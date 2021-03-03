المغرب يقترب من تلقيح 4 ملايين شخص

يقترب المغرب من ملامسة رقم الأربعة ملايين ملقح ضد فيروس “كورونا”؛ وذلك بعد أن بلغ عدد من تلقوا الجرعات 3754137، فيما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية 360689.

وبلغ إجمالي الحالات الخطيرة، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الصحة اليوم الأربعاء، 379 حالة؛ 125 منها في وضع احتمال التدهور، فيما ترقد 20 حالة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحسب البيانات ذاتها، فإن نسبة الفتك وصلت 1.8 في المائة، ومعدل ملء أسرة الإنعاش وصل 12 في المائة، ونسبة الفتك سجلت 1.8 في المائة، ونسبة التعافي 97 في المائة.

وفي حصيلة الإصابات المؤكدة الجديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، تتصدر جهة الدار البيضاء سطات جهات المملكة بــ291 حالة، وتليها جهة بني ملال خنيفرة بـ108 حالات، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ44 حالة، فجهة مراكش آسفي بـ42 حالة، وبعدها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ29 حالة.

وفي المرتبة السادسة، تأتي جهة الشرق 26 حالة، وتليها سوس ماسة 18 حالة، وبعدها درعة تافيلالت 13 حالة، وتليها فاس مكناس 12 حالة، وبعدها العيون الساقية الحمراء 7 حالات، ثم بعدها جهة الداخلة وادي الذهب 4 حالات.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 594 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 484753 حالة في المغرب.