المغرب يعرف في طوكيو باستراتيجية مكافحة كورونا

استعرض رشاد بوهلال، سفير المغرب لدى اليابان، الاستراتيجية الاستباقية والتضامنية للمغرب في مجال مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا.

وأبرز بوهلال، الذي كان يتحدث خلال اجتماع بطوكيو جمع واشيو إيشيرو، وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، مع مجموعة محدودة من السفراء المعتمدين لدى اليابان، أنه بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس اتخذت المملكة، منذ بداية هذه الأزمة الصحية، سلسلة من التدابير الشاملة والواسعة النطاق من أجل حماية المواطنين المغاربة.

وفي هذا الصدد، ذكر الدبلوماسي المغربي بإحداث صندوق خاص بتدبير الجائحة وتقديم الدعم للسكان الأكثر تضررا ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا الصندوق قد جمع أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي في الأسابيع الأولى من إحداثه في زخم تضامني طوعي من مساهمات القطاعين العام والخاص.

وأبرز بوهلال أن إستراتيجية المغرب تميزت أيضا بالتضامن مع بلدان جنوب الصحراء المتضررة من هذه الجائحة، مذكرا في هذا السياق بأن المغرب أرسل، ابتداء من شهر يونيو من السنة الجارية وبناء على تعليمات ملكية، مساعدات طبية طارئة إلى نحو 20 بلدا إفريقيا لمواكبة جهودها في مجال مكافحة فيروس “كورونا”.

كما قدّم الدبلوماسي صورة للوضع الحالي للجائحة في المغرب، الذي لا يزال على الرغم من قربه الجغرافي من أوروبا أقل تأثرا بفيروس “كورونا”؛ بفضل روح التعبئة التي أبانت عنها السلطات العمومية والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني.