المغرب يسجّل أول إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس "كورونا"

سجلت منظومة الرصد الوبائي لوزارة الصحة أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد المكتشفة مؤخرا بالمملكة المتحدة، بميناء طنجة المتوسط، لدى مواطن مغربي قادم من إيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا الفرنسي.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة أن المعني بالأمر لا تظهر عليه أي أعراض، ويوجد حاليا تحت العزل الصحي بالدار البيضاء، وتم التعامل معه ومع مخالطيه وفقا للبروتوكول الصحي الجاري به العمل في المغرب.
وأفاد البلاغ بأنه في إطار عملية التحيين المستمرة للبروتوكول الوطني الصحي لوباء كوفيد-19، خاصة في شقه المتعلق بالرصد، تم اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير للكشف المبكر وحصر أي حالات للسلالة المتحورة؛ كما تم تحيين تدابير التكفل بالحالات تماشيا مع الوضع الوبائي الوطني والعالمي.
يذكر أن المغرب سجّل اليوم الإثنين 473 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 460144 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني، في 2 مارس من العام الماضي.
وسير دابا وحد المدة تاني ديال التزيار و قطيع الرزق
داكشي لي خصنا طفرناه معا لاول الله يبعد علينا الوباء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
صافي غا كولو لينا بغيتو تزيدو سيمانة تاني ديال هاد الحجر ديال واو
بالإعلان عن ظهور السلالة الجديدة لكورونا بالمغرب معناها استمرار حالة الطوارئ المؤقتة..؛
ما قدوش فيل. . زادوه فيلة
ياربي سلامة ياربي تحفظنا و تحفظ جميع المسلمين حنا عاد قولنا بسم لله فالخدمة عندكم غير يصدمونا بشي حجر صحي جديد لطفك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمان الرحيم… الله يخرج هاذ المنامة على خير… نرجع نعس احسن.
نفس السيناريو الذي حدث ابان ظهور الحالات الاولى لكورونا في شهر مارس المنصرم يتكرر امامنا .
قالك الرصد و التتبع .اوكي.
يجب عرله على الفور او ارجاعه من حيت اتى قبل يريد على الطين بلة
وماذا عن مخالطيه جاء من ايرلندا وركب الباخرة بمرسيليا وصولا إلى طنجة على الأقل رآه نشرها لواحد ١٠٠ واحد من المخالطين.
لا حول لا قوة إلا بالله
واش حنا في مرحلة اللقاح باش تبان لينا سلالة جديدة
ايامنا الجاية.. ربما هي حجر من سلالة اخرى
لا حول و لا قوة إلا بالله… فلنستعد لعام آخر مليء بالمأساة و المعاناة… في السنة الماضية دخل الفيروس عن طريق مواطن فرنسي و أسرته و انتشر في سائر البلد… هذا المتحور يقال أنه أقل فتكا من كوفيد 19 و لكن سرعة انتشاره سريعة…. أللهم ألطف بنا و لا ترينا بأسا في وطننا و في إخواننا…
أكشن …….ها الفيلم الجديد بدا، علم الله شحال من لوقت غادي إيسالي
حتى أصبحنا متفائلين بحكم عدد. الحالات المسجلة المنخفضة . نسأل الله السلامة والعافية . وصلات السكين الي العظم.
السلالة التانية دخلات اول حالة و غرقنا تاني استبشرنا خير هدا الايام بقلة الاصابات او الوفيات ماهو الا فسحة لضهور السلالة التحورة من الفيروس التاريخ سيعيد نفسه 40 يوم تفصلنا على اول حالة السنة الماضية.
هههههههه أسبوع التمديد على وشك الإنتهاء
والفاهم يفهم
مثل هذا الخبر ما هو إلا تمهيد لتمديد حالة الطوارئ… أين هو اللقاح و أين هو وزير الصحة في كل هذا؟ را الشعب طلع ليه هادشي فالراس
الله يحفظ او صافي .
مرحبا واش غدي توقفو علينا وعليكم هذا الاكاديب رحنا ملينا منين جات هادالباخرة علاش تخليها تدخل حشومة عليكم ركم عيقتو بزاف حسبي الله ونعم الوكيل
و بعد أسبوعين من الآن أو أقل، سنسمع بتسجيل أول حالة مؤكدة للسلالة الجديدة التي سجلت بالبرازيل.
و التلقيح غائب و متغيب.
حسبنا الله و نعم الوكيل.
سوف نبقى هنا ……………………
اللهم لطفك يارب العالمين أننا ضعفاء نرجوا رحمتك الواسعة امين
نتمنى اللقاح اوصل قريبا هاد الوزارة فيها غير كثرة الكلام
صافي كملات.هكا بدات بكوفيد 19في المغرب مع اول مواطنة قادمة من ديار المهجر حتا ولينا فمءات الالاف.الله احد الباس وصافي.وقريبا غادي تبان سلالات اخري.والمسلسل مازال مستمرا ومزال هناك مفاجاءات تنتظرنا جميعا.الي كانت من عند الله ،هادشي قدرو الله علينا كانت من عند البشر وكلنا فيه الله.
دبا مع بدأت تنقص الحالات ديال كورونا والتلقيح مزال مكاينة هضرة عليه رسميا ومع ظهور هاته الحالة كل العمليات الحسابية سيتم عجنها من جديد.
قلنا ليكم الوزير استاقل ما كنسمعوش. اوا اول حاله غدا عشره الآلاف شفتو ها هو دخل باش تعرفو الرقابه زيرو ماكاينش هد الحكومه غادا تخرج علي المغرب و الله العظيم او امكن خرجات علينا صافي لي عطا الله عطاه وجدو الحجر الصحي هدشي لي بغاو لا لقاح لا ستا حمص. شكرا دكتور خالد الكداب هاننا ضمرتي بلدك بللفيروس التاني استقاله ضروريا لوزير الصحه راه المغرب غادي اولي بحال لبنان كتره الوفيات ردو بالكم
ياك أنتما لي مصدعبن الحكومة بفتح الحدود.اوا ها هي فتحاتهم أولا غاتهموها عاوتاني بلي هي السبب في دخول هذه الحالة إلى البلاد واخا أنتما لي كنتوا مصدعينها تفتح الحدود باش الناس ترزق
ولي ولي ولي ولي مشينا فيها كفتا
“إن أراد الله بك خيرًا
فلن يمنعه أحد ..
وإن أراد الله بك ضرًا
فلن يرفعه أحد سواه”
اللهم انا نسألك اللطف ورفع البلاء والوباء عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ياااارب
السلام عليكم
أما آن لا المسلسل أن ينتهي!
للمغاربة سوف يخرجون لكم الفيروسات كما يخرجون الجن من قمقمه، مرة أشقر بريطاني ، ثم أسود جنوب أفريقي، ياباني برازيلي ….. و من قبل كان صينيا أصفرا.
المصيبة أن لدينا حكومة تقلد الآخرين، فانتظروا أخبار منتصف الليل و قراراته قريبا.
جابوها مع قرب الاربعاء باش يزيدونا شي سيمانات ديال سدان
اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم اغفر لنا و ارحمنا انت مولانا، لا اله الا الله، ربي ارحم عبادك المستظعفين، اللهم لا منجي منك الا اليك، اغفر لنا خطايانا انت رب الطيبين.
لا فرق بين القديم والجديد الله تعالى هو وحده قادر ان يحفظنا ويحفظ ابناء المسلمين والمسلمات اجمعين فمزيد ايها الاخوه من الاحتياطات اللازمة التباعد الكمامة غسل الايادي بالصابون والله ولي التوفيق
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل.
هاهي ولدت لقاح الصين غير فعال فما بالك مع النسخة التانية
من هاد المنبر كنطلبو رفع قيمة الدعم ديك 1000 درهم مقضات لينا والو العام الماضي سدو و دعمواا
حاد ما هي دقاقي و هي كتزيد فالبيض اللهم اصرف عنا الوباء
1- هناك شيء ما يتم الطبخ له في الخفاء عالميا. لا تقولوا بانني أحمق لانني أؤمن بالمؤامرة. أعتقد ان الكثيرين منكم بدأ يصدق لأن كل ما يحدث ليس مجرد صدفة.
2- ميكروسوفت تقوم الان على مشروع انشاء جواز سفر رقمي للملقحين.
3- بعض الدول تمارس ضغوطات على شعوبها لكي يتلقوا اللقاح أولها بريطانيا.
4- الاقتصاد العالمي لن يصمد طويلا بسبب تكرار موجات كورونا المتتالية.
5- غريزة البقاء تجعل الكثيرين يثورون وتحدث مظاهرات وصراعات.
6- هناك من يستغل الظرفية لتمرير قوانين جديدة مجحفة.
7- الديمقراطية العالمية تعاني.
8- الفقراء يتكاثرون والاغنياء يجنون الثروات.
9- محاربة حرية التعبير حتى في امريكا فقد قاموا بحظر كل من يعارض جو بايدن. سواء على ارض الواقع او ع مستوى شبكات التواصل الاح…
السلالة الجديدة ضعيفة جدا فلا تقتل ولا للتهويل والتخويف والسب والشتم في كل مصاب ، إنه مرض عادي والسلالة الجديدة تدل على كورنا فقدت قوة شراستها ، فعلينا أن نعيش حياتنا الطبيعية مع النظافة والوقاية بالكمامة واالتباعد الجسدي بمترين،
وعيقتو بالقوالب الحافية دابا سي المواطن لي جاي من برا مادوزوس ليه تحاليل كورونا تما خالوه يسافر عادي ووصل عندكم ا العلما واكتشفتوه هدا على اساس اننا فمريكان دابا ما عند بوكم لقاح خاصكم تزمتو وتستكتو عباد الله في نفس الوقت اش نديرو نقولو ليهم السلالة الجديدة و نكمشوهم مزيان اسيدي انا بغيتكم تزيدو هاكا باش نوصلو للانفجار والا كنا رجال راه غادي نوضو ليكم مرة وحدة
ماشي موشكيل غير متحبسوش اعلينا هاديك 2000 درهم في الشهر او خليو هاد كورونا حتى 100 عام.
غلق الحدود البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين على الأقل، أو تركها مع تشديد الإجراءات الصحية عند الدخول والمغادرة، الأمر خطير.
انا اصلا مازال ماشفت السلالة الأولى كيف دايرة. التانية صردية ياك
ولماذا السلطات الصحية والجمركية الارلندية في الحدود لم تقم -عند المغادرة- بواجبها المهني ولا تتركه يغادر الحدود حتى يشفى تماما من هذا الوباء.
بدانا مرة أخرى. كالعادة يبدأ دخول الفيروس لبلدنا من مهاجر مغربي كما في المرة الفارطة إبان كورونا الأب هه.وهلم جرا مرة أخرى يطلى الشعب. بعدو علينا هاد المهاجرين ها العار ما يجينا منهم غير المشاكل يجب ليس غلق الحدود بل جعل الدخول صعب. اعرف جارا مهاجرا بفرنسا العام كامل خيطي بيطي طبعا الذهاب بالحشيش والرجوع بسيارة او خردة يبيعها بالمغرب
بدأ فيلم الرعب من جديد اللهم ارحمنا
خصهم اسدو مدينة طنجة واحد جوج سيمانات حتا ابان لي خصو ابان.
تخربيق وهضرة خاوية نفس ديسك كيتعاود وتخطيط حجر صحي وشكون مضرر حنا طبقة لكتخدم كل نهار بنهارو
لقحوا الشعب قبل ماينتشر هذ الفيروس والو التلقيح خاصو يكون إجباري وبإشراف مباشر من السي الحموشي.
Salam akhoya,Allah yastar pas de panique ce virus ils travail contagieux mais il est pas mortel en France 100 cas par jour Allah yastar aljami3
أكشن …….ها الفيلم الجديد بدا، علم الله شحال من لوقت غادي إيسالي هههههههههه
ماقدوس فيل زادوه فيلة… نحن نعاني من الوباء…والفشل الحكومي الذي هو اصلا وباء . وكذب ونفاق..ولسان..وكلام ..انتخابي…
الان نزيدوا كورونا من نوع جديد……..واللقاح الصيني المنتهي صلاحيته او مفعوله لعدم وجود 70 درجة تحت الصفر…في اي مستشفى.. ناهيك القرى والمدن
الان سنبدأ نحسب عدد حالات كورونا الجديدة والقديمة الله يرحم الوالدين عند الاحصاء فرقوا بين القديمة والجديدة
ستكتمل سنة على الحجر الصحي الذي كان سببا في تسريح أغلبية المستخدمين في الشركة التي كنت اعمل بها …فقدت شغلي ومصدر عيش ابنائي
لا أَجِد ما أواجه به تكاليف الحياة ولَم تعد لي قدرة على تحمل اعبائها ….تلك المساعدة التي يمنحها لي صندوق ظ.إ بالكاد تغطي مصاريف الكراء ومن أين لي بالمال لكي أعيش انا وابنائي …الحجر مستمر وشبح الجوع وقلة ذات اليد تخيم في البيت ….إجراءات الحجر وقرارته حكمت علي وعلى اسرتي الصغيرة بالموت البطيء….فحتى الأغطية في هذا البرد القارس لم أتمكن من شرائها فالاغطية القديمة لا تفي بالغرض المطلوب…..قريبا سيطردني مالك المنزل لأني أعجز عن اداء واجبات الكراء
حتى بدأنا نتفائل بخير ظهر لنا ابن الفايروس اللي باقي ما تفاكينا حتى من أبيه
دابا الي مكيبغيش الكمامة غادي تضرب 460144×7 مع السلالة المتحولة. خسارة الي اكثريتنا معندهومش التربية المدنية المواطنة بحال التايوانيين الي سالاو مع الجايحة من اشحال هدي.
ربنا يحفظ بلدنا الحبيب وسائر الدول من هدا الوباء الفتاك
لو تم غلق الحدود ومنع السفر والتنقل بين اروبا والمغرب لكنا بافضل حال ولبقي داخل البلد امنا….مع السماخ بعبور السلع فقط….لكن لا حياة لمن تنادي السلالة الجديدة سريعة الانتشار جدا..وتطال الاطفال والمراهقين ….كثيرا
الاسبوع المقبل، ستعلن الد… و… ل… ة عن حجر صحي شامل مفتوح، واللي هدر يرعف!!!
ما تعليقكم السيد وزير الصحة ….اين اختفيتم….واين اختفى معكم السيد اللقاح
مع كامل الأسف نلاحظ أن الكثير من التعاليق تركز فقط الجانب الاقتصادي دون الجانب الصحي.وكأن المرض غير موجود أساسا والدولة تتلاعب بالموضوع..والواقع عكس ذلك لأن من لم يعش تجربة المرض مع أحد أقاربه .أو هو نفسه لن يحس يوقعه.. الأمر كارثة بكل المقاييس .فعلينا أن نتقبل كل الإجراءات بصدر رحب ونحاول احترام الاحترازات من تباعد جسدي استعمال الكمامة والمعقم وغير ذلك.فالمرض موجود .