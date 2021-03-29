المغرب يمدد العمل بالتدابير الاحترازية والإغلاق الليلي أسبوعين إضافيين

قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا.
ووفق بلاغ الحكومة، فإن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19”.
ويأتي القرار، يستطرد المصدر، على إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.
وتهم الإجراءات الاحترازية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء من كل يوم.
ويهم القرار حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا، من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.
كما يرتبط هذا الإجراء، على الخصوص، بمنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، وسيتم أيضا الإبقاء على جميع التدابير الوقائية المعلن عنها سابقا.
حكومة فاشلة مرتبكة بما في الكلمة من معنى
سلام على رواد الجريدة ،
حظر التنقل الليلي بين المدن مفهوم ، اما ما تقوم به السلطة التنفيذية من اعتقال بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية بمجرد القبض على شخص خارج مقر سكناه بأقل من 10 كيلومتر فهو غير مفهوم ؟
انا لله ون اليه راجعون .صافي كملث 100 غير زذو عام …… ……
جاب الله كورونا تتخرج غير بالليل ،كن كانت تتخرج حتى بالنهار كن ما بقى فينا تا واحد !
حسبنا الله و نعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله.
إدا كان هذا القرار في صالح المواطنين، فيجب عليكم تعويض المتضررين، غير ذلك فهذه بداية تطبيق سياسة إففار الشعوب و محو الطبقة الوسطى،(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42))
سبحان الله كورونا فيروس ينشط فقط ليلاً بعد الساعه 8 مساء وفي نهار يذهب لي نوم
زيدونا فالاعصاب حتى نتفرگعو !!!
نتمنى أن تزول هذه الجائحة قبل رمضان ان شاء الله وترجع الأمور إلى طبيعتها
من وجهتي نضري لا بأس من الحجر الصحي في رمضان لما يشهده العالم من تطورات من حيث الوباء
لكن يجب ان تتجه الأنضار الي اصحاب الدخل اليومي اللذين لا زالو يعانون الا اليوم …
اذا كانت الدولة قادرة علي اعطاء تعويضات لجميع المتضررين في شهر رمضان فلابأس من الحجر الصحي من اجل الخد من انتشار الوباء و سللاته المتحولة
حظر التجوال الليلي ابتداءا من التاسعة ليلا !!!
اذان العشاء بعد التاسعة ليلا
مكنفهمش هاد القرارات
وااش.منيتكم..بزاف.هاد.الشي.وهاد.القراراة.المجحفة.لي.كتستعمل.هاد.المحكومة.وراه.السكين.وصل.لعظم
صحة المواطنين أولى من كل شيئ ، الحجز في صالحنا جميعا
قهرتونا و حنا بغينا هاد كورونا لي اصلا درتوها غبر باش تسلبو لينا الحرية تاعنا دعناكم الله و لكن هادشي مازال ايجي واحد نهار و غيفرشكوم سيدي ربي
هده الاجرات تم فرظها على البعض فقط متال سلا والقرية عندهم إغلاق المحلات والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا وفى بعض احياء الرباط والبعض لا يبالى ك يبقو حالن حتى فقما عجبهم او فشارع باين
لا تقلقوا، بإذن الله الفيروس المستجد في طريقه إلى الزوال، لكن ليس قبل عام 2038
سيدنا رمضان مشا خلا هتذ العام عاوتني.
لا تراويح. لا كارطة ،لا رامي، لا ضامة
مشينا فيها اخوتي
أسوأ حكومة مرت على تاريخ المغرب.
انا قررت عدم تطبيق هده الاحترازات لان الأمر أصبح مهزلة بكل المقاييس.حكومة فاشلة وشعب خنوع
كان من المفروض السماح للمحلات التجارية,الاقفال على الساعة 9على الاقل,مع الابقاء على حضر التجول الليلي,بعد الساعة العاشر,حيث ان اذان صلاة العشاء,في التاسعة وخمس دقايق,والمصلون يخرجون من المساجد في التاسعة و النصف
لست ادري هل ما يخرج هذه القرارات,له دراية بالتخطيط و احوال المجتمع,ام كعمل لي قالهاليه راسو,
لك الحمد يا الله لك الحمد يا الله
لماذا هذا التكرار الممل والذي يمرض أكثر من المرض نفسه، أقروا هذه الإجراءات إلى أجل غير مسمى، وعندما تريدون إيقافها أتحفونا بالخبر.
كورونا الليلية اربكت الحكومة المغربية
بفضل هذه التدابير انخفض عدد الإصابات……..
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل
وباء كورونا مثله مثل الهلال يكون سوى في الليل إتقوا الله في عباده لماذا الكذب كل هذا الاغلاق والتمديد لحاجة في نفس يعقوب
لقد وصلت الموسى للعضم .
الذي يتخذ قرار الاغلاق هذا لا شك إن له بحر من الاموال فلا يحس بالفقير الذي لا يكسب عشاء ليلة واحدة
هل الاسواق العمومية المزدحمة والحافلات المختنقة ووو لا تعرفها كرونا أم أصبحنا قطيعا لكم تحرمونا كيف ومتى تشاؤون أو ربما كرونتكم لا تعترف بالنهار
إذا كان فعلا يهمكم المواطن فعليكم بالاغلاق 24 ساعة لعشر سنوات لكن وفروا له الاكل والشرب والسكن
ليس هناك سلالات جديدة بحكم ان الرحلات الجوية متوقفة والسياحة منعدمة .ربما هناك تهيء نفسي لحجر صحي في رمضان .اننا نحتضر ببطء ونعيش ظروف نفسية صعبة .كفى ……
كل هذا يؤذي الى تفقير الطبقات الهشة ، عكس الطبقات البرجوازية والمتوسطة تصول وتجول في المغرب كما تشاء بالرغم من الحجر . نتمنى بالحكومة النظر بما تمر به الطبقات الفقيرة .
التراويح مازال في المشاورة نتمنى خير
كما كان متوقعا التمديد لا يأتي من عند المحكومة ولكن من جهات عليا
قهرتونا دعيناكم لله، لا دعم للمقاهي والمطاعم ما كاين غير سد سد سد ورمصان على الأبواب، الله يسد عليكم أبواب الجنة يا تجار الدين، حكومة فاشلة…
La Dépression de Nouveau chez nos frères et soeurs au Maroc… je ne félicite pas ni les députés sincèrement ni le gouvernement également pour cette décision..
Mais comment les gens vont être heureux si vous fermé tous.. Hasbona alah wa n3ma elwakil.
تمديد معاناة الفقراء و المساكين هذا هو العنوان الصحيح يا هسبريس أما المسؤولين عجبهم الحال تهناو من بوزبال كيف تيسمويهم فالإجتماعات ديالهم باش يخرجو يسافرو هوما ولادهم كيف ما بغاو بدون زحام .. و لكن الشعب مذلول هاز الدقة و ساكت الدنمارك و كندا و إيطاليا و ألمانيا دول غنية و تيخرجو المواطينين يحتجو على بحال هاد القرارات !!! حسبنا الله و نعم الوكيل.
التمديد التمديد التمديد لا يعرفون شيئا غير التمديد
اكبر حكومة فاشلة تفكر دائما في مصالحها لاتفكر في شعب الفقير حتى شعب مسكين تعود على القمع ليست له شجاعة للمظاهرات
اللجنة العلمية والتقنية لاتكترث للمياوم والبسطاء من الشعب .الحكومة متى تتحرك لتنصف المستضعفين من الشعب البائس الذي صوت لصالحها لتكون بجانبه و ربما تتحسن أحواله . الإصابات قليلة والوفيات كذلك فلماذا الاستمرار في هذه الطوارىء.
نفس المبررات الواهية تتكرر دائما لتمديد الإغلاق رغم أن الإصابات في انخفاض. اتقوا الله في هذا الشعب .لقد بلغ السيل الزبا. وأصبحنا نعاني نفسيا من هذا التمديد الذي لا طءل منه سوى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية
وسيتم أيضا الإبقاء على جميع التدابير الوقائية المعلن عنها سابقا. الله يرحم ليكم الوالدين شي حد يحددهم لينا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل يمكن القانون والقضاء النظر في هذا المشكل مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية لكل جهة علما بأنه لم يعد هناك تصنيف للمنطقة 1 و 2، ،إنجلترا صاحبة السلالات خففت من القيود وفرنسا الموبوءة انتظرنا حتى اليوم لتعليق الرحلات منها وإليها،فكيف يمكننا هضم أقوال اللجنة الطبية وقرارات الحكومة
افتحوا الحدود مع الدول التي ليس فيها مشكل مع الفيروس حتى لا يموت الناس جوعا. واتركوا المواطن يترزق. أنتم كلكم عندكم مداخيل شهرية أو يومية وامتيازات ومشاريع أما المواطن يموت جوعا .. ملايين من المغاربة يعيشون مع السياحة وأنتم قفلتم كل شيء ..
واااااا يفوتو غييييييي رمضان والله يجعلهم يحجرو حتى تقوم القيامة و بزاااااااااااف الا رمضان شهر المغفرة والرحمة ما عارفش كيفاش الناس غاديا تتقبل حجر شامل في رمضان .
حاجة باقي مابغاتش تدخل المخ ديالي علاش بالنهار خرجوا وسرحو وبالليل تدخلوا كالفئران للغيران ولا المصيدة كتسناكم وراه عارفين أش كنقصد بالمصيدة وكنخاف غير تكون جميع الدول العربية الفقيرة مستهدفة من الغرب لغاية لايعلمها الا الله .
بالنهار حلال والليل حرام واش كورونا كتخرج بالليل ؟ اللي عندو جواب يفيدنا الله يرحم والديه .
وش المقاهي حتى هي تسد مع 8 !!!؟معاش غتحل بسلامة؟؟
غريب أمر هؤلاء المسؤولين، أمريكا تحتل الرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الاصابات وليس فيها أي إجراءات مثل إجراءات المحكومة المغربية، اذهب إلى أي مكان تشاء و اخرج و ادخل كما تشاء وفي أي وقت تشاء، الكثير من ابناء الجالية فضلوا قضاء عطلهم بأماكن إقاماتهم بسبب هذه الاجراءات الاحترازية وهذا ليس في صالح الدولة.. نرجو أن يتم وضع حد لهذه الاجراءات بحلول فصل الصيف
سنة بكاملها لم أخرج من البيت سوى تقريبا 30 مرة
أحس بأن حالتي الصحية سيئة جدا.
الى الذين كانوا يقولون ان اشهر فقط وسينتهى كل شيء اتذكر هذا جيدا على القنوات التلفزيونية من طرف اخصاءيين لا ياحبيبي لا العالم يعيش اعادة الضبط الكبرى 2020 منعرج بين الحياة السابقة والقادمة فيروس كمامات تباعد حجر …تخويف ترعيب لقاحات الى اين يعقل هذا كل على فيروس منذ الازل يعيش بين البشر .ضغط من المتحكمين في الدولارات بعدما وجدوا الناس عبيدا لها
رقم 1 الدهبي
بماذا تبرر كلامك هاذا… حكومة فاشلة مرتبك…. الخ..
ماذا تريد… الوباء منتشر… هل تريد أن يفتحوا كل شيئ لتنتشر العدوى…. اتقوا الله… اذا كنت لا تعرف الأشياء حق المعرفة فاصمت احسن لك… فيكم غير الفم. الله يستر
ناس مزال عندنا جاهلة للاسف ، لا يريدون الحجر فقط من أجل تسكع في الأزقة بدون اي هدف
ما هذا التناقض يا حكومة العتماني، صلاة العشاء في الساعة التاسعة ليلا وأكثر، والناس تخرج من المساجد في الساعة التاسعة والنصف ليلا تقريبا، تصدرون قرارات وأنتم تعرفون أنها لا تطبق، ما هذا العبث
حشومة…قرارات عشوائية تضر بالتاجر البسيط وتزيد من معانته …الى متى هذا التمديد
رقم 11 عزيز
صلى في دارك رآها مقبولة وباراكا من الفلسفة الخاوية… ما فهمت والو…. فهمتي دابا… ؟
نعم للحجر الصحي بعد الثامنة مساء بما في ذلك منع صلاة التراويح. لا للتراخي. دول ديمقراطية وسدات على شعوبها لحمايتهم علاش شكون حنا شعب الله. للإجابة على السؤال المتكرر هل كورونا تخرج بالليل يا أخي المنطق هو الحجر طيلة اليوم إلى غاية تحقيق المناعة الجماعية لكن الدولة ارتأت الاغلاق ليلا فقط أخف الضررين لتمكين الناس من قضاء مصالحها نهارا
ليس الأغلاق السبيل الأنجع ، الدول الناجحة في صد الفيروس (مثل الصين وكوريا ودول جنوب شرق آسيا ) لم تغل أجوائها قط ولم تحبس الإقتصاد والرواج … الإغلاق سياسة الفاشلين عن إبتكار آليات أخرى لمواجهة الفيروس .
اينكم يا اصحاب النقابات،تجار ومقاهي ومطاعم،هل اكلت القطة السنتكم،ام كل ما كنتم بصدد قوله مجرد مسرحية من إحدى مسرحيات جل النقابات بالمغرب.مرة خرى متبقاوش غا تهضرو محدكوم ماشي ݣد المسؤولية ومافيديكمش سدو فمكم باش تحافظو على كرامتكم والماء ديال وجوهكم وخا كلشي عارف بلي متكسابوهش.
تمديد معاناة الفقراء والمساكين…
تقريبا 90 ٪ من الناس دازتهم كورونا و 20٪ دارو التلقيح…
وعلاش هاد الاغلاق الليلي اللي كيزيد يقهر التاجر البسيط ويؤزم نفسيته ؟؟؟
واش كورونا كتكون غ قبل الثامنة مساءا؟؟؟
كفى من تفقير الطبقات الهشّة يا أبناء الأقحوّان
لقد.بلغ السيل الزبى و الهدوء يسبق العاصفة الشعب المغربي خلاصة في غرفة الإنعاش
لم يعد لدينا حل سوى الانتحار اصبحنا اقرب اليه اكثر من نهاية هذه المحنة.
لكن ستكون الضربة القاتلة هي عندما يعود هذا الشعب المتخلف الى انتخاب هذا الحزب الكاذب و الخادع بتلك اللحية و الدين الإسلامي
Copier coller ولا اختلاف تمديد الاجراءات الاحترازية ليس الحل
هذه الحكومة حطمت الرقم القياسي في مجال الإغلاق ولا تعرف إلا الإغلاق لما ذا لأنها فاشلة بمعنى الكلمة نسأل الله أن يجعل بزواجها وان لا تعود إلى تسيير شأن هذا البلد اللهم أجب دعائنا يارب انك على كل شي قدير
هذا ما كنا نتمناه ولكن ولما لا الحجر الصحي الشامل حوالي شهر على الاقل ..شكرا العثماني وشكرا الحكومة بصفة عامة .ريحة فالخسران احمادي
ووفق بلاغ الحكومة، فإن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس
اللجنة العلمية والتقنية HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
وانا قررت عدم تطبيق هده الاحترازات لان الأمر أصبح مهزلة بكل المقاييس.
وانا قررت عدم تطبيق هده الاحترازات لان الأمر أصبح مهزلة بكل المقاييس.
وانا قررت عدم تطبيق هده الاحترازات لان الأمر أصبح مهزلة بكل المقاييس.
اللهم الف كورونا ولا تفقيز وتجويع الشعب الشركات سدو لغلا في المواد 0درهم في الجيب هادي هيا كورونا الكبيرة
انا بغيت غير نعرف شكون هاد اللجنة العلمية والتقنية لي كتعطي هاد التوصيات والتعليمات راه خاص لجنة علمية وتقنية لي تدرس حال المواطن الدرويش (حسبي الله ونعم الوكيل )
نلتمس من السيد الحموشي المحترم و والي امن جهة وجدة بالتحقق ما يقع من عدم الاغلاق الليلي المحلات التجارية و امقاهي الشيشة بحي الانبعاث و مقاهي شارع مولاي عبد الله الشارع الوطني بمدينة احفير الرابط بالسعيدية و وجدة و لكم واسع النظر سيدي الوالي المحترم و شكرا جزيلا لكم و لنا الثقة الكاملة في شخصكم ،لان عدم الاغلاق و مقاهي الشيشة اصبحت تتعربد على الساكنة ضاربة عرض الحائط الاجراءات الاحترازية ما يشجع السرقة بهذه المدينة الحدودية .
إلى كمال إسبانيا / الشعوب التي تتكلم عنها هي شعوب منضبطة (disciplinės)… لا مجال للمقارنة مع شعبنا….في شوارعنا لا كمامة لا تباعد….الازدحام في الشوارع في الأسواق في المحلات التجارية وأينما ذهبت……