المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية
صورة: و.م.ع
الخميس 15 أبريل 2021 - 23:17

أعلن المكتب الوطني للمطارات عن قرار جديد للسلطات المغربية يقضي بتعليق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية، في سياق مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات أنه ابتداء من 16 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر، تقرر تعليق الرحلات الجوية المتجهة من وإلى كل من ألبانيا، وبلغاريا، وقبرص، وإستونيا، وهنغاريا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا.

وكانت السلطات المغربية مددت قرار تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول في سياق الوضع الوبائي الحالي إلى غاية 21 ماي 2021.

الرحلات الجوية المغرب تعليق فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

10
  • مواطن مغربي
    الخميس 15 أبريل 2021 - 23:20

    نريد فقط في الصيف أن تفتح الحدود و ممكن pcr و لو ب 24h قبل، نريد زيارة بلدنا في العطلة الصيفية إن شاء الله

    22
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  • عمر الزنايدي
    الخميس 15 أبريل 2021 - 23:20

    علاش المغرب ميغلقش الحدود كاع الى اشعار اخر؟؟؟؟

    4
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  • متتبع
    الخميس 15 أبريل 2021 - 23:20

    واش كاين شي فلوس شي دعم راه حنا غير مريهين بلا خدمة أما الرحلات هيا لي غادية توكلنا وتشربنا

    7
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  • Soukayna
    الخميس 15 أبريل 2021 - 23:21

    حسبي الله و نعم الوكيل فيهوم ، حرمونا من حبابنا و عائلاتنا مكيعرفو لا عواشر ولا أعياد، كاع الدول دايرا لي بغى يمشي يعمل Test Pcr ، الا هما لا ، الله ياخد الحق فيهوم

    14
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  • اطلسي
    الخميس 15 أبريل 2021 - 23:23

    حنا زعما كاملين كنسافرو لهاد الدول أنا ماعمري فت طنجة.

    11
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  • محمد الحياني
    الخميس 15 أبريل 2021 - 23:24

    اسال الله ان يرفع عن عباده هذ الغضب .

    20
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  • minnesota
    الخميس 15 أبريل 2021 - 23:30

    الخطوط الجويه المغربيه قريبا الافلاس أصلا هاد شركة متصلاحش الاسفار بحالها بحال المحطة الطرقية ولاد زيان

    5
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  • حسين عمري
    الخميس 15 أبريل 2021 - 23:32

    كل يوم بلاغ عن تعليق الرحلات مع بلدان جديدة.. لماذا لا تعلنون إغلاق الحدود نهائيا مع جميع دول العالم.

    1
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  • محمد
    الخميس 15 أبريل 2021 - 23:39

    الذين يريدون دخول المغرب بالصيف. طبعا ستأتون للمغرب. وذات يوم بينما انتم جالسون في الصالون مع اهلكم ستسمعون في نشرة الاخبار على الساعة التاسعة مساءا أن المغرب سيقوم بغلق الرحلات مع اوروبا بعد ساعتين.

    2
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