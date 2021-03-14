المغرب يفقد الهيمنة على السكريتارية في "الكاف"

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) أسماء النواب الجدد للجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، الرئيس الجديد للجهاز الوصي على الكرة في القارة السمراء.

وقرر المكتب التنفيذي “للكاف” تعيين أوغستين سينغور، رئيس الاتحاد السنغالي، نائبا أول، وأحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني، نائبا ثانيا، وسليمان وابيري، رئيس الاتحاد الجيبوتي، نائبا ثالثا، وسيدو مبومبو نغويا نائبا رابعا، في حين تم تعيين كانيزات ابراهيم، رئيسة لجنة التطبيق باتحاد جزر القمر، نائبا خامسا.

كما توجه “الكاف” بالشكر إلى السكرتير العام المغربي عبد المنعم باه، وعيّن فيرون موسينغو أومبا مكانه، منهيا بذلك الهيمنة المغربية على هذا المنصب التي امتدت لسنوات.

وفاز رجل الأعمال الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، الجمعة، بمقعد رئيس الكاف بالتزكية، بعدما انسحب أحمد ولد يحيى وأوغستين سينغور وجاك أنوما.

أما فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد حاز على عضوية مجلس “الفيفا” إلى جانب المصري هاني أبوريدة، وذلك بعد انسحاب رئيس الاتحاد الجزائري خير الدين الزطشي خلال الجمع العام العادي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المنعقد بالرباط.