المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية إلى 21 ماي

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أنه بناء على قرار الحكومة المغربية في سياق الوضع الوبائي الحالي، ستبقى الرحلات الجوية معلقة إلى غاية 21 ماي 2021.

وأضافت “لارام” على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، أن الدول المعنية باستمرار تعليق الرحلات هي: فرنسا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، مصر، الجزائر، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا كوناكري، مالي، غانا.