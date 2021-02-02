المغرب يمدد خطة العمل المشترك مع دول الخليج إلى 2024

علمت هسبريس من مصدر مطلع أن المغرب عقد عبر وزارة الخارجية لقاء مع كبار الموظفين في وزارات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي أمس الإثنين.

وحسب ما توفر لهسبريس من معطيات فإن اللقاء خصص لمناقشة تمديد المغرب خطة العمل المشترك مع دول الخليج حتى سنة 2024.

وفِي هذا الصدد كشفت المعطيات أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، سيعقد لقاء مع نظرائه الستة في مجلس التعاون الخليجي لعرض التصور المغربي للشراكة الإستراتيجية بين المملكة والمجلس.