المغرب يعيد مئات القاصرين من سبتة ويرفض نقل البقية صوب إسبانيا

بعيداً عن المغالطات التي تروجها وسائل إعلام إسبانية حول عدد القاصرين المغاربة الذين تمكنوا من العبور إلى مدينة سبتة المحتلة، أكد مصدر مطلع أنه تم خلال الأيام الأخيرة تسجيل تواجد ما يناهز 850 قاصرا مغربيا بالثغر المحتل، ضمنهم 250 قاصرا كانوا متواجدين بالمدينة سابقا، حتى قبل الأحداث التي عرفها الثغر مؤخرا.
وكشفت المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، بشكل حصري، أن السلطات المغربية عملت على عودة 400 قاصر، واستقبالهم في مركز متخصص قبل الالتحاق بأسرهم (كما توضح الصورة).
وأضافت مصادر هسبريس أن تعداد القاصرين المتبقين حاليا بالمدينة المحتلة يناهز حوالي 450 قاصرا مغربيا، وذلك “بعيدا عن الأرقام التي تتعمد بعض وسائل الإعلام الإسبانية تضخيمها خدمة لأجندات معينة تجاه الاتحاد الأوروبي”.
وأكدت المصادر ذاتها في أول تعليق على الجدل الكبير الذي رافق ملف القاصرين المغاربة أنه بالنسبة للسلطات المغربية فإن “الأولوية تكمن في ضمان مصلحة هؤلاء القاصرين وتمكينهم من ملاقاة عائلاتهم في أقرب الآجال”، وشددت على أن المملكة “في هذا الإطار تعمل من منطلق حسن النية مع الجانب الإسباني، بغاية تمكين القاصرين العالقين في سبتة من الرجوع والالتحاق بأسرهم”، وزادت أن المغرب يرفض “بشكل قاطع نقل القاصرين العالقين في سبتة صوب التراب الإسباني”.
وكانت وسائل إعلام إسبانية نقلت أن عدد الأطفال المغاربة الذين تمكنوا من العبور إلى الثّغر المحتل يبلغ 1500 قاصر، وأشارت إلى أنه “سيتم توزيعهم على الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي في شبه الجزيرة الإيبيرية”، بعد امتلاء مراكز سبتة المحتلة.
ما هذا الحب و الحنا ….هل تريد الاسر استعادة ابنائها و هل استشيروا في ذلك ..كيف عبروا و لماذا عبروا ..هذا هو السؤال الذي يجب على الحكومة و النظام عامة ان تحيب عليه
المغرب يرفض “بشكل قاطع نقل القاصرين العالقين في سبتة صوب التراب الإسباني” هههه على أساس غادي توفرو ليهم تعليم فالمستوى و تضمنو ليهم مستقبل افضل مما ستوفره لهم اسبانيا و الاتحاد الاوروبي !!!! يجب استشارة الواليدين فهادشي و القرار يعود لهم و لرغبةالقاصر..الا كان الدري غادي يقرا او يتعلم حرفة فالاتحاد الاوروبي و يدير وريقاتو و من بعد بضع سنوات يعتق واليديه فما عند الدولة المغربية ما تحتج فظل الوضع المزري فالبلد و عدم الاهتمام بالتعليم و التكوين..
بعض الشباب يرون أن اروبا فيها الخدم بيليكي أوروبا صعب باش تعيش فيها والدي يخدم في بلاده يخدم في اروبا واللعكس
وسائل الإعلام الإسبانية أصبحت تنافس نظيرتها الجزائرية في الإشاعات والأخبار المغلوطة من أجل النيل من الدول الأخرى. إسبانيا تورطت حتى النخاع مع دولة الكابرانات في جميع المجالات، بدءا من تزوير الهويات إلى الأخبار الزائفة. لقد أصابت عدوى الكذب والتزوير والإشاعات صحافة إسبانيا وهذا ليس بغريب لأن المثل يقول : “قل لي من ترافق أقول لك من أنت”
اسبانيا ورطتها الجزائر في هذه الأزمة مع شريك قوي وذا مصداقية على الصعيد العالمي عكس سمعة عسكر السوء بقصر المرادية الذي لولا وجود البترول و الغاز لما عرف العديد من ساكنة المعمور موقعها على الخريطة وبما ان لها باع طويل وسوابق عديدة في زرع الفتنة في ليبيا ومالي وتشاد وموريتانيا وغيرها من دول الجوار و بما أن الكل يعرف أن حكومة سانشيز حكومة ضعيفة وهجينة وبعد الورطة مع الإتحاد الأوروبي لم تجد جارة الشمال و التي لازالت عقدة حكام الاندلس المسلمون عبر التاريخ القديم تنغص حياتهم اقول لم تجد بما تبرر فعلتها بعد ان انفضح امرها بفضل يقظة و احترافية المخابرات المغربية التي يحسب لها ألف حساب إلا تعليق الشماعة على تدفق المهاجرين نحو ارض اجدادهم.
ههههه فرق شاسع بين متطوعات الصليب الأحمر الإسباني الذين تطوعن لإنجاد و مساعدة المهاجرين مؤخرا … و بين من في الصورة أدعوكم لمشاهدة الفيديوهات التي أظهرت إنسانية الإسبانيات
بطبيعة الحال لا أدافع عن الدولة الإسبانية الخبيثة ولكن لكم فقط أن ترو الفرق بين المجتمع الإسباني الأوروبي المتحضر وبين نظيره في دول شمال إفريقيا.. لعلكم تتقون أيها الشعب المغربي الغير مبالي بأطفاله
راه عايقين بيكم والعالم عاق بيكم . رجوع الى الله وحشموا على أعراضكم . شوهتنوا وبهدلتونا في العالم . المغربي مهمش . وبانت وتعرات حقيقتكم . راه مولوحين اولادكم في الازقة ومتشردين في شوارع سبتة واسبانيا . واصلا لي باغي يرجع لحكومة مكتخليهش اصلا
على المغرب تفعيل النظام التنموي و التأمين الإجتماعي لكافة فئات المجتمع خاصة منهم الشباب بالدعم المهني و تدريب الأطر المكلفة بالتوجيه المهني للشباب و إنشاء مراكز للتوجيه و الدعم بالتنسيق مع الشركات و المعامل الوطنية. بذلك نحقق الإنتصار الإقتصادي و الإجتماعي المنشود .
هؤلاء الاطفال دخلوا سبتة للبحث عن حياة أفضل وهم واعون بذلك ويعرفون ما يفعلون. أصلا هم دخلوا الى سبتة للالتحاق بالتراب الاسباني. وتلك أمنيتهم لماذا ترفضون لهم ذلك. لو وفرتم لهم ظروف مناسبة لما غامروا بحياتهم.
على المسؤولين في الحكومة ان يستيقضوا من سبات نومهم و ان ما قامت به السلطات يبقى بصمة عار. و تشويه صورته مغربنا الحبيب في العالم . و على ملك البلاد ان يعطي اوامره لاستقبال أبناءه و العناية بهم عيش كريم تعليم صحة. لأنهم هم مستقبل الجيل الصاعد.
السلام عليكم.حتى بعض المواطنين المغاربة يهولون من عدد القاصرين اللذين دخلوا سبتة في الآونة الأخيرة فمثلا والدتي لم تكن قط في المدارس وعمرها يناهز الآن 74 سنة وتحدتت معها البارحة عن موضوع الأزمة الموجودة حاليا بين المغرب واسبانيا فقالت لي أن ما يقارب سبعة ملايين قاصر مروا إلى سبتة وعندما حاولت تصحيح خطئها وقلت لها أن عددهم لم يتجاوز حتى ألفا نهرتي وقالت لي هل أصدق الناس اللذين اخبروني بذلك أو أصدقك أنت وعندما قلت لها أنها مجرد اشاعات والبشر من طبيعته أن ينفخ في الاشياء اكثر من اللازم كي يزرع الفتن بين الناس لم تصدق كلامي وقالت لي أصمتي أحسن.انا لا أقول لهذا لاستهزئ بوالدتي حاشا لله فقد أعذرتها لأنها لم تكن في المدرسة قط لهذا تصدق كل ما يقال لها.أنا فقط أريد أن أقول أن هناك بعضا من البشر يقلبون الحقائق لشيء في نفس يعقوب والله يهدي ما خلق ويخرجنا من هذه الأزمة بخير وعلى خير
أضن أن إسبانية ستستفيد من مشكل غالي بو رخصة
أكثر ما يستفيد المغرب . لقد تعجل المغرب قبول إرجاع مهاجرين من سبتة الى بحسن نية بدون شروط ( أي أنك وافقة على إكمال لعب دور دركي حدود ) قبل تحقيق أهدافه وهي محاكمة غالي وجلوس الى طاولة التفاوض لحل
مشكل حدود بحرية ودخول مغاربة الى سبتة ومليليا بدون جواز سفر لانها اراضي مغربية . لا يليق بالمغرب
أن يرمى أبناءه من مدينة مغربية
بطبيعة الحال اسبانيا تريد توظيف الملف من اجل كسب مزيد من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي.. والبارحة قالت من انها وزعت 200 قاصر على التراب الاسباني… كما ان صورة احتضان مساعفة لمهاجر افريقي تم التطبيل له واين هي الصور الأخرى التي فيها الزواطة… اسبانيا عليها ان تكون واضحة كما هو وضوح موقعها الجغرافي معنا الذي لن يتغير وهذا يغيب….
وساءل الإعلام الاسبانية تتح8000,مهاجر مغربي،بينهم قاصرين وبالغين.منهم 6500,قالت رجعو او ارجعو.
ادا كانت هده المعلومات زيدو فيها بزاف،فيجب محاسبة،وساءل الإعلام الاسبانية امان ااقضاء،بخرق قاوانين المهنة.
هدا مقيم بااروبا يحيكم.
هؤلاء القاصرين لو كانوا بخير وعلى خير في أحضان عائلاتهم ما كانوا شدوا الرحيل لمدينة سبتة المحتلة
هم غادروا ليس فقط عائلاتهم بل وضعهم الكارثي والذي لو كانت الحكومة المغربية تهتم ولو بالقليل من مستلزماتهم ما كانوا
يهاجروا بهذه الطريقة
والقاصرين المغاربة هم موجودين بعديد من الدول الغربية دون أن تعيرهم الحكومة المغربية أي اهتما
لا زلنا نتذكر عمدة باريز التي تشتكي من عدد القاصرين بالعاصمة الفرنسية
لذلك ما هذه المهزلة التي تلعب على أوتارها
الحكومة المغربية
لماذا تريدون استرجاعهم .دعوهم وشانهم لقد ضاق بهم الحال في بلدهم المغصوب .عوض ان تسترجعوا هؤلاء ارسلوا المزيد والمزيد فهم جالية الغد وامل اهلهم.اللهم يسر طريقهم .
هم جلسين على الأريكة المريحة و الأطفال جالسين على كراسي بلاستيكية اههههه العربون باين
اسبانيا تريد الاحتفاظ بعدد قليل و تضخم من القاصرين حتى تحصل على الملايير من الاتحاد الاوربي
اوروبا لم يبقى فيها اي شيء حتى الحرية وحقوق الانسان اصبحت منعدمة الاسبان بنفسهم يريدون مغادرة بلادهم لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي. المغرب احسن لو تم القضاء على الفساد الايداري بل التقليل منه سينفع المغاربة والمغربيات في الحارة الذين يريدون الاستثمار في بلادهم.
وكما هي العادة ففي كل مناسبة تحاولون بطرقكم ان لا تضخمو من حجم المسالة وان تمر مرور تلكرام.
بعض عباد المال من المعلقين يفضلون الأورو والدولار وعبادة أوروبا وسجود للنصارى .عوض ان يقفو بصف وطنهم الذي يتلقى الضربات والطعن من خصوم الوحدة الترابية
المحكومة المغربية ورطت نفسها في مشاكل لا غنا عنها فهي في تدبير ملف الصحراء تتاجر بأهم ركائز الامة و تخلي سبيلهم فهذا ان ذل فإنما يدل على القيمة المنحطة للجنس المغربي، و العالم بأسره رأى مهزلة باب سبتة. كيف سيقبل العالم بمواطنين تتاجر بهم من يحكمها.. عار
“المغرب يرفض بشكل قاطع نقل القاصرين العالقين في سبتة صوب التراب الإسباني”.
هذا هو النحس والتابعة لكحلة ,,,, الوليدات سهل عليهم الله يمشيو يضبرو على راسهوم وأنت حالف لا مشاو …. علاش ؟؟؟ ياك خليتوهم دازوا على خاطرهم … ايوا كملو خيركم وخليوهم يمشيو يضبرو على العملة الصعبة
ملف القاصرين المستفيد منه هي اسبانيا حاليا بتشويه صورة المغرب ومستقبلا عندما تشغلهم وتستفيد من شبابهم .حسنا فعل المغرب يجب ان يضغط على اسبانيا كي يرجع جميع القاصرين واسبانيا لا تريد ذلك تريد اعادة تربيتهم في مراكزها بما يتناسب مصلحتها.
عبور القاصرين وغير القاصرين نحور اوروبا يحط كثيرا من مكانة المغرب. وعلى الحكومة المغربية ان تطالب اسبانيا باعادة القاصرين الى عائلاتهم . جلهم غامروا دون اخبار عائلاتهم. الهجرة الى اوروبا يجب ان تتم بشروط يتفق عليها الطرفان في اطار اليد العاملة او للدراسة .اما الارتماء في البحر فذلك يعتبر انتحارا واهانة للوطن….