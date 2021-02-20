المغرب يسجل 21 إصابة جديدة بالسلالة المتحورة من فيروس "كورونا"

أعلن ائتلاف المختبرات الجينية والسلالات المنتشرة لفيروس كورونا على المستوى الوطني، مساء اليوم، عن كشف 21 إصابة جديدة بالمتحور الجديد من السلالة الإنجليزية، وفق ما ذكره بلاغ لوزارة الصحة.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها، إلى أن العدد الإجمالي لحالات هذه الطفرات يصل إلى 24 سلالة تم الكشف عنها إلى حد الآن، مضيفة أن جهاز المراقبة الجينومية لم يكتشف حتى الآن أي نوع من التحور الجنوب إفريقي أو البرازيلي لفيروس كورونا في المغرب.

وجددت وزارة الصحة المغربية التذكير بأن فيروس كورونا المستجد لا يزال منتشرا في البلاد، ودعت جميع المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من اليقظة، لاسيما وأن المملكة في خضم عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وأن المناعة الجماعية لم يتم تحقيقها بعد.

وشددت الوزارة على ضرورة الاستمرار في الامتثال الصارم للتدابير الوقائية، من خلال ارتداء الكمامة الواقية بطريقة سليمة، واحترام التباعد الجسدي (أكثر من متر واحد) وكذا غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بمطهر كحولي.

ودعت الوزارة عموم المواطنات والمواطنين إلى تجنب التجمعات غير الضرورية وحث كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة على الالتزام أكثر بالإجراءات الاحترازية.