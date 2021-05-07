المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية مع أوروبا

قررت المملكة المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية مع عدد من البلدان الأوروبية وغيرها حتى الـ10 من شهر يونيو المقبل.

وحسب ما أعلنته السفارة البلجيكي، فقد جرى تمديد تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وبلجيكا و38 وجهة أخرى.

وكان مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس في الرباط، قد قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 يونيو المقبل.

واتخذت الحكومة هذا القرار من أجل مسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.

مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 ماي الجاري إلى غاية 10 يونيو المقبل.

وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.