المغرب يفتح الحدود مع إسبانيا لاستقبال 12 ألفا من "عاملات الفراولة‬"

سيفتح المغرب حدوده البحرية مع إسبانيا بشكل حصري، ابتداء من 15 يونيو الجاري، لاستقبال أزيد من 12 ألف عاملة من العاملات المغربيات اللواتي يهاجرن إلى إقليم “ويلبا” للاشتغال في حقول الفراولة، في وقت كانت هناك تخوفات من أن يتكرر السيناريو الذي جرى العام الماضي وتضطر هؤلاء العاملات إلى البقاء في إسبانيا على حسابهن الخاص.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية فإن عملية نقل هؤلاء العاملات المغربيات ستنطلق من ميناء الجزيرة الخضراء في اتجاه ميناء طنجة بثلاث وأربع رحلات في الأسبوع.
وغادر هذه السنة إلى إسبانيا حوالي 12700 عاملة موسمية تم توظيفهن من خلال برنامج التوظيف الخاص في ضيعات “ويلبا”، وفي 19 ماي المنصرم عادت مائة عاملة مبكرا بسبب ظروف شخصية أو عائلية. واعتبارا من 15 يونيو، سيتبعهن 12038، وفقا للبيانات التي قدمها وزير الدولة لشؤون الهجرة الإسباني.
وحسب المصادر نفسها، كان من المقرر أن تنطلق عملية نقل العاملات الموسميات الشهر الماضي؛ إلا أنه نظرا للأزمة الدبلوماسية بين البلدين تم تأجيل هذه العملية.
وتقرر نقل العاملات الموسميات المغربيات على متن سفن سيستأجرها أرباب العمل بإسبانيا، فيما ستدفع العاملات ثمن التذاكر على متن هذه السفن.
جدير بالذكر أن إسبانيا انطلقت في عملية تلقيح العاملات المغربيات، ومنهن من تم تطعيمهن بلقاح “جونسون اند جونسون” الذي يتطلب فقط جرعة واحدة، وهو ما سيسهل عملية النقل؛ فيما ستضطر باقي العاملات إلى إجراء فحص PCR.
وسبق أن عبر اتحاد صغار الفلاحين بالأندلس عن ثقته في الدبلوماسية والمفاوضات بين إسبانيا والمغرب حتى تتمكن أزيد من 12 ألف عاملة مؤقتة تعملن في حقول الفراولة بإقليم “ويلبا” من العودة إلى ديارهن، عند انتهاء عقودهن.
وقال الاتحاد المهني سالف الذكر إن “طريق الحياة الطبيعية في العلاقات بين البلدين سيتم استئنافها، بحيث يمكنهن العودة إلى ديارهن بدون مشاكل وبأسرع وقت ممكن”.
يشار إلى أن عدد النساء المغربيات اللواتي يهاجرن إلى إقليم “ويلبا” للعمل في حقول الفراولة يرتفع سنة تلو أخرى؛ فقد انتقل من ألفي عاملة سنة 2016 إلى 19179 في 2019، على أساس أن القطاع الفلاحي يشغل تقريبا 90 ألف شخص خلال السنة الواحدة، موزعين بين الأجانب والعمال الإسبان.
ويتركز العمل في حقول جني الفراولة خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى يونيو كل سنة. وقد ارتفعت المساحة الزراعية المخصصة للفواكه الحمراء في “ويلبا” هذه السنة إلى 11700 هكتار؛ أي بزيادة قدرها 2 في المائة بالمقارنة مع الموسم المنصرم، بينما ارتفعت المساحة المخصصة للفراولة إلى 6095 هكتارا سنة 2020.
يعني 12 الف اسرة ستعاني نتيجة اخطاء ديبلوماسية كان يمكن تفاديها دون خيار التصعيد الذي لن يحل المشكلة.
سواء استقبلت اسبانيا زعيم الكيان الانفصالي او لم تفعل فذلك لن يحل المشكلة
كون غي خلاوا الفراولة تخسر باباهم
هادي آخر مرة لأن الحكومة الإسبانية أمضت إتفاق مع حكومة هندوراس لإستقدام عمال فلاحيين،شكرا لبرويطة ومن يدفعه وديما تتجي في الفقراء
المغرب يفتح الحدود مع إسبانيا لاستقبال 12 ألفا من “عاملات الفراولة”….و هل الاسبان سيعاملهن باحترام ؟ هذا ما نتمناه برغم ان ( العدو ما عمرو ايكون صديق )
كان على المغرب عدم فتح الحدود مع العدوة إسبانيا لا يجب التراجع مها كان خدمة للمصلحة العليا للمملكة
جميل خطوة محمودة إنسانية بالدرجة الاولى . و تدخل في إطار الندية مع الجارة الشمالية و الأهم عدم فتح الحدود مع سبتة و مليلية المحتلتين و عاش المغرب من طنجة لكويرة
ايوى ها هما حنو وضبرو ليهم مصيريف خاص غير سبانيا في شخص الوزيرة المتعنتة تطيح من كوريها لان بطبيعة الحال هذا التنقل سيخدم مصالح البواخر والحافلات الاسبانية
مرحبا بهن في بلدهم ان شاء الله يتم إيجاد ورشات عمل له انه النساء ولغيرهن.
المفروض التركيز على خلق مشاريع في الشمال والجنوب والشرق والغرب لتشغيل الشباب…
كفاكم يا مسؤولين طمعا وسيطرة على حصة الأسد في هذا البلد. غدا سيحاسبكم الله على أفعالكم وفسادكم حيث لا ينفعكم لا مال ولا بنون ولا سلطة.
في نفس الوقت كفى بعض الناس حقدا على وطنهم …كفى بعض الكسالى نوما…كفاكم تصغيرا لبلدكم العدو الخارجي لنا جميعا بالمرصاد. لندع مشاكلنا الداخلية جانبا ونقف وقفة رجل واحد ضد كل من اراد بهذا البلد سوءا.
وكأن العاملات هن وحدهم عندهم الأحاسيس والمشاعر والشوق لرؤية أولادهم وازواجهم وصلة الرحم باقاربهم أما باقي الجالية فلتدهب ءالى الجحيم؟؟؟!!!!.
بالله عليكم يامن يجعل الأبرياء والقاصرين كاوراق ضغط على بورقعة ،هل تنامون مرتاحي البال واغلبية الجالية متشردة في شوارع ءاسبانيا بعدما انهت اشغالها الموسمية وكانت تمني النفس لترتاح داخل أحضان عاءلتها؟؟؟؟؟!!!!
طبعا بوريطة ولا سيهم العثماني كفرنسوا ويوزعون الاءبتسامات ويغيرون الترخيات والجلاليب ويلتقطون الصور مع الصحافة بينما الجالية يعلم بها الله.
السؤال المطروح والذي تطرحه الجالية: أين هي مظاهر وتجليات العناية الخاصة التي تحظى بها الجالية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!.
كرامة النساء والأطفال المغاربة تنتهك مرتين. الأولى من طرف دولة المخزن والثانية من طرف دولة السبانيول. والله العلي العظيم ما ينجح اي نموذج تنموي بدون صون كرامة الأطفال والنساء.
نصف المغاربة عايشين غير مع السبليون يا اما مهاجرين تما يا اما فحقول الفراولة يا اما بالتهريب والمغرب ملاهي مع ادماج الافارقة وحقوق المهاجرين والسوريين وقابلو ولادكوم بعدا باش حتى الى بغيتو توقفو الند للند مع اسبانيا ما تكون حتى نقطة ضعف ضد المغرب اما باش نبقاو دولة متخلفة مزال مرضى السرطان يموتون امام ابواب المستشفيات والاطباء المغاربة يهاجرون للعمل باسبانيا ويخرج مسؤول مغربي ما بانش من عام الفيل يقولك انتصر المغرب على اسبانيا اللي ميزانية دوري كرة القدم فيها اكبر من ميزانية المغرب فراه امر غير مقبول
اسبانيا ساندها الاتحاد الاوربي اما المغرب فالاتحاد الافريقي لا يرسل له سوى المهاجرين للتسول في الفروجات
يجب عدم ترك هؤلاء العاملات الذهاب مرة اخرى لاسبانيا لانها تحط من كرامتهن وبالتالي من كرامة المغربيات,يجب على الحكومة ان تتعامل كما تعاملة مع عاملات السلع اي الحمالات بباب سبتة وان تعوضهن بعمل في وطنهن.
تخيلوا لو اسبانيا استعملت نفس الاسلوب!!!! منع الخضر والفواكه المغربية من المرور على اراضيها ، طرد المهاجرين المغاربة ، اقاف كل صادرات الاسبانية الى المغرب ، تغيير الانحياز في قضية الصحراء ……عملية مرحبا اسبانية ستخسر 120 مليون اورو و المغرب سيخسر 2 مليار اورو ok ok بالله عليكم ماذا تستنوا من نتيجة ؟؟؟ الاسبانيين قالوا لن يغيروا رأيهم ماذا تريدون ؟؟؟ حتى الشعب المغربي يجهل ماذا تريدون ؟؟ والله العظيم لو كانت نتيجة اجابية كل الشعب سيدعم هذه السياسة بشرط نتيجة اجابية لكن نتجه نحو المجهول و بسرعة
وجه القضاء الإسباني يوم الثلاثاء 8 يونيو تهمة الإرهاب لكل من زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم الرخيص ومرافقه في المستشفى وذراعه الأيمن داخل الجبهة سالم لبصيرالذي يشغل منصب ما يسمى في مخيمات تندوف بـ”وزير التخطيط العمراني” وهو حامل للجنسية الإسبانية منذ عام 1989 وكان ضابط شرطة ومتقاعدا في إسبانيا.ووجهت محكمة التحقيق رقم 2 في لوغرونيو اتهامات لهم بالإرهاب وذلك بعد المطالب الملحة من الضحايا بإدانتهم بتهم “التعذيب والاغتصاب والإبادة الجماعية”.
وجب الحدر هته المرة قبل أن يعرض الأمر على برلمان الاتحاد الاوروبي فنفاق الاسبان لم ينتهي حيث أنها بدات تروج عبر اعلامها لادانة اخرى للمغرب في الاتحاد الأوروبي وهته المرة تستغل ازمة غلق الحدود حيت انها بدات تروج لمعانات المهاجرين المغاربة وصعوبة التنقل عبد موانى فرنسا وايطاليا وتحاول اظهار المغرب امام الراي العام الاوروبي كشرير لايبالي بمعانات شعبه .
ربما نحن المغاربة العاديين لا نفهم في السياسة لكن شيء بديهي اننا خسرنا كثيرا في هذا bras de fer ويجب الاعتراف بذلك وليس دفن رؤوسنا كالنعامة. اوروبا سترسل لنا عما قريب آلاف القاصرين المغاربة واستسمح واقول هم آلاف الشماكرة ستطلقهم الدولة في الطرقات ونحن نعاني أصلا من كثرة الشماكرة ببلدنا. هاهم مساكن عاملات الفراولة سبحرمون من رزقهم زد المهاجرين المغاربة زد وزد. اظنها كارثة حلت علينا بسبب شخص واحد نكرة لا يعرفه أحد اسمه غالي. هذا اسميه الحمق نحن بلد من العالم الثالت هو انتحار الوقوف وتحدي أوروبا
لو كانت امك هي العالقة في اسبانيا اما كان تعليقك هذا ولما فكرت في المصلحة العليا للبلد. الأنانية اعمتك ياولدي