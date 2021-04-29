المغرب يعرف خصوم "كان" الكرة الشاطئية

وضعت قرعة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية “السنغال 2021″، التي جرت اليوم الخميس بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالقاهرة، المنتخب المغربي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات مصر والموزمبيق والسيشل. وضمت المجموعة الأولى منتخبات السينغال، البلد المضيف، والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وأوغندا.

وستقام البطولة في دكار ابتداء من 23 ماي المقبل وتستمر حتى الـ29 من نفس الشهر. ويستهل المنتخب المغربي للكرة الشاطئية مشاركته في البطولة بمواجهة نظيره من السيشل، ويواجه في المباراة الثانية الموزمبيق، قبل أن يختتم مباريات هذه الجولة بمواجهة المنتخب المصري.