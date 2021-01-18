المغرب يسجّل أول إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس "كورونا"

المغرب يسجّل أول إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس "كورونا"
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الإثنين 18 يناير 2021 - 22:38

سجلت منظومة الرصد الوبائي لوزارة الصحة أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد المكتشفة مؤخرا بالمملكة المتحدة، بميناء طنجة المتوسط، لدى مواطن مغربي قادم من إيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا الفرنسي.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة أن المعني بالأمر لا تظهر عليه أي أعراض، ويوجد حاليا تحت العزل الصحي بالدار البيضاء، وتم التعامل معه ومع مخالطيه وفقا للبروتوكول الصحي الجاري به العمل في المغرب.

وأفاد البلاغ بأنه في إطار عملية التحيين المستمرة للبروتوكول الوطني الصحي لوباء كوفيد-19، خاصة في شقه المتعلق بالرصد، تم اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير للكشف المبكر وحصر أي حالات للسلالة المتحورة؛ كما تم تحيين تدابير التكفل بالحالات تماشيا مع الوضع الوبائي الوطني والعالمي.

يذكر أن المغرب سجّل اليوم الإثنين 473 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 460144 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني، في 2 مارس من العام الماضي.

إصابة جديدة السلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد المغرب كوفيد19

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‫تعليقات الزوار

63
  • Jalil
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:42

    وسير دابا وحد المدة تاني ديال التزيار و قطيع الرزق

    142
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  • ayoub
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:42

    داكشي لي خصنا طفرناه معا لاول الله يبعد علينا الوباء

    85
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  • يوسف
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:43

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    84
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  • zakaria
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:43

    صافي غا كولو لينا بغيتو تزيدو سيمانة تاني ديال هاد الحجر ديال واو

    72
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  • مواطن من المغرب
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:43

    بالإعلان عن ظهور السلالة الجديدة لكورونا بالمغرب معناها استمرار حالة الطوارئ المؤقتة..؛

    42
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  • مدوخ
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:43

    ما قدوش فيل. . زادوه فيلة

    45
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  • مريم
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:44

    ياربي سلامة ياربي تحفظنا و تحفظ جميع المسلمين حنا عاد قولنا بسم لله فالخدمة عندكم غير يصدمونا بشي حجر صحي جديد لطفك يا أرحم الراحمين

    48
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  • انسان
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:45

    بسم الله الرحمان الرحيم… الله يخرج هاذ المنامة على خير… نرجع نعس احسن.

    48
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  • كوفيد 20
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:45

    نفس السيناريو الذي حدث ابان ظهور الحالات الاولى لكورونا في شهر مارس المنصرم يتكرر امامنا .
    قالك الرصد و التتبع .اوكي.

    39
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  • Citoyenne
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:45

    يجب عرله على الفور او ارجاعه من حيت اتى قبل يريد على الطين بلة

    6
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  • نورالدين المعتدل
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:47

    وماذا عن مخالطيه جاء من ايرلندا وركب الباخرة بمرسيليا وصولا إلى طنجة على الأقل رآه نشرها لواحد ١٠٠ واحد من المخالطين.

    44
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  • المستمع كريم
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:47

    لا حول لا قوة إلا بالله
    واش حنا في مرحلة اللقاح باش تبان لينا سلالة جديدة
    ايامنا الجاية.. ربما هي حجر من سلالة اخرى

    14
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  • مراكشي
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:48

    لا حول و لا قوة إلا بالله… فلنستعد لعام آخر مليء بالمأساة و المعاناة… في السنة الماضية دخل الفيروس عن طريق مواطن فرنسي و أسرته و انتشر في سائر البلد… هذا المتحور يقال أنه أقل فتكا من كوفيد 19 و لكن سرعة انتشاره سريعة…. أللهم ألطف بنا و لا ترينا بأسا في وطننا و في إخواننا…

    29
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  • مستجد المستجد
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:48

    أكشن …….ها الفيلم الجديد بدا، علم الله شحال من لوقت غادي إيسالي

    34
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  • hakim
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:48

    حتى أصبحنا متفائلين بحكم عدد. الحالات المسجلة المنخفضة . نسأل الله السلامة والعافية . وصلات السكين الي العظم.

    15
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  • متابع
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:48

    السلالة التانية دخلات اول حالة و غرقنا تاني استبشرنا خير هدا الايام بقلة الاصابات او الوفيات ماهو الا فسحة لضهور السلالة التحورة من الفيروس التاريخ سيعيد نفسه 40 يوم تفصلنا على اول حالة السنة الماضية.

    7
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  • سالم خبيرون
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:49

    هههههههه أسبوع التمديد على وشك الإنتهاء
    والفاهم يفهم

    25
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  • Yahya
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:49

    مثل هذا الخبر ما هو إلا تمهيد لتمديد حالة الطوارئ… أين هو اللقاح و أين هو وزير الصحة في كل هذا؟ را الشعب طلع ليه هادشي فالراس

    34
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  • يونس
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:50

    الله يحفظ او صافي .

    11
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  • عبد الله
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:50

    مرحبا واش غدي توقفو علينا وعليكم هذا الاكاديب رحنا ملينا منين جات هادالباخرة علاش تخليها تدخل حشومة عليكم ركم عيقتو بزاف حسبي الله ونعم الوكيل

    32
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  • أستاذ الاجتماعيات
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:51

    و بعد أسبوعين من الآن أو أقل، سنسمع بتسجيل أول حالة مؤكدة للسلالة الجديدة التي سجلت بالبرازيل.
    و التلقيح غائب و متغيب.
    حسبنا الله و نعم الوكيل.

    8
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  • بوصندالة
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:51

    سوف نبقى هنا ……………………

    3
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  • احمد تيزنيت
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:51

    اللهم لطفك يارب العالمين أننا ضعفاء نرجوا رحمتك الواسعة امين

    9
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  • مغربي
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:52

    نتمنى اللقاح اوصل قريبا هاد الوزارة فيها غير كثرة الكلام

    -2
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  • Mazlote
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:53

    صافي كملات.هكا بدات بكوفيد 19في المغرب مع اول مواطنة قادمة من ديار المهجر حتا ولينا فمءات الالاف.الله احد الباس وصافي.وقريبا غادي تبان سلالات اخري.والمسلسل مازال مستمرا ومزال هناك مفاجاءات تنتظرنا جميعا.الي كانت من عند الله ،هادشي قدرو الله علينا كانت من عند البشر وكلنا فيه الله.

    7
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  • حسن
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:53

    دبا مع بدأت تنقص الحالات ديال كورونا والتلقيح مزال مكاينة هضرة عليه رسميا ومع ظهور هاته الحالة كل العمليات الحسابية سيتم عجنها من جديد.

    4
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  • ملاك
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:54

    قلنا ليكم الوزير استاقل ما كنسمعوش. اوا اول حاله غدا عشره الآلاف شفتو ها هو دخل باش تعرفو الرقابه زيرو ماكاينش هد الحكومه غادا تخرج علي المغرب و الله العظيم او امكن خرجات علينا صافي لي عطا الله عطاه وجدو الحجر الصحي هدشي لي بغاو لا لقاح لا ستا حمص. شكرا دكتور خالد الكداب هاننا ضمرتي بلدك بللفيروس التاني استقاله ضروريا لوزير الصحه راه المغرب غادي اولي بحال لبنان كتره الوفيات ردو بالكم

    2
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  • البوهالي
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:55

    ياك أنتما لي مصدعبن الحكومة بفتح الحدود.اوا ها هي فتحاتهم أولا غاتهموها عاوتاني بلي هي السبب في دخول هذه الحالة إلى البلاد واخا أنتما لي كنتوا مصدعينها تفتح الحدود باش الناس ترزق

    0
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  • yassir
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:55

    ولي ولي ولي ولي مشينا فيها كفتا

    3
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  • ahmadd
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:55

    “إن أراد الله بك خيرًا
    فلن يمنعه أحد ..
    وإن أراد الله بك ضرًا
    فلن يرفعه أحد سواه”

    28
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  • الحمد لله على كل حال
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:56

    اللهم انا نسألك اللطف ورفع البلاء والوباء عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ياااارب

    15
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  • مواطن غيور1
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:56

    السلام عليكم
    أما آن لا المسلسل أن ينتهي!
    للمغاربة سوف يخرجون لكم الفيروسات كما يخرجون الجن من قمقمه، مرة أشقر بريطاني ، ثم أسود جنوب أفريقي، ياباني برازيلي ….. و من قبل كان صينيا أصفرا.
    المصيبة أن لدينا حكومة تقلد الآخرين، فانتظروا أخبار منتصف الليل و قراراته قريبا.

    18
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  • طاجين لحم
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:57

    جابوها مع قرب الاربعاء باش يزيدونا شي سيمانات ديال سدان

    5
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  • مكناسية
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:58

    اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم اغفر لنا و ارحمنا انت مولانا، لا اله الا الله، ربي ارحم عبادك المستظعفين، اللهم لا منجي منك الا اليك، اغفر لنا خطايانا انت رب الطيبين.

    5
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  • متفاءل
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:58

    لا فرق بين القديم والجديد الله تعالى هو وحده قادر ان يحفظنا ويحفظ ابناء المسلمين والمسلمات اجمعين فمزيد ايها الاخوه من الاحتياطات اللازمة التباعد الكمامة غسل الايادي بالصابون والله ولي التوفيق

    15
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  • brahim
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:58

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل.

    4
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  • خالد
    الإثنين 18 يناير 2021 - 22:59

    هاهي ولدت لقاح الصين غير فعال فما بالك مع النسخة التانية

    -1
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  • مواطن
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:00

    من هاد المنبر كنطلبو رفع قيمة الدعم ديك 1000 درهم مقضات لينا والو العام الماضي سدو و دعمواا

    -2
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  • إسماعيل
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:01

    حاد ما هي دقاقي و هي كتزيد فالبيض اللهم اصرف عنا الوباء

    1
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  • محمد
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:04

    1- هناك شيء ما يتم الطبخ له في الخفاء عالميا. لا تقولوا بانني أحمق لانني أؤمن بالمؤامرة. أعتقد ان الكثيرين منكم بدأ يصدق لأن كل ما يحدث ليس مجرد صدفة.
    2- ميكروسوفت تقوم الان على مشروع انشاء جواز سفر رقمي للملقحين.
    3- بعض الدول تمارس ضغوطات على شعوبها لكي يتلقوا اللقاح أولها بريطانيا.
    4- الاقتصاد العالمي لن يصمد طويلا بسبب تكرار موجات كورونا المتتالية.
    5- غريزة البقاء تجعل الكثيرين يثورون وتحدث مظاهرات وصراعات.
    6- هناك من يستغل الظرفية لتمرير قوانين جديدة مجحفة.
    7- الديمقراطية العالمية تعاني.
    8- الفقراء يتكاثرون والاغنياء يجنون الثروات.
    9- محاربة حرية التعبير حتى في امريكا فقد قاموا بحظر كل من يعارض جو بايدن. سواء على ارض الواقع او ع مستوى شبكات التواصل الاح…

    10
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  • SAMIR
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:04

    السلالة الجديدة ضعيفة جدا فلا تقتل ولا للتهويل والتخويف والسب والشتم في كل مصاب ، إنه مرض عادي والسلالة الجديدة تدل على كورنا فقدت قوة شراستها ، فعلينا أن نعيش حياتنا الطبيعية مع النظافة والوقاية بالكمامة واالتباعد الجسدي بمترين،

    10
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  • حسن
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:06

    وعيقتو بالقوالب الحافية دابا سي المواطن لي جاي من برا مادوزوس ليه تحاليل كورونا تما خالوه يسافر عادي ووصل عندكم ا العلما واكتشفتوه هدا على اساس اننا فمريكان دابا ما عند بوكم لقاح خاصكم تزمتو وتستكتو عباد الله في نفس الوقت اش نديرو نقولو ليهم السلالة الجديدة و نكمشوهم مزيان اسيدي انا بغيتكم تزيدو هاكا باش نوصلو للانفجار والا كنا رجال راه غادي نوضو ليكم مرة وحدة

    5
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  • كسلان
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:06

    ماشي موشكيل غير متحبسوش اعلينا هاديك 2000 درهم في الشهر او خليو هاد كورونا حتى 100 عام.

    -6
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  • السلامة
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:09

    غلق الحدود البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين على الأقل، أو تركها مع تشديد الإجراءات الصحية عند الدخول والمغادرة، الأمر خطير.

    -7
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  • Saidos
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:09

    انا اصلا مازال ماشفت السلالة الأولى كيف دايرة. التانية صردية ياك

    -2
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  • لابد من التعاون
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:11

    ولماذا السلطات الصحية والجمركية الارلندية في الحدود لم تقم -عند المغادرة- بواجبها المهني ولا تتركه يغادر الحدود حتى يشفى تماما من هذا الوباء.

    3
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  • حقيقة
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:13

    بدانا مرة أخرى. كالعادة يبدأ دخول الفيروس لبلدنا من مهاجر مغربي كما في المرة الفارطة إبان كورونا الأب هه.وهلم جرا مرة أخرى يطلى الشعب. بعدو علينا هاد المهاجرين ها العار ما يجينا منهم غير المشاكل يجب ليس غلق الحدود بل جعل الدخول صعب. اعرف جارا مهاجرا بفرنسا العام كامل خيطي بيطي طبعا الذهاب بالحشيش والرجوع بسيارة او خردة يبيعها بالمغرب

    -3
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  • مواطنة
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:13

    بدأ فيلم الرعب من جديد اللهم ارحمنا

    0
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  • عبد الله
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:14

    خصهم اسدو مدينة طنجة واحد جوج سيمانات حتا ابان لي خصو ابان.

    2
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  • zigha
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:14

    تخربيق وهضرة خاوية نفس ديسك كيتعاود وتخطيط حجر صحي وشكون مضرر حنا طبقة لكتخدم كل نهار بنهارو

    3
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  • يا إما ويا إما
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:18

    لقحوا الشعب قبل ماينتشر هذ الفيروس والو التلقيح خاصو يكون إجباري وبإشراف مباشر من السي الحموشي.

    0
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  • marocain
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:19

    Salam akhoya,Allah yastar pas de panique ce virus ils travail contagieux mais il est pas mortel en France 100 cas par jour Allah yastar aljami3

    0
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  • azadfati
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:22

    أكشن …….ها الفيلم الجديد بدا، علم الله شحال من لوقت غادي إيسالي هههههههههه

    0
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  • يقول المثل
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:22

    ماقدوس فيل زادوه فيلة… نحن نعاني من الوباء…والفشل الحكومي الذي هو اصلا وباء . وكذب ونفاق..ولسان..وكلام ..انتخابي…
    الان نزيدوا كورونا من نوع جديد……..واللقاح الصيني المنتهي صلاحيته او مفعوله لعدم وجود 70 درجة تحت الصفر…في اي مستشفى.. ناهيك القرى والمدن

    0
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  • عبدالله التطواني
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:23

    الان سنبدأ نحسب عدد حالات كورونا الجديدة والقديمة الله يرحم الوالدين عند الاحصاء فرقوا بين القديمة والجديدة

    0
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  • متضرر
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:24

    ستكتمل سنة على الحجر الصحي الذي كان سببا في تسريح أغلبية المستخدمين في الشركة التي كنت اعمل بها …فقدت شغلي ومصدر عيش ابنائي
    لا أَجِد ما أواجه به تكاليف الحياة ولَم تعد لي قدرة على تحمل اعبائها ….تلك المساعدة التي يمنحها لي صندوق ظ.إ بالكاد تغطي مصاريف الكراء ومن أين لي بالمال لكي أعيش انا وابنائي …الحجر مستمر وشبح الجوع وقلة ذات اليد تخيم في البيت ….إجراءات الحجر وقرارته حكمت علي وعلى اسرتي الصغيرة بالموت البطيء….فحتى الأغطية في هذا البرد القارس لم أتمكن من شرائها فالاغطية القديمة لا تفي بالغرض المطلوب…..قريبا سيطردني مالك المنزل لأني أعجز عن اداء واجبات الكراء

    3
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  • كورونا ومكارونا
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:26

    حتى بدأنا نتفائل بخير ظهر لنا ابن الفايروس اللي باقي ما تفاكينا حتى من أبيه

    1
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  • عن غير مسمى
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:26

    دابا الي مكيبغيش الكمامة غادي تضرب 460144×7 مع السلالة المتحولة. خسارة الي اكثريتنا معندهومش التربية المدنية المواطنة بحال التايوانيين الي سالاو مع الجايحة من اشحال هدي.

    -1
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  • Boukhdada
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:27

    ربنا يحفظ بلدنا الحبيب وسائر الدول من هدا الوباء الفتاك

    0
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  • ايت واعش
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:29

    لو تم غلق الحدود ومنع السفر والتنقل بين اروبا والمغرب لكنا بافضل حال ولبقي داخل البلد امنا….مع السماخ بعبور السلع فقط….لكن لا حياة لمن تنادي السلالة الجديدة سريعة الانتشار جدا..وتطال الاطفال والمراهقين ….كثيرا

    -2
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  • youssef
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:34

    الاسبوع المقبل، ستعلن الد… و… ل… ة عن حجر صحي شامل مفتوح، واللي هدر يرعف!!!

    0
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  • التكتيك
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:38

    ما تعليقكم السيد وزير الصحة ….اين اختفيتم….واين اختفى معكم السيد اللقاح

    0
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  • البيضاوي
    الإثنين 18 يناير 2021 - 23:43

    مع كامل الأسف نلاحظ أن الكثير من التعاليق تركز فقط الجانب الاقتصادي دون الجانب الصحي.وكأن المرض غير موجود أساسا والدولة تتلاعب بالموضوع..والواقع عكس ذلك لأن من لم يعش تجربة المرض مع أحد أقاربه .أو هو نفسه لن يحس يوقعه.. الأمر كارثة بكل المقاييس .فعلينا أن نتقبل كل الإجراءات بصدر رحب ونحاول احترام الاحترازات من تباعد جسدي استعمال الكمامة والمعقم وغير ذلك.فالمرض موجود .

    0
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