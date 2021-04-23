المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع الهند
هسبريس من الرباطالجمعة 23 أبريل 2021 - 21:01
قررت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية مع الهند، بعد تسجيلها أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا في العالم.
وأعلن المكتب الوطني للمطارات أن قرار تعليق الرحلات مع الهند يدخل اعتبارا من 24 أبريل الجاري وإلى إشعار آخر.
وكانت دول عدة أعلنت تعليق الرحلات مع الهند، بعد تفاقم الوضع الوبائي بها وظهور سلالة هندية لفيروس كورونا أثارت قلق العالم.
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إذا علقنا الرحلات الجوية مع الهند. فمن أين سنحصل على أسترازينيكا
استرازينيكا والو والو اللهم سد عليهم.
العالم كله وقف رحلاته.مع الهند منذ أسبوع ولم يعلن المغرب وقف رحلاته مع الهند الا اليوم .
مع العلم اننا وقفنا الرحلات مع عدد من الدول اقل إصابة .من تلهند.
تعليق الرحلات مع الهند فهمنها ،ولكن كيف يجلبون الشحنات
المتبقية من لقاح استرازينيكا البريطاني لأن المختبر يوجد في الهند.
بماذا سيفيد تعليق الرحلات الجوية و البحرية و البرية مع الهند و تركها في نفس الوقت مفتوحة مع الدول التي تركت مجالها الجوي، البحري والبري مفتوحا مع الهند أو أية دولة أخرى ظهرت فيها السلالات الجديدة المتحورة؟ تم إغلاق المجال الجوي مع بريطانيا و دخلت و تسللت السلالات الجديدة من البر و البحر!عندما تدخل حالة واحدة كمن يشعل عود الثقاب في التبن و الحشائش!عندما تشتعل النار لا داعي للاهتمام بعود الثقاب !الاهتمام بالنار أولى!
الهند كانت وفية وكريمةمعنا وارسلت لنا كميات كبيرة من اللقاح رغم كثافت سكانها اللتي توازي ساكنت الصين اللتي كانت ومازالت تقطر علينا كميات صغيرة.
تحية وتقدير لجمهورية الهند .
لدي سؤال لماذا لم يعلق المغرب رحالته الجوية مع امريكا مع العلم انه عرف ارتفاع خطير في عدد الاصابات و الوفيات بسبب هذا الفيروس اللعين ؟ وشكرا على الاجابة
وضهور سلالة هندية ههههه
شي نهار نسمعو سلالة كرموسية
ومن اين لنا باللقاح ونحن لم نكمل بعد عمليات التلقيح التي اصبحت يشوبها الكثير من الغموض…..
تعلقون الرحلات مع الهند ومنين تجيبوا لقاح استرازنيكا ؟؟؟؟؟؟
لو اغلق جميع الدول مطاراتهم على الصين في بداية انتشار الجائحة لكان افضل.