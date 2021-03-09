المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 6 بلدان إضافية

قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية من وإلى بولندا والنرويج وفنلندا، واليونان ولبنان والكويت، وذلك إلى غاية الـ21 مارس الجاري؛ بسبب تداعيات انتشار “فيروس كورونا”.
وأورد المكتب الوطني للمطارات، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المسافرين العابرين لمطارات هذه الدول يشملهم أيضا قرار حظر الدخول إلى التراب المغربي.
وكانت المملكة قد علقت الرحلات الجوية مع 22 بلدا، بينهم مصر والجزائر وإيطاليا، وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وإيرلندا.
سياسة التقوقع في الدفاع لن تكلف المغرب غير الخسائر الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية مستقبلا.
ماذا جنت فرنسا واوربا الان من كثرة الحجر الصحي وقيود التشدد. لقد ازداد المرض انتشارا.
يجب العودة للحياة الطبيعية.
الاغلاق في مصلحة البلد في ظل مواصلة التلقيح الذي يشهده المغرب ومن لا يعجبه الأمر وكتب تعليقات البارحة غير مرضية يشرب البحر غير مرحب به يوم فتح الحدود ابناؤنا هناك ونصبر ويصبرون إلى حين الفرج
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .. قرارات فاشلة…هذا هو جهد الحكومة غي تسدو على الناس…ديرو حلول اخرى في صالح الاقتصاد
أغرب حكومة على الإطلاق عرفها المغرب ، هذه القرارات لا تتخذ الا من الصبيان وليس من رجال عقلاء
واش انت اسبانيا غادي يعلق معها المغرب
و ماذا عن ماما فرنسا التي إعترف الرئيس بأن السلالة الجديدة هي السبب في إصابة أكثر من %60!!!؟؟؟أم أنكم تخشونها؟؟؟
سد سد سد. بحال الوالدة ملي كايبقى شي شرجم محلول والعجاج بدا
اسيدي سدو عليما البيبان والشراجم. وطفيو الضو حتى يدوز الباس
المغرب يعلق الرحلات الجوية مع دول العالم
فرنسا vu
رد على استاذة وطنية انتي لاتدري ولا تبالي بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين نعم انتي لكي راتب شهري مضمون اتمنى ان يوقفو راتبكم الشهري لمدة شهرين بسبب حجر الصحي انذاك ستحسي باالازمة الاقتصادية والنفسية
لماذا لم يتم إغلاق الحدود مع إسبانيا وفرنسا ، معظم الإصابات في هذه البلدان
ويمكن لأحد أن يخبرني عندما ترفع الحدود مع هولندا أخبار غير موثوقة؟
الأستاذة الوطنية تشرب من النهر و نحن نشرب من البحر، لا يوجد في بلاد المخزن من يحترم الاختلاف، إذا لم أر ما ترين و لم أبصم على قولك فعلي أن أجري لأقرب شاطئ و أشرب من ماء البحر المالح، لا نقاش و لا اعتراض على نظرة المخزن الثاقبة للحياة. هكذا تكون سيكولوجية العبيد و إلا فلا ههههههههه
ما فهمت والو فين باغيين يوصلو هادو ؟ النرويج التي منع السفر اليها لم تتعدى الوفايات في هدا البلد 600 وفاة. مع العلم ان في النرويج نسبة الشيخوخة كبيرة جدا. احصاءيات موثوق بها. في سنة 2017 توفى 1400 شخص. وفي سنة 2018توفى ما يفوق 1750 شخص بسسب الانفلوانزا الموسمية العادية. يعني ان كوفيد قتل اقل من الانفلوانزا الموسمية. والله شيءما يدبر وراء الكواليس. نسال الله العلي القدير ان يرفع عن هدا الوباء وهده الفتنة. فكوفيد ليس جاءحة بل فتنة ومأساة. اترت علينا جميعا ماديا ونفسيا….شكرا …
اليوم توصلت باشعار اما ان تؤدي فاتورة الماء والكهرباء او ان يقوموا بقطعهم .من اين لي وانا منذ سنة لم اشتغل.اينكم يا منظمات حقوق الانسان اينكم با منظمات حماية المستهلك .اينك يا حكومة.
grand nombre des RME et leurs enfants vont s,habituer de ne plus rentrer au maroc,l,epidemie va durer meme 2022
الاغلاق. هو. الحل. للقظاء. على. الوباء. واغلاق. المقاهي. والمطاعم. على. الساعة. الرابعة.
لم تعد الحياة هي الحياة ، ولا الاحساس بها هو ذاك الاحساس الذي يجعلك تؤمن وتقول لنفسك غذا أجمل بإذن الله ، لم نعد نتوقع الا مصيرا و مستقبلا مليئ بالاحزان و النظرة التشاؤمية، لماذا يقتلون فينا كل شيء حتى ذلك الخيط الرفيع الذي كان يجعلنا نتمسك به و نحب هذه الحياة بكل ما فيها ،عملوا بكل جهدهم كي يقطعوه و فعلا ما ارادوه وصلوا إليه بكل سهولة عن طريق فيروس صغير و صغير جدا.
لقد فعلوا هذا لأننا اصبحنا نزاحمهم في كل مكان و نحاول أن نحب هذه الحياة كما يحبونها ، لكن استطاعوا أن يعيدونا إلى عهد العبودية و ليس لك الحق في أبسط الحقوق إلى درجة أنه مجرد كمامة فرضت علينا سلبتنا حتى حق التنفس للهواء العليل و اصبحنا نمشي في الطرقات والخوف يدب في قلوبنا من الغرامات و الفيروس و الناس و الطريق و و و و …..
لقد قتلوا فينا كل شيء جميل أو ما تبقى ،
ردا على صاحبة التعليق الاستاذة الوطنية رقم 2 مادامك استاذة فأنت حاصلة على شواهد تشهد لك بحكمتك والتفكير قبل الكلام إن كان لك أبناء خارج أرض الوطن وانت كما تدعين صابرة على فراقهم وعلى غربتهم فهذا شغلك ومن حقك ولكن أنا شخصيا أريد رؤية عائلتي ولا أحد ينكر علي ذلك ومن حقي أن أنادي بفتح الحدود لأن المغرب البلد الوحيد الذي يغلق حدوده متى شاء وكيف شاء حتى جعل من الاقتصاد فاشلا على كل المستويات وكثرة البطالة وهناك من لا يستطيع شراء كيلو من الباطاطا فأنت مادامك موظفة فالاجرة مضمونة وهذا ليس عيبا ولكن العيب هو أننا لا ننظر للغير ولا نتألم كما يتألم غيرنا في صمت وموت بطيء كلنا فداءا لهذا الوطن وكلنا نحب وطننا حتى الجنون لكن احيانا الصمت حكمة وكثرة الكلام تكون نقمة على صاحبها
تجي تفهم دوخ الله ادير شي تياويل ديال الخير وصافي
أصلا ماكاينش رحلات مباشرة مع هده الدول.و فرنسا اللي فيها الروينة ديال السلالة الجديدة ؟ مناطق فيها اغلاق شامل و الطائرات ديال لارام و العربية غاديين جايين كل نهار…ايوا حلل و ناقش….
مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار ولا يمكن للمسؤولين الانسياق وراء شعارات ومطاليب المتهورين والوباء يحصد ارواح المواطنين والحصول على التلقيح عملية جد معقد يعاني منها الدول القوية والضعيفة ولا يحصل عليها الشاطرون والدين خططوا لها مسبقا.