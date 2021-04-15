المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية

أعلن المكتب الوطني للمطارات عن قرار جديد للسلطات المغربية يقضي بتعليق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية، في سياق مواجهة فيروس كورونا.
وأوضح المكتب الوطني للمطارات أنه ابتداء من 16 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر، تقرر تعليق الرحلات الجوية المتجهة من وإلى كل من ألبانيا، وبلغاريا، وقبرص، وإستونيا، وهنغاريا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا.
وكانت السلطات المغربية مددت قرار تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول في سياق الوضع الوبائي الحالي إلى غاية 21 ماي 2021.
نريد فقط في الصيف أن تفتح الحدود و ممكن pcr و لو ب 24h قبل، نريد زيارة بلدنا في العطلة الصيفية إن شاء الله
علاش المغرب ميغلقش الحدود كاع الى اشعار اخر؟؟؟؟
واش كاين شي فلوس شي دعم راه حنا غير مريهين بلا خدمة أما الرحلات هيا لي غادية توكلنا وتشربنا
حسبي الله و نعم الوكيل فيهوم ، حرمونا من حبابنا و عائلاتنا مكيعرفو لا عواشر ولا أعياد، كاع الدول دايرا لي بغى يمشي يعمل Test Pcr ، الا هما لا ، الله ياخد الحق فيهوم
حنا زعما كاملين كنسافرو لهاد الدول أنا ماعمري فت طنجة.
اسال الله ان يرفع عن عباده هذ الغضب .
الخطوط الجويه المغربيه قريبا الافلاس أصلا هاد شركة متصلاحش الاسفار بحالها بحال المحطة الطرقية ولاد زيان
كل يوم بلاغ عن تعليق الرحلات مع بلدان جديدة.. لماذا لا تعلنون إغلاق الحدود نهائيا مع جميع دول العالم.
الذين يريدون دخول المغرب بالصيف. طبعا ستأتون للمغرب. وذات يوم بينما انتم جالسون في الصالون مع اهلكم ستسمعون في نشرة الاخبار على الساعة التاسعة مساءا أن المغرب سيقوم بغلق الرحلات مع اوروبا بعد ساعتين.