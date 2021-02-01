المغرب يمدد التدابير الاحترازية و"الإغلاق الليلي" لمدة أسبوعين إضافيين

قررت الحكومة، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء 2 فبراير 2021 على الساعة التاسعة ليلا.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي كذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي “فيروس كورونا”.
حنا ماالنا و مال الصعيد العالمي ياك سادين المطاراات، يرخفو عليينا شوية رااه بنادم تقهر، خصوصا أن الحالات و خصوصا الحرجة ف إنخفاض
ونحن لن نلتزم بهذه القرارات الظالمة في حق المواطنين المغاربة وبهذه المناسبة الجرعة الأولى والثانية من اللقاح المخصص لي أتبرع به لشخص أخر يريده
قرارات عشوائية دخلنا عليكم بالله ما فائدة الغلق الليلي مادام ان هناك ناس خارجين بالنهار كامل المدرسة، العمل، التنقلات الخ … واش كورونا كاينة فقط بالليل… !!!؟ عطيونا شي تفسير
ديزو تمديد بالمرة 5 شهور بلا ماتبقاو كل سيمانة معدبين راسكوم ومعدبينا حتى حنا
علي مكيبان هاد الفيروس كينتشر غا بليل
تطويع المواطن يمر عبر قنوات كثيرة منها جعله يتدجن شيئا فشيئا عبر قرارات غير منطقية، ويفر مهرولا إلى بيته كلما حانت ساعة الحظر…
المهم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
فرجها يا رب
راحنا شردتونا بلا تعويض بلا والو مدة7 شهر وكلت عليكم الله
والله انها المهزلة في أسمى تجلياتها وانه تمام العجز عن تحديت السياسات العامة وعواقب الارتجال الحكومي في تدبر هده الازمة اكبر على المواطن من الفيروس نفسه. لك الله يا وطن
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،اللهم ارنا قوتك وسلطتك عليهم،اللهم ارنا قوتك وسلطتك عليه،اللهم ارنا قوتك وسلطتك عليهم،
والدرؤيش اش ياكل الله في عونه حسبي اللة ونعم الوكيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا في نضري الحكومة لم ترى من الشعب اي مطلب أي نحن متضررين من هذه الاجرأت راه وصلت العضم
حسبي الله ونعم الوكيل الله اياخد فيكم الحق هلكتون
مدة أسبوعين كاملين ؟؟؟؟ طيب : المشتغلين بالحمامات الذين لديهم أطفال …والمشتغلين بالنوادي الرياضية والذين لديهم أطفال أيضا …والمشتغلين بالحفلات والفنادق و…و…والذين لديهم أطفال …شكون لي غدي اكسي وعشي هاد الأطفال خلال كل مدة الإغلاق هذه …الأطفال لا يفهمون ما معني كورونا ؟ ولا قرارات الحكومة …المهم المغرب قرارات عشوائة وخلاص …
السلام عليكم ورحمة الله تحية وتقدير إلى جميع القراء…حكومة فاشلة وحزب يجب حله ….البلاد في الخسران…
اتعبتمونا والله ياخذ فيكم الحق
بأي عين ترى الواقع هذه اللجنة العلمية؟ الى ترى الاسواق و وسائل النقل …صباحا!!! ان كانت كذلك فأضيفوا الى معلوماتهم أن اماكن الإزدحام تتوقف أصلا مع حلول الظلام. ننتظركم بعد اسبوعين لإضافت آخرين، فقد إعتدتم اللعب على نفسية المواطن الساكت الساكن!!!
حبذا لو كنتم في مقالكم ذكرتمونا بهذه الإجراءات لأننا بصراحة نسيناها أصلا.
الحمد لله بفضل هاد القرارات
قدرنا نسيطرو على السلالات لانه بفضل الحكمة ديال اللجنة لي تتوصي بهاد القرارات انطلاقا من المختبرات لي عندنا وهما تيسهرو البالي باش اخرجو لينا بقرار قضى على السلالات الليلية
لانه حسب هاد اللجنة الفيروس تيكون بالليل من مور 9 و فالحمامات و المنتجعات السياحية غير ناس مبغاتش تحكد الله قدرتا نتوصلو لطفرات لي ظول متقدمة مقدراتش عليها
قرارات مجلس الحكومة عشوائي من حكومة فاشلة واش كورونا كاتخروج بليل ولا هوما لي تايخروج بليل ينشطو شكوة الله بي كل مسؤول ظالم
قرار ليس بالقرار الصائب لان توقيت تمديد فترة التنقل الليلي لا جدوى منها. اتمنى من الحكومة مراجعة قراراتها قبل اصدارها
جاب الله هاد كورونا تتخرج حتى لمور التاسعة ليلا،كن كانت تتخرج النهار كلو كن داتنا كاملين !
لقد وصل السيل الزبى انتهى الكلام مع هذه الحكومة
الناس عيات وتقهرات وتلفات الى حد لا يتصور
الله استر وكفى
الله ياخذ فيكم الحق قطعتوا للناس رزقهم و قراراتكم لا تمت للمنطق بصلة
خرجو ليها نيشان وقولو ناس هاد التوقيت غادي يبقا حتى يخرج هاد العام ماشي تبقاو ضحكو علينا اسبوعين ديال تمديد راه أصلا خرجتو علينا واش هاد كورونا كينه غير مع 8 والفوق راه أغلبيه التجار ومحلات الحلاقه والمقاهي والمطاعم كخدمو من 6 والفوق الله يصايب من عندو وصافي
ماذا عسانا نقول ايتها الحكومة
إذا لم تستحي فآصنعي ما شئت
لا أرى مانعا في إتخاذ قرار تلو قرار اخر يهدف للحد من تفشي الوباء ولكن ما يزعجني وما لا يتقبله عقلي هو أين البديل؟ معظم المقاولات الصغرى والمتوسطة على وشك الإفلاس إن لم نقل قد افلست نهائيا.الكل متضرر من سياسة حكومة فاشلة ذات قرارات عشوائية
هاذ شي ولاحامض بزاف، وشهر رمضان قريب ، وهل سيستمر الإغلاق الليلي في ليالي شهر رمضان الكريم ، وهل سيسمح لصلاة التراويح ليلا كذلك،
هذا الناس شفتهم ستحلاوها كل مرة تمديد حتى لين بالسلامة ياك حسب الأرقام ديالكم الحالات في انخفاض مستمر ولا شادين الزكير مع هذا الشعب المغلوب على أمره لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
قرار مدمر ، انا لا يعنيني هذا القرار والسجن واكل شارب افضل لي من العيش في سجن قراراتكم .
Seulement 280 cas et 12 mort pourquoi maintenir le restrictions sur quelles bases ?
Priere de prendre en consideration les eleves qui doivent poursuivre leurs etudes dans la russie , vous avez tue l’espoir de ces jeunes
qui sont sense de revenir vers leur pays et le
developper , cest vraiment honteux de prisonner ces eleves ici pour plus de 5 mois
sachant que leurs collegues ont deja commence les etudes en presentiel
واخ والناس لي باغ تقظي، ااشغالها وتسافر في الليل….. باركا خليو الناس ايقظيواغراضهم…باركا……؟
رغم أن الناس تضررت بسبب الجائحة والفقير زاد فقرا والغني زاد غنا وهناك من لا يجد قوت يومه هو وأطفاله وكم من أسر تشردت وتشتت في بقاع أجمل بلد في العالم فهناك من يخرج ويطبل
باتوا يجددون قراراتهم هكذا حتى لم نعد نعرف ما هي هذه التدابير خاصة من هي المناطق التي مازالت مغلقة و تستوجب وثيقة التنقل من عدمه مما فتح الباب أمام ابتزازات الحواجز الأمنية للمواطنين كما أنه للوصول لبعض المناطق الغير مشمولة بالإغلاق يحتم على المواطن المرور بأخرى مغلقة خاصة عندما نتكلم عن أقاليم و ليس مدن، فهل من تخفيف على المواطنين ولو بانتهاج سياسة تواصلية شفافة مع المواطنين درءا للإلتباسات التي تخيم على الوضع الحالي
لعنة الله عليكم يا رباعة الفاشلين .. كنساليو الخدمة مع 7 كنمشيو نجريو لطوبيس كنلقاوه غادي يطرطق بالبشار الزحام كلشي باغي يدخل فحالو باش متسدوش عليه
تهنينا من السكايرية والبيران والضجيج والتسكع في الليالي.حتى معدلات الجريمة في تناقص.لما لا تفكر الحكومة في منع التجوال ليلا بصفة دائمة.
ياربي الفرج من عندك عيينا ياربي شوف من حالنا .هاكدا غدي نبقاو تمديد مور تمديد الى متى!!؟
رئيس حكومة ضعيف جدا وهو يطبق ما يملى عليه. رئيس حكومة يفتقد الكاريزما و الشخصية القوية و يفتقد الجرأة في فرض وجوده. رئيس حكومة منفصل عن الواقع المغربي و عن مشاكل المغاربة. رئيس حكومة متناقض بين مسؤولياته كرئيس حكومة و مرجعياته الحزبية الإسلاموية الإخوانية الباجدية.
رئيس حكومة محكومة.
اش بغاو عندنا هاد المساخيط واش هاد اللجنة لا تجتمع الا لأخذ قرارات تافهة. تتكلمون عن سلالة جديدة هل تم اكتشافها من طرف لجنتنا الكريمة ام هو استهلاك لمواد إخبارية خارجية.
في نظري فحزب العدالة و التنمية هو الخاسر من هاته المعادلة كل هاته الهفوات في التسيير سيكون انعكاسها كبير على نتائج الانتخابات.
و بقا حال فمك و تكول اه الله يعطيك السمك و لعما.
قرار مجحف في حق المواطنين يجب ان نتصدى لمتل هده القررات بتنظيم احتججات … ما تبقاوش ناعسين و تخليو هاد الحكومه الفاشله دير ما بغات
و الله حتى حرام على المغاربة و كوني المناعة الجماعية في ضل انخفاض الحالات المؤكدة.قرارات هاوية.
بزاف و الله حتا بزاف مرضتونا فصحتنا 11 شهر او حنا بلا خدما او زايدين بل لكذوب فعدد الحلات جيونا من لاخر
سكوت او خنوع الشعب هو اللي خلا هاد الحكومة تضسر علينا.
الله يسلط عليكم البرص والجذام وسيء الاسقام…
الله ياخد فيهم الحق كايقلدو ماماهم فرنسا ولاكن غير فالسدان, فالحقوق والإعانات لالالا.غير دابا اشويا فحومتي بمدينة وجدة لقاو واحد جارنا بوليداتو شانق راسو الله يرحمو ويوسع عليه والله يعطي نار جهنم والعذاب الاليم فالي كان السباب
اكفس بيروس على وجه الارض هو هدا الحكومة المغربية باغلبيتها وكلنا ليكم الله وهدي النهاية ديالكم .دخلنا عليكم بالله واش كورونا كتخرج بالليل .والليل راه كولشي ناعس وشوفو بالنهار اشنو تيوقع وراه والله مافيدكم والو غير هاد التمديد غير مددو حتى نهار الاقتراع وتخرجو مع الباب انشاء الله
لماذا تكذبون علي الشعب المغربي،
اللقاح هو الحل !
تمديد التدابير الاحترازية !
اللقاح ليس هو الحل اما تمديد التدابير اكيد ستمدد وستمدد وستمدد وستمدد الي سنة 2024