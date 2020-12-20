المغرب يعلق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة

قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ابتداء من ليلة يومه الأحد 20 دجنبر 2020، وذلك على إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة للحفاظ على سلامة الأشخاص وحمايتهم والحد من تفشي جائحة “كورونا كوفيد 19”.
نفس الخطأ يتكرر الذي وقع في شهر مارس يتكرر الآن، الفيروس الجديد إذا كان الأمر حقيقة فقد ظهر في إيطاليا، و ربما في بلدان أخرى، ما جدوى الإغلاق مع بلد و ترك بلدان أخرى
كنت أنتظر هذا القرار مثل هكذا قرارت لم تعد تخفى على أحد
شكرا للحكومة المغربية على سرعتها في اتخاد قرار جريء على غرار باقي دول العالم من أجل الحد من هءا الفيروس اللعين
يبدو أن البشرية ينتظرها مستقبل غامض في ظل توالي هذه الأخبار الوافدة من بريطانيا وأستراليا، وكون هذا الفيروس الجديد المتطور عن كورونا سريع الإنتشار ب 70/100 عن الحالي، فاللهم يارب نسألك اللطف بنا فيما جرت به المقادير.
هادوك لي تما راه كايمشيو لبلدان اخرى بحال فرنسا ولا اسبانيا ومن تما كايجيو، راه خص تسدو الحدود كاملة ماشي غير مع داك البلد راه عيينا ماعندنا فين نزيدو
البريطانيون يمكن أن يدخلوا المغرب عن طريق رحلات جوية قادمة من مناطق أخرى من العالم وقد يكونون حاملين للنوع الجديد من الفيروس…اللهم إحفظنا وإحفظ بلدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم ارفع عنا البلاء قولو آمين
وا موصيبا هادي الناس عيات تقهرات الحمامات سادين متين يصرفو كولشي ضاع
الحذر و الحيطة القصويين واجبان في هذه الحالة. هذا الفيروس انتقل لبعض الدول، و لكن لحد الآن في حالات جد محدودة. أربع حالات سجلتها بلجيكا حسب ما أعلنه التلفيزيون الرسمي البلجيكي RTBF في نشرة السابعة و النصف مساءً.
يقول المثل المغربي الشائع ما قدو الفيل زادوه الفيلة. نتضرع الى الله العلي القدير ان يرفع عنا الوباء والبلاء انه على كل شيء قدير.
قرار في محله
اللهم ارفع البلاء والوباء ونتمنى ان تكون اللقاحات فعالة ضد هده السلالة الجديدة
المواطن البسيط هو المتضرر من كل مايجري حاليا من تدابير لاتغني ولا تسمن من جوع فلا خوف على الفقراء أكثر من الفقر نفسه
ادن يمكن ان نقول أنها جائحة اخرى جديدة ستهز مرة اخرى من جديد اسمها covid 20 بدل civil 19, فعلا امه تقدم ملموس خطير لهدا الفيروس اللعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
انه منتوج جديد موضة covid20 للسنة المقبلة
الرجوع لله الواحد الاحد ،ربي كيعطينا ابتلاءات لعل وعسى نتوبوا ولكن حنا ريوسنا قاصحين ومغفلين راه باقي الوقت على التوبة ،فلنبادر بسرعة.
أسيدي يعطيوني غي الفيزا والله حتى نمشي واخا يكون تماك نهاية العالم المهم هو مانبقاش هنا.
يجب تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المغرب لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى تتضح الأمور والله المستعان.
لقد اكتمل بناء مدينة أستانا وهي تنتظر فقط قدوم المستثمرين.
نحن على مشارف النظام العالمي الجديد ومرحبا بقدوم المسيح الدجال.
الله يحفظ:
سيدخلونه من دول أخرى، اغلقوا كل الحدود مثل السعودية لمدة اسبوع وافتحها اسبوع،
او قرار مماثل، في ضوء تطور الحالة الوبائية، دابا مكاين لا عالقين لا والوا،
اين التلقيح؟ والتطعيمات؟ بدأنا نغني به قبل كل الناس وما سمعنا ان احدا تم تلقيحه،
اللهم احفظ والطف.
المفروض الإغلاق الفوري مع جميع الدول اسبوعين او ثلاثة حتى تتضح الأمور و ليس فقط مع دولة واحدة.
المملكة المتحدة كانت السابقة في تطعيم شعبها بلقاح كورونا لكن النتيجة أن ظهرت ت سلالة جديدة من فيروس التاجي أي كورونا يعني بالواضح للعيان أن اللقاحات غير فعالة بل ستساعد كرونا الاصلي في العيش بسلام والتكاثر وبالتالي قادم الايام سيكون فظيع إستعدوا أو لا تستعدوا فالطوفان قادم في أقل من أسبوع
وهل إن كان خط المسار من إنجلترا إلى إسبانيا ومنها إلى المغرب،لا مشكل؟؟؟؟الغلق يجب أن يكون كاملا إلى حين التأكد من قوة الفتك و نوع الطفرة؟؟؟
والله بالله لن يتوقف البلاء الا باذن الله اولا وبعودة جسد الامة الاسلامية الواحد ثانيا