المغرب يفوز على بنما بستة أهداف في "الفوتسال"

تفوق المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على نظيره البنمي بستة أهداف لواحد، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم السبت، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وقادها الحكم خالد هنيش.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني المغربي كل من سفيان المسرار في مناسبتين، وعبد اللطيف فاتي وعثمان بوموزو، وخالد الكوري وسعد الكنية، فيما وقع هدف منتخب بنما اللاعب إيسكوبار أبدييل.

وسيتجدد اللقاء بين المنتخبين غدا الأحد، أيضا، من خلال مباراة ودية ثانية في إطار استعدادات المنتخب الوطني المغربي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستجرى على تراب دولة ليتوانيا.