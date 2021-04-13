المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع تونس

المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع تونس
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 19:09

أفادت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات المغربية قررت اليوم الثلاثاء تعليق الرحلات الجوية من وإلى تونس بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وتوصلت مختلف شركات الطيران الجوية اليوم برسالة من السلطات المغربية تفيد بتعليق جميع الرحلات مع تونس إلى إشعار آخر، وذلك انطلاقاً من 15 أبريل الجاري.

وكانت السلطات المغربية مددت قرار تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول في سياق الوضع الوبائي الحالي، إلى غاية 21 ماي 2021.

السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية تفشي فيروس كورونا تونس

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