المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع تونس

أفادت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات المغربية قررت اليوم الثلاثاء تعليق الرحلات الجوية من وإلى تونس بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وتوصلت مختلف شركات الطيران الجوية اليوم برسالة من السلطات المغربية تفيد بتعليق جميع الرحلات مع تونس إلى إشعار آخر، وذلك انطلاقاً من 15 أبريل الجاري.

وكانت السلطات المغربية مددت قرار تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول في سياق الوضع الوبائي الحالي، إلى غاية 21 ماي 2021.