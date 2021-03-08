المغرب يصل إلى مرحلة الحسم لتفادي عرقلة حملة التلقيح ضد الجائحة

توقع خبراء في قطاع الصحة وقوع أزمة التزويد باللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” بسبب هيمنة بعض الدول المصنعة على الشركات المنتجة لها؛ إذ منعت إيطاليا قبل أيام تصدير ربع مليون حقنة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد إلى أستراليا ورفعت شعار “نحن أولى”، الأمر الذي دعمته فرنسا.
ورفع الاتحاد الأوروبي شعار “أوروبا أولا” ومنع الشركات المصنعة للقاح التي لها فروع في دول أوروبية من التصدير خارج القارة.
ورغم هذه الخطوة التي وصفها البعض بغير الأخلاقية، فإن المفوضية الأوروبية تضغط على واشنطن لضمان أن ستصل اللقاحات المنتجة أو المعبأة في الولايات المتحدة كاملة إلى أوروبا.
وإلى حدود اليوم، فإن معهد الأمصال الهندي المنتج للقاح أسترازينيكا-أكسفورد البريطاني هو أكبر مورد للمغرب بـ7 ملايين حقنة، فيما لم تتعد وارداته من لقاح “سينوفارم” الصيني مليونا ونصف مليون حقنة، حيث تعمد بكين إلى سياسة “التقطير” لضمان الانتشار في أكبر عدد من الدول الإفريقية.
وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المملكة كانت تنتظر وصول إمدادات من لقاح “أسترازينيكا” من أحد المصانع الأوروبية، لكن يبدو أن شعار “أوروبا أولا” قد حال دون ذلك.
وبلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من التلقيح في المغرب ثلاثة ملايين و913 ألفا و615 شخصا، فيما استفاد من الحقنة الثانية 578 ألفا و942 شخصا، أي إن مخزون اللقاح تبقى فيه حوالي نصف مجموع الحقن التي حصل عليها المغرب، ما يعني أن تسريع عملية التطعيم لبلوغ المناعة الجماعية مشروط بوصول ملايين الحقن الأخرى.
وفي هذا الصدد، نبه البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، إلى تأثير حرب اللقاحات العالمية على المغرب، مشيرا إلى أن “الحرب ستستعر من أجل الوصول إلى اللقاحات انطلاقا من مؤشرات كثيرة تدل على ذلك وتفرض على المغرب أخذها بعين الاعتبار”.
وأوضح الإبراهيمي أنه بالنسبة للقاحات المستعملة حاليا في المغرب، “يظهر وكما كنا نخشى أن الضغط الكبير على لقاح أسترازينيكا سيهدد تزويدنا به للأسباب متعددة”، ذكر منها ارتفاع طلب الدول الأوروبية على هذا اللقاح وضغطها على الشركة المصنعة، ولا سيما بعد تراجع فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى عن قراراتها بعدم استعماله للأشخاص فوق 65 سنة.
وأضاف البروفيسور الإبراهيمي، من خلال صفحته على “فيسبوك”، أنه “يوازي ارتفاع الطلب على لقاح أسترازينيكا، ويقابله (بلطجية) أوروبا في الحفاظ على الجرعات المصنوعة ببلدانها”، لافتا إلى أن “بريطانيا بدورها وبعد (غنيمة) الحصص الأوروبية، تفعل أولويتها وتفرض توصلها بملايين اللقاحات من الكوشفيد الهندي التي كانت معدة لدول أخرى مثل المغرب”.
وأكد المصدر ذاته أن “الصين ستحافظ على استراتيجيتها تجاه المغرب التي تعتمد على (تقطير) و(تقتير) بعض الجرعات هنا وهناك للحفاظ على جميع التوازنات الجيوسياسية الإقليمية. وأظن أنها ستبقى وفية لسياسة الـ 500 ألف جرعة”.
ودعا الإبراهيمي أمام هذا الوضع السلطات المغربية إلى الترخيص واقتناء لقاح روسيا “سبوتنيك”، بالإضافة إلى تسريع الحصول على 1.4 مليون حقنة المخصصة للمغرب في إطار برنامج “كوفاكس” لمنظمة الصحة العالمية، وشدد على ضرورة “إعطاء كل التراخيص اللازمة لاستيراد هاته اللقاحات إذا أمكن وفي أقرب الآجال”.
ويبدو أن وزارة الصحة المغربية واعية بالصعوبات التي يمكن أن تواجهها في القادم من الأيام. وقال عبد الفتاح شكيب، اختصاصي في الأمراض التعفنية بالدار البيضاء، إن من بين الحلول البديلة، “حقن المتعافين من فيروس كورونا بحقنة واحدة فقط بعدما أكدت دراسة علمية دولية نجاح هذه العملية”، وهو ما سيمكن من اقتصاد مئات الآلاف من الحقن.
وأورد الدكتور المغربي أنه “يمكن كذلك تغيير الفترة الزمنية بين الحقنة الأولى والثانية بالنسبة للقاح أسترازينيكا لتصبح ثلاثة أشهر، لتفادي توقف حملة التلقيح في المغرب في حالة وجود أزمة على مستوى التزويد باللقاحات”؛ ما يعني أن توقع وزير الصحة خالد آيت الطالب بالوصول إلى مناعة جماعية خلال خمسة أشهر، هو أمر رهين بوصول بقية الحقن في وقتها.
نعم هناك استيراد مهول للقاح من طرف الدول الغنية ككندا ، علينا بالدعاء وا لأكل الصحي و الرياضية و احترام شروط السلامة و يكون خير انشاء الله و نتمنى أن يكون درس للمغرب في تطوير البحوث العلمية في مجال الفيروسات .
شفتكم بديتو مجهدين مع الشينوا و دابا رجعتو لور، وعدتمونا بصناعة اللقاح و تصديره إلى إفريقيا و المشاركة في الأبحاث و غير ذلك من ترهات المخزن المألوفة، لكن يبدو أن جعبتكم فارغة، الهند لن تصدر لقاحا، فايزر و موديرنا في الأحلام، الصين تقطر عليكم مرة كل شهرين بضع لقاحات، و ما العمل ههههههههه
لقد اقترب العالم من الهدف الهدف من كورونا هو تقسيم العالم وها هو اليوم اصبح الصراع حول اللقاح اللهم الطف بعبادك وجعل بلد المغرب امنا مطمئنا
انا اشتغل حارس ليلي بحي راقي بالرباط. وكل زبائني كوادر عضمى بدهاليز الدولة داخلية صحة مالية بسيارات فارهة .. سمعت احدهم بقول قبل بضعة ايام راه بقا لينا هي 4 مليون جرعة ثانية ونحبسو مخزون مكافيش وسنصبح بعد بضع اشهر من نادي العشرة الاواءل الى اخر رتبة تحت 50
الا كنتوا بصح لقحتوا الشيوخ والناس اللي عندهم هشاشة صافي غير رفعوا الحجر لان الشباب راهم كلهم دوزوا كورونا .اوا ابقاو امتبعين منظمة الصحة حتى تخويو الخزينة من العملة اليوم لبيترول ب72 دولار غدا يوصل ل100 اوبعدو 150 دولار .سراحة او بالدارجة المغربية اقول للحكومة راكم غير كتخوروا.
الاستحواذ على اللقاح سيزيد من الفوارق بين الدول الغنية والفقيرة وهي رسالة واضحة بان هناك خلل كبير بالمنظومة الدولية للصحة التي لاتستطيع فعل أي شيء.
فالحين في الرقص والشطيح والنشاط
لماذا لم يدعم البحث العلمي لإنتاج لقاح مغربي بدل تبذير مئات المليارات على حفلات موازين ومهرجان السينيما والترشح للمونديال وكرة القدم
يجب تشجيع البحث العلمي في بلادنا والاعتماد على النفس..بدل استجداء الاخرين…لو وظفت الاموال التي صرفت في المهرجانات السخيفة على شاكلة موازين في ميدان البحث العلمي…لما احتجنا لاحد
المكسي بحوايج الناس يحسب عريان ..
شمروا على سواعدكم و اهتموا بشبابكم و اعيدوا الاعتبار لعقولكم و ذكائكم و حاربوا المفسدين بينكم شر العقاب ان أردتم أن تتخلصوا من تبعيتكم لغيركم حتى في أبسط الأشياء و تتجنبوا من تقديم ظهوركم كهدية لغيركم يجلدها متى و كيف ما يحلو له ..
هذا عصر لا مكان و لا رحمة فيه للضعيف و للمتخلف و للمغفلو للأخلاق و لخطابات النفاق وادعاء الصداقة و الأخوة ..
هذا زمن القوة و المال و السبق و العمل و الجد و الكد دون توقف …
زمن الاعتماد على النفس و المغامرة المحسوبة النتائج مسبقا و على ذكاء الشباب و علو طموحاته ..
الوقت من ذهب و الفرص من ذهب و اللي فرط يكرط …
الحمد لله المغرب تراجعت فيه الإصابات والدول الأوربية بانون على حقيقتهم
زوينة هادي والمواطن يبقى بجوع وقتاش ماجا اللقاح.
شي دايزليه الصالير ومامسوقش عندو هانية يبقا الفيروس حتى ل2030 وشي تيموت بالجوع
لماذا نحن كذالك لا نقول الخضر والفواكه نحن والقارة الافريقية اولا …..بما ان اطغت الانانية على اللقاح
هذا يدل على ان كل المصائب التي حلت و تحل بالعالم مصدرها اوربا اي هذه القارة الهمجية حيث تنطلق الحروب بخلاف امريكا و اسيا و القارات الاخرى…قبل هذه الفضيحة كانت الهند و الصين و روسيا و امريكا و بريطانيا تصدران اللقاحات بلاقي دول العالم بلا هرج او مرج او حسد او بغض و لكن اوربا بقيادة فرنسا (حيث لا سعادة و لا فرح عندهم الا التعاسة و البؤس و الانتحار و البخل و التقتير الخ) تنتهد دوما سياسة الشيطان او الشر في كل القرارات الدولية فقط لانهم في العمق لا يريدون الخير للانسانية و لانهم متكبرون متغطرسون انانيون تافهون الخ.. و قامت فرنسا بحملة ضد لقاح سبوتنيك و استرازينكا و سينوفارم و لقاح كوبا (كوبا لها لقاح جيد) فقط لاسباب نرجسية و حسدا لانها ليس لها اي لقاح و لا اي شيئ و بقيت تنفت الحسد و الخبث و تجر دولا hوربية اخرى اليها مثل المانيا و لكن في الاخير ارتأت دول اخرى الى فهم لعبة الحسد و قامت باستيراد اللقاحات من الدول الاخرى…و الدول مثل البشر فهناك كثيروا الكلام و قليلو الفعل و هناك القليلو الكلام و الكثيرو الفعل…و دوما هناك فرق بين العامل و صاحب الدلقوش الواسع الحسود البغوض الذي لا خير فيه
أروبا آخر من يمكنه أن يتكلم عن إحترام حقوق الإنسان وأنها داعمة لكل القيم الإنسانية، أوليس التوزيع العادل للقاحات من القيم الإنسانية؟ أم أن القيم الإنسانية في سبات هذه الأيام؟ أتمنى من الدول الإفريقية أن تخرج فقط بتصريح يندد هذه الأنانية باش يبقى للتذكير، باش المرة الجاية فين تجي تجبد حقوق الإنسان والقيم الإنسانية نذكروها بهاد الموقف
رغم كل ما قيل ويقال حول تسابق الدول الأوربية للحصول على اللقاحات، فإن المغرب ولله الحمد قد استطاع أن يفرض نفسه للحصول على توفير اللقاحات لحد الساعة، مقارنة على دول أوربية أخرى.
فعبد ربه مثلا من مواليد الخمسينات من القرن ، مقيم بفرنسا، ولحد الساعة لا زلت لم أتمكن من الاستفادة من هذا اللقاح.
على الدول المستوردة للقاحات أن تتحد أيضا وتصفع الشركات المنتجة التي تسعى إلى رفع ثمن اللقاح. و أن توقف استيراد اللقاح فجأة وتتجه كلها لإبرام اتفاقات مشروطة بالزمن مع شركات أخرى للضغط على أوروبا…
ولكن أكبر خطإ ارتكبته الدولة المغربية هي عدم تلقيح رجال التعليم دون 45 من العمر. علما أن هذه الفئة هي الأكثر احتكاكا مع نفس العدد من التلاميذ المخالطين لأسرهم و لتلاميذ المؤسسات التعليمية و مؤسسات الدعم…..
لو اهتمت الحكومات المغربية المتتالية بالابحاث العلمية في كل المجالات..خاصة منها الصحية التي اصبحت اليوم مهددة في العالم كله بوباء استعصى شفاءه..فبدل الاموال الطائلة التي اهديت في فصول الصيف من السنين الماضية لراقصات التعربي ..ولاصحاب مكبرات الصوت باغاني مارجة في مهراجانات انفقت عليها اكثر مما ينفق على جامعات المملكة في سنة دراسية كاملة..فلو اعتنت حكومتنا بهذ الابحاث العلمية .لمكنا شبابنا من العمل ولرفعنا راسنا بين الدول..واصبحنا كما وعتمونا .نصنع اللقاح ونصدره لدول افريقيا..ولم لا للعالم اجمع ؟ ولم نكن ابدا تابعين لاروبا المجحفة التي طالما صفقت لنا في مواقف بخت واسراف على اشياء فعلناها تباعا لاوامرها…هاهم اليوم يتنكرون لكل خليل فلا خير في دولة ملتها كفر…..فاين انتم با من تقررون في المغرب..الم يحن الاوان لتنظروا للمستقبل ولابناء المغرب المثقفين ، بعين العلم والقلم بدل الكمانجة والبندير….انشري الحبيبة هسبريس.martin pres du kiss