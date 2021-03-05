المغرب يعلق الرحلات الجوية مع مصر والجزائر

قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مع كل من الجزائر ومصر، وذلك لغاية الـ21 من مارس القادم، وذلك بسبب تداعيات انتشار “فيروس كورونا”.
وأورد المكتب الوطني للمطارات أن المسافرين العابرين لمطارات هذه الدول يشملهم قرار حظر الدخول إلى التراب الوطني.
وكانت السلطات المغربية قد علقت الرحلات الجوية مع 20 بلدا، بينهم إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا والبرتغال والسويد وأوكرانيا والتشيك وأستراليا وإيرلندا.
ألم تكن مغلقة من قبل ؟ فلتغلق إلى الأبد.إلى الجحيم…
اما الجزائر فنريد قطع جميع العلاقات معها
وهذا مطلب شعبي
قل مع الكل والسلام
اصلا ما كاينة خدمة متكاين اوتيلات ماكاين قهاوي كلشي مسدود والحىكة عيانة في ظل الحجر
اذن سدو اامطارات وسدو المحطات خليوا غير دار الحكومة والبرلمان والاحزاب مفتوحة
الله اصاوب ونحمدو الله الرحمة من عندها وليست بيد البشر الله يغنينا من عندو وجمعة مباركة
يجب تعليق الرحلات الجوية مع الجزائر إلى الأبد، جار السوء، يدعون أنهم أحسن منا و.. و.. لا نستفيد منهم و لا شئ سوى المشاكل
في نظري تعليق جميع الرحلات والمعاملات التجارية والسياحيةمع الجزائر بصفة نهائية حتى تعتدر هاته الدولة اعتدار رسمي وكتابي للممكلة المغربية ويوضع هذا الاعتذار في ارشيف المملكة
نتمنى قطع العلاقات كاملة مع الجار العدو الماكر الحاقذ!!!!
هد حكومة غادي تحمقنا مصر ما فيهاش الاصبات بزاف
علاش غادي يسدو معهم
وجهة نضر فقط .. لماذا لانقفل حدودنا … ونقفل مطاراتنا ..حتى أجل غير مسمى … ربما نقضي على كوفيد 19 نهائيا …إقتصادنا محتاج لكل هاذه التدابير الاحترازية… الصراحة … إنا لله وإنا إليه لراجعون … لاداعي لنشر مثل هذه القرارات المقززة التي تربك النفوس ، وتحطم المعنويات إلى أقصى درجة !!!
مع الجزائر يجب تعليقها دائما حتى تسترجع رشدها ..عداء نظام العسكر اخطر من كورونا ..
المهم الجزائر ستقراها سلبيا وغادي دير شي رد فعل خايب كما عادتها… ستقول كراهية المراركة لنا في تزايد !! وشنو معنى الجزائر وماشي تونس ..!!!
كن يعلق الطيران مع الجزائر أبد الدهر.
انشري هشبرس و شكرا
كان لزاما تعليقها منذ امد بعيد سواء بكورونا او بغيرها خصوصا عندما تم طرد اخواننا ليلة عيد الاظحى ليلا والاستيلاء على امتعتهم من طرف نظام جارة السوء….اما مصر السيسي فاما ان تلتزم الطريق معنا والا ان معالي السفير سيخضع لجر الاذنين كفاكم مراوغة وضبابية بخصوص وحدتنا الترابية….!!!؟
لمادا لم يتم تعليق الرحلات مع فرنسا التي اصبحت من اكبر البؤر الوباىية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يسكرو حدود و ترتاح ناس من قرارات هدي حكومة . المغرب تغلق رحلات مع اوروبا قبل مصر والجزائر .
حكومة مغربية لا محل لها من الاعراب غير القرارات الخاطئة
وفرنسا علاش لا اكبر البؤر والوباء تايشطح
هم اغلقوا الحدود البرية و المغرب عليه ان يغلق الحدود الجوية…..
افتحوا الحدود مع جميع دول العالم الا مع اشقاءنا حتى يستفيقون من التنويم المغناطيسي اللذي فرض عليهم من جنرالاتهم 3مواضيع يكررونها يوميا،الصحراء الحشيش سبتة ومليلية،وحقوق الانسان،واقول لهم من هذا المنبر، الصحراء نحن فيها ومن أراد أن يدخلها ساءحا فمرحبا، القنب الهندي في طريق التقنين وسنصدره عما قريب قانونيا،وسبته ومليلية سوف تحرر غير قيلونا،والانفصاليين مغاربة اللي سخن عليه راسوا نشرح له حقوقه لكونهم مضاربة
الجزائر لا تهمنا نحن كمغاربة ارجوا من الحكومة ان تغلق مجال الجوي المغربي مع الجزائر الى الأبد على غرار الحدود البرية
كل الدول المعنية ستتفهم هذا القرار الصائب ما عدى النظام الجزائري المريض الذي قد يرد بالمثل. اللهم شافيه وعافيه يا سميع يا مجيب
اسبانيا وفرنسا الحلفاء التقليديين للنظام المخزني رغم الحالات الحرجة لهذين الاخيرين لم يعلق الرحلات الجوية المسالة سياسية واقتصادية ومصلحجية واهم من يعتقد ان الامر يتعلق بصحة المواطن التي هي اخر اهتمامات النظام المغربي تجاه رعاياه وليس المواطنين .
يجب وقف جميع العلاقات مع جار السوء وغلق السفارة الجزائرية وطرد سفيرها.
و انا بعدة ما بقيت فاهم حثى لعبة واش اعباد الله تتشوف بلادهم تتقول فوجهك انا بغيت نقصم ليك لبلاد على زوج او تقولها ليك فكمارتك او تي حاربك سياسيا و ثقافيا او تخسر لفلوس صحيحة باش تقصم بلادك على زوج. او انت باقي داير معاه علقات او تتحسرف ليه. تفوووووووو.
تعلق او لا تعلق ليس هذا او ذاك ما يعانيه المواطن . المواطن يشكو من الزيادة في اسعار المواد الغذائية والمحروقات والبطالة وووووو….. . يجب ان نهتم بما يخدم وطننا وشعبنا . كلنا ابناء هذا الوطن ولم تنزلنا يوما ما مركبة فضائية من المريخ .