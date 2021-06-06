المغرب يقترب من تخطي أزمة "كورونا" بتسليم ستة ملايين "جواز تلقيح"

المغرب يقترب من تخطي أزمة "كورونا" بتسليم ستة ملايين "جواز تلقيح"
صورة: و.م.ع
الأحد 6 يونيو 2021 - 21:10

بفضل نجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، أعلن المغرب عن إحداث الجواز التلقيحي ووضعه رهن إشارة الأشخاص الذين تلقوا الحقنتين الضروريتين ابتداء من يوم الاثنين 7 يونيو الجاري.

ويعتبر هذا الجواز التلقيحي وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج.

وتنم هذه الخطوة عن بدء خروج المغرب من أزمة فيروس كورونا المستجد في سياق مطبوع بسباق محموم على اللقاحات، ورهان احترام التدابير الاحترازية من طرف المواطنين للحد من انتشار وباء أثقل كاهل اقتصادات العالم.

ويمكن تحميل الجواز التلقيحي من خلال موقع “liqahcorona.ma”، وهو يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) يمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي.

وبات بإمكان حوالي 6 ملايين مغربي ومغربية تحميل هذا الجواز التلقيحي والتنقل بكل حرية داخل البلاد والسفر إلى الخارج، وهو أمر سيسهل مأمورية عدد من المواطنين الذين يفرض عملهم التنقل بشكل مستمر أو السفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة إلى حدود أمس السبت، فقد تلقى أزيد من 9 ملايين مغربي ومغربية الحقنة الأولى من اللقاح. أما الذين تلقوا حقنتين وأصبحوا محصنين ضد الإصابة بالفيروس، وبات بإمكانهم بالتالي الحصول على الجواز التلقيحي، فيناهز عددهم 5,8 ملايين شخص.

وأوضح الدكتور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، أن إصدار الجواز التلقيحي يعني أن البلاد بدأت تخرج من أزمة فيروس كورونا المستجد بفضل نجاح الحملة الوطنية للتلقيح، لكنه أكد ضرورة الاستمرار في التدابير الاحترازية.

وقال عفيف، في تصريح لهسبريس، إن “كل هذا النجاح جاء نتيجة للمجهود الجبار الذي قام به الملك محمد السادس من خلال تعليماته منذ بداية الجائحة، وهو ما مكن تدبيرها بشكل جيد، إضافة إلى تدخله الشخصي الذي أتاح الحصول على اللقاح بكمية مهمة”.

وذكر عفيف أن كمية اللقاح التي حصل عليها المغرب مكنت من الوصول إلى المرحلة الحالية المتسمة بإطلاق الجواز التلقيحي، وزاد موضحا: “لقد تجاوزنا اليوم 30 في المائة من أصل 80 في المائة الضرورية لتحقيق المناعة، والأهم أننا لقحنا الفئات المستهدفة، أي كبار السن وذوي الأمراض المزمنة”.

وبحسب المعطيات التي قدمها عضو اللجنة العلمية، فإن عملية التلقيح الناجحة نتج عنها انخفاض عدد الحالات المتواجدة في أقسام الإنعاش إلى حوالي 200 حالة وطنيا حاليا. أما الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فلا يتجاوز عددها سبع حالات.

وأكد الدكتور عفيف أن الاحترام المستمر للتدابير الاحترازية هو الذي أتاح للمغرب التحكم في الحالة الوبائية، ودعا الأشخاص البالغين أكثر 60 عاما أو المصابين بأمراض مزمنة، والذين لم يلحقوا لسبب ما، أن يبادروا لتلقي الحقنتين بشكل عاجل.

وأشار عفيف إلى أن الملك محمد السادس أمر بإعادة فتح المساجد عبر البلاد أمام المصلين، بعد أشهر من الإغلاق، بعدما تم تلقيح المواطنين من كبار السن، وهو أمر مهم لتفادي تدهور الحالة الوبائية.

وموازاة مع حملة التلقيح الوطنية وتخفيف الإجراءات الاحترازية، ذكر عفيف أن اليقظة متواصلة لرصد تطور السلالات المتحورة في المغرب من طرف ائتلاف المختبرات المحدث من قبل طرف وزارة الصحة، كاشفا أنه يتم تحليل 10 في المائة من العينات الإيجابية.

الحملة الوطنية للتلقيح الوضعية الوبائية تفشي الجائحة جواز كورونا

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‫تعليقات الزوار

54
  • سينوفارم
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:18

    وما قيمة الجواز إذا كان المغاربة الذين لقحوا بسينوفارم ممنوعون من دخول الاتحاد الأوروبي

    115
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  • لا حولة ولا قوة الا بالله.
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:19

    انا اتممت التلقيح ولدي شهادة التلقيح…شنو هادي عوادتاني؟؟؟ علاش مشينا خرجناها ب 10 دراهم….ولكن حسبو معايا الاخوان 10 دراهم في 6مليون . الجواب واضح….مص دماء المواطنين

    -177
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  • Almania
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:23

    المٶامرة تطبق بحذافرها و نحن نتفرج۔۔۔و رغم ذلك تبقی فقط مٶامرة لا اساس لها مم الصحة

    28
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  • منتصر
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:23

    جواز التلقيح واذا اردت السفر الى الخارج تفرض عليك تحليلة pcr اقل من 72ساعة.التلقيح بحد ذاته لا يحميك من المرض.مسرحية كورونا انتهت .

    69
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  • hh0762392
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:23

    لن ألقح ومن حقي التجول في وطني كيف أشاء

    190
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  • مغربي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:24

    انها عملية تقييد للحريات و مخالفة للدستور. و بهذه الطريقة تدفعون بالشعب المغربي للتلقيح إجباريا,

    نفترض أننى ملقح و محصن ضد الفايروس، و انقلت إلى مدينة أخرى حاملا معي الفايروس على ثيابي أو على غرض من أغراضي، كيف سيمنع التلقيح من انتقاله إذن,؟ و قد أشرتم سابقا بأن مدة حياة الفايروس على الأقمشة تدوم لأكثر من 4 أيام.

    101
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  • الشريف
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:25

    الحمد لله والشكر لله ومن بعده كل من ساهم من قريب او من بعيد في التغلب على هته الآفة .

    12
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  • مواطن مدوخ
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:28

    هل الجواز التلقيحي يخص حتى الموظفون السامون و المسؤولون ام القضية فيها التمييز كما جرت به العادة

    62
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  • Brahim
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:29

    السؤال المطروح هو كم سيدون مفعول اللقاح هل هو دائم او لمدة محدودة فقط

    39
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  • Zouhair
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:32

    سأبقى في المنزل ولن أسافر أبدًا ستكون حياتي بين العمل والمنزل مشي مشكيل

    85
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  • حسين عمري
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:32

    جوازتلقيحي يمكن من التجول أبى ما بعد 11ليلا..معطى مغربي جديد مافائدة التدابير الإحترازية التي تشملها حالة الطوارئ الصحية؟؟؟

    40
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  • الشايب
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:33

    واش حتى بن كيران عندو الجواز ولا هو والامثال ديالو لي هما كثر ولا شفنا شي واحد فيهم تلقح واش حتى هما يطبق عليهم ما يطبق على غير الملقحين ام ان هناك كيل بمكيالين علية القوم الذين لايطبق عليهم القانون وحاشيتهم من امثال بنت الكوميسير وولد الفشوش وهلم جرا والفئة الاخرى الحيط القصير التي ينفذ في حقها القانون ويطبق بحذافيريه….

    36
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  • بوجنيبي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:36

    اش من جواز ولا تخربيق مكاين تاشي دولة الي دايرة هاد /يعني دبا التلقيح اجباري بلا ماتعيق واش هاد الحكومة كتضحك على المواطنين (الانسان حر قي حياتو يلقح ولا ما يلقحش شغلو هداك (راه في امريكا مكاين لا كمامة ولا لقح بزز منك ومكاينش جواز التلقيح باش تخرج تدور والاخرين سدو عليهم واتقوا الله في هاد الشعب راكم عيبتو من القراران الخاوية ديرو شي قرار شي جواز ديال العاطلين تكون عندهم اجرة ولا باش يخدمو ولا شي مصلحة

    96
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  • التخربيق
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:37

    بالله عليكم جواز هههه داخل الثراب الوطني باراكا ماديرو للامن تامرة اخرى زيادة الباراجات في كل منطقة خرج جواز كورونا باش تدخل من مراكش للكازا فكل دقيقة ههه جبد الجواز للاسف قرارات عشوائية داخل الوطن لو طلبتموه من اجل السفر للخارج ممكن مالقيثو جرية وماقدو فيل زتوه فيلة وهانتم غادي تشوفو اش من مشكيل درتو وهذا حوار داز فالمدياع على ايم ايفيم فديكريبتاج نقاش بناء وهادف حسب المحللين

    44
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  • Abdellah
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:38

    كيف يسمح بالسفر للطلبة، وهم غير ملقحين، نظرا للسن؟؟؟؟؟ ؟ارجوكم جواب

    12
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  • morro
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:39

    هي دبا ولا اجباري مشي اختياري اوا انا والله لدرتو فدمي وخا نعرف نبقا محبوس بوحدي فالدار !!!

    78
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  • جمهورية القبايل
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:39

    الحمد لله على نعمة مملكتنا الشريفة الغالية.
    لهذا ياتبون الجزائر، المغاربة متشبتون بنظامهم الملكي وبحبهم لملكهم الذي أوصل المغرب بر الأمان من هذه الجائحة.
    فماذا عنك انت وماذا حققت للشعب الجزائري الشقيق المقهور؟

    -51
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  • Hassan Dima
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:39

    هـذا أمر جيد لگن سيسبب تعب ومجهـود گبير للشرطة في مراقبة السدود القضائية وربما بطريقة غير مباشرة ستفتح جميع التنقلات من وإلى جميع المدن المغربية نتمنى عدم التهـور وعدم گثرة التجمعات فقط لنحافظ على أنفسنا ومغربنا ورحم الله المتوفين والله إصبر أسرهـم

    -18
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  • le revolté
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:43

    مرضانا بكثرة السماع عن هدا الجواز الدي تضنونه سحريا

    21
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  • عابر سبيل
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:46

    …………….لا التلقيح الاجباري…
    لا التلقيح الاجباري………..

    76
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  • Naima
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:51

    هدشي ال وصل ليه المغرب مزيان ولكن نسبة 30% من التلقيح مازلت ضعيفة، لهذا يجب الاسراع بعملية التلقيح للوصول الى 80% ولما لا الى 100% ،لأن العديد من الناس يريدون السفر ومازلوا ينتظرون دورهم ،وهذا ليس ذنبهم اذا كان هناك بطء في عملية التلقيح.

    لا إله إلا الله محمد رسول الله.
    اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
    اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
    اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات.

    -42
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  • مستفيد من التلقيح
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:58

    صدعتونا بجواز التلقيح تصحاب لينا شي حاجة تاتشبه للباسبور وهو غير كاغيط أصفر….

    14
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  • Brockentaya2021
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:01

    حيت الخطأ فيك
    تاتسنا واحد يدير ليك عنلية الطباعة
    و العملية سهلة فقط 1 درهم

    -6
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  • مواطنة
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:12

    التلقيح اختياري وجوازه ورقة ضغط لاجباريته هل لهذه المعادلة حل

    30
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  • Der
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:13

    يجب مطالبة رواد المساجد ايضا بجواز الصحة لان اغلبهم لم يلقحوا بعد

    -30
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  • Docteur
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:14

    Sinopharm!!!!!
    Hhhhhh la honte
    Merci de nous publier une étude sérieuse sur ce vaccin

    8
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  • محمد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:20

    السلام عليكم
    أود الاشتراك في هسبريس للإطلاع على المستجدات ولكم الشكر

    -8
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  • marocain
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:21

    إذن،هاته المناورات التي عشناها،والنتيجة الإجبارية آخر المطاف.

    12
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  • الى صاحب التعليق 17
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:28

    بالله عليك لماداتقارننا مع الجزاير ؟؟؟؟ لماذا لا تقارننا مع اسبانيا فرنسا ؟؟؟ ما معنى هادا ؟؟؟ الجزائر هي مقياس المغرب ؟؟؟؟ كفاكم تفهات و علقو فيما هو مفيد

    13
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  • abd
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:34

    بالأمس 05 يونيو كان عندي موعد لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح إلا أني لم أتمكن من ذلك لأن المركز الصحي : الصخور السوداء، الصخور السوداء ، كان مغلقا بسبب رفض الأطر الصحية العمل يوم السبت.

    -3
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  • يوسف
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:54

    يجب على كل المواطنين على الاقل ابتداء مو 40 سنة واصحاب الامراض المزمنة التلقيح. كفى انانية وفلسفة لامحل لها من الاعراب. اهل العلم قرروا انه مالم تكن هناك نسبة ملقحة فيبقى خطر الوباء. اذن فمن يرفض التلقيح فهو يهدد الامن الصحي للمواطنين المغاربة وياجل الانفراج. كفاكم انانيه وكلام فارغ لا ميزان له.
    اكبر و باء نعيشه هو الجهل والوسواس والخوف من كل شيء.
    خايفين من الوباء ولما جاء التلقيح خايفين من التلقيح.
    مصيبة امعاكم

    -38
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  • الى الرقم 17
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:25

    في جزاير تنقل بين المدن بدون قيود ، صلاة تراويح اقيمت ، محلات ومقاهي مفتوحه ، حدود جوية فتحت منذ اسبوعين . هذا ما فعل تبون عكسكم

    -6
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  • حكيمة انزكان
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:27

    نريد تلقيح الوزراء مباشرة في التلفاز لمادا الملك فقط
    .. لان الوزراء سيكشف الطبيب رشوتهم.. علاش متلقخو العتماني … ره الى مشا العتماني المغرب غادي اوقف

    14
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  • مغربي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:29

    هل تضمنون ان التلقيح فعال و ناجع و ان الأشخاص الملقحين محميون من خطر الاصابة و حمل الفيروس ثانية؟
    لا لأنكم اساسا لا تعلمون شيئا فقط طلب منكم تلقيح المواطنين كحكومة الدولة من دول العالم الثالث نظرا للمساعدات التي تلقيتموها من المنظمة العالمية الصحة أنتم عارفين و حنا عارفين أنكم ما فاهمين والو و ما عارفينا معاش تتعاملو
    هاد الجواز غادي يعطي آمال كاذبة و خاطئة للمواطنين و غادي تكون النتائج سلبية.
    أنتم لا تعون ما تفعلون بهذا الوطن و إلى أين تدافعون به واش تتشوف و تنامي الإجرام و الانتحارات و ملفات الأسرة…..

    18
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  • نورالدين
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:31

    استحمار الشعب هذا، لا أقل و لا أكثر. دون الحديث عن فعالية لقاح سينوفارم، هل من تلقى اللقاح، اي لقاح كان، لا يصاب بالفيروس او ينقله؟! ارحمينا من غبائك المقصود يا حكومة الويل

    19
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  • مغربي مغربي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:49

    جواز تلقيح يسمح بالتنقل بين المدن ؟ يا للغباء ! و كأن الشخص الملقح يستحيل عليه أن يصاب ب فيروس كورونا و يستحيل أن ينقله للآخرين ! يا للجهل !! انهم حمقى و مجانين !
    التلقيح يحمي صاحبه فقط من آثار الفيروس الخطيرة و ليس من الإصابة بالفيروس و نقله للاخرين.

    17
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  • مراد الرباطي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:03

    رد على صاحب التعليق الثاني يا اخي عشرة دراهم لي خلصتي الدولة ما عندها فيها دخل صاحب السيبير ولا المكتبة كيجتهد وتيتخلص ممكن يدير خمسة دراهم هو وقناعته

    3
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  • Tarik1
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:27

    ايوا شنوا غنقول
    كثرة الهم كتضحك شر البلية مايضحك
    هههههههههههههه

    4
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  • Koko
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:34

    Oui cest connu la force vive du royaume qui bosse et qui voyage a plus de 50 ans. Le passé sanitaire n’est valable que quand 80% de ta population est vacciné loin d’être le cas au Maroc. Nos autorités ont ils un cerveau ?

    0
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  • salam
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:48

    سؤال للجنة العلمية لماذا لا نلقح أولادنا 17 سنة و اقل ما دام اللقاح جيدا الجواب بسيط تخافون على الجيل الجديد الذي سوف يشتغل عبيدا عند ابناءكم الزبال النجار الحارس الليلى الكابلاج لا نريد اي غبي يقول لديهم مناعة؛؛؛ هل تعلمون يا حكام افرقيا العرب ان اروبا اصبحت دون موارد و تطمع في إفريقيا لديها السلاح و التكنلوجيا لكنها تخشى الرجال الذين يستطيعون قهر كل شيء طالبان أكبر دليل غلبت الاحاد السوفياتي و امريكا ففكروا بقتل رجالاتكم و بعدها الدخول على جماجمكم إقرؤا التاريخ سؤال هل من حق مجلس علمي لا يصنع حتى ثبانه يردد الببغاء كلام أسياده لا يعلم شيأ عن اللقاح ان يفرق الشعب الفقير درجات دو برلمان دون وج حق ليرضي القتلة سؤال هل يمكن لفيروس ان يبدل من حمضه النووي ف اقل من سنة م قال نعم فهو مجرم يعلم أن اللقاح من يحفز الفيروس سؤال يقولون فيروس مضعف ولكن و لا احد قال بكم في ٪ جواب يبعثون كل منطقة نسبة ويدرسون التأتيرات يعني نصبح فأران تجارب اما المهم ما دام المواطن قويا بمناعته لمادا تريد قتله نحن في ازمات قد تتحول الى حروب و أنتم تجعلون بقراراتكم العنصرية الغبية المواطن يكره بلده كل

    5
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  • مغربي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:49

    اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بجميع المقاييس في خدمة المغاربة المغرب الاحرار بالسراء و الضراء بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات.

    -6
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  • عبد الله ݣولمان
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 01:03

    السلام عليكم
    عندي حساسية الپيلييلين ودهبت الى المركز الصحي لاجراء اللقاح وتم تسجيل اسمي في سجل وزارة الداخلية وسجل وزارة الصحة ولما اخبرتهم بحالتي قال لي الطبيب ، انت من الفئة المعفية من اللقاح ورفض ان يمنحني أي وثيقة . فما العمل علما ان لي ابنة أجرت عملية جراحية على القلب واتنقل دوما من مدينة اݣادير الى الدار البيضاء.
    شكرا لكم

    1
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  • التفاهة و الحماقة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 01:37

    والو غير التخربيق من نهار بان هاد المرض و نتوما كتساطحو قهرتونا غير بالقرارات الخاوية اصلا شكون قال ليكم المناعة الجماعية هي 80% ؟ و شكون قال ليكم الناس لي خداو اللقاح فشهر 2 و 3 غادي يبقاو عندهم مضادات الفيروس حتى توصلو لهاديك 80%؟؟ راه الملقحين غادي يدور عليهم العام و نتوما كتخرجو فالجوازات راه مكاين حتى لقاح ضد شي فيروس كيبقا المفعول ديالو دائما و ابدا !! عشنا حتى شفنا راسنا خصنا جواز باش نتحركو وسط بلادنا انتم فعلا سباقين فكلشي !

    2
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  • key west
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 02:41

    en est en 2021 et ils utilisent encore l,enregistrement des annees 70

    0
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  • marocain americain
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 02:44

    ne pleurez pas meme aux etats unis il sera obligatoire ,,le maroc c,est juste photocopier

    -1
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  • au commentaire 1
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 02:46

    il faut d,abord avoir un visa d,entree apres tu penses au vaccin.

    0
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  • mowatin
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 08:17

    على الحكومة أولا إصدارمذكرة رسمية بإجبارية التلقيح حتى تصبح المطالبة بجواز التلقيح قانونية

    2
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  • مغربي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 08:43

    هذا الجواز والحمد لله مكن الآباء والأمهات أغلبهم فوق سن 40 .من التنقل مع أطفالهم أقل من 17 سنة. وفي كل يوم سيلتحق ملقحون جدد إلى لائحة جواز كورونا .ومن لا يريد التلقيح فهو حر وقت وصول عداد التلقيح 80% .سترفع حالة الطواريء على الملقحين وغير الملقيح ..إذن ولو لم تلقح ستبقى ضمن 20 % المتبقية .وستكون رغم عدم تلقيحك حرا طليقا في جميع أنحاء المغرب.بدون قيد أو شرط….

    -2
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  • mohamed06
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 08:58

    نحن بحاجة الى التلقيح ضد الفقر والبطالة ومحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين.

    1
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  • سلمان برنوسي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:23

    الحمد لله أولا وأخيرا والشكر له أولا وأخيرا هذا من فضل الله على الناس…
    ولكن أكثرهم لا يعلمون.

    -2
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  • SAID
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:57

    قمت بعدة محاولات لاستخراج هده الوثيقة للاسف فالموقع دون جدوى

    -1
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  • pasteur
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 12:00

    كلام إداري للإستهلاك ليس إلا. و الكل يكذب على الشعب و على نفسه. لكن الشعب ليس غبيا رغم جبن الكثير. الكل يتنقل بحرية داخل البلاد منذ مدة طويلة لأنه من المستحيل التحكم في حركة المواطنين أجمعين داخل بلد أيا كان و لو أخرجت لهم الجيش كله. كيف سيفعلون ؟ هل سيضعون حدودا حول كل مدينة ؟ و باراجات في كل الطرق ؟ تخربيق ما بعده تخربيق.
    المسألة و ما فيها هو أن اللامسئولين كالعادة يريدون التنصل من المسئولية في حال عودة موجة أخرى الخريف ألقادم، و بهذه التصريحات و الإجراءات الصورية يحمون أنفسهم من أي متابعة أو مسائلة محتملة مع أنهم معصومون أصلا من الخطأ و معفون من كل مسئولية في هذه البلاد السعيدة. السبب الثاني هو كالعادة التمثيل أمام أسيادهم الأجانب لتصوير أنفسهم على أنهم التلاميذ المجدين لماما فرنسا و البنك الدولي و لكي يستمر هذا الأخير بالرضى و الإغداق عليهم بالقروض لكي يمولو مشاريعهم و مشاريع أسيادهم. و أخيرا لترضى المنظمات الدولية و منظمة الصحة عليهم و بالخصوص شركات الأدوية و اللقاح

    4
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  • pif
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 13:03

    الجواز التلقيحي قرار غير دستوري يجب على المحكمة الدستورية التدخل و بسرعة

    1
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  • واش احنا هوما احنا
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 13:35

    واش ممكن تبحثوا وتعطيونا استفسار كيما كتبحثوا في كلشي وتقولولنا علاش داك التلقيح لي داروه الناس بلاصته كيلصق فيها سوارت وتلفونات ….الخ .اي حاجة فيها الحديد كتلسق …انا كنطالب بتوضيح

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