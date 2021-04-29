المغرب يعرف خصوم "كان" الكرة الشاطئية

المغرب يعرف خصوم "كان" الكرة الشاطئية
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الخميس 29 أبريل 2021 - 13:36

وضعت قرعة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية “السنغال 2021″، التي جرت اليوم الخميس بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالقاهرة، المنتخب المغربي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات مصر والموزمبيق والسيشل. وضمت المجموعة الأولى منتخبات السينغال، البلد المضيف، والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وأوغندا.

وستقام البطولة في دكار ابتداء من 23 ماي المقبل وتستمر حتى الـ29 من نفس الشهر. ويستهل المنتخب المغربي للكرة الشاطئية مشاركته في البطولة بمواجهة نظيره من السيشل، ويواجه في المباراة الثانية الموزمبيق، قبل أن يختتم مباريات هذه الجولة بمواجهة المنتخب المصري.

السنغال 2021 المنتخب المغربي كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية

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‫تعليقات الزوار

3
  • Haraga
    الخميس 29 أبريل 2021 - 13:55

    هذه واحدة من الرياضات التي تندرج ضمن الهوايات و بالتالي من المفروض ألا ينفق عليها سنتيم واحد من المال العمومي.

    1
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  • عنتاب بريك
    الخميس 29 أبريل 2021 - 13:56

    الريع في ابشع صوره وتبذير المال العام بشكل استفزازي على اشخاص بعينهم منذ عشرات السنين بدون اية فاءدة !! في عز الازمة !! انه العبث !!

    1
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  • عبدالله
    الخميس 29 أبريل 2021 - 14:12

    منتخب الحداوي الذي لا يحقق شيء يذكر لا يعرف التغيير.كيف لمدرب في منصبه عشرات السنين براتب شهري يفوق 15مليون سنتيم. ولا نسمع عن الكرة الشاطئية أي إنجاز يذكر.أكثر من علامة اإستفهام؟؟؟؟؟؟من يحمي الحداوي حتى أصبح المنتخب في ملكيته..المجلس الأعلى للحسابات لا يجب أن تمر عليه مثل هذه التجاوزات.

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