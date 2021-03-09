المغرب يعتمد جرعات "سبوتنيك" و"جونسون" في التلقيح ضد الجائحة

وافقت اللجنة العلمية الاستشارية الخاصة بفيروس “كورونا” على اعتماد المغرب لقاحين جديدين هما “سبوتنيك V” الروسي، “وجونسون أند جونسون” الأمريكي الذي يستعمل في حقنة واحدة فقط عوض حقنتين.
وأوضح سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية عضو اللجنة العلمية للتلقيح، أن اللجنة أعطت موافقتها لاعتماد لقاح “سبوتنيك V” و”جونسون أند جونسون”، مشيرا إلى أن هذين اللقاحين تم ترشيحهما لاعتمادهما أخذا بعين الاعتبار شرطين أساسيين هما النجاعة وشروط التخزين.
وأضاف عضو اللجنة العلمية للتلقيح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن شروط تخزين اللقاحين الروسي والأمريكي عادية وسهلة، مبرزا أن مديرية الأدوية بوزارة الصحة هي الجهة المعنية بالترخيص بتسويق اللقاحين.
كما شدد الدكتور عفيف، في تصريحه، على أنه في حالة تمكن المغرب من الحصول على كمية اللقاحات التي طلبها سابقا، فإنه لن يحتاج إلى الترخيص للقاحات جديدة، مبرزا أن إعطاء الضوء الأخضر لاعتماد “سبوتنيك V” و”جونسون آند جونسون” يأتي في إطار المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها المملكة في مواجهة الوباء.
ويمكن تخزين لقاح “جونسون آند جونسون” في الثلاجات العادية فقط بدل المجمدات، وهو ما سيسهل عملية توزيعه على مختلف مناطق المغرب، بالإضافة إلى أن كونه يعطى للأشخاص عبر حقنة واحدة فقط، ما سيسرع عملية التلقيح بشكل مضاعف، أي تحقيق المناعة الجماعية في وقت أقل من المتوقع.
وكان سفير روسيا الاتحادية المعتمد لدى المملكة المغربية، فاليريان شوفايف، أكد لهسبريس أن موسكو جاهزة لإرسال دفعات من لقاح “سبوتنيك” إلى الرباط، مشيرا إلى أن الأمر بيد المسؤولين المغاربة الذين يدرسون الموضوع.
وأضاف السفير الروسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن دولا عدة من مختلف قارات العالم رخصت لاستعمال لقاح “سبوتنيك”، موردا أن “أزيد من 25 دولة وصلها لقاحنا اليوم”.
تأتي الخطوة الاستباقية المغربية بعدما توقع خبراء في قطاع الصحة وقوع أزمة التزويد باللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” بسبب هيمنة بعض الدول المصنعة على الشركات المنتجة لها؛ إذ منعت إيطاليا قبل أيام تصدير ربع مليون حقنة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد إلى أستراليا ورفعت شعار “نحن أولى”، الأمر الذي دعمته فرنسا.
سبحان اففه بهذه السرعة.
هل اخدت اللجنة الوقت الكافي لفحص ومناقشة نتائج الاختبارات السريرية.
لا اضن ذلك
خلاها لمرابط : لي جات باسم الله
السلام عليكم
للدين يقولون أن الغرب متحضر وفيه ثقافة حقوف الإنسان، انظروا بأنفسكم حكام أوربا كلهم يتصارعون على اللقاحات وسرقتها، كما فعلوا مع الكمامات!
ما الفرق بين سرقة اللقاحات والاستحواد عليها وسرقة الأموال والبنوك؟
الطبيعة البشرية واحدة بما فيها الخير والشر، وعندما تغرق السفينة الكل يتسابق نحو الباب وقوارب النجاة.
هذه مجرد موافقة اللجنة العلمية الاستشارية الخاصة بفيروس “كورونا” على اعتماد “سبوتنيك V” الروسي، “وجونسون أند جونسون” الأمريكي الذي يستعمل في حقنة واحدة… لكن متى سيصلنا الدور لاستلام تلك اللقاحات. فالجزائر اوطد علاقة مع روسيا ولم يصلها بعض الالاف من تلك الحقن أما جونسون فربما يصلنا في 2022 لتلقيح الأمهات اللواتي هن الان حوامل
يا رب بهم وبآلهم
عجل بالنصر وبالفرج
اشتدي ازمة تنفرجي
قد أذن ليلك بالبلجِ
وظلام الليل له سرجٌُ
حتى يغشاه أبو السرجِ
و سحاب الخير له مطر
فإذا جاء الإبان تجي
وفوائد مولانا جملٌ
لسروح الانفس والمهجِ
ولها أرج محي أبداً
فاقصد محيا داك الارجِ
فلربما فاض المحيا
ببحور الموج مِن اللججِ
يا رب بهم وبآلهم
عجل بالنصر وبالفرج
لقاح سبوتنيك تحومه الشكوك.
حتى روسيا نقوم بتلقيح شعبها بتحفظ أو انه ليي علبه إقبال من طرف الشعب الروسي.
فمن غير المنطقي انه حتى لغايه يوم الامس روسيا لم تلقح سوى 6.67 مليون روسي.
القضية فيها إن و أخواتها.
التلقيح لابكفي لان العالم كله مريض لابد من مجتمع واعي ويملك الوعي والتقافة الصحية والخوف من الامراض والمشاكل ويعرف كيف يتصرف لابد من مجتمع ناضج له مناهج العيش حضارية ويملك اساليب للعيش مع هده الجائحة بعقلانية لان المجتمع ادا كان غير ناضج ويتعامل بعقلية قديمة وغير علمية وعقلانية لايمكن ان نتغلب على اي مشكل او مرض على كل واحد ان يشتغل بنجاح وانجاح هده التجربة التي دخلها المغرب اما العالم
مشكلة اللقاح الروسي هو بط الانتاج. و للاخ الدي قال ان روسيا عندها علاقات مع الجزائر ولم تعطها للقاح اقول ان صين عندها نفس الوضع و مع دالك اخدنا منها كمية اكبر ..ناس لم تجد لقاح من اي نوع و المغاربة يتشرطون و يتخيرون
قبول سبوتنيك هي مغامرة سياسية على حساب صحة المواطن
غريب جل المعلقين اصبحوا خبراء. تعاليق تدل على نوع من كثرة الفهامة الخاوية.
الوباء لم يعد يشكل الخطورة التي ظهرت العام الماضي.وحصيلة الإصابات جد منخفضة. الأمر بيد الخالق أما اللقاحات فهي تجارة القرن.
انه بالفعل عين العقل والصواب يصب في حسن التدبير و الحكامة وقراءة الاشياء والامور بطريقة صحيحة بناءة واضحة لا لبس فيها فمن الاحسن داءما ان نوسعها علئ انفسنا بايجا د طرق كثيرة من اجل التزود بهدا الدواء الحيوي اي التلقيح او التطعيم بدل الاكتفاء بمص درين اثنين دون وجود ضمانة كافية لاتمام تزويدنا بالتلقيح كاملا وفي وقت وجيز دون قيد اوشرط لما للوقت والزمان فضل ونجاح علئ عملية التلقيح والتطعيم علئ حد سواء من اجل دحر هدا الوباء الفتاك وقطع كل جدوره دون رجعة .
المهم هو متى سيتمكن المغرب من الحصول على هده اللقاحات خصوصا جونسون جونسون التي أضن أن لقاحها فعال و بجرعة واحدة،و أتدكر أيضا التشكيك الذي قامت به العديد من الدول الغربية على مدى جودة و فعالية اللقاح الروسي عندما أعلنت روسيا عن فعاليته بما في دالك منضمة الصحة العالمية.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
واش عندهم نفس مكونات يعني نفس المواد. ولا كل مناش مصنوعة. اغلبية كيكون اختلاف لان ليس نفس البحوت يعني كل شخص له حقنة خاص. بحال تجارب في دول العالم الثالث يعتمد على شطيح و يمول قطاعات الثانوية عكس من صنع الأدوية يعتمد على البحث العلمي قبل كل شيء . يبقى استعمار اقتصادي دائم مدام دولة ناعسة من يسيرون البلاد يعتمدون على البروتوكولات فقط يعتبرنا هم افضل من كلشي.