المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 6 بلدان إضافية

قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية من وإلى بولندا والنرويج وفنلندا، واليونان ولبنان والكويت، وذلك إلى غاية الـ21 مارس الجاري؛ بسبب تداعيات انتشار “فيروس كورونا”.

وأورد المكتب الوطني للمطارات، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المسافرين العابرين لمطارات هذه الدول يشملهم أيضا قرار حظر الدخول إلى التراب المغربي.

وكانت المملكة قد علقت الرحلات الجوية مع 22 بلدا، بينهم مصر والجزائر وإيطاليا، وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وإيرلندا.