المغرب يطوّق "سلالة الوباء الجديدة" بتوسيع التحاليل المخبرية المبكرة

المغرب يطوّق "سلالة الوباء الجديدة" بتوسيع التحاليل المخبرية المبكرة
صورة: هسبريس
الخميس 25 فبراير 2021 - 13:00

شرع المغرب في إجراء تحاليل طبية موسعة للكشف عن السلالات الجديدة المتحورة لفيروس “كورونا”؛ وذلك في إطار التدابير الوقائية المتشددة، منها تعليق الرحلات الجوية نحو بلدان أوروبية عديدة.

وفي ظل إعلان دول عديدة، منها عربية، عن تفشي سلالة “كورونا” الجديدة بين الأطفال، وجهت وزارة الصحة تعليمات من أجل توسيع عملية التحاليل المخبرية المبكرة عبر أخذ عينات من الدم للكشف عن سلالات “كوفيد 19” وسط المدارس بالخصوص.

وانطلقت بالمؤسسات التعليمية عملية التحاليل المخبرية للدم، وتشمل أيضا الأطر الإدارية والتربوية، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس “كورونا” قبل خروج الوضع عن السيطرة.

وقبل أيام، أعلنت المصالح المختصة بالعراق، لأول مرة، عن تفشي سلالة “كورونا” الجديدة وسط الأطفال والشباب بشكل واسع، إذ اتخذت قرارا على وجه السرعة بإغلاق المدارس وأماكن عامة بينها المساجد ومراكز التجميل والمراكز التجارية، وإيقاف جميع الأنشطة الرياضية، للحد من الإصابات المتزايدة بـ”كورونا”.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وجهت مذكرة وزارية من أجل الكشف عن فيروس “كورونا” المتحور بين تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية في ست جهات، تزامنا مع ظهور سلالة جديدة لهذا الوباء في العديد من الدول الأوروبية.

وتستهدف هذه الحملة، في مراحلها الأولى، التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و18 سنة ويتابعون دراستهم بالمرحلتين الثانوية والإعدادية، ويبلغ عددهم 30 ألف تلميذ.

وعبرت مصادر من أسرة التعليم عن تخوفها من تفشي السلالة الجديدة بالمدارس المغربية، خصوصا في ظل تأكيد علماء أن السلالة البريطانية الموجودة في المغرب يمكن أن تصيب الأطفال والتلاميذ بسهولة.

وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات المغربية عليها الإسراع بتعميم الكشف المبكر على جميع التلاميذ وليس الاقتصار على جهات محددة، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة سابقا عن اكتشاف 24 سلالة جديدة في المغرب من فيروس “كورونا” المتحور البريطاني.

وتتزايد المخاوف في العالم من تفشي السلالة الجديدة وسط الأطفال، إذ طالب مسؤول بريطاني بضرورة تعميم تطعيم الأطفال “بأسرع ما يمكن” لإبقاء المدارس مفتوحة.

ولم تستبعد مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن يتم إغلاق الحدود مع دول أوروبية جديدة؛ منها فرنسا التي أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 31 ألفا و519 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وهو أعلى عدد إصابات تسجله البلاد في يوم واحد منذ نونبر الماضي.

وكانت المصادر ذاتها أكدت عودة الحديث عن إمكانية إعادة فرض الحجر الصحي الشامل والصارم في الكواليس، مع انتشار نسخ جديدة من فيروس “كورونا” المتحور عبر بلدان عديدة، موضحة أن تعليق الرحلات الجوية نحو بلدان أوروبية انطلاقا من المغرب، منها ألمانيا والنمسا وسويسرا وإنجلترا، قد يكون مجرد مقدمة لإجراءات أشد صرامة.

التحاليل المخبرية المدارس المغرب سلالة كورونا

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‫تعليقات الزوار

8
  • amine
    الخميس 25 فبراير 2021 - 13:04

    اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد

    23
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  • المعلق
    الخميس 25 فبراير 2021 - 13:07

    هاد الهضرة سمعناها قبل التلقيح بشحال أمشنا منها والو

    -8
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  • الوليد
    الخميس 25 فبراير 2021 - 13:08

    هذا السيناريو الذي كنا أخشى توقعو ارتفاع صاروخي في عدد الاصابات كما حدث بالعراق مع توسيعها رقعة الاختبارات اىيومية

    -10
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  • أبو هاجر
    الخميس 25 فبراير 2021 - 13:12

    قرب رمضان وخافو من فيروس كوحريرة والصلوات المتراوحة(نسبة إلى التراويح) ويبحثون عن الذرائع.

    -10
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  • مواطن
    الخميس 25 فبراير 2021 - 13:15

    اتضح الأن جليا ان المسألة تجارية …من سيستفيد مت هذه الصفقة يا ترى….الاف التحاليل ستعود بملايين الدراهم على اصحاب الصفقة ……نحن نعرف ان الوضع لا يدعو الى القلق وليس بالضرورة توسيع التحاليل في ظل حملة التلقيح ….لن نسقط في دائرة الإستفباء التي يرسمونها ..

    10
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  • عز العرب زكراوي
    الخميس 25 فبراير 2021 - 13:21

    “زد الخل عل الخلول”، “ما حدها تقاقي و هي تزيد ف البيض”، “ما قدو الفيل زادوه الفيلة”

    4
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  • عين شامة
    الخميس 25 فبراير 2021 - 13:39

    وماذا عن بلد أحسن منظومة صحية و أصحاب ظالمة أو مظلومة، أين محلهم من كل هذ و هم في وحل عظيم سيما ان لديهم فقط 100.000جرعة كهبة من الصين وروسيا؟

    -1
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  • المغربي
    الخميس 25 فبراير 2021 - 13:42

    ملاحظة أصبحت الأوبئة تصدر من الدول العضمي والمتقدمة الصين بريطانيا جنوب افريقيا البرازيل بعد ما كانت الأوبئة مختصرة على الدول الأفريقية الفقيرة والمتخلفة الأمر يستدعي طرح عدة أسئلة؟ ؟

    0
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