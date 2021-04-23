المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع الهند

قررت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية مع الهند، بعد تسجيلها أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا في العالم.

وأعلن المكتب الوطني للمطارات أن قرار تعليق الرحلات مع الهند يدخل اعتبارا من 24 أبريل الجاري وإلى إشعار آخر.

وكانت دول عدة أعلنت تعليق الرحلات مع الهند، بعد تفاقم الوضع الوبائي بها وظهور سلالة هندية لفيروس كورونا أثارت قلق العالم.