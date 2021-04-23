المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع الهند

المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع الهند
صورة: و.م.ع
الجمعة 23 أبريل 2021 - 21:01

قررت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية مع الهند، بعد تسجيلها أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا في العالم.

وأعلن المكتب الوطني للمطارات أن قرار تعليق الرحلات مع الهند يدخل اعتبارا من 24 أبريل الجاري وإلى إشعار آخر.

وكانت دول عدة أعلنت تعليق الرحلات مع الهند، بعد تفاقم الوضع الوبائي بها وظهور سلالة هندية لفيروس كورونا أثارت قلق العالم.

السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية دولة الهند فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

11
  • مواطن
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 21:04

    إذا علقنا الرحلات الجوية مع الهند. فمن أين سنحصل على أسترازينيكا

    -5
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  • امين فنلندا
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 21:04

    استرازينيكا والو والو اللهم سد عليهم.

    -1
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  • الحسين
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 21:14

    العالم كله وقف رحلاته.مع الهند منذ أسبوع ولم يعلن المغرب وقف رحلاته مع الهند الا اليوم .
    مع العلم اننا وقفنا الرحلات مع عدد من الدول اقل إصابة .من تلهند.

    5
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  • Trois fois rien,,, ,,,
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 21:16

    تعليق الرحلات مع الهند فهمنها ،ولكن كيف يجلبون الشحنات
    المتبقية من لقاح استرازينيكا البريطاني لأن المختبر يوجد في الهند.

    -5
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  • النار و عود الثقاب
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 21:23

    بماذا سيفيد تعليق الرحلات الجوية و البحرية و البرية مع الهند و تركها في نفس الوقت مفتوحة مع الدول التي تركت مجالها الجوي، البحري والبري مفتوحا مع الهند أو أية دولة أخرى ظهرت فيها السلالات الجديدة المتحورة؟ تم إغلاق المجال الجوي مع بريطانيا و دخلت و تسللت السلالات الجديدة من البر و البحر!عندما تدخل حالة واحدة كمن يشعل عود الثقاب في التبن و الحشائش!عندما تشتعل النار لا داعي للاهتمام بعود الثقاب !الاهتمام بالنار أولى!

    -3
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  • Mounir
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 21:26

    الهند كانت وفية وكريمةمعنا وارسلت لنا كميات كبيرة من اللقاح رغم كثافت سكانها اللتي توازي ساكنت الصين اللتي كانت ومازالت تقطر علينا كميات صغيرة.
    تحية وتقدير لجمهورية الهند .

    8
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  • abouabdessamad197
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 21:28

    لدي سؤال لماذا لم يعلق المغرب رحالته الجوية مع امريكا مع العلم انه عرف ارتفاع خطير في عدد الاصابات و الوفيات بسبب هذا الفيروس اللعين ؟ وشكرا على الاجابة

    -7
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  • محسن
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 21:31

    وضهور سلالة هندية ههههه
    شي نهار نسمعو سلالة كرموسية

    -5
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  • Ayoub
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 21:31

    ومن اين لنا باللقاح ونحن لم نكمل بعد عمليات التلقيح التي اصبحت يشوبها الكثير من الغموض…..

    -2
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  • مغربي
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 21:34

    تعلقون الرحلات مع الهند ومنين تجيبوا لقاح استرازنيكا ؟؟؟؟؟؟

    -2
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  • احمد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 21:49

    لو اغلق جميع الدول مطاراتهم على الصين في بداية انتشار الجائحة لكان افضل.

    4
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