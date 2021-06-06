المغرب يفرض الحجر الصحي لمدة عشرة أيام على القادمين من 74 دولة

المغرب يفرض الحجر الصحي لمدة عشرة أيام على القادمين من 74 دولة
صورة: و.م.ع
الأحد 6 يونيو 2021 - 19:33

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأحد، فتحا تدريجيا للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ رسمي لها، أن هذا القرار يأتي بعد المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح.

وفي هذا الإطار، تم تصنيف الدول إلى قائمتين “أ” و”ب”، على أساس توصيات وزارة الصحة، وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك التي توفرها الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.

فاللائحة “ب” تهم قائمة حصرية لمجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف التي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.

ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار “PCR” سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.

وتضم هذه اللائحة أفغانستان، الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، البحرين، بنغلاديش، البنين، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، الشيلي، كولومبيا، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، كوبا، الإمارات، إيسواتيني، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، جمايكا، كازاخستان، كينيا، الكويت، ليسوتو، لاتفيا، ليبريا، ليتوانيا، مدغشقر، ماليزيا، مالاوي، المالديف، مالي، موريتيوس، المكسيك، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، نيجر، عمان، أوغندا.

بالإضافة إلى باكستان، بنما، براغواي، بيرو، قطر، إفريقيا الوسطى، كوريا الشمالية، السيشل، سيراليون، الصومال، السودان، جنوب إفريقيا، سيريلانكا، جنوب السودان، سوريا، تانزانيا، تشاد، تايلاند، توغو، أوكرانيا، أوروغراوي، فينزويلا، فيتنام، اليمن، زامبيا وزيمبابوي.

أما اللائحة “أ”، فتضم البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس.

ويمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو أجانب مقيمين في المغرب أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR” يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.

وسيستفيد الحاملون لشهادات التلقيح الأجنبية من الامتيازات نفسها التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب الوطني.

وتضم اللائحة “أ” البلدان غير الواردة في اللائحة “ب”، وتشمل عموما دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا.

الحجر الصحي الرحلات الجوية شهادة التلقيح فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

166
  • طنجاوي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:38

    فماذا عن بريطانيا ليست في الاءحة. انا في لندن واريد الولوج الى مدينتي الحبيبة طنجة.

    109
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  • هشام متسائل
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:40

    يعني الجالية المغربية اللي جاية تزور عائلتها و ما عندهاش شهادة التلقيح في عوض ما تستمتع و تتنزه ملزومة بالحدر الليلي من 11 ليلا حتى الصباح الباكر
    ههههههه
    و الله التسطية هاذي

    -300
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  • sad bxl
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:40

    الحمد لله سنزور اخواننا في بلدنا العزيز

    217
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  • hamza
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:40

    يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار PCR…..???

    167
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  • مغربية مغترب
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:41

    حسب يالله ونعم وكيل حالي علي هند الي فيها سلالة متحورة سادين علي مصر

    -114
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  • La7ma9
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:41

    Je n’ai rien compris. Fait il un test par en plus du vaccin pour les vaccinés dans ce cas à quoi sert le vaccin

    -90
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  • حذار
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:42

    حذار أن نعود لنقطة الصفر، وأعتقد أن الامور تحسنت داخليا. لكن الخارج غير مضمون. والله أعلم

    -411
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  • مغربي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:42

    دبا التلقيح ما عنده حنى دور اذا كنتي جاي من خارج المجموعة الاوروبية او امريكا الشمالية ؟! فهم تسطا !

    46
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  • elanaia.marouan
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:43

    un pcr moins de 48 heures il faut le trouver maintenant

    24
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  • Ahmed
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:43

    في الأسابيع الماضية كانت الرحلات المغربية بين قطر، الكويت والامارات تتم بشكل عادى. لمادا الان ملزمون المسافرون بالحجر الصحي

    207
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  • [email protected]
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:46

    gracias por vuestra información y muchísimas gracias yo soy la persona que cumple ahora en ustedes porque tenéis la información correcta y sin fallos gracias y suerte a vuestros trabajos

    18
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  • hassan
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:46

    استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيا.
    ؟!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟!؟

    51
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  • Ghi dayez
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:48

    ههه علاش درتوا الجزائر مع الدول ب غدا غدي يخرج تبون يندد وشنقريحة يدير مناورات هههه

    156
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  • قنيطري
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:49

    اخيرا .. اتمنى من القادمين ان يأخدوا احتياطاتهم لمدة اربع او 5 ايام حتى لا تنتشر كورونا من جديد فقد مللنا من الاغلاق

    -83
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  • مغتربة
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:50

    الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله نمشو نشمو ريحت بلادنا وولادنا وزورو ماتبقى من القبور

    85
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  • لغة الخشب
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:50

    دوووووووون المستوى،
    في تجاهل متعمد لمغاربة العالم، وفي احتقار وااااااضح، تتعمد المحكومة ادارة ضهرها للجالية!!!!!
    كيف رحلات استثنائية!!!!!!!!!!
    هل ايضا ستغصبوننا على السفر في لارام المتهالكة؟!!!!!!!!

    -11
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  • stop
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:51

    ماكاينش سفر من الخزيرات هاد العام ،كاين الباطو من فرنسا وإيطاليا

    98
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  • محمد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:52

    انا عندي الطيارة الاثنين مع 7 ديال الصباح كيفاش غادي نجيب ليكم test فيه اقل من 48 ساعة؟؟الاحد ماخدامينش ا السبت تاخدمو غير الصباح

    97
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  • البجعدي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:53

    يفرض الحجر الصحي للدين بدون تلقيح مثل كل الدول العالم عادي و طبيعي

    42
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  • Rayan rayan
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:53

    بالنسبة للمواطن المغربي القاظم من الدول في اللائحة B و حاصل على شهادة التلقيح و شهادة PCR سلبية هل يخضع للحجر الصحي 10 ايام؟

    76
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  • Moha
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:55

    It’s almost impossible to get PCR results within 48 hrs of landing in Morocco!!

    25
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  • مغربي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:57

    الحمد لله. هذا يعني يمكنني السفر نحو المغرب أخيرا بما أني حصلت على جرعتين من اللقاح و أيضا مصنف في البلدان الخانة أ.

    50
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  • فقط
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:59

    إلا تتعيش في الإتحاد الأوروبي أو أمريكا أو كندا يمكن تسافر إلا داير تلقيح أو عند تيست د يومين ،الرحلات البحرية ماكايناش مع إسبانيا هاد العام

    53
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  • مغربي 2018
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:00

    باختصار : الدول المتقدمة = اللائحة أ …. الدول المتخلفة = اللائحة ب …

    127
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  • ياسر
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:00

    حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. هادي سيمانة قلتونا اللي يرجع من الامارات يدير التست pcr فالمطار بلا حجر بلا والو. مشينا شرينا التذاكر بزبالة فلوس لينا ولولادنا. ودابا الحجر الصحي؟؟؟ عالاقل نديروه فالدار ونديرو تعهد مانطلعوش. العواشر وبنادم جاي. واش الحجر الصحي نهار العيد؟؟ اللهم ان هذا منكر. حسبي الله فيكم. حسبي الله فيكم. حسبي الله فيكم

    129
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  • مونية حليم
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:00

    حتى عند عودة المغاربة الذين سوف يذهبون الى احد بلدان قائمة ب هل سيمكثون عشرة ايام حجر صحي

    11
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  • الصغار ما مصيرهم
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:01

    السلام عليكم ورحمة الله.
    من فضلكم من لديه معلومات حول مصير الأطفال هل التحليل واجب حتى على الصغار اقل من 12 سنة؟

    41
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  • سي كوريط
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:02

    هاد شي جميل و رائع ..ولكن الأجمل هو هاد النظام يمشي عليه لمغرب حتى من بعد الصيف ،باش متموتش لحركة ….و هل تعلمي يا حكومة ان غالبية المغاربة انا واحد منهم ولينا خايفين من قرارتكم المتسرعة و لمتهورة…نجيو يله نسلمو على عائلاتنا تفيقو صباح تسدو علينا …هل تعلمي يا حكومة انو لواحد تقدر تمشي ليه خدمتو و ممكن حتى إقامته….نتمناو لخير هاد لمرة و ان شاءالله مندموش في سفرنا.

    85
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  • نبيل
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:02

    ان كان لابد من جواز كورونا للتنقل داخل المغرب فلاداعي من الذهاب ونفضل الذهاب للدول التي ألغت الجواز الصحي مثل إنجلترا او اسبانيا او إيطاليا حيث الشواطئ والمروج الكاتلونية والمقاهي الراقية فلا بأس من إقفال حدود المغرب لان كما يقول المثل الفرنسي :
    Vous vous tirez une balle dans le pied
    يعني كتضرب راسك براسك

    20
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  • Amazigh amkran
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:03

    Incroyable ce makhzen. A quoi me sert donc un certificat de vaccination si on m’oblige de passer le test PCR ….. il faut être makhzanien pour comprendre?? ….

    -9
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  • تصيدنا
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:08

    صافي ضحكتو علينا حيت تيقناكم ولقحنا بسينوفارم ودابا نحن ممنوعون من دخول فرنسا، إذن لا قيمة لجواز السفر وحتى للقاح سينوفارم. حسبنا الله ونعم الوكيل.

    31
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  • هشام هولندا
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:08

    حذاري من تزوير فحص pcr مثلا في فرنسا وبلجيكا واسبانيا يزورون الفحوصات pcr وهي تعود لاشخاص اخرى .احب بلدي واحب اليه الا الخير ان شاء الله ❤

    -23
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  • حكيم
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:09

    قرار حكيم ومفرح كنا في انتظاره. ماهو شكل شهادة التلقيح؟ هناك العديد من النماذج؟ من الأفضل توضيح شكل شواهد التلقيح المعتمدة لعدم الوقوع في المشاكل في المطارات.

    -24
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  • اللي . . . خاف . . . نجا . . . !
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:12

    مثل في الصميم : ( اللي عضو الحنش كيخاف من الحبل ) فرغم ان لاثقة في الا رقام والمعادلات والعمليات في ءاخر المطاف الا ان الحرص واجب وضروري ولا مناص منه للتاكد بما لايقبل مجالا للشك في كل الا جراءات اللتي يستوجب اتخادها اثناء دخول كل مسافر الئ ربوع وطننا الحبيب فا لحدر اذن واجب وعلئ المسؤولين عن استقبال المسافرين اتخاد كل التدابير اللازمة للحيلولة دون دخول بعض السلالات المتحورة لا قدر الله والله المستعان وهو المعول عليه في كل ضيق وما كل عملنا وحرصنا وحدرنا اثناء القيام بعملنا علئ احسن وجه الا سبب من اسباب النجاة والله ولي التوفيق والنجاح .

    7
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  • مواطن
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:13

    سبحان الله. هذا ظلم عظيم. يعني بهذا إذا كنت ملقح فلك الحرية والتحرك حيث ماشئت، والعكس يجعلك مسجون في مدينتك أو الحي الذي تقطنه إلى أن يحبسوك في بيتك. فإذن التلقيح أصبح إجباري، سواء كنت مريضا أم معافي. وكيف أطعم نفسي بالتلقيح وأنا لست مريضا. العالم على رأسه. وحديث الرسول
    عليه الصلاة والسلام يقول: (لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برء بإذن الله. ) ولم يقول لكل دواء داء. أو إذا أصيب الداء الدواء برء منه. سبحان الله. مالهم كيف يحكمون.

    2
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  • Mohamed
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:13

    هل سيقام الحجر في فنادق 5 نجوم على حساب الدولة ام كيف العادة سيتم فرض ما يريدون زد على ذلك مدة الحجر التى يمكن ان تساوي مدة اجازة المغترب

    45
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  • خالد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:15

    جميل، باقي سؤال واحد، هل يمكن الخروج من المغرب في اتجاه دولة مثل تركيا للسياحة بدون قيود أم لا نزال في حاجة لرخصة مغادرة التراب الوطني ؟

    0
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  • إلى تعليق 29
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:17

    الأطفال أقل من 12 سنة لايلقحون و لايعملون تيست ،سفر سعيد

    17
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  • شهادة التلقيح+ إختبار PCR
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:19

    الناس اللي كايتسائلو علاش إختبار PCR وخا للي داير التلقيح:
    التلقيح كايحميك نتا…في حالة هزيتي الفيروس راه المناعة ديالك (بفضل التلقيح) غاتقوم بخدمتها…ولكن راك “ناقل لليفيروس” وخا ما يبانو عليك أعراض…يعني إلى مشيتي خالطتي شي واحد مازال ما ملقح راه هو فمن غاتجي الدقة

    29
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  • حسن
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:23

    التراخيص الاستثنائية ؟ اين؟ وكيف؟ حسبنا الله ونعم الوكيل ،،،

    14
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  • mostfa
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:23

    ماذا عن الاطفال اقل من 15 سنة ? و ماذا هن القادمين من شمال اوروبا الذين يقضون 3 ايام في الطريق ??

    9
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  • سعيد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:25

    ليس ضروري للا طفال اقل من 12 عام وسلام غليكم ور حمت الله

    7
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  • Mouloud
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:26

    واش شهادة التلقيح و نتيجة سلبية لاختبار pcr؟ او
    شهادة التلقيح او نتيجة سلبية لاختبار pcr؟
    هنا يكمن الغموض!!

    11
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  • فيصل
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:28

    تتخدون القرارات آخر لحظة، لاحول ولا قوة الا بالله

    16
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  • Aliabdelhamid
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:28

    بنسبه لجمهورية مصر العربيه فين وايه وضعها
    ولا ممنوع نهائي

    10
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  • Eman
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:29

    واش هاد القرار غادي يبدا يطبق حتى لتاريخ 15 ؟

    6
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  • Jamal Eddine
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:30

    شهادة التلقيح لن تكون متوفرة في اوربا الا ابتداء من فاتح يوليوز. هل بطاقة التلقيح في انتظار شهادة التلقيح مقبولة للمسافرين مابين 15حوان وفاتحة يوليوز؟ كيف لانسان ملقح مرتين ان يقوم بتحليل PCR لكي يسافر الى المغرب قبل فاتح يوليوز؟ عل يقبل المغرب بطاقة التلقيح او شهادة من الطبيب العام؟ المسألة غير واضحة

    9
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  • كريم
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:30

    PCR مدته 48 ساعة اذا كان عندي طاءرة يوم الاثنين والسبت والاحد مسدودين المختبر … ولي عندو الباخرة اكثر من 24 ساعة …فهم اتسطا

    17
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  • wald lhaj
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:32

    Car certaines personnes même vaccinées ont été testées positives au covid 19

    8
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  • الى السلاوي رقم 11
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:34

    ما تخافش الجزاءريين ما يجيو عندكم المقصود هنا المغاربة القاطنين بالجزاءر اي يسافرو للمغرب اتمنى ان تقارن نسبة الوباء في الجزاءر مع المغرب او حتى مع اروبا

    -10
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  • خاليد من برشيد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:35

    هدا كله من سعد ترويج الاقتصاد للفنادق اديالهم .

    21
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  • Sami Leicester
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:44

    طنجاوي: UK is the first country started covid19 in the world and it is now listed A so you will be able to fly to Tangier with vaccinated certificate or pcr…

    3
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  • طالب في أوكرانيا
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:45

    عيب أو عار سنوات وحنا منشورين علا قبل شهر واحد نشوفو العائله فيه ونواسيوهم على ‏أبي المتوفى ، غضيع منو 10 أيام
    أو من غير غلاء ديال ‏تذكرة الطائرة تزاد غيتزاد حتى فلوس الفندق …
    شكرا أبلادي

    33
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  • Meriem
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:47

    Merci beaucoup
    الحمد لله واخيرا سيزور ال ا هل والأحباب مللنا واقعنا من الحجر

    4
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  • Mahdi
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:47

    لدي سوال القادمين إلى المغرب من الدول المذكورة اين سيكون احتجازهم وهل يجب عليهم أن يدفعو مال مقابل الاحتجاز

    20
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  • Abdelkarim
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:48

    قرأت بيان شمالا و يمين لم أفهم شي خصوصا فيما يخص فئة ب نحن لدينا تلقيح معتمد من منظمة الصحة و هو وحيد اللذي اعتمد فكيف يكون لنا حجر ١٠ ايام!!!
    او انا شخص الذي تم عملية تلقيح معفي من حجر إجباري؟؟؟

    10
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  • Khalid de Nantes
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:56

    ان شاء الله حتى يمشي هاد الوباء عاد نفكر نمشي للمغرب حيت الحكومة ديالنا ما فيها ثقة واحد.الأخ ديالي هنا فباريس مشا المغرب فمارس 2020 وبقا واحل فكازا.أش بينا وبين هاد لقرع نمشطوليه راسو…حتى تصفى الأجواء وراك ديك الساعة للسفر بادن الله .أما الآن فلا وألف لا.

    29
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  • مليكة
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:56

    سلام، غدي تقول لطبيب ديالك إعطك الورقة باش دير تحليلة من بعد تمشي لابو تقول ليهم بلي راك مسافر غدي دير تيست صافي إصيفتو لك نتيجة في تيليفون

    5
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  • Mourad El Malki
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:57

    ماذا عن الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا ويحملون وثائق تثبت أن لديهم مناعة لمدة ستة أشهر .
    لماذا لم يشمل هذا البلاغ مثلهم مثل الملقحين أو أصحاب PCR سلبي؟

    13
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  • soufiane
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:59

    هل قطر من الدول المفروض عليها 10 ايام حجر حتى لو كنت خضعت للقاح الكامل مع شهادة ثتبت انه مفياش كرونا

    16
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  • ملاك
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:00

    اولا الجزائر هدي ماشي عشره ايام و لكن الي الابد هداك القوم تساع رحمه اما الباقي الدول بالحكومه عارفه شغلها و تتحمل مسؤوليه ديالها الا دخل فيروس متمحور و الله العظيم كلشي علي حساب الدوله ياك ما اقولو المستشفيات الخاصه الله الله ستة مليون داخله علي حساب كورونا المغاربه ما اسمحوا ليكم لانكم ما كديروش خدمتكم مزيان ..زيرو الطرح في المطارات وراه فرنسا لي فيها الجاليه المغربيه بزاف وصل ليها كورونا الهندي اياكم تم اياكم احنا بغينا ولادنا اجيو و لكن ما اجيبوش معاهم الظمار و الموت لا تنسو ما حصل في تونس حلات الحدود جاوو السياحه و تزادت كورونا و الله اوفق الجميع و الف مرحبا الجاليه المغربيه الا الجزائر مليون و نصف لا مرحبا و لو تزعز الارض

    -7
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  • Jiji
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:01

    لا حول ولاقوة الابالله والي عندهم وليداتهم يقراوا في هاد الدول المنتمين للائحة ب معندهمش الحق اشوفو ولادهم

    4
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  • مغربي مقيم في الإمارات
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:01

    قرارات ارتجالية وغير مفهومة وغير منطقية .
    لا يعقل أن تكون الإمارات في اللائحة “ب” مع انها من اكثر الدول تلقيحا في العالم وانجحها في السيطرة على الوباء .
    مع العلم انه منذ أشهر والمجال الجوي مفتوح مع الإمارات ولم تكن هناك حاجة للحجر الصحي . وبين ليلة وضحاها اصبح الحجر ضروريا.
    للإشارة مؤشرات الوباء في الإمارات أحسن بكثير من دول اوروبية موجودة في اللائحة “أ” فأي منطق هذا .
    إشتريت التذكرة والآن يجب علي إلغاؤها . الله ياخذ فيكم الحق .

    37
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  • Khalid
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:05

    GB is on the list A this means you need a proof of vaccinaiton or a negative PCR test not older than 48h. quarantine doesnt apply to you if yoy re flying from UK.

    5
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  • ههههه
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:07

    اعتقد ان هذا القرار يصدره اناس ليسوا لهم علم لا بادارة الدولة ولا باوضاع كورونا ولا بحالة الدول الاخرى!!

    غباء او جهل مدقع

    24
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  • SAMIR
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:08

    شهاده التلقيح. PCR . الحجر الصحي لمده عشر ايام . كيبان ليا بصراحه اراكم طلبتم قليل.
    زيدو شي شروط اخرين. عفاكم..وشكرا.

    13
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  • Doukkali
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:09

    Pour Hamza NO 4
    شهادة تلقي التطعيم
    من يحق له الحصول على شهادة التطعيم؟

    كل من تلقى اللقاح الثاني من التطعيم في صندوق المرضى أو في احد مجمعات التطعيم اخر المعترف بها ، حتى لو تم تلقي جرعتي اللقاح في مؤسستين مختلفتين.
    صلاحية شهادة التطعيم

    صلاحية الشهادة تبدا بعد اسبوع من تلقي الجرعة الثانية وتنتهي بعد ستة أشهر. يمكن إصدار شهادة التطعيم عدة مرات كما تريد ، وستكون صلاحيتها واحدة في كل إصدار. شهادة التطعيم هي شهادة شخصية ولا يمكن نقلها من شخص لآخر. الشهادة صالحة فقط عندما تكون مرفقة ببطاقة هوية (بطاقة هوية ، جواز سفر ، رخصة قيادة).

    2
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  • وسيم
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:11

    شهادة التلقيح ضرورية للسفر الي المغرب

    -3
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  • ابراهيم
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:15

    هل الحجر الصحي 10 ايام يكون في المنزل او فندق خاص او مصحة …؟؟؟

    5
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  • أشرف - الجديدة
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:21

    يبدو كما فهمت أن القادمين من الدول المصنفة أ معفيين من الحجر الصحي في الثلاث فنادق التي أعلنت السلطات عن اسمائها ومصاريفها على عاتق القادمين. كما أنهم (أ) يكفي أن يتوفروا على اما شهادة pcr سلبية او شهادة تتبت تلقيهم أو هما معا. ولكن لو كنت انا شخصيا معني بالأمر لقررت عدم السفر والدخول في هذه الجزئيات التي يصعب تطبيقها والتي بدون شك ستحدث ارتباكا كبيرا وهدرا للمال والوقت.” الله يحسن اعوان اللي مضطر للسفر”

    16
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  • khawlamoughit12
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:32

    واش حتى اسبانيا داخلة فالأحة (ب)

    -5
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  • Ras le bol
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:32

    Il faudrait que l’Espagne arrête définitivement de coopérer avec Le Maroc en ce qui concerne le retour des MRE dans les années à venir, il faudrait aussi qu’elle ferme ses frontières face aux marchandises marocaines. Au Maroc de d’exporter ses tomates cerises par avion. BOYCOTT MOROCCO! ARRÊTEZ VOS TRANSFERE D’ARGENT VERS LE MAROC!

    -8
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  • Abdullah
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:32

    السلام عليكم اشكركم على الاخبار اول بأول والخاصة بمملكة المغرب الشقيقة وخاصة المتعلقة بكوفيد 19

    0
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  • empire
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:38

    جواب على 2-هشام متسائل : تلقح و هني راسك و هنينا معاك. واش حتى هادي باغيين ديروا فيها لكريتيك….

    لقح نفسك = تزور حبابك … ماتلقحتش = بقا فدارك

    3
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  • ام الغيث
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:38

    على هذا الأساس من حصل من عمله على عطلة مدتها اسبوع او عشرة ايام لزيارة اهله الذين لم يرهم مدة سنتين سيقضي عطلته في الحجر الصحي ويعود إلى بلد الغربة دون رؤية اهله!!!!!!؟؟

    10
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  • Lamdaouaz abderrahim
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:39

    والمقيمين في تونس اش عملنا فيهم معندهمش الحق باش يزَرو لبلاد

    4
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  • مراد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:48

    مضمون القرار يدل على ان هناك فئة أقل من 45 سنة غير متحمسة للقاح تم رصدها لذلك تم استبعاد شهادة التعافي من الفيروس (سيرولوجي) و وضع تمييز فئوي فئة تحت التخفيف وفئة تحت التشديد. والشيء الذي لا استوعبه كيف يعقل يخرج قرار من هاذ النوع وبهذا الشكل من التناقضات خصوصا المرتبطة بالسياحة و التوقيت التحليلات و الولوج الى اللقاح. من أخرج مثل هذه القرارات؟!!!!

    5
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  • Mariam bilach
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:52

    Super hmdllah pour le belgique pas de quarantaine de 10 jours dite moi si c’est bien vrai merci à vous tous ..

    3
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  • Rachid Ablad
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:53

    Yes qatar is included quarantine for 10 days even uou are vaccinated this decision is nonsense and bull shit

    3
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  • simo usa
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:53

    this is so dumb! who is going to take 10 days off of their vacation just to quarantine and has to pay for his own stay. also they changed PCR test from 72 hrs to 48 hrs if i want to come to morocco, it takes me close to 72 hrs just to get there. so stupid! i guess i am not coming this year.

    5
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  • Kroze
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:56

    اخيرا تتواصل دولتنا و تفعل ما يجب فعله.
    سؤال:
    – الحجر الصحى لمدة 10 ايام للقادمين من الدول المصنفة “ب”، هل في امامن يختارونها ام في فنادق تختارها الدولة. و ماهي التراخيص استثنائية قبل السفر التي يجب ان يستخلصوها،

    5
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  • YOUSSEF CANADA
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:56

    شكرا جلالة الملك اعزك الله ونصرك دمت لنا ملكا شامخا .لقد اشتقنا الى الوالدين والمغرب الحبيب والأصدقاء .
    عاش الملك عاش المغرب

    -12
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  • مريم
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:01

    شكرااااا سنه مخدمناش وعامين ما شفناش الاهل ومن نوينا نرجعو غادي يتفرض علينا حجر وانا مده ديال الاجازه خمسه وعشرين يوم فقط يعني انا مجبوره ندفع تكاليف الاوتيل عشره ايام و انشوف اهلي 15 يوم. واصلا طامعين فالخدمه تخلص لينا طياره……… ايوا سيدي مبقيناش مسافرين دابا .

    12
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  • مولاي سعيد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:01

    واعبدالله وراه بعض المعلقين يسألون عن إسبانيا هل هي في اللائحة وراه ما فهمينن حتى فين هما المهاجرين في اسبانيا راكوا محسوبين على الاتحاد الأوروبي وإسبانيا موجودة داخل وعضو كامل العضوية ولها جدور أوروبية قوية في الاتحاد الأوروبي، وباركا من التكلاخ.

    21
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  • Rajaa
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:02

    حسبي الله و نعم الوكيل حسبي الله و نعم الوكيل حسبي الله و نعم الوكيل فكل من اصدر هذا القرار حسبي الله و نعم الدكيل فكل من أراد نهب و مص عرق الجالية المغربية.ألا تعرفون ان الكثير من الناس عطلت عن عملها إثر هذا الوباء ألا تعرفون ان جل المغاربة المغتربين مشتاقين لأهلهم و ذويهم و بلدهم و لكن ما لنا سوى احتساب امرنا لله سبحانه تعالى اق من عتدي ماجاياش والله ماتشوفو مني شي ريال

    5
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  • مغربي أبا عن جد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:05

    للإخوة جميعا مسألة التلقيح أو التيست مسألة جيدة لحماية أنفسنا و بعضنا و حماية أهلنا و إخوتنا ببلادنا من الفيروس.
    المرجو احترام التدابير الصحية و التباعد أثناء الرحلات لبلادنا سواءا في المطارات و الطائرات أو السيارات و الإستراحات
    التزمو جازاكم الله خيرا بالتعاليم الصحية و غسل اليدين كثيرا و تعقيمهما و لا تنسو أخذ المعقمات معكم و التزمو بالتباعد عند ولوج الطائرات و الخروج من المطارات و خذو معكم كمامات FPF 2 و غيروها في الطريق باستمرار، احمو أنفسكم و أهليكم و بلادنا من دخول الفيروس و انتشاره لننعم جميعا بزيارتها متى نشاء و لننفع اخوتنا بداخلها و يتحرك اقتصادنا بدخولنا

    6
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  • حسن
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:06

    ما معنى : إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR” يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني .ما معنى شهادة التلقيح و / أو نتيجة سلبية. هاديك و/أو ما مفهوماش ديما خباراتكم تدير السكر. يالدارجة واش التلقيح كافي ولا التلقيح زاءد pcr. تلفتونا الله يتلفكم.

    10
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  • سناء
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:07

    بالنسبة للاطفال؟ كيف سيكون التعامل معهم ؟
    فهم لم يتلقوا التلقيح

    4
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  • Nadouch
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:08

    اواااافقك الرأي يمكنهم ادراج الجزائر في اللائحة z او حتى عدم ادراجها بالمرة وعاش الملك

    7
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  • طلب خاص لبني بططوش
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:10

    بالنسبة للقادمين من دولة الكابرانات كان من المفروض زيادة على الاختبار السلبي PCR لمدة 48 ساعة طلب شهادة تثبث ان الوافد ليس من سلالة ابن بططوش نظرا لاحتمال ان ينشر الفكر البطوشي في المملكة.
    اما الجهة التي يمكنه ان يتسلم الشهادة منها فهي وزيرة خارجية دولة بورقعة الشبه ديمقراطية و الشبه بططوشية.

    2
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  • Elías mrabet
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:12

    مرحبا بي عندكم ارجو أن تتقبلوا فائق احترامي وتقديري للجميع وشكرا لكم.

    4
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  • محمد الفرفاشي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:13

    هذا القرار سينعكس سلبا على المغرب وحكومتها لان الحكومة المغربية هي الدولة الوحيدة التي تغلق حدودها بهذه الشروط الاعجازية والدول الافريقية ستكره السياسة المغربية لانها هي الدولة الوحيدة التي تغلق حدودها بهذه الشروط الاعجازية ويكون موقفها ضد الحكومة المغربية هذا..
    كما أن الجالية المغربية متعطشة لزياة احبابها ووالديهم وهذه الشروط صعبة عليهم ….افسح يفسح الله عليكم والمغرب في حفظ الله

    7
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  • makaveli
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:13

    للاسف كتير من ناس يظنون انه بتلقيهم للقاح. نتهى أمر. لا لقاح لا يقي من عدوى فيروس انما فقط يحميك من تبعات خطيرة له.ولكن تبقى دائما مصدرا لتفشي فيروس.

    2
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  • عبد الحكيم
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:20

    أين سيكون الحجر؟ في البيت أم الفندق؟! ما معنى الحجر عشرة أيام لأطفال صغار أقل من سبع سنوات؟! ما معنى الحصول على استثناء؟ وممن؟
    ولماذا لم يتم استثناء لمن تلقوا التلقيح في الخليج (أغلى تلقيح!!) وأجود عالميا لدرجة أن الاتحاد الاوروبي ضغط للحصول على فايزر وموزونا أولا قبل أي دول أخرى وفق اتفاق مسبق؟!!
    ولماذا تم استثناء بعض الدول الخليجية من القائمة “أ” رغم أنها الأكثر تلقيحا للكل (حيث اقتربوا من 50% وربما تعدوها!!) ولماذا تم استثناء السعودية من القائمة “ب”؟! (اللهم لا حسد)
    وماذا عن الملقحين؟!!!

    6
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  • ناس زمان
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:25

    ماذا عن اخواننا في فلسطين ولهم بطائق اقامة بالمغرب وتم ارجاعهم رغم توفرهم على كل الوثائق المطلوبة في حين ادخل بنو اسرائيل واهل الخليج…

    3
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  • مهاجرة
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:27

    مزيان يتم اتخاذ الاحتياطات ولكن بالنسبة للي جاي غير عشرين يوم او شهر يضيع عشرة ايام فالحجر وخصوصا ايلا كان متطعم وتحليلة خرحت سلبية . هادشي غير ايلا طلبو الحجر يكون فالاوطيلات

    -1
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  • Ali
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:30

    الهند ليست في اللائحة ” ب ” فهل هي في ” أ “؟ ثانيا.. هل هذا يعني أن الملقحين لا يمكنهم أن يكونوا مصابين وبالتالي نقل العدوى؟

    -3
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  • سمير
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:31

    المهم ما جايينش وخلاص حتى هنا نقضيوا العطلة ديالنا هذا ما كان .

    9
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  • فاطمة الزهراء مقيمة بدولة الامارات
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:32

    ارجو التوضيح هل المطعمين كيشملهم قرار الحجر
    وفي حالة مكيشمل هل الحجر بفندق ولا المنزل الخاص بنا

    4
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  • Marroki
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:39

    حجر صحي مدته عشرة أيام و فين
    واش فالمطار
    واش فالدار
    واش الٱوطيل
    واش فالسبيطار أين الجواب

    9
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  • LM
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:46

    تحليل اقل من 48ساعة.وكيف .وانت مسافر يوم الاثنين .السبت والاحد الكل مقفول .عطلة مهددة وهد الشروط متخلفة لا تنبع الا من عقل متخلف .بدلا ان تشجعو السياح كما هو الشان في الدول الاوروبية لتحسين الوضعية الاقتصادية انتم تفعلون العكس. هده علامة من كارثة عظمى تنتظرنا ليس لها علاقة مع الوباء وانما هي بداية الحرب العالمية الثالثه.

    3
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  • amin
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:46

    والله الى هاذ الحكومة مصطية.فقاش جاو عندنا الافغان. ياكما الجالية كاينة فأفغانستان.

    12
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  • عمى
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:54

    هل القادمون من أروبا سيقولون في فندق لمدة عشرة أيام؟

    -3
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  • عاقل
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:54

    بيان يحتاج لشرح أكثر. أين سيكون الحجر هل في البيت أو المستشفى وشكرا؟

    2
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  • مراد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:58

    ما معنى و/ او ، دائماً الضبابية في الكل القرارات، كانت 72 ساعة والان 48 ساعة. واذا كان الزاميا على الملقحين الدلائ بشهادة pcr فا جدوى اللقاح اذاً فهم تسطي مع هاد القرارات المخربقة.

    6
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  • نجاة
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:08

    سلام عليكم انا مغربية مقيمة بالعراق هل ممكن العراقين ذخول لارض المغرب

    1
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  • Soso
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:10

    واش الي داير التلقيح حتى هو ملزوم بالحجر جاوبوني عفاكم ؟؟؟؟؟؟

    5
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  • Bihi
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:23

    من فظلكم ماذا عن المتعافين من كورونا هل عليهم ان يدلو ب PCR علما ان بعض الدول الاوروبية لن تلقحهم الا بعد مرور 6 اشهر

    1
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  • معربي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:29

    وداك الفندق على حساب الحكومة ولا على حساب المواطن مسكين

    4
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  • Khalid
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:30

    بالله عليكم كيف درتوا ليها 48 ساعة بالنسبة ل pcr ؟

    2
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  • برشلوني
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:31

    أنا معرفتش آش هاد التخربيق الناس دايرين اللقاح و الفحص 48 ساعة جايبو معاه و تقولو ليه الحجر و فالفندق و على مصروفك ناس جاية عطلة أسبوعين كيفاش هادي فهموني قولو بغيتو تشجعو السياحة الذاخلية و الفنادق دير فلوس ولكن ماشي بهاد الطريقة تبززو الحجر

    3
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  • محمد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:32

    ماذا عن المتعافين؟ الان تعطى لهم في جل الدول الأوربية نفس الامتيازات مثل الملقحين. ولا يسمح لهم في غالب الأحيان بالتلقيح إلا بعد 6 اشهر.

    1
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  • طارق
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:37

    السلام
    الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR” يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.
    للدخول الى التراب الوطني لابد من شهادة التلقيح او نتيجة سلبية لاختبار “PCR” لاقل من 48س من تاريخ ولوج التراب الوطني??? لكن الخضوع لحجر صحي مدته 10 ايام فهدا غير منطقي و اجحاف بالنسبة للمغاربة و الاجانب لان ما الفائدة من من اجتياز لاختبار “PCR” هدا من جهة ومن جهة اخرى ان جل الطلبة بالخارج لم يزورو عائلتهم مند سنتين او اكثر ??? و الان يفرض عليهم الحجر الصحي لمدة 10 ايام ???? والله هدي التسطيا بمعنى الكلمة على اولادنا في الغربة.

    3
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  • bari nefhem
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:40

    شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR”….?
    إذا كان شهادة التلقيح و نتيجة سلبية لاختبار “PCR” …. فهذا مفهوم، لكن إذا كان شهادة التلقيح أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR”، فلماذا شهادة التلقيح و لماذا الواو؟ مشكل هذا دائما جمل غير مفهومة!!! لا يمكن في هذه الحالة وضع و/أو !!!!

    0
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  • مغربي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:57

    يمكنك ان تطلب تيست في المغرب عند الوصول للمطار،او ستضطر للبقاء في الفندق 10ايام !!!!!

    -1
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  • مغربي مغربي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:58

    مغربي يا مغربي الى متى ستبقى هكذا. المضحك المبكي هي المطالبة بتحاليل pcr اقل من 48 ساعة و للحصول على نتائج تحاليل pcr يلزمك انتظار 48 ساعة على الأقل

    3
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  • ngadi
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:04

    اختبار PCR سهل للتزوير المرجو اخد الحيطة والحذر حتى لا نندم غدا

    -4
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  • مغربي غيور
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:05

    نعم ياأخي)إلا بغيتي دخل للمغرب دير التلقيح ودخل أما غير باغي دخل هاكاك وتجول كيفما بغيتي وتنشر المرض معدنا ماندي و بهادشي ماشي هادي عامين وحنا في الحجر وتجي نتا تخسر كلشي

    -9
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  • المترجم المحلف
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:05

    والله ستندمون إن انتم ذهبتم للمغرب والله سيحلبونكم حلبا حلبا التذكرة الآن ٢٠٠٠ يورو يا مغاربة والعودة ستكون مضاعفة لا اذهبوا الى المغرب سايمون دما اللهم قد بلغت

    5
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  • خيرالدين
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:05

    لقد وصل الكره و الحقد على الجزاير الى حد لا يعقل.
    الجزايري لا ياتي الى المغرب و لا يريد ان ياتي. اذا اتاكم ناس من الجزاير فاعلم انهم.من المليون المغربي الذي يشتغل في الجزاير
    المهم نفرح.عندما تبينوا كرهكم.للجزاير لانكم غي نفس موقف اسراىيل و هدا يدل على تننا في الطريق الصحيح.
    و المانيا و اسبانيا في اللاىحه الف ام با؟
    اصبحتم.تدخل ن الجزاير في كل نواصيعكم و هدا راجع للحاله النفسيه التي اوصلتكم اليها الجزاير . مساكن.
    تبون قال لكم لو تفكروا في الاعتداء سننتقم لم.يقل ينىد لا قال ننتقم.يعني ندمر المغرب عن بكره ابيه.

    -17
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  • عبد الحق
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:11

    ادا كنت ملقح وعندك شهادة تتبت دلك وقادم من احدى دول أ، فانك لا تحتاج لا PCR ولا حجر صحى. بينما القادمون من دول ب فهم لا يتمتعون بهذه التخفيفات.

    5
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  • cork
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:18

    هدا ضلم لمغاربة العالم ناس ديال ا تدخل تشوف اهلها وناس ديال ب تبكي بالحرقة على بعاد اهلها هدا ليس حق والله سبحانه يقول واحكم بالعدل اي عدل هدا كترتو فالحماق ديالكم وحمقتونا معاكم ان الله يمهل ولا يهمل حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وفالجنة العلمية ديالكم ديال الحماق

    5
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  • Said
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:19

    راه مصر فاللائحة أ يعني ممكن الدخول للمغرب والعكس صحيح، في حين الهند فاللائحة ب، بحيث الدول التي تم ذكرها هي التي تستوجب شروط خاصة للسفر في إتجاه المغرب.

    3
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  • K m
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:20

    ماذا عن القادمين من مصر؟

    1
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  • محمد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:25

    راه الحكومة لا تدري ماذا تفعل
    في ولاية فلوريدا لم تغلق قط

    2
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  • souhaila
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:32

    compare plutot le nombre de tests fait en algerie par rapport au Maroc

    3
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  • ما هذا الهراء
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:32

    واش من نيتكم الإمارات ف القائمة ب واش شفتوها كيفاش كتعامل مع الفيروس و لا غير كتخربقو قرار مجحف

    10
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  • عفريت بوشعيب
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:36

    هنيءا لمغربنا الحبيب بكل هده التدابير الاحتياطية ، و التي هي في مجملها لصالح البلد .

    0
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  • Ammar Dégât
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:47

    Vous n’êtes pas capable de fermer les consulats d’Algérie vous êtes peur où quoi nous attendons ça depuis longtemps mais connaissons la raison même le peuple algériens et ses autorités et les autorités marocaines sauf les marocains qui ne comprennent pas et rien wallah que il y’a raison valable mais les pauvres marocains qui sont derrière ordinateur et qui sont abrutis et qui ont des grandes guelles

    -3
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  • Takfarinas
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:49

    numéro 11 ne t’inquiète pas les algériens ne vont pas venir dans un pays qui les déteste maintenant on vous connaît très bien vous voulez qu’on soit des ennemis on a aucun problème moi aussi je vous jure que vous m’avez poussé a détester tous ceux qui est marocains

    -6
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  • Mery lat
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:52

    اين سيكون الحجر الصحي لمدة 10 ايام هل في الفندق اجباري او في اي منزل او مكان يختاره المسافر

    4
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  • مغربي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:53

    أخي الكريم بريطانيا ليست موجودة في اللّائحة ب يعني أنها في اللّائحة أ مع الاتحاد الأوروبي و كندا و أمريكا .

    7
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  • وليد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 01:13

    هناك أمور لا زالت غامضة:
    1- هل الحجر الصحي سيطبق كما هو عليه الحال في دول الاتحاد الاروبي مثل إيطاليا،حيث يمضي المعني بالأمر حجرا صحيا داخل منزله ؟
    أم أن الأمر كما تم الترويج له سابقا بتخصيص فنادق بذاتهافي محيط مطار محمد الخامس لأجل قضاء فترة عذا الحجر الصحي.؟؟
    2_ إذا تم تنفيذ الاحتمال الثاني ،فإن فئة الطلبة المغاربة الذين يدرسون بالخارج سيكونون عرضة لأسوإ معاملة ،إذ لم تراعى الصعوبات المالية والنفسية التي يتخبطون فيها ، فغالبيتهم ينحدرون من أوساط اجتماعية متوسطة جد متأثرة بتبعات كرونا ،ولم يستطع الكثير منهم الالتحاق بالمغرب في السنة الماضية للأسباب المذكورة،
    فالمرجو من السادة المسؤولين أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند أول مراجعة لهذا القرار.

    0
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  • nadi
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 01:19

    مثلا انا في بلد ( ب. ) ساسافر الى فرنسا بلد( أ ) وامكث فيها ايام ثم من فرنسا اتجاه المغرب
    شحال خاص من الوقت لشرطة المطارات لفحص جميع صفحات جوازات السفر لكل المسافرين ……..هل هناك ضوابط وتقنيات لمعرفة انني قادم من بلد (ب) غير الله يحفض وخلاص
    للهم اني قد بلغت

    0
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  • أمين
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 01:30

    شكون يتحجر 10 يام اللي في البلدان الخائنة أ أو ب
    اللي فهم يشرح

    1
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  • ام سعد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 01:44

    بالنسبه لمصر غير مدرجه ماذا عن المواطنين المغاربه المقيمين فيها ؟

    1
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  • Fatima zahrae
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 01:45

    تراخيص استثنائية قبل السفر !؟!؟ ما هي هذه التراخيص ؟ و بالنسبة للحجر الصحي سيكون في منازلنا ام في الفنادق ؟ فنحن طلبة كيف سندفع كل هذه المصاريف !؟

    4
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  • marocain americain
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 02:02

    si vous laissez encore entrer dans notre pays les algeriens vous n,avez aucune dignite

    1
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  • LMالى 132
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 02:10

    تتكلم كالصبي بدون تربية.نحن لسنا اي عدواة مع الشعب الحزاءيري الشقيق .ولكن الانظمة الديكتاتورية المدعمة من الغرب والتي تكره ريحة العرب هي التي وراء هدا العداء .افتح مخك قبل ما تكلم

    4
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  • from salina california.
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 03:02

    qui se souvient dans les annees 80 qu,en t,en veut quitter le maroc en doit payer une taxe de 500 dhs ,,,,un timbre de 500 dhs appeller taxe de sortie,,,je l,ai payer et je ne suis plus retourner au maroc pendant 15 ans

    -1
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  • مغربي في قطر
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 04:27

    لا حول ولا قوة الا بالله انا سنتين ما نزلت للمغرب او هاد العام قررت نزل ندوز العيد مع واليديا وخديت تلقيح او عندي شهر اجازة واش غادي ندوز العيد فالفندق ولا كيفاش اودي الله ادير شي تاويل ديال الخير كايبان ليا نزيد العام الثالث هنا او نطلب الله سبحانه اطول فعمر والديا ويجمعني معاهم فأقرب وقت وحسبي الله ونعم الوكيل

    4
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  • ياسين
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 04:29

    لم افهم و/او. انا عندي بطاقة التلقيح الامريكية. واش ضروري خاصني pcr حتى هو او لا. شي حد يشرحلي عاااافكم

    0
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  • anp alg
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 05:19

    الجزائر في المقدمة بالرغم نسبة الانتشار فيها أقل من أوروبا ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

    0
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  • Lamia
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 06:04

    غير بغينا نفهمو هاد القرارات على أي أساس مبنية و اصلا نازلين 10 حجر و ف فندق وعلى حسابنا علاش؟ و اللي نازل 20 يوم يدوزها حجر نتحجرو فديورنا ماشي ف الفندق لا وفنادق معينة و فالدار البيضاء يعني انا متلا ساكنة ف فاس علاش مفروض نجلس ف كازا؟ و حاطين بلدان اللي اصلا اغلب سكانها واخدين تطعيم.
    لاعبين بينا الكرة حسبي الله ونعم الوكيل باغين نجيو نشوفو عائلتنا هادي سنين ماشفناهم مات اللي مات

    1
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  • علي البيدالي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 06:20

    حتى الامس دول تدخل منها وتخرج اليها الطاءرات، اليوم صارت في اللاحة باء ….قىرارات صبيانية ، عشوائية، حسبنا الله ونعم الكيل…

    2
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  • نهاية الانحراف
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 06:22

    اظن أن المغرب يحاول ان يدفع المغاربة القاطنين بالخارج إلى الاستفادة من العطلة الصيفية و خاصة انهم لم يستفيدوا منها السنة الفارطة. فلهذا وضع قوانين صعبة حتى يمكن للمغاربة ان يتوجهوا إلى وجهات أخرى لكي يتمتعوا بالاجازة.
    جنوب أسبانيا، سيشل، ماليزيا، تركيا و غيرها من البلدان جاهزة لتوفر لنا عطلة جميلة.
    اغتنموا هذه الفرصة و تمتعوا بصيف افضل…

    0
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  • Immigre
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 06:46

    Des conditions pour ne pas visiter le Maroc cette année le passeport vaccinale pas avant le 15 juin ou fin juin puis test PCR de 48 pour ceux non vaccinés c’est pas possible mais bon à vous de voir si vous voulez prendre le risque d’aller au soleil et le rester l’été enfermer aux vos familles fait gaffe no more comment

    1
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  • imane
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 06:57

    دخول المسافرين القادمين الهند!!!!!
    ماذا عن مصر تونس ليبيا بريطانيا……

    1
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  • Said
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 07:33

    اللهم إن هذا منكر، لا تدري طريقة تفكير أصحاب القرار، بالمباشر تنفيع أصحاب فنادق بعينها أما مصلحه المواطن فهي آخر هم، الله يحفظنا من اللي جاي

    0
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  • زياد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 07:45

    مرحبا بالأخوة الجزائريين في أي وقت. المغرب بلدكم. لا افهم من يستعين بالله بالدعاء ضد اخوته. جهل وحقد ما فوقهما جهل وحقد

    5
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  • وحيدة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 08:01

    حسنا ما فعلوا فاخد الاحتياط واجب ، لكن هناك دول من بين اللائحة ب لا توجد بها كورونا اصلا وان تواجدت فبعض الحالات القليلة جدا. شخصيا اقوم بمهمة عمل بالكونكو الديموقراطية منذ ثلاثة اشهر، فلا خوف ولا عدوى ولا تباعد اجتماعي ولا اختناق بالكمامة، هنا الحياة عادية جدا وجميلة كما كانت عندنا من قبل.اللهم ارفع هذا البلاء عن كل العباد.

    3
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  • النجمه
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:34

    يعني اطاليا مشي من هاد الدول لي عليها القيام بالحجر الصحي لمدة ١٠ ايام.

    0
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  • أشرف - الجديدة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:45

    كثير من المتدخلين لم يفهموا أن كل الدول التي لم تذكر في الائحة( ب) فهي مصنفة( أ) ومعفاة من حجر 10 أيام.والكثير لم يفهم قرائة ” و / أو ” ومعناها اما شهادة التلقيح فقط او شهادة سلبية pcr فقط او هما معا اذا توفرا عند المعني بالأمر. والكثير يسأل عن مكان الحجر .سبق للسلطات أن اعلنت عن اسماء 3 فنادق في الدارالبيضاء وعلى نفقة المسافر القادم للمغرب. اعتقد أن تطبيق هذه الإجراءات سيكون من الصعوبة بمكان لذا وجب التريت قبل اتخاد قرار السفر وهذا رأيي الشخصي المتواضع.

    1
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  • سالم الرواس
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:56

    أين يقضي القادم للمغرب الحجر الصحي هل في مصحة او فندق أو في شقته؟

    1
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  • مزمبيقي مر من هنا
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:13

    روسيا فيها 10الاف حالة و300 وفاة يوميا وأدرجت في اللائحة أ في حين أن الإمارات المعتبرة من انجح الدول في العالم في التلقيح والسيطرة على الوباء توجد في اللائحة ب. والسعودية جارتها في اللائحة أ. فهم تتسطى.
    اللوائح ليست معمولة من قبل وزارة الصحة بناء على الحالة الوبائية في الدول ولكن على حسب مزاج وزارة الخارجية. بدون منطق ولا دراسة.
    والمغاربة المقيمون في الخارج هم دائما من يدفع الثمن.

    3
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  • samira
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:20

    المشكل ان اوروبا لا تعترف بلقاح سينوفارم حسب ما اعلنت عنه في بلاغ الخارجية الفرنسية….؟. فكيف للمغاربة أن يسافروا…… اين هي المعاملة بالمثل…

    1
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  • حجي سعيدة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:20

    لم يذكروا ان المغرب أغلق الأبواب على مصر .فلما التضجر اختي

    0
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  • عياري جميلة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:38

    وماذا عن اسبانيا ليست في الاءحة لقد اشتقنا إلى بلدنا واحبابنا واهلنا

    0
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  • عبد الله
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:47

    لا حول ولا قوة الا بالله كيف يتم وضع الإمارات ضمن الفئة ب رغم أن كل السكان تم تلقيحهم .وسنتين لم نلتقي باولادنا ويتم فرض الحجر علينا وربما لن تكون هناك طائرات للرجوع للعمل حسبنا الله ونعم الوكيل. واين هو البلاغ الرسمي لوزارة الخارجية.

    2
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  • الهام
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 11:07

    سلام عيكم أنابغيت غير نعرف واش هاد ناس لي في مجموعة (أ) وعندهم بطاقة التلقيح واش حتى هوما ملزومين بي الحجر صحي وشكرا نتمنى لي عندو شي معلومة إفيدني

    -1
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  • محمد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 12:07

    الحجر عشرة ايام فين مش واضح هذا القرار
    الناس الذين من الخليج في القائمة ب فين غادي يكون الحجر في فندق او الدار ،،،، ؟ غير معروف
    و بالخصوص اذا ماخذين التطعيم و عندهم شهادة تثبت بحصولهم على اللقاح او التطعيم ،،، فين عادي يكون الحجر ،،، المغاربة او الخليجين الذين لديهم اقامة في المغرب و لديهم دورهم الخاصة بهم ؟

    نريد توضيح

    1
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  • iman
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 13:15

    بريطانيا ماكايناش ضمن اللائحة أ يعني مسموح لكم تدخلو للمغرب عادي

    0
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  • DINA
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 13:25

    Si vous êtes vacciné vous pouvez malgré tout être porteur de virus.
    Mais le test PCR moins de 48 h pour les plupart des gens car les laboratoires sont fermer les weekend
    et vous laisser imaginer 200 personnes qui vont prendre l’avion le même jour la même heur pour plusieurs destination, est ce qu’ils vont vraiment réussir d’avoir le résultat du test a temps?

    0
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  • عمر
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 14:41

    الروينة هاد العام بنادم أشد الأرض احسن ليه

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