المغرب يعرض تجربته في "معالجة المعادن"

افتتحت، الثلاثاء، أشغال ورشة عمل حول “تقنيات معالجة المعادن والخامات الصناعية”، تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO)، من مقرها بالرباط عبر تقنية الاتصال عن بعد، وذلك بمشاركة 90 من الخبراء والباحثين بعدد من الدول العربية.

وقال المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في افتتاح الورشة، إنها “تأتي تثمينا لأهمية تحسين الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، وللاطلاع على التقنيات الحديثة وبعض التجارب العربية الرائدة في مجال معالجة المعادن الثمينة والأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى الخامات الصناعية”.

واعتبر أن “الثـروات المعدنية في العالم العربي تعد أحد الموارد الاقتصادية، التي تكمن أهميتها في حسن استغلالها وتعزيز قيمتها المضافة من خلال معالجتها صناعيا لزيادة محتوى الخام من المعادن المطلوبة في إقامة صناعات تكميلية وتحويلية”.

وأورد المهندس ذاته أن “هذا يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التوسع في آفاق التنمية الشاملة والمستدامة لدعم قطاع التعدين كرافد تنموي واجتماعي”، داعيا في الوقت ذاته الدول العربية إلى “مواكبة التقنيات الحديثة في معالجة الخامات الصناعية لتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة الداعمة للصناعة التعدينية، وتوفير الخامات محليا ذات المردود الاقتصادي”.

ونظرا للدور الهام لمعالجة المعادن في إنتاج مواد خام ذات جودة عالية، يضيف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، “فقد أصبح من الضروري تطوير حوكمة هذا القطاع، وتعظيم قيمته الاقتصادية، وتحسين مساهمته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال سن ضوابط تنظيمية للأعمال التعدينية بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع صناعية تحويلية في قطاع التعدين”.

وفي هذا السياق، كشف المتحدث أن المنظمة “قامت بإنشاء معهد التدريب والاستشارات الصناعية بعد موافقة مجالسها التشريعية، بهدف بناء قدرات الموارد البشرية العربية، وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة في مجالات عملها، بما يعزز دور المنظمة كبيت خبرة عربي”.

ومثّلت المغرب في هذه الورشة العربية المهندسة انتصار بنزكور، مديرة مركز البحث والتطوير بشركة “ريمنكس” (Reminex) التابعة لمجموعة “مناجم”، حيث قدمت عرضا بعنوان “30 عاما من الإبداع في مجال معالجة المعادن”، استعرضت في بدايته البرنامج الاستثماري الخاص بالمجموعة.

وتناولت المتدخلة دور البحث والتطوير في تجربة “ريمنكس” من خلال مركز البحث والتطوير، بجانب أهم المراحل في عملية المعالجة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية جودة المناجم، مقدّمة في الوقت ذاته تجارب معالجة بعض المعادن مثل الفضة والرصاص والزنك والنحاس.

وشددت انتصار بنزكور، في مداخلتها، على ضرورة إدخال تقنيات جديدة في عملية المعالجة المنجمية.