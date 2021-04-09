المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية إلى 21 ماي

المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية إلى 21 ماي
كاريكاتير: عماد السنوني
الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:16

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أنه بناء على قرار الحكومة المغربية في سياق الوضع الوبائي الحالي، ستبقى الرحلات الجوية معلقة إلى غاية 21 ماي 2021.

وأضافت “لارام” على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، أن الدول المعنية باستمرار تعليق الرحلات هي: فرنسا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، مصر، الجزائر، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا كوناكري، مالي، غانا.

الحكومة المغرب الوباء تعليق الرحلات الجوية شركة الخطوط الملكية المغربية

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‫تعليقات الزوار

18
  • رضوان
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:21

    من فضلكم لتوضيح المعلومة ،ماذا تعنون بالمملكة المتحدة،،،،? وشكرا

    -26
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  • sanaa
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:23

    وباقي الدول مثل الكويت ! هل مازالت الحدود مغلقة

    6
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  • مسافر
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:26

    ……لاكن إذا كان السفر ضروري فما عليه إلا أن يكون جيب سرواله ساخن والثمن 10000 درهم أو البقاء في بيته مع الحجر الصحي

    -2
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  • ليلى ربيعي
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:26

    حسبي الله ونعم الوكيل فيكم خربتو حياتنا وخربتو تمدرس ابناءنا فينكم أصحاب حقوق الإنسان ما بين ليلاها وضحاها تغلقو وتفتحو وقت مااردتم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

    3
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  • ngadi
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:28

    دون ان ننسي ان هناك رحلات خاصة يعلن عنها لاخر لحظة والإقلاع يكون داءما من مطار الرباط
    للناس العالقين ويريدون العودة إلى بلدهم

    1
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  • مواطن
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:31

    نتمنى فتح الحدود في الصيف نريد زيارة بلدنا في العطلة الصيفية

    7
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  • زاءر غريب
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:32

    إلى السيد رضوان صاحب التعليق الأول.
    المملكة المتحدة هي إنجلترا

    18
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  • صاخط عليهم
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:33

    تعليق الرحلات الجوية ول كانت استثنائية هذا هو المنكر والا فلا.هل تظنون انكم اذكياء ؟

    -3
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  • Asmar
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:35

    Scotand Irlande rep Irlande Angleterre wales c ca la United kingdom

    4
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  • فؤاد
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:39

    إلى المعلق رقم واحد ، المملكة المتحدة تعني بريطانيا العظمى، اي بريطانيا اسكتلندا والنرويج و…..الخ

    -3
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  • رد على رضوان
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:39

    المملكة المتحدة هي انجلتراواسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية
    كل هاد الدول مجموعة تحت اسم اخر وهو بريطانيا

    7
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  • visiteur
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:40

    إلى صاحب التعليق رقم 1 المملكة المتحدة هي بريطانيا

    5
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  • جواب لتعليق رضوان
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:42

    المملكة المتحدة هي بريطانيا التي تضم انجلترا واسكتلندا و الويلز و إرلندا الشمالية Great Britan

    5
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  • متضررة
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:44

    ولماذا مازلتم تمنعون أزواجنا الاجانب من الدخول اكثر من سنة والاولاد يشتاقون لابيهم اليس هذا ظلم والاجنبي الذي ليس لديه عائلة يدخل ويخرج كيفما يريد لانه فقط معفي من الفيزا اليس هذا حرام كل الدول تعمل على لم الشمل يعني العائلات الا انتم راعوا نفسية اولادنا فهم مدمرون

    6
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  • م المصطفى
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:52

    الخير في ما اختاره الله
    السلامة أحسن من كل شيء
    ولها مدبر حكيم سبحانه

    3
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  • عبد اللطيف أمريكا
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:56

    الى الاخ رضوان ، المملكة المتحدة هي بريطانيا..اللهم ارفع علينا هاد الوباء ورمضان كريم للجميع .

    0
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  • خبز man
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:58

    رضوان صاحب التعليق 1
    تضم المملكة المتحدة : إنجلترا، سكوتلاندا، بلاد الغال، إيرلندا الشمالية. العاصمة لندن.
    مبروك عواشركم.

    0
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  • محمد
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:59

    حسبنا الله ونعم الوكيل. يناس بغينى يفتحو لينا ولو غير يومين باش غير نمشي عند ولادي

    0
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