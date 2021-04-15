المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية

أعلن المكتب الوطني للمطارات عن قرار جديد للسلطات المغربية يقضي بتعليق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية، في سياق مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات أنه ابتداء من 16 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر، تقرر تعليق الرحلات الجوية المتجهة من وإلى كل من ألبانيا، وبلغاريا، وقبرص، وإستونيا، وهنغاريا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا.

وكانت السلطات المغربية مددت قرار تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول في سياق الوضع الوبائي الحالي إلى غاية 21 ماي 2021.