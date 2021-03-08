المغرب يصل إلى مرحلة الحسم لتفادي عرقلة حملة التلقيح ضد الجائحة

توقع خبراء في قطاع الصحة وقوع أزمة التزويد باللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” بسبب هيمنة بعض الدول المصنعة على الشركات المنتجة لها؛ إذ منعت إيطاليا قبل أيام تصدير ربع مليون حقنة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد إلى أستراليا ورفعت شعار “نحن أولى”، الأمر الذي دعمته فرنسا.

ورفع الاتحاد الأوروبي شعار “أوروبا أولا” ومنع الشركات المصنعة للقاح التي لها فروع في دول أوروبية من التصدير خارج القارة.

ورغم هذه الخطوة التي وصفها البعض بغير الأخلاقية، فإن المفوضية الأوروبية تضغط على واشنطن لضمان أن ستصل اللقاحات المنتجة أو المعبأة في الولايات المتحدة كاملة إلى أوروبا.

وإلى حدود اليوم، فإن معهد الأمصال الهندي المنتج للقاح أسترازينيكا-أكسفورد البريطاني هو أكبر مورد للمغرب بـ7 ملايين حقنة، فيما لم تتعد وارداته من لقاح “سينوفارم” الصيني مليونا ونصف مليون حقنة، حيث تعمد بكين إلى سياسة “التقطير” لضمان الانتشار في أكبر عدد من الدول الإفريقية.

وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المملكة كانت تنتظر وصول إمدادات من لقاح “أسترازينيكا” من أحد المصانع الأوروبية، لكن يبدو أن شعار “أوروبا أولا” قد حال دون ذلك.

وبلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من التلقيح في المغرب ثلاثة ملايين و913 ألفا و615 شخصا، فيما استفاد من الحقنة الثانية 578 ألفا و942 شخصا، أي إن مخزون اللقاح تبقى فيه حوالي نصف مجموع الحقن التي حصل عليها المغرب، ما يعني أن تسريع عملية التطعيم لبلوغ المناعة الجماعية مشروط بوصول ملايين الحقن الأخرى.

وفي هذا الصدد، نبه البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، إلى تأثير حرب اللقاحات العالمية على المغرب، مشيرا إلى أن “الحرب ستستعر من أجل الوصول إلى اللقاحات انطلاقا من مؤشرات كثيرة تدل على ذلك وتفرض على المغرب أخذها بعين الاعتبار”.

وأوضح الإبراهيمي أنه بالنسبة للقاحات المستعملة حاليا في المغرب، “يظهر وكما كنا نخشى أن الضغط الكبير على لقاح أسترازينيكا سيهدد تزويدنا به للأسباب متعددة”، ذكر منها ارتفاع طلب الدول الأوروبية على هذا اللقاح وضغطها على الشركة المصنعة، ولا سيما بعد تراجع فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى عن قراراتها بعدم استعماله للأشخاص فوق 65 سنة.

وأضاف البروفيسور الإبراهيمي، من خلال صفحته على “فيسبوك”، أنه “يوازي ارتفاع الطلب على لقاح أسترازينيكا، ويقابله (بلطجية) أوروبا في الحفاظ على الجرعات المصنوعة ببلدانها”، لافتا إلى أن “بريطانيا بدورها وبعد (غنيمة) الحصص الأوروبية، تفعل أولويتها وتفرض توصلها بملايين اللقاحات من الكوشفيد الهندي التي كانت معدة لدول أخرى مثل المغرب”.

وأكد المصدر ذاته أن “الصين ستحافظ على استراتيجيتها تجاه المغرب التي تعتمد على (تقطير) و(تقتير) بعض الجرعات هنا وهناك للحفاظ على جميع التوازنات الجيوسياسية الإقليمية. وأظن أنها ستبقى وفية لسياسة الـ 500 ألف جرعة”.

ودعا الإبراهيمي أمام هذا الوضع السلطات المغربية إلى الترخيص واقتناء لقاح روسيا “سبوتنيك”، بالإضافة إلى تسريع الحصول على 1.4 مليون حقنة المخصصة للمغرب في إطار برنامج “كوفاكس” لمنظمة الصحة العالمية، وشدد على ضرورة “إعطاء كل التراخيص اللازمة لاستيراد هاته اللقاحات إذا أمكن وفي أقرب الآجال”.

ويبدو أن وزارة الصحة المغربية واعية بالصعوبات التي يمكن أن تواجهها في القادم من الأيام. وقال عبد الفتاح شكيب، اختصاصي في الأمراض التعفنية بالدار البيضاء، إن من بين الحلول البديلة، “حقن المتعافين من فيروس كورونا بحقنة واحدة فقط بعدما أكدت دراسة علمية دولية نجاح هذه العملية”، وهو ما سيمكن من اقتصاد مئات الآلاف من الحقن.

وأورد الدكتور المغربي أنه “يمكن كذلك تغيير الفترة الزمنية بين الحقنة الأولى والثانية بالنسبة للقاح أسترازينيكا لتصبح ثلاثة أشهر، لتفادي توقف حملة التلقيح في المغرب في حالة وجود أزمة على مستوى التزويد باللقاحات”؛ ما يعني أن توقع وزير الصحة خالد آيت الطالب بالوصول إلى مناعة جماعية خلال خمسة أشهر، هو أمر رهين بوصول بقية الحقن في وقتها.