاء الاسباني في المحك وأمام امتحان عسير لان معطيات القضية كلها تجعل من أركان الجريمة المركبة قائمة وثابتة: جرائم حرب + اغتصاب + تزوير + إهانة القضاء.
لذا، فإن السؤال يتجاوز متابعة ابن بطوش من عدمها إلى استقلالية القضاء الاسباني الذي عليه أن يثبت أنه مستقل وغير مسيس وبالتالي متابعة كل من وجه له الإهانة أمام العالم ومارس عليه التضليل.
لا مصلحة لفرنساواسبانيا ان يكون المغرب موحدا قويا.يريدوه المغرب ضعيفا ذليلا.كابرانات فرنسا هدفهم عرقلة التقارب المغاربي.هدفهم تشتيت وهلاك المغرب وتحويله إلى يمن.اجدادنا الدين ساعدوا الجزاير في حرب الاستعمار.يتالمون في قبورهم.علينا الصمود في وجه اسبانيا والمانيا.اما الجزاير.فنضوب ريع البترول سيؤي لنهاية عهد الكابرانات.اما المغاربة خونة الداخل والخارح.سياتي وقت سيحاسبون على كل الاذى الدي سببوه للوطن.
هذا المقال يحضر الراي العام لما سيحدث قريبا و هو ان بن بطوش سيعود الى الرابوني دون محاكمة.
اي ان المشكلة ليست في بن بطوش و انما في اشياء اخرى.
لا حول ولا قوة الى بالله
إلى الأمام
الصحراء قضية حياة أو موت بالنسبة للمغرب والمغاربة
دبلوماسية الحزم و حزم الدبلوماسية
لن نتنازل عن الحقوق . أما الشركاء الراغبون في التعاون على قدم المساواة فرحبا بهم أما الغدارون فلا نقيم لهم وزنا و لو كنا نأكل معهم ذهبا .
الكثير يرغبون في صداقة المغرب و مستعدون لتأييد مطلبه العادل صراحة و دون لف أو دوران
بعدا هذا…الكرة الآن في ملعب ريال مدريد..الحَكَم هو الحكمة و حسن النية و إلا المبارة الودية ستصبح غير ودية بأعطاب كثيرة..
مغربي وأفتخر ،وزارة الشؤون الخارجية ممثلة في شخص السيد بوريطة الله يعطيك الصحة ويرحم من قراك وربتك وحلتي للصبليون فالكرجوطة معرفوش كغايديرو معاك ،عصر الإنحطاط قد ولى بلا رجعة . إذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا.
لا فرق بينك وبين غالي لاحظت كل تعليقاتك سلبية تجاه كل ما هو مغربي وبالاخير سوف تصاب بالسعار
اليوم اصبحت مسألة الثقة بين البلدين هي التي تطرح فقد كان المغرب يتعامل مع اسبانيا في اطار من التعاون في جميع الميادين بصدق وشفافية تامة لكن اسبانيا على على عكس ذلك تتعامل بمنطق الاستعلاء والاستغلال .
لذلك فمحاكمة غالي لن تفيد في شيء اذا لم تعبر اسبانيا بصراحة عن موقف صريح تجاه الصحراء المغربية التي استرجها المغرب بدون حرب لكونه صاحب الحق فيها .
مقال رصين وضع النقاط على الحروف في العلاقة مع حكام اسبانيا الحاليين عمل أكثر من رائع من الدبلوماسية المغربية
يجب التحلي بكثير من الدبلوماسية خاصة ان اسبانيا محتلة لسبتة و مليلية يجب قولها صراحة وممارسة الدبلوماسية الايجابية اتجاه الدول “الاخرى الصديقة ”
هذا بيان توضيحي مهم جدا ليظهر الحقائق كما هي في الواقع وسيضع اسبانيا امام مسؤوليتها امام جارها المغرب كما سيظهر للمواطن المغربي والاسباني مدى خطورة ما صدر من الحكومة الاسبانية بتواطءها مع اعداء الوحدة الترابية للمغرب.
أستغرب فعلا من جرأة المغرب على دول كانت إلى الأمس يخاف منها الجميع… اتمنى ان تكون لدينا ديبلوماسية مثل المغرب و ان لا يحتقرنا بوقادوم بكلامه أمام وزيرة إسبانيا… أحس بالخجل كجزائري من كلامه… برافو المغرب
بان المستور إسبانيا هي صانعة البوليزاريو قبل خروجها من الصحراء المغربية اما الجزاءر فهي حاضنته
المتضرر هو الشعب والاقتصاد الوطني . الحكومة تسير في اتجاه ومع من يدبرون العجز للاقتصاد الوطني. ما حدث مع إسبانيا مدبر كي يتم خنق الاقتصاد الوطني وأن نسبح في ديون خارجية . المفرب تدبر له ملفات كي يتم تفقيره وكي يتم ايضا تغيير لونه السياسي . وهدا تشارك فيه احزاب داخلية دون أن تدري بما تفعله وما سينتج عن دلك من خطورة على الجميع بدون استثناء. نفتقد إلى سياسيين أقوياء يريدون الخير لبلدهم ولا ينفدون أوامر البنك الدولي .
الرجل المناسب في المكان المناسب ..من حقنا ان نفتخر كمغاربة ان لدينا ولااول مرة وزارة الخارجية قوية فعلا مغرب اليوم ليس بمغرب الأمش ..شكرا لفريق السيد بوريظة