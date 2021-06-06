المغرب يفرض الحجر الصحي لمدة عشرة أيام على القادمين من 74 دولة

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأحد، فتحا تدريجيا للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ رسمي لها، أن هذا القرار يأتي بعد المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح.
وفي هذا الإطار، تم تصنيف الدول إلى قائمتين “أ” و”ب”، على أساس توصيات وزارة الصحة، وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك التي توفرها الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.
فاللائحة “ب” تهم قائمة حصرية لمجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف التي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.
ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار “PCR” سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.
وتضم هذه اللائحة أفغانستان، الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، البحرين، بنغلاديش، البنين، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، الشيلي، كولومبيا، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، كوبا، الإمارات، إيسواتيني، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، جمايكا، كازاخستان، كينيا، الكويت، ليسوتو، لاتفيا، ليبريا، ليتوانيا، مدغشقر، ماليزيا، مالاوي، المالديف، مالي، موريتيوس، المكسيك، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، نيجر، عمان، أوغندا.
بالإضافة إلى باكستان، بنما، براغواي، بيرو، قطر، إفريقيا الوسطى، كوريا الشمالية، السيشل، سيراليون، الصومال، السودان، جنوب إفريقيا، سيريلانكا، جنوب السودان، سوريا، تانزانيا، تشاد، تايلاند، توغو، أوكرانيا، أوروغراوي، فينزويلا، فيتنام، اليمن، زامبيا وزيمبابوي.
أما اللائحة “أ”، فتضم البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس.
ويمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو أجانب مقيمين في المغرب أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR” يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.
وسيستفيد الحاملون لشهادات التلقيح الأجنبية من الامتيازات نفسها التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب الوطني.
وتضم اللائحة “أ” البلدان غير الواردة في اللائحة “ب”، وتشمل عموما دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا.
فماذا عن بريطانيا ليست في الاءحة. انا في لندن واريد الولوج الى مدينتي الحبيبة طنجة.
يعني الجالية المغربية اللي جاية تزور عائلتها و ما عندهاش شهادة التلقيح في عوض ما تستمتع و تتنزه ملزومة بالحدر الليلي من 11 ليلا حتى الصباح الباكر
ههههههه
و الله التسطية هاذي
الحمد لله سنزور اخواننا في بلدنا العزيز
يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار PCR…..???
حسب يالله ونعم وكيل حالي علي هند الي فيها سلالة متحورة سادين علي مصر
Je n’ai rien compris. Fait il un test par en plus du vaccin pour les vaccinés dans ce cas à quoi sert le vaccin
حذار أن نعود لنقطة الصفر، وأعتقد أن الامور تحسنت داخليا. لكن الخارج غير مضمون. والله أعلم
دبا التلقيح ما عنده حنى دور اذا كنتي جاي من خارج المجموعة الاوروبية او امريكا الشمالية ؟! فهم تسطا !
un pcr moins de 48 heures il faut le trouver maintenant
في الأسابيع الماضية كانت الرحلات المغربية بين قطر، الكويت والامارات تتم بشكل عادى. لمادا الان ملزمون المسافرون بالحجر الصحي
gracias por vuestra información y muchísimas gracias yo soy la persona que cumple ahora en ustedes porque tenéis la información correcta y sin fallos gracias y suerte a vuestros trabajos
استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيا.
؟!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟!؟
ههه علاش درتوا الجزائر مع الدول ب غدا غدي يخرج تبون يندد وشنقريحة يدير مناورات هههه
اخيرا .. اتمنى من القادمين ان يأخدوا احتياطاتهم لمدة اربع او 5 ايام حتى لا تنتشر كورونا من جديد فقد مللنا من الاغلاق
الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله نمشو نشمو ريحت بلادنا وولادنا وزورو ماتبقى من القبور
دوووووووون المستوى،
في تجاهل متعمد لمغاربة العالم، وفي احتقار وااااااضح، تتعمد المحكومة ادارة ضهرها للجالية!!!!!
كيف رحلات استثنائية!!!!!!!!!!
هل ايضا ستغصبوننا على السفر في لارام المتهالكة؟!!!!!!!!
ماكاينش سفر من الخزيرات هاد العام ،كاين الباطو من فرنسا وإيطاليا
انا عندي الطيارة الاثنين مع 7 ديال الصباح كيفاش غادي نجيب ليكم test فيه اقل من 48 ساعة؟؟الاحد ماخدامينش ا السبت تاخدمو غير الصباح
يفرض الحجر الصحي للدين بدون تلقيح مثل كل الدول العالم عادي و طبيعي
بالنسبة للمواطن المغربي القاظم من الدول في اللائحة B و حاصل على شهادة التلقيح و شهادة PCR سلبية هل يخضع للحجر الصحي 10 ايام؟
It’s almost impossible to get PCR results within 48 hrs of landing in Morocco!!
الحمد لله. هذا يعني يمكنني السفر نحو المغرب أخيرا بما أني حصلت على جرعتين من اللقاح و أيضا مصنف في البلدان الخانة أ.
إلا تتعيش في الإتحاد الأوروبي أو أمريكا أو كندا يمكن تسافر إلا داير تلقيح أو عند تيست د يومين ،الرحلات البحرية ماكايناش مع إسبانيا هاد العام
باختصار : الدول المتقدمة = اللائحة أ …. الدول المتخلفة = اللائحة ب …
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. هادي سيمانة قلتونا اللي يرجع من الامارات يدير التست pcr فالمطار بلا حجر بلا والو. مشينا شرينا التذاكر بزبالة فلوس لينا ولولادنا. ودابا الحجر الصحي؟؟؟ عالاقل نديروه فالدار ونديرو تعهد مانطلعوش. العواشر وبنادم جاي. واش الحجر الصحي نهار العيد؟؟ اللهم ان هذا منكر. حسبي الله فيكم. حسبي الله فيكم. حسبي الله فيكم
حتى عند عودة المغاربة الذين سوف يذهبون الى احد بلدان قائمة ب هل سيمكثون عشرة ايام حجر صحي
السلام عليكم ورحمة الله.
من فضلكم من لديه معلومات حول مصير الأطفال هل التحليل واجب حتى على الصغار اقل من 12 سنة؟
هاد شي جميل و رائع ..ولكن الأجمل هو هاد النظام يمشي عليه لمغرب حتى من بعد الصيف ،باش متموتش لحركة ….و هل تعلمي يا حكومة ان غالبية المغاربة انا واحد منهم ولينا خايفين من قرارتكم المتسرعة و لمتهورة…نجيو يله نسلمو على عائلاتنا تفيقو صباح تسدو علينا …هل تعلمي يا حكومة انو لواحد تقدر تمشي ليه خدمتو و ممكن حتى إقامته….نتمناو لخير هاد لمرة و ان شاءالله مندموش في سفرنا.
ان كان لابد من جواز كورونا للتنقل داخل المغرب فلاداعي من الذهاب ونفضل الذهاب للدول التي ألغت الجواز الصحي مثل إنجلترا او اسبانيا او إيطاليا حيث الشواطئ والمروج الكاتلونية والمقاهي الراقية فلا بأس من إقفال حدود المغرب لان كما يقول المثل الفرنسي :
Vous vous tirez une balle dans le pied
يعني كتضرب راسك براسك
Incroyable ce makhzen. A quoi me sert donc un certificat de vaccination si on m’oblige de passer le test PCR ….. il faut être makhzanien pour comprendre?? ….
صافي ضحكتو علينا حيت تيقناكم ولقحنا بسينوفارم ودابا نحن ممنوعون من دخول فرنسا، إذن لا قيمة لجواز السفر وحتى للقاح سينوفارم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
حذاري من تزوير فحص pcr مثلا في فرنسا وبلجيكا واسبانيا يزورون الفحوصات pcr وهي تعود لاشخاص اخرى .احب بلدي واحب اليه الا الخير ان شاء الله ❤
قرار حكيم ومفرح كنا في انتظاره. ماهو شكل شهادة التلقيح؟ هناك العديد من النماذج؟ من الأفضل توضيح شكل شواهد التلقيح المعتمدة لعدم الوقوع في المشاكل في المطارات.
مثل في الصميم : ( اللي عضو الحنش كيخاف من الحبل ) فرغم ان لاثقة في الا رقام والمعادلات والعمليات في ءاخر المطاف الا ان الحرص واجب وضروري ولا مناص منه للتاكد بما لايقبل مجالا للشك في كل الا جراءات اللتي يستوجب اتخادها اثناء دخول كل مسافر الئ ربوع وطننا الحبيب فا لحدر اذن واجب وعلئ المسؤولين عن استقبال المسافرين اتخاد كل التدابير اللازمة للحيلولة دون دخول بعض السلالات المتحورة لا قدر الله والله المستعان وهو المعول عليه في كل ضيق وما كل عملنا وحرصنا وحدرنا اثناء القيام بعملنا علئ احسن وجه الا سبب من اسباب النجاة والله ولي التوفيق والنجاح .
سبحان الله. هذا ظلم عظيم. يعني بهذا إذا كنت ملقح فلك الحرية والتحرك حيث ماشئت، والعكس يجعلك مسجون في مدينتك أو الحي الذي تقطنه إلى أن يحبسوك في بيتك. فإذن التلقيح أصبح إجباري، سواء كنت مريضا أم معافي. وكيف أطعم نفسي بالتلقيح وأنا لست مريضا. العالم على رأسه. وحديث الرسول
عليه الصلاة والسلام يقول: (لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برء بإذن الله. ) ولم يقول لكل دواء داء. أو إذا أصيب الداء الدواء برء منه. سبحان الله. مالهم كيف يحكمون.
هل سيقام الحجر في فنادق 5 نجوم على حساب الدولة ام كيف العادة سيتم فرض ما يريدون زد على ذلك مدة الحجر التى يمكن ان تساوي مدة اجازة المغترب
جميل، باقي سؤال واحد، هل يمكن الخروج من المغرب في اتجاه دولة مثل تركيا للسياحة بدون قيود أم لا نزال في حاجة لرخصة مغادرة التراب الوطني ؟
الأطفال أقل من 12 سنة لايلقحون و لايعملون تيست ،سفر سعيد
الناس اللي كايتسائلو علاش إختبار PCR وخا للي داير التلقيح:
التلقيح كايحميك نتا…في حالة هزيتي الفيروس راه المناعة ديالك (بفضل التلقيح) غاتقوم بخدمتها…ولكن راك “ناقل لليفيروس” وخا ما يبانو عليك أعراض…يعني إلى مشيتي خالطتي شي واحد مازال ما ملقح راه هو فمن غاتجي الدقة
التراخيص الاستثنائية ؟ اين؟ وكيف؟ حسبنا الله ونعم الوكيل ،،،
ماذا عن الاطفال اقل من 15 سنة ? و ماذا هن القادمين من شمال اوروبا الذين يقضون 3 ايام في الطريق ??
ليس ضروري للا طفال اقل من 12 عام وسلام غليكم ور حمت الله
واش شهادة التلقيح و نتيجة سلبية لاختبار pcr؟ او
شهادة التلقيح او نتيجة سلبية لاختبار pcr؟
هنا يكمن الغموض!!
تتخدون القرارات آخر لحظة، لاحول ولا قوة الا بالله
بنسبه لجمهورية مصر العربيه فين وايه وضعها
ولا ممنوع نهائي
واش هاد القرار غادي يبدا يطبق حتى لتاريخ 15 ؟
شهادة التلقيح لن تكون متوفرة في اوربا الا ابتداء من فاتح يوليوز. هل بطاقة التلقيح في انتظار شهادة التلقيح مقبولة للمسافرين مابين 15حوان وفاتحة يوليوز؟ كيف لانسان ملقح مرتين ان يقوم بتحليل PCR لكي يسافر الى المغرب قبل فاتح يوليوز؟ عل يقبل المغرب بطاقة التلقيح او شهادة من الطبيب العام؟ المسألة غير واضحة
PCR مدته 48 ساعة اذا كان عندي طاءرة يوم الاثنين والسبت والاحد مسدودين المختبر … ولي عندو الباخرة اكثر من 24 ساعة …فهم اتسطا
Car certaines personnes même vaccinées ont été testées positives au covid 19
ما تخافش الجزاءريين ما يجيو عندكم المقصود هنا المغاربة القاطنين بالجزاءر اي يسافرو للمغرب اتمنى ان تقارن نسبة الوباء في الجزاءر مع المغرب او حتى مع اروبا
هدا كله من سعد ترويج الاقتصاد للفنادق اديالهم .
طنجاوي: UK is the first country started covid19 in the world and it is now listed A so you will be able to fly to Tangier with vaccinated certificate or pcr…
عيب أو عار سنوات وحنا منشورين علا قبل شهر واحد نشوفو العائله فيه ونواسيوهم على أبي المتوفى ، غضيع منو 10 أيام
أو من غير غلاء ديال تذكرة الطائرة تزاد غيتزاد حتى فلوس الفندق …
شكرا أبلادي
Merci beaucoup
الحمد لله واخيرا سيزور ال ا هل والأحباب مللنا واقعنا من الحجر
لدي سوال القادمين إلى المغرب من الدول المذكورة اين سيكون احتجازهم وهل يجب عليهم أن يدفعو مال مقابل الاحتجاز
قرأت بيان شمالا و يمين لم أفهم شي خصوصا فيما يخص فئة ب نحن لدينا تلقيح معتمد من منظمة الصحة و هو وحيد اللذي اعتمد فكيف يكون لنا حجر ١٠ ايام!!!
او انا شخص الذي تم عملية تلقيح معفي من حجر إجباري؟؟؟
ان شاء الله حتى يمشي هاد الوباء عاد نفكر نمشي للمغرب حيت الحكومة ديالنا ما فيها ثقة واحد.الأخ ديالي هنا فباريس مشا المغرب فمارس 2020 وبقا واحل فكازا.أش بينا وبين هاد لقرع نمشطوليه راسو…حتى تصفى الأجواء وراك ديك الساعة للسفر بادن الله .أما الآن فلا وألف لا.
سلام، غدي تقول لطبيب ديالك إعطك الورقة باش دير تحليلة من بعد تمشي لابو تقول ليهم بلي راك مسافر غدي دير تيست صافي إصيفتو لك نتيجة في تيليفون
ماذا عن الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا ويحملون وثائق تثبت أن لديهم مناعة لمدة ستة أشهر .
لماذا لم يشمل هذا البلاغ مثلهم مثل الملقحين أو أصحاب PCR سلبي؟
هل قطر من الدول المفروض عليها 10 ايام حجر حتى لو كنت خضعت للقاح الكامل مع شهادة ثتبت انه مفياش كرونا
اولا الجزائر هدي ماشي عشره ايام و لكن الي الابد هداك القوم تساع رحمه اما الباقي الدول بالحكومه عارفه شغلها و تتحمل مسؤوليه ديالها الا دخل فيروس متمحور و الله العظيم كلشي علي حساب الدوله ياك ما اقولو المستشفيات الخاصه الله الله ستة مليون داخله علي حساب كورونا المغاربه ما اسمحوا ليكم لانكم ما كديروش خدمتكم مزيان ..زيرو الطرح في المطارات وراه فرنسا لي فيها الجاليه المغربيه بزاف وصل ليها كورونا الهندي اياكم تم اياكم احنا بغينا ولادنا اجيو و لكن ما اجيبوش معاهم الظمار و الموت لا تنسو ما حصل في تونس حلات الحدود جاوو السياحه و تزادت كورونا و الله اوفق الجميع و الف مرحبا الجاليه المغربيه الا الجزائر مليون و نصف لا مرحبا و لو تزعز الارض
لا حول ولاقوة الابالله والي عندهم وليداتهم يقراوا في هاد الدول المنتمين للائحة ب معندهمش الحق اشوفو ولادهم
قرارات ارتجالية وغير مفهومة وغير منطقية .
لا يعقل أن تكون الإمارات في اللائحة “ب” مع انها من اكثر الدول تلقيحا في العالم وانجحها في السيطرة على الوباء .
مع العلم انه منذ أشهر والمجال الجوي مفتوح مع الإمارات ولم تكن هناك حاجة للحجر الصحي . وبين ليلة وضحاها اصبح الحجر ضروريا.
للإشارة مؤشرات الوباء في الإمارات أحسن بكثير من دول اوروبية موجودة في اللائحة “أ” فأي منطق هذا .
إشتريت التذكرة والآن يجب علي إلغاؤها . الله ياخذ فيكم الحق .
GB is on the list A this means you need a proof of vaccinaiton or a negative PCR test not older than 48h. quarantine doesnt apply to you if yoy re flying from UK.
اعتقد ان هذا القرار يصدره اناس ليسوا لهم علم لا بادارة الدولة ولا باوضاع كورونا ولا بحالة الدول الاخرى!!
غباء او جهل مدقع
شهاده التلقيح. PCR . الحجر الصحي لمده عشر ايام . كيبان ليا بصراحه اراكم طلبتم قليل.
زيدو شي شروط اخرين. عفاكم..وشكرا.
Pour Hamza NO 4
شهادة تلقي التطعيم
من يحق له الحصول على شهادة التطعيم؟
كل من تلقى اللقاح الثاني من التطعيم في صندوق المرضى أو في احد مجمعات التطعيم اخر المعترف بها ، حتى لو تم تلقي جرعتي اللقاح في مؤسستين مختلفتين.
صلاحية شهادة التطعيم
صلاحية الشهادة تبدا بعد اسبوع من تلقي الجرعة الثانية وتنتهي بعد ستة أشهر. يمكن إصدار شهادة التطعيم عدة مرات كما تريد ، وستكون صلاحيتها واحدة في كل إصدار. شهادة التطعيم هي شهادة شخصية ولا يمكن نقلها من شخص لآخر. الشهادة صالحة فقط عندما تكون مرفقة ببطاقة هوية (بطاقة هوية ، جواز سفر ، رخصة قيادة).
شهادة التلقيح ضرورية للسفر الي المغرب
هل الحجر الصحي 10 ايام يكون في المنزل او فندق خاص او مصحة …؟؟؟
يبدو كما فهمت أن القادمين من الدول المصنفة أ معفيين من الحجر الصحي في الثلاث فنادق التي أعلنت السلطات عن اسمائها ومصاريفها على عاتق القادمين. كما أنهم (أ) يكفي أن يتوفروا على اما شهادة pcr سلبية او شهادة تتبت تلقيهم أو هما معا. ولكن لو كنت انا شخصيا معني بالأمر لقررت عدم السفر والدخول في هذه الجزئيات التي يصعب تطبيقها والتي بدون شك ستحدث ارتباكا كبيرا وهدرا للمال والوقت.” الله يحسن اعوان اللي مضطر للسفر”
واش حتى اسبانيا داخلة فالأحة (ب)
Il faudrait que l’Espagne arrête définitivement de coopérer avec Le Maroc en ce qui concerne le retour des MRE dans les années à venir, il faudrait aussi qu’elle ferme ses frontières face aux marchandises marocaines. Au Maroc de d’exporter ses tomates cerises par avion. BOYCOTT MOROCCO! ARRÊTEZ VOS TRANSFERE D’ARGENT VERS LE MAROC!
السلام عليكم اشكركم على الاخبار اول بأول والخاصة بمملكة المغرب الشقيقة وخاصة المتعلقة بكوفيد 19
جواب على 2-هشام متسائل : تلقح و هني راسك و هنينا معاك. واش حتى هادي باغيين ديروا فيها لكريتيك….
لقح نفسك = تزور حبابك … ماتلقحتش = بقا فدارك
على هذا الأساس من حصل من عمله على عطلة مدتها اسبوع او عشرة ايام لزيارة اهله الذين لم يرهم مدة سنتين سيقضي عطلته في الحجر الصحي ويعود إلى بلد الغربة دون رؤية اهله!!!!!!؟؟
والمقيمين في تونس اش عملنا فيهم معندهمش الحق باش يزَرو لبلاد
مضمون القرار يدل على ان هناك فئة أقل من 45 سنة غير متحمسة للقاح تم رصدها لذلك تم استبعاد شهادة التعافي من الفيروس (سيرولوجي) و وضع تمييز فئوي فئة تحت التخفيف وفئة تحت التشديد. والشيء الذي لا استوعبه كيف يعقل يخرج قرار من هاذ النوع وبهذا الشكل من التناقضات خصوصا المرتبطة بالسياحة و التوقيت التحليلات و الولوج الى اللقاح. من أخرج مثل هذه القرارات؟!!!!
Super hmdllah pour le belgique pas de quarantaine de 10 jours dite moi si c’est bien vrai merci à vous tous ..
Yes qatar is included quarantine for 10 days even uou are vaccinated this decision is nonsense and bull shit
this is so dumb! who is going to take 10 days off of their vacation just to quarantine and has to pay for his own stay. also they changed PCR test from 72 hrs to 48 hrs if i want to come to morocco, it takes me close to 72 hrs just to get there. so stupid! i guess i am not coming this year.
اخيرا تتواصل دولتنا و تفعل ما يجب فعله.
سؤال:
– الحجر الصحى لمدة 10 ايام للقادمين من الدول المصنفة “ب”، هل في امامن يختارونها ام في فنادق تختارها الدولة. و ماهي التراخيص استثنائية قبل السفر التي يجب ان يستخلصوها،
شكرا جلالة الملك اعزك الله ونصرك دمت لنا ملكا شامخا .لقد اشتقنا الى الوالدين والمغرب الحبيب والأصدقاء .
عاش الملك عاش المغرب
شكرااااا سنه مخدمناش وعامين ما شفناش الاهل ومن نوينا نرجعو غادي يتفرض علينا حجر وانا مده ديال الاجازه خمسه وعشرين يوم فقط يعني انا مجبوره ندفع تكاليف الاوتيل عشره ايام و انشوف اهلي 15 يوم. واصلا طامعين فالخدمه تخلص لينا طياره……… ايوا سيدي مبقيناش مسافرين دابا .
واعبدالله وراه بعض المعلقين يسألون عن إسبانيا هل هي في اللائحة وراه ما فهمينن حتى فين هما المهاجرين في اسبانيا راكوا محسوبين على الاتحاد الأوروبي وإسبانيا موجودة داخل وعضو كامل العضوية ولها جدور أوروبية قوية في الاتحاد الأوروبي، وباركا من التكلاخ.
حسبي الله و نعم الوكيل حسبي الله و نعم الوكيل حسبي الله و نعم الوكيل فكل من اصدر هذا القرار حسبي الله و نعم الدكيل فكل من أراد نهب و مص عرق الجالية المغربية.ألا تعرفون ان الكثير من الناس عطلت عن عملها إثر هذا الوباء ألا تعرفون ان جل المغاربة المغتربين مشتاقين لأهلهم و ذويهم و بلدهم و لكن ما لنا سوى احتساب امرنا لله سبحانه تعالى اق من عتدي ماجاياش والله ماتشوفو مني شي ريال
للإخوة جميعا مسألة التلقيح أو التيست مسألة جيدة لحماية أنفسنا و بعضنا و حماية أهلنا و إخوتنا ببلادنا من الفيروس.
المرجو احترام التدابير الصحية و التباعد أثناء الرحلات لبلادنا سواءا في المطارات و الطائرات أو السيارات و الإستراحات
التزمو جازاكم الله خيرا بالتعاليم الصحية و غسل اليدين كثيرا و تعقيمهما و لا تنسو أخذ المعقمات معكم و التزمو بالتباعد عند ولوج الطائرات و الخروج من المطارات و خذو معكم كمامات FPF 2 و غيروها في الطريق باستمرار، احمو أنفسكم و أهليكم و بلادنا من دخول الفيروس و انتشاره لننعم جميعا بزيارتها متى نشاء و لننفع اخوتنا بداخلها و يتحرك اقتصادنا بدخولنا
ما معنى : إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR” يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني .ما معنى شهادة التلقيح و / أو نتيجة سلبية. هاديك و/أو ما مفهوماش ديما خباراتكم تدير السكر. يالدارجة واش التلقيح كافي ولا التلقيح زاءد pcr. تلفتونا الله يتلفكم.
بالنسبة للاطفال؟ كيف سيكون التعامل معهم ؟
فهم لم يتلقوا التلقيح
اواااافقك الرأي يمكنهم ادراج الجزائر في اللائحة z او حتى عدم ادراجها بالمرة وعاش الملك
بالنسبة للقادمين من دولة الكابرانات كان من المفروض زيادة على الاختبار السلبي PCR لمدة 48 ساعة طلب شهادة تثبث ان الوافد ليس من سلالة ابن بططوش نظرا لاحتمال ان ينشر الفكر البطوشي في المملكة.
اما الجهة التي يمكنه ان يتسلم الشهادة منها فهي وزيرة خارجية دولة بورقعة الشبه ديمقراطية و الشبه بططوشية.
مرحبا بي عندكم ارجو أن تتقبلوا فائق احترامي وتقديري للجميع وشكرا لكم.
هذا القرار سينعكس سلبا على المغرب وحكومتها لان الحكومة المغربية هي الدولة الوحيدة التي تغلق حدودها بهذه الشروط الاعجازية والدول الافريقية ستكره السياسة المغربية لانها هي الدولة الوحيدة التي تغلق حدودها بهذه الشروط الاعجازية ويكون موقفها ضد الحكومة المغربية هذا..
كما أن الجالية المغربية متعطشة لزياة احبابها ووالديهم وهذه الشروط صعبة عليهم ….افسح يفسح الله عليكم والمغرب في حفظ الله
للاسف كتير من ناس يظنون انه بتلقيهم للقاح. نتهى أمر. لا لقاح لا يقي من عدوى فيروس انما فقط يحميك من تبعات خطيرة له.ولكن تبقى دائما مصدرا لتفشي فيروس.
أين سيكون الحجر؟ في البيت أم الفندق؟! ما معنى الحجر عشرة أيام لأطفال صغار أقل من سبع سنوات؟! ما معنى الحصول على استثناء؟ وممن؟
ولماذا لم يتم استثناء لمن تلقوا التلقيح في الخليج (أغلى تلقيح!!) وأجود عالميا لدرجة أن الاتحاد الاوروبي ضغط للحصول على فايزر وموزونا أولا قبل أي دول أخرى وفق اتفاق مسبق؟!!
ولماذا تم استثناء بعض الدول الخليجية من القائمة “أ” رغم أنها الأكثر تلقيحا للكل (حيث اقتربوا من 50% وربما تعدوها!!) ولماذا تم استثناء السعودية من القائمة “ب”؟! (اللهم لا حسد)
وماذا عن الملقحين؟!!!
ماذا عن اخواننا في فلسطين ولهم بطائق اقامة بالمغرب وتم ارجاعهم رغم توفرهم على كل الوثائق المطلوبة في حين ادخل بنو اسرائيل واهل الخليج…
مزيان يتم اتخاذ الاحتياطات ولكن بالنسبة للي جاي غير عشرين يوم او شهر يضيع عشرة ايام فالحجر وخصوصا ايلا كان متطعم وتحليلة خرحت سلبية . هادشي غير ايلا طلبو الحجر يكون فالاوطيلات
الهند ليست في اللائحة ” ب ” فهل هي في ” أ “؟ ثانيا.. هل هذا يعني أن الملقحين لا يمكنهم أن يكونوا مصابين وبالتالي نقل العدوى؟
المهم ما جايينش وخلاص حتى هنا نقضيوا العطلة ديالنا هذا ما كان .
ارجو التوضيح هل المطعمين كيشملهم قرار الحجر
وفي حالة مكيشمل هل الحجر بفندق ولا المنزل الخاص بنا
حجر صحي مدته عشرة أيام و فين
واش فالمطار
واش فالدار
واش الٱوطيل
واش فالسبيطار أين الجواب
تحليل اقل من 48ساعة.وكيف .وانت مسافر يوم الاثنين .السبت والاحد الكل مقفول .عطلة مهددة وهد الشروط متخلفة لا تنبع الا من عقل متخلف .بدلا ان تشجعو السياح كما هو الشان في الدول الاوروبية لتحسين الوضعية الاقتصادية انتم تفعلون العكس. هده علامة من كارثة عظمى تنتظرنا ليس لها علاقة مع الوباء وانما هي بداية الحرب العالمية الثالثه.
والله الى هاذ الحكومة مصطية.فقاش جاو عندنا الافغان. ياكما الجالية كاينة فأفغانستان.
هل القادمون من أروبا سيقولون في فندق لمدة عشرة أيام؟
بيان يحتاج لشرح أكثر. أين سيكون الحجر هل في البيت أو المستشفى وشكرا؟
ما معنى و/ او ، دائماً الضبابية في الكل القرارات، كانت 72 ساعة والان 48 ساعة. واذا كان الزاميا على الملقحين الدلائ بشهادة pcr فا جدوى اللقاح اذاً فهم تسطي مع هاد القرارات المخربقة.
سلام عليكم انا مغربية مقيمة بالعراق هل ممكن العراقين ذخول لارض المغرب
واش الي داير التلقيح حتى هو ملزوم بالحجر جاوبوني عفاكم ؟؟؟؟؟؟
من فظلكم ماذا عن المتعافين من كورونا هل عليهم ان يدلو ب PCR علما ان بعض الدول الاوروبية لن تلقحهم الا بعد مرور 6 اشهر
وداك الفندق على حساب الحكومة ولا على حساب المواطن مسكين
بالله عليكم كيف درتوا ليها 48 ساعة بالنسبة ل pcr ؟
أنا معرفتش آش هاد التخربيق الناس دايرين اللقاح و الفحص 48 ساعة جايبو معاه و تقولو ليه الحجر و فالفندق و على مصروفك ناس جاية عطلة أسبوعين كيفاش هادي فهموني قولو بغيتو تشجعو السياحة الذاخلية و الفنادق دير فلوس ولكن ماشي بهاد الطريقة تبززو الحجر
ماذا عن المتعافين؟ الان تعطى لهم في جل الدول الأوربية نفس الامتيازات مثل الملقحين. ولا يسمح لهم في غالب الأحيان بالتلقيح إلا بعد 6 اشهر.
السلام
الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR” يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.
للدخول الى التراب الوطني لابد من شهادة التلقيح او نتيجة سلبية لاختبار “PCR” لاقل من 48س من تاريخ ولوج التراب الوطني??? لكن الخضوع لحجر صحي مدته 10 ايام فهدا غير منطقي و اجحاف بالنسبة للمغاربة و الاجانب لان ما الفائدة من من اجتياز لاختبار “PCR” هدا من جهة ومن جهة اخرى ان جل الطلبة بالخارج لم يزورو عائلتهم مند سنتين او اكثر ??? و الان يفرض عليهم الحجر الصحي لمدة 10 ايام ???? والله هدي التسطيا بمعنى الكلمة على اولادنا في الغربة.
شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR”….?
إذا كان شهادة التلقيح و نتيجة سلبية لاختبار “PCR” …. فهذا مفهوم، لكن إذا كان شهادة التلقيح أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR”، فلماذا شهادة التلقيح و لماذا الواو؟ مشكل هذا دائما جمل غير مفهومة!!! لا يمكن في هذه الحالة وضع و/أو !!!!
يمكنك ان تطلب تيست في المغرب عند الوصول للمطار،او ستضطر للبقاء في الفندق 10ايام !!!!!
مغربي يا مغربي الى متى ستبقى هكذا. المضحك المبكي هي المطالبة بتحاليل pcr اقل من 48 ساعة و للحصول على نتائج تحاليل pcr يلزمك انتظار 48 ساعة على الأقل
اختبار PCR سهل للتزوير المرجو اخد الحيطة والحذر حتى لا نندم غدا
نعم ياأخي)إلا بغيتي دخل للمغرب دير التلقيح ودخل أما غير باغي دخل هاكاك وتجول كيفما بغيتي وتنشر المرض معدنا ماندي و بهادشي ماشي هادي عامين وحنا في الحجر وتجي نتا تخسر كلشي
والله ستندمون إن انتم ذهبتم للمغرب والله سيحلبونكم حلبا حلبا التذكرة الآن ٢٠٠٠ يورو يا مغاربة والعودة ستكون مضاعفة لا اذهبوا الى المغرب سايمون دما اللهم قد بلغت
لقد وصل الكره و الحقد على الجزاير الى حد لا يعقل.
الجزايري لا ياتي الى المغرب و لا يريد ان ياتي. اذا اتاكم ناس من الجزاير فاعلم انهم.من المليون المغربي الذي يشتغل في الجزاير
المهم نفرح.عندما تبينوا كرهكم.للجزاير لانكم غي نفس موقف اسراىيل و هدا يدل على تننا في الطريق الصحيح.
و المانيا و اسبانيا في اللاىحه الف ام با؟
اصبحتم.تدخل ن الجزاير في كل نواصيعكم و هدا راجع للحاله النفسيه التي اوصلتكم اليها الجزاير . مساكن.
تبون قال لكم لو تفكروا في الاعتداء سننتقم لم.يقل ينىد لا قال ننتقم.يعني ندمر المغرب عن بكره ابيه.
ادا كنت ملقح وعندك شهادة تتبت دلك وقادم من احدى دول أ، فانك لا تحتاج لا PCR ولا حجر صحى. بينما القادمون من دول ب فهم لا يتمتعون بهذه التخفيفات.
هدا ضلم لمغاربة العالم ناس ديال ا تدخل تشوف اهلها وناس ديال ب تبكي بالحرقة على بعاد اهلها هدا ليس حق والله سبحانه يقول واحكم بالعدل اي عدل هدا كترتو فالحماق ديالكم وحمقتونا معاكم ان الله يمهل ولا يهمل حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وفالجنة العلمية ديالكم ديال الحماق
راه مصر فاللائحة أ يعني ممكن الدخول للمغرب والعكس صحيح، في حين الهند فاللائحة ب، بحيث الدول التي تم ذكرها هي التي تستوجب شروط خاصة للسفر في إتجاه المغرب.
ماذا عن القادمين من مصر؟
راه الحكومة لا تدري ماذا تفعل
في ولاية فلوريدا لم تغلق قط
compare plutot le nombre de tests fait en algerie par rapport au Maroc
واش من نيتكم الإمارات ف القائمة ب واش شفتوها كيفاش كتعامل مع الفيروس و لا غير كتخربقو قرار مجحف
هنيءا لمغربنا الحبيب بكل هده التدابير الاحتياطية ، و التي هي في مجملها لصالح البلد .
Vous n’êtes pas capable de fermer les consulats d’Algérie vous êtes peur où quoi nous attendons ça depuis longtemps mais connaissons la raison même le peuple algériens et ses autorités et les autorités marocaines sauf les marocains qui ne comprennent pas et rien wallah que il y’a raison valable mais les pauvres marocains qui sont derrière ordinateur et qui sont abrutis et qui ont des grandes guelles
numéro 11 ne t’inquiète pas les algériens ne vont pas venir dans un pays qui les déteste maintenant on vous connaît très bien vous voulez qu’on soit des ennemis on a aucun problème moi aussi je vous jure que vous m’avez poussé a détester tous ceux qui est marocains
اين سيكون الحجر الصحي لمدة 10 ايام هل في الفندق اجباري او في اي منزل او مكان يختاره المسافر
أخي الكريم بريطانيا ليست موجودة في اللّائحة ب يعني أنها في اللّائحة أ مع الاتحاد الأوروبي و كندا و أمريكا .
هناك أمور لا زالت غامضة:
1- هل الحجر الصحي سيطبق كما هو عليه الحال في دول الاتحاد الاروبي مثل إيطاليا،حيث يمضي المعني بالأمر حجرا صحيا داخل منزله ؟
أم أن الأمر كما تم الترويج له سابقا بتخصيص فنادق بذاتهافي محيط مطار محمد الخامس لأجل قضاء فترة عذا الحجر الصحي.؟؟
2_ إذا تم تنفيذ الاحتمال الثاني ،فإن فئة الطلبة المغاربة الذين يدرسون بالخارج سيكونون عرضة لأسوإ معاملة ،إذ لم تراعى الصعوبات المالية والنفسية التي يتخبطون فيها ، فغالبيتهم ينحدرون من أوساط اجتماعية متوسطة جد متأثرة بتبعات كرونا ،ولم يستطع الكثير منهم الالتحاق بالمغرب في السنة الماضية للأسباب المذكورة،
فالمرجو من السادة المسؤولين أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند أول مراجعة لهذا القرار.
مثلا انا في بلد ( ب. ) ساسافر الى فرنسا بلد( أ ) وامكث فيها ايام ثم من فرنسا اتجاه المغرب
شحال خاص من الوقت لشرطة المطارات لفحص جميع صفحات جوازات السفر لكل المسافرين ……..هل هناك ضوابط وتقنيات لمعرفة انني قادم من بلد (ب) غير الله يحفض وخلاص
للهم اني قد بلغت
شكون يتحجر 10 يام اللي في البلدان الخائنة أ أو ب
اللي فهم يشرح
بالنسبه لمصر غير مدرجه ماذا عن المواطنين المغاربه المقيمين فيها ؟
تراخيص استثنائية قبل السفر !؟!؟ ما هي هذه التراخيص ؟ و بالنسبة للحجر الصحي سيكون في منازلنا ام في الفنادق ؟ فنحن طلبة كيف سندفع كل هذه المصاريف !؟
si vous laissez encore entrer dans notre pays les algeriens vous n,avez aucune dignite
تتكلم كالصبي بدون تربية.نحن لسنا اي عدواة مع الشعب الحزاءيري الشقيق .ولكن الانظمة الديكتاتورية المدعمة من الغرب والتي تكره ريحة العرب هي التي وراء هدا العداء .افتح مخك قبل ما تكلم
qui se souvient dans les annees 80 qu,en t,en veut quitter le maroc en doit payer une taxe de 500 dhs ,,,,un timbre de 500 dhs appeller taxe de sortie,,,je l,ai payer et je ne suis plus retourner au maroc pendant 15 ans
لا حول ولا قوة الا بالله انا سنتين ما نزلت للمغرب او هاد العام قررت نزل ندوز العيد مع واليديا وخديت تلقيح او عندي شهر اجازة واش غادي ندوز العيد فالفندق ولا كيفاش اودي الله ادير شي تاويل ديال الخير كايبان ليا نزيد العام الثالث هنا او نطلب الله سبحانه اطول فعمر والديا ويجمعني معاهم فأقرب وقت وحسبي الله ونعم الوكيل
لم افهم و/او. انا عندي بطاقة التلقيح الامريكية. واش ضروري خاصني pcr حتى هو او لا. شي حد يشرحلي عاااافكم
الجزائر في المقدمة بالرغم نسبة الانتشار فيها أقل من أوروبا ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
غير بغينا نفهمو هاد القرارات على أي أساس مبنية و اصلا نازلين 10 حجر و ف فندق وعلى حسابنا علاش؟ و اللي نازل 20 يوم يدوزها حجر نتحجرو فديورنا ماشي ف الفندق لا وفنادق معينة و فالدار البيضاء يعني انا متلا ساكنة ف فاس علاش مفروض نجلس ف كازا؟ و حاطين بلدان اللي اصلا اغلب سكانها واخدين تطعيم.
لاعبين بينا الكرة حسبي الله ونعم الوكيل باغين نجيو نشوفو عائلتنا هادي سنين ماشفناهم مات اللي مات
حتى الامس دول تدخل منها وتخرج اليها الطاءرات، اليوم صارت في اللاحة باء ….قىرارات صبيانية ، عشوائية، حسبنا الله ونعم الكيل…
اظن أن المغرب يحاول ان يدفع المغاربة القاطنين بالخارج إلى الاستفادة من العطلة الصيفية و خاصة انهم لم يستفيدوا منها السنة الفارطة. فلهذا وضع قوانين صعبة حتى يمكن للمغاربة ان يتوجهوا إلى وجهات أخرى لكي يتمتعوا بالاجازة.
جنوب أسبانيا، سيشل، ماليزيا، تركيا و غيرها من البلدان جاهزة لتوفر لنا عطلة جميلة.
اغتنموا هذه الفرصة و تمتعوا بصيف افضل…
Des conditions pour ne pas visiter le Maroc cette année le passeport vaccinale pas avant le 15 juin ou fin juin puis test PCR de 48 pour ceux non vaccinés c’est pas possible mais bon à vous de voir si vous voulez prendre le risque d’aller au soleil et le rester l’été enfermer aux vos familles fait gaffe no more comment
دخول المسافرين القادمين الهند!!!!!
ماذا عن مصر تونس ليبيا بريطانيا……
اللهم إن هذا منكر، لا تدري طريقة تفكير أصحاب القرار، بالمباشر تنفيع أصحاب فنادق بعينها أما مصلحه المواطن فهي آخر هم، الله يحفظنا من اللي جاي
مرحبا بالأخوة الجزائريين في أي وقت. المغرب بلدكم. لا افهم من يستعين بالله بالدعاء ضد اخوته. جهل وحقد ما فوقهما جهل وحقد
حسنا ما فعلوا فاخد الاحتياط واجب ، لكن هناك دول من بين اللائحة ب لا توجد بها كورونا اصلا وان تواجدت فبعض الحالات القليلة جدا. شخصيا اقوم بمهمة عمل بالكونكو الديموقراطية منذ ثلاثة اشهر، فلا خوف ولا عدوى ولا تباعد اجتماعي ولا اختناق بالكمامة، هنا الحياة عادية جدا وجميلة كما كانت عندنا من قبل.اللهم ارفع هذا البلاء عن كل العباد.
يعني اطاليا مشي من هاد الدول لي عليها القيام بالحجر الصحي لمدة ١٠ ايام.
كثير من المتدخلين لم يفهموا أن كل الدول التي لم تذكر في الائحة( ب) فهي مصنفة( أ) ومعفاة من حجر 10 أيام.والكثير لم يفهم قرائة ” و / أو ” ومعناها اما شهادة التلقيح فقط او شهادة سلبية pcr فقط او هما معا اذا توفرا عند المعني بالأمر. والكثير يسأل عن مكان الحجر .سبق للسلطات أن اعلنت عن اسماء 3 فنادق في الدارالبيضاء وعلى نفقة المسافر القادم للمغرب. اعتقد أن تطبيق هذه الإجراءات سيكون من الصعوبة بمكان لذا وجب التريت قبل اتخاد قرار السفر وهذا رأيي الشخصي المتواضع.
أين يقضي القادم للمغرب الحجر الصحي هل في مصحة او فندق أو في شقته؟
روسيا فيها 10الاف حالة و300 وفاة يوميا وأدرجت في اللائحة أ في حين أن الإمارات المعتبرة من انجح الدول في العالم في التلقيح والسيطرة على الوباء توجد في اللائحة ب. والسعودية جارتها في اللائحة أ. فهم تتسطى.
اللوائح ليست معمولة من قبل وزارة الصحة بناء على الحالة الوبائية في الدول ولكن على حسب مزاج وزارة الخارجية. بدون منطق ولا دراسة.
والمغاربة المقيمون في الخارج هم دائما من يدفع الثمن.
المشكل ان اوروبا لا تعترف بلقاح سينوفارم حسب ما اعلنت عنه في بلاغ الخارجية الفرنسية….؟. فكيف للمغاربة أن يسافروا…… اين هي المعاملة بالمثل…
لم يذكروا ان المغرب أغلق الأبواب على مصر .فلما التضجر اختي
وماذا عن اسبانيا ليست في الاءحة لقد اشتقنا إلى بلدنا واحبابنا واهلنا
لا حول ولا قوة الا بالله كيف يتم وضع الإمارات ضمن الفئة ب رغم أن كل السكان تم تلقيحهم .وسنتين لم نلتقي باولادنا ويتم فرض الحجر علينا وربما لن تكون هناك طائرات للرجوع للعمل حسبنا الله ونعم الوكيل. واين هو البلاغ الرسمي لوزارة الخارجية.
سلام عيكم أنابغيت غير نعرف واش هاد ناس لي في مجموعة (أ) وعندهم بطاقة التلقيح واش حتى هوما ملزومين بي الحجر صحي وشكرا نتمنى لي عندو شي معلومة إفيدني
الحجر عشرة ايام فين مش واضح هذا القرار
الناس الذين من الخليج في القائمة ب فين غادي يكون الحجر في فندق او الدار ،،،، ؟ غير معروف
و بالخصوص اذا ماخذين التطعيم و عندهم شهادة تثبت بحصولهم على اللقاح او التطعيم ،،، فين عادي يكون الحجر ،،، المغاربة او الخليجين الذين لديهم اقامة في المغرب و لديهم دورهم الخاصة بهم ؟
نريد توضيح
بريطانيا ماكايناش ضمن اللائحة أ يعني مسموح لكم تدخلو للمغرب عادي
Si vous êtes vacciné vous pouvez malgré tout être porteur de virus.
Mais le test PCR moins de 48 h pour les plupart des gens car les laboratoires sont fermer les weekend
et vous laisser imaginer 200 personnes qui vont prendre l’avion le même jour la même heur pour plusieurs destination, est ce qu’ils vont vraiment réussir d’avoir le résultat du test a temps?
الروينة هاد العام بنادم أشد الأرض احسن ليه