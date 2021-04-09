المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية إلى 21 ماي

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أنه بناء على قرار الحكومة المغربية في سياق الوضع الوبائي الحالي، ستبقى الرحلات الجوية معلقة إلى غاية 21 ماي 2021.
وأضافت “لارام” على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، أن الدول المعنية باستمرار تعليق الرحلات هي: فرنسا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، مصر، الجزائر، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا كوناكري، مالي، غانا.
من فضلكم لتوضيح المعلومة ،ماذا تعنون بالمملكة المتحدة،،،،? وشكرا
وباقي الدول مثل الكويت ! هل مازالت الحدود مغلقة
……لاكن إذا كان السفر ضروري فما عليه إلا أن يكون جيب سرواله ساخن والثمن 10000 درهم أو البقاء في بيته مع الحجر الصحي
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم خربتو حياتنا وخربتو تمدرس ابناءنا فينكم أصحاب حقوق الإنسان ما بين ليلاها وضحاها تغلقو وتفتحو وقت مااردتم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
دون ان ننسي ان هناك رحلات خاصة يعلن عنها لاخر لحظة والإقلاع يكون داءما من مطار الرباط
للناس العالقين ويريدون العودة إلى بلدهم
نتمنى فتح الحدود في الصيف نريد زيارة بلدنا في العطلة الصيفية
إلى السيد رضوان صاحب التعليق الأول.
المملكة المتحدة هي إنجلترا
تعليق الرحلات الجوية ول كانت استثنائية هذا هو المنكر والا فلا.هل تظنون انكم اذكياء ؟
Scotand Irlande rep Irlande Angleterre wales c ca la United kingdom
إلى المعلق رقم واحد ، المملكة المتحدة تعني بريطانيا العظمى، اي بريطانيا اسكتلندا والنرويج و…..الخ
المملكة المتحدة هي انجلتراواسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية
كل هاد الدول مجموعة تحت اسم اخر وهو بريطانيا
إلى صاحب التعليق رقم 1 المملكة المتحدة هي بريطانيا
المملكة المتحدة هي بريطانيا التي تضم انجلترا واسكتلندا و الويلز و إرلندا الشمالية Great Britan
ولماذا مازلتم تمنعون أزواجنا الاجانب من الدخول اكثر من سنة والاولاد يشتاقون لابيهم اليس هذا ظلم والاجنبي الذي ليس لديه عائلة يدخل ويخرج كيفما يريد لانه فقط معفي من الفيزا اليس هذا حرام كل الدول تعمل على لم الشمل يعني العائلات الا انتم راعوا نفسية اولادنا فهم مدمرون
الخير في ما اختاره الله
السلامة أحسن من كل شيء
ولها مدبر حكيم سبحانه
الى الاخ رضوان ، المملكة المتحدة هي بريطانيا..اللهم ارفع علينا هاد الوباء ورمضان كريم للجميع .
رضوان صاحب التعليق 1
تضم المملكة المتحدة : إنجلترا، سكوتلاندا، بلاد الغال، إيرلندا الشمالية. العاصمة لندن.
مبروك عواشركم.
حسبنا الله ونعم الوكيل. يناس بغينى يفتحو لينا ولو غير يومين باش غير نمشي عند ولادي