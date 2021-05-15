المغرب يقود جهودا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية .. وفلسطين تشيد بدعم الملك

تقود المملكة المغربية تحركات من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومحاولات المساس بالوضع القانوني للقدس الشريف.
ولم تغير مسألة استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب من المواقف التاريخية للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية، التي يعتبرها الشعب المغربي قضية وطنية؛ وهو الموقف الواضح الذي حرص الملك محمد السادس على تأكيده بعد الاتفاق الثلاثي الذي جمع المغرب وإسرائيل وأمريكا.
وحسب معلومات استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مسؤولة، فقد باشر المغرب، منذ بداية وقوع العدوان الإسرائيلي الحالي، اتصالات مكثفة مع أطراف عديدة لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار، خصوصا أن دعم القضية الفلسطينية يحظى بمتابعة ملكية في المغرب.
وثمن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ الافتراضي للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بـ”الدور الي تقوم به رئاسة لجنة القدس لحماية المقدسات في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة”.
ورجحت بعض المصادر المتابعة للتطورات أن تدفع الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس، للخروج بمبادرة عربية قوية لتهدئة الأوضاع من قبل الجانبين والحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى.
وكان الملك محمد السادس أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سيتم “قريبا دعوة لجنة القدس للاجتماع في دورتها الـ21، بالمملكة المغربية”، وذلك تزامناً مع استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
وأشاد جمال الشوبكي، السفير الفلسطيني بالرباط، بالحضور الوازن للمغرب في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي بحث التحرك العربي والدولي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في القدس.
وأشار الشوبكي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى حضور المغرب في لجنة وزارية عربية كلفت بمتابعة التحركات الدولية والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وغيرها من الدول المؤثرة دوليا، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.
وأضاف السفير الفلسطيني أن المغرب طالب بأن يكون عضوا فاعلا في هذه اللجنة لأن الملك محمدا السادس هو رئيس لجنة القدس، وقال في الصدد ذاته: “نشيد بوقوف المغرب معنا ملكا وحكومة وشعبا”، مشيدا كذلك بدور وكالة بيت مال القدس التي تدعم صمود المقدسيين.
وحول التحركات المغربية، أشار السفير الفلسطيني إلى أن الملك محمدا السادس كان قد تحدث عن عزم المغرب الدعوة إلى اجتماع لجنة القدس، “ونحن نعتقدُ أن هذا هو الوقت المناسب لدعم صمود المقدسيين ورفع قضيتنا إلى المستويات الدولية حتى يتوقف هذا التمييز العنصري ضد شعبنا والاضطهاد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر الأبشع في التاريخ”.
ودعا السفير الفلسطيني المعتمد لدى المملكة المغربية إلى ضرورة التدخل الدولي لوقف العدوان، مضيفا أنه “لا يمكن إسرائيل أن تظل فوق القانون وبدون محاسبة”، وزاد أنه “إذا أرادت إسرائيل أن تعيش بسلام في المنطقة فعليها أن تعترف بحقوق الفلسطينيين ويوقفوا هذه الممارسات”.
وأورد السفير الشوبكي، في تصريح لهسبريس، أن ما يحدث اليوم هو “نكبة صغيرة، وتأتي في ذكرى النكبة الكبرى، وما حصل في 1948 تكرره إسرائيل اليوم”، معتبرا ما يجري بمثابة “جريمة حرب وتكريس لنظام الفصل العنصري”.
وأكد الدبلوماسي الفلسطيني أن القدس أثبتت بصمودها أنها عصية على التغيير وهي العاصمة السياسية والاقتصادية والدينية، مشيدا بتوحيد الصف الفلسطيني بالقدس والضفة الغربية وغزة دفاعا عن الأقصى والقدس.
الصهاينة لا يعرفون سوى لغة القوة، ماذا قدمت الدبلوماسية وخاصة اتفاقات أوسلو للفلسطينيين منذ حالي 20 سنة؟ لا شيء.
سئمنا من تكرار نفس العبارات،
نريد تطبيق الكلام على الارض الواقع
فلسطين تشيد بدعم الملك لإسرائيل أم ماذا؟
الوسيلة التي تعبر عن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني هي على المغرب ان يتراجع عن التطبيع مع الجلاد
كل التضامن مع الشعب الفلسطيني المحتجز في مخيمات الدل التي تشرف عليها حماس و تتخذهم دروع بشرية من اجل اجندتها السياسية. تطلق بضعة صواريخ ايرانية لتبرز قوتها و بعد ذلك يختبئ عناصرها في الانفاق كالجرذان تاركين المواطنين عرضة للقصف .. انهم الاخوان الانتهازيون .. يبيعون الوهم الجنة و الحور العين للبؤساء للتحقيق مآربهم.. يعادون كل العالم و القوى العضمى و يناصرون ايران و حزب الشيطان.. والشعب يدفع الثمن.. اسلوبهم واحد في جميع الدول العربية.. فهم سبب خراب غزة .. واستمرا الحصار .. لان اسرائيل تعلم انه بمجرد رفعه سيستوردون الاسلحة من ايران و حزب الله .. لخلق العنف و الدمار.. لن تقوم قائمة لاي دولة يحكمها الاخوان
سيد نتانياهو، لن تحصل على التطبيع أبدا قبل قيام الدولة الفلسطينية الكاملة السيادة، و الغير منزوعة السلاح، على كامل الأرض الفلسطينية في حدود يونيو 1967 و عاصمتها القدس الشريف؛ طبقا للشرعية الدولية و قرارات الأمم المتحدة. أنا شخصيا مصمم على هزمك في هذه المعركة مجانا و بدون حرب. لا تستحق أن تهدر عليك الموارد و تزحق من أجلك الأرواح. عندما ستقوم الدولة الفلسطينية سننتظر سنة أو سنتين لاختبار حسن نواياك و سندعوك لزيارتنا في زيارة رسمية. و لكن قبل ذلك سيكون ملزما عليك الحضور بحكم تبرئة نهائي من المحكمة الجنائية الدولية يثبت أنك لست بمجرم حرب و شهادة مسلمة من وزير العدل في بلدك تثبت أن ذمتك الجنائية و المالية لا تثيران الشكوك و الاشتباه و أنك لست شخصا ملاحقا من طرف العدالة.
أدون بــيـغــبي نتنياهو، ظننت أن تطبيع الأنظمة الخائنة هو التطبيع الحقيقي!حصلت مكانه بغبائك، غرورك و غطرستك على الحرب و الانتفاضة!القادم أعظم!نهايتك أكثر سوادا من نهاية أدون موشي دايان! شالوم حاروب صاروخ!
عبارة باشر المغرب اتصالات مكثفة مع أطراف عديدة لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار،.. هي ترجمة للموقف الأمريكي الموالي للكيان الصهيوني
الاسرائليون لم يحترموا رئاسة لجنة القدس في شخص المغرب لدلك وجب التعامل معهم بالمثل .وهو تجاهل دلك اللقاء المخزي الدي اراد به المغاربة ان يجدوا طريقة لتسوية القضية الفلسطينية بسيناريو جديد.فاسرائيل كما يلاحظ دائما انها تجيب بطريقتها المعروفة وهي تحدي الجميع ولا يهمها الاتفاقات
غنى جورج وسوف فقال؛ كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، تررراتتن، كلام الناس غيرة وملامة مش أكثر ، بعد التنديد والصراخ والوعيد ستعود الأمور كما كانت، يعود الفلسطينيون لشغلهم مع الإسرائيليين وتعود المكالمات التلفونية الحمراء الملتهبة بنار اللهفة لعشاق فلسطينيين وإسرائيليين وكأن شيئا لم يكن، الحياة والحب لهما وجه آخر! خوذوا مثلا جيراننا الجزائريين، نحن شعب واحد في كل شيء ولكن كون قدروا يمسحونا من الأرض ولكن هم ضعفاء والضعيف لايعتبر!!! كونوا واقعيين لأن الفلسطينيين عايشين مزيان مع الإسرائيليين ولكن غدارى، ياكلوا مع الدئب ويبكون مع الراعي!!
حنا فالمغرب كاندعمو القضية الفلسطينية غير باش نبانو
شوفونا راه حنا مضامنين شوفونا راه حنا زوينين
حنا لي وقفنا معاكوم
أنظروا فقط للحجم الهائل للمتابعيين للفيديوهات على الشكل التالي : “شاهد ماذا قال فلان على المغرب” “إسمع ماذا قال هذا المحلل من الدولة الفلانية عن المغرب”
للأسف لم يكن المغاربة قط هكذا لا اعلم ماذا غير من أخلاق المغاربة، أصبحنا نفتخر بأي شيء تافه
العالم تطور و تغير كثيرا و لم تعد القوة العسكرية الكبرى تفيد في اي شيئ بسبب تطور التكنولوجيا التي صارت في متناول الجميع… فهل يعي العالم القديم هذا الوضع الجديد…ثم زمن اسرائيل انتهى كليا تماما و سوف تنقلب الامور لصالح العرب و المسلمين… و لهذا ينبغي للمسلمين و العرب ان يكونوا واعين بتغييرات الوضع الحالي رغم مظهر قوة اسرائيل و امريكا و غيرها…فلا بد من التعايش بين الشعوب و احقاق الحق و رد الاعتبار للمظلومين من اهل فلسطين…و لا مستقبل لاسرائيل الا ضمن العالم العربي و العالم الاسلامي كما وقع تاريخيا…اي ان الاية سوف تنقلب و سيعود اهل فلسطين حتما و تاريخيا…و لهذا وجب عدام الانتقام من اليهود رغم مجازرهم في حق الفلسطينيين و احتضان اليهود و تامين حياتهم و دينهم و مصالحهم ضمن العالم العربي الاسلامي شرط ان يتعايشوا مع الفلسطينيين و يقبلوا بالحق و يردوا الحق لاصحابه…و القوة لا تفيد ابدا بل العدل هو المفيد…ينبغي ضم اليهود الينا نحن العرب بلا انتقام او كره او بغض او عنصرية لانهم من اهل الكتاب و ابناء عمومتنا…لابد من حل سلمي يتجاوز احقاد التاريخ بين الفلسطينيين و اليهود..و من يدري ؟
من هاد الهدرة كاملة الشعوب العربية و الاسلامية و الامازيغ الابطال كلهم مع فلسطين و انشاء الله غادي يجي يوم نفرحو بفتح الاقصى على يد هاد الشعوب غير الله يهدي حكامنا يخليونا منا ليهم
صراحة غريب امر البعض بالله عليكم ماذا تريدون من المغرب ان يفعل (مالم يستطع غيره مجتمعين فعله) وهو اصلا لديه قضايا وملفات تشغله وتؤرقه بسبب جيران السوء والأعداء المتربصين به..باختصار شديد و بالمنطق وبدون عاطفة انهاء الصراع الفلسطيني/العربي-الاسرائيلي يحتاج الى افعال ومبادرات قوية وملموسة وفعلية على الميدان وليس الشعارات والمزايدات والعنتريات الفارغة..ان المرأ فوق طاقته لا يلام وحتى نكون صريحين مع انفسنا صواريخ عاشوراء العشوائية التي يسقط معظمها مباشرة بعيد اطلاقه او في الخلاء او يتم اعتراضه مقابل التضحية بالمدنيين والمنازل والعمارات والابراج التي تنطلق منها تلك الصواريخ هي متأرجحة ليست في صالح الفلسطينيين، وبعبارة اخرى لمن يريد زوال اسرائيل فالامر يتطلب قوة تضاهيها او تتفوق عليها سواء من طرف دولة منفردة او دول مجتمعة متحدة وليس جماعات ك(حزب الله، حماس، الجهاد الاسلامي) تشن حربا بالوكالة عن ايران وغيرها من الدول المتسترة المختفية، او انتظار تدخل من الله وقوة و معجزة ربانية تنهي هذا الصراع الازلي التاريخي الديني، اما غير ذلك فهو مجرد احلام وهرطقات والخاسر هو الشعب والمدنيين الفلسطينيين
الجميع يهب لإنقاذ العدو الصهيوني من الهزيمة كما حدث في حرب أكتوبر المجيدة سنة 1973.نتنياهو انهزم عسكريا بإفلاس قبته العنكبوتية وهوى أخلاقيا وإنسانيا بقصفه الأعمى للمدنيين!ليس سقوطا أخلاقيا؛بل ترجمة حقيقية لطبيعته وطبيعة كيانه العنصري! هذه هي فلسفة الحرب الصهيونية(لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى)! نتنياهو فقد عقله؛القيادة الإسرائيلية منقسمة؛القرى المحصنة هي الملاجئ؛الجدر هي الميركافا،الطائرات التي تقصف عن بعد؛الصهاينة لا يجرؤون على خوض الحرب البرية؛ثقافة الالتحام بسيف القدس تصرع وتسحق ثقافة الغدر ب”حارس الأسوار”؛لم يعد هناك حارس؛لم تعد هناك أسوار؛المنقذ كيسينجر مازال حيا!يحيا عياش مازال حيا يرزق!فتحي الشقاقي مازال مازال حيا يدك ويشق رأس الصهاينة!
أدون بــيـغــبي نتنياهو، ظننت أن تطبيع الأنظمة الخائنة هو التطبيع الحقيقي!حصلت مكانه بغبائك، غرورك و غطرستك على الحرب والانتفاضة!القادم أعظم!نهايتك أكثر سوادا من نهاية أدون موشي دايان!
لقد باعو فلسطين مقابل كلمات من ترامب الحكام العرب لا كرامة لهم ولا دين لهم باعت المغرب والسعودية ومصر وعمان وقطر والبحرين باعوا القدس مقابل ارضاء الامريكان واليهود
لكن الشعوب لها ضمير ولها غيرة على المقدسات حتى وإن باع الحكام القدس فإن الشعوب باقية على عهدها وإن فتحوا الحدود سيذهب الكثير والكثير من الشهداء في سبيل القدس سياتون من فج عميق للاستشهاد في سبيل القدس
المقاومة على الطريق تصحيح من يتذكر في السبعينيات و الثمانينيات كان الطيران الاسرائيلي يحترق الاجواء اللبنانية كل يوم وكانت الحكومة اللبنانية تشتكي للامم المتحدة اليوم من المستحيل ان يتجرؤن الاسرائيلين الدخول في مغامرة مع اللبنان !!! لان محور المقاومة حزب الله فرض معادلة جديد وفرض وجوده المقاومة الفلسطينية على نفس المنهج اليوم منتصرة ستفرض معادلة جديدة على اسرائيل العين بالعين …..سيفرضون قوتهم ووجود الفلسطينيين من بعد سيفرضون اجلاء المستوطنات ومع الزمن شيئا فشيئا سيغادرون اليهود فلسطين ويذهبون الى الولايات المتحدة و اروبا …..انتصار اليوم بداية نهاية اسرائيل انشاء الله من طبيعة الحال
* شكرا لجلالة الملك على المساعدة الممنوحة لأشقائنا و مجهوداته في التوسط
لإيجاد حل للمشكلة .
* سألت صديق لي عارفي الشؤون الإسلامية : ” لماذا لا تشارك داعش و أخواتها في
فلسطين بعملياتها البطولية مثل سوريا و العراق و اليمن و…”
* أجابني :” إنها ليست فلسطين و إنما هي إسرائيل التي سلامية ، بينما إختصاصهم
هو الجهاد في المسلمين ”
بعنا الفلسطينين بثمن بخس. وامعتصماه. التطبيل و التطبيع والتحاليل الكاذبة. اتقوا الله في هذا الشعب المستضعف. اين انت ايها العثماني المطبع. يجب غلق المكتب الصهيوني بالرباط
بعتم القدس لأجل قطعه من الصحراء يال الذل و العار واسفاه على وطني المغرب
قال عليه صلاة وسلام سيأتي على أمتي زمان ستتداعى عليهم أمم كما تتداعى أكلتو عن قصعت طعام فقال صحابة رسول الله آوا من قلتنا يا رسول الله قال بلى أنتم كثر غثاء كغثاء سيل ولكن سيصيبكم الوهل فقالو وما الوهل فقال هو حب الدنيا وكراهية لآخرة
صدام حسين : “لا يمكن للغزاة أن يفهموا إلا لغة المدفع”
* شكرا للملك مرة أخرى .
* غير أن الوساطة للتقريب بين الطرفين ، و ذلك أن الجانب الفلسطيني ليس طرفا واحدا ،
فهناك جماعات مسلحة متعددة ، و هناك الشارع المقدسي ، و هناك سكان أراضي 48 .
فالإنتفاضة عفوية فلا من يتزعمها .
* الفلسطينيون يبدون متحدين لتحرير بلدهم ، و لكن عند التفاوض على الحل ، قد لا يتفقون .
و هذا قد يكون مدخلا للتفرقة . و قد تلعب إسرائيل على هذه النقطة ، و إن كانت إطالة
الحرب ليست في صالحها .
اسرائيل تتفكك و تنقسم و تضعف عشرية بعد عشرية و لا مستقبل للاسرائليين الا ضمن الدولة الفلسطينية المستقبلية و ليس العكس و على الاسرائليين ان يكونوا واقعيين و ان ينفضوا عنهم الاوهام و الاكاديب و منها اوهام رسختها الدول التي احرقت اليهود في الهلوكوست و تنفخ فيهم و تشجعهم على الاثم و العدوان و تحرضهم على الفلسطينيين و على المسلمين و تصور المسلمين كاعداء لليهود فقط من ان اجل التخلص مما ارتكبوه من مجازر و بوغرومات على اليهود…و لا ندري كيف اتخدع اليهود بهذه البروباغاندا و هذه الاسطوانة لالهاءهم و جعلهم غير واقعيين…و يصورون جيش اسرائيل و الموساد بصور خارقة…و نحن نقول لهؤلاء الضالين من اليهود “كفى من الاوهام و الاكاذيب”- اليوم صرتم شرقيين ساميين و سط العرب و المسلمين و اتيتم فلسطين كرها و هربا من معاداة السامية و لستم سوى ضيوفا عند اهل فلسطين و يجب طلب المعدرة و الغفران منهم..و الواقع هو انكم صرتم من اهل الشرق و عدتم الى عادات الساميين و اذن اندمجوا و اتركوا الغطرسة و الحروب و الاوهام لان من سينقكم هم اهل فلسطين فقط اي من تقتلون اليوم…انغذر الزمن و التاريخ الذي ينقلب..كفى من الحروب
شي وحدين كيضحكوني قالك المقاومة استطاعت هزم اسرائيل ، بهذا المنطق الفقاعي لن يستطيع المسلمون فعل شيء ، عدد كبير من الشهداء في فلسطين ،مباني دمرت طرق دمرت، مقابل ماذا في اسرائيل عدد قليل من القتلى ، اذن اين هو هذا الانتصار .
اكثر من 2000صاروخ ،او مفرقعات عاشوراء اغلبها لم يحقق شيءا .
يجب على المغرب إطلاق بادرة سلام حقيقية بين الفلسطينيين و الإسرائيليين.
أعتقد أنه من الوارد جدا ان ينجح المغرب في اطلاق عملية سلام نهاءي بين الشعبين بحكم تبصر الديبلماسية الملكية و بحكم مصداقية المغرب في العالم .
كذلك كون المغرب يتوفر على صداقة متينة مع اليهود يؤهله ليلعب هذا الدور.
من جهة أخرى أقول ما يلي و هذا مجرد رأي :
من مصلحة الفلسطينيين التعايش مع اليهود بحكم قوة إسرائيل اقتصاديا و في جميع المجالات و من مصلحة الشعبين الإتحاد ضمن دولة موحدة متعددة الأديان و عاصمتها القدس.
كل الدول المتعددة الثقافات و الأديان دول ناجحة لم لا فلسطين متحدة مع اسراءيل؟؟
هذا مجرد رأي لا أقل و لا أكثر.
صاحب التعليق رقم 1 مراد
مادا قدمت القوة للعرب و الفلسطينيين كل مرة حاربو فيها انهزمو و فقدو اراضي اضافية. كل ما تحصلو عليه هو سيناء وبعض مناطق الضفة و غزة و كان دالك بمفاوضات. لا يجب ان نكدب على انفسنا. نتمنى ان تتحرر فلسطيين لكن حين تجرب طريقة الحرب مرة و مرتان و اكتر و النتيجة دائمنا كارته يجب التفكير في طرق اخرى..نفس الطريقة تعطي نفس النتائج…الاسرائيليون يفهمون منطق القوة المشكل انهم يجيدونه اكتر من العرب و يعطيهم نتائج افضل…لمادا نلع معهم لعبة يجيدونها..