المغرب يمدد خطة العمل المشترك مع دول الخليج إلى 2024

علمت هسبريس من مصدر مطلع أن المغرب عقد عبر وزارة الخارجية لقاء مع كبار الموظفين في وزارات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي أمس الإثنين.
وحسب ما توفر لهسبريس من معطيات فإن اللقاء خصص لمناقشة تمديد المغرب خطة العمل المشترك مع دول الخليج حتى سنة 2024.
وفِي هذا الصدد كشفت المعطيات أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، سيعقد لقاء مع نظرائه الستة في مجلس التعاون الخليجي لعرض التصور المغربي للشراكة الإستراتيجية بين المملكة والمجلس.
اللهم بارك و زيد في ذلك ..
نعم لتنمية الوطن ..
نعم للعمل المشترك و جلب الخير للوطن ..
حُيّيت ايها الوزير البطل ، لك مني اجمل سلام
لما تفعله من عمل جاد ومجتهد …
يجب أن ينظم المغرب لمجلس التعاون الخليجي و لما لا يتم استبدال الاسم بالإتحاد العربي لأنه لا أمل في اتحاد مغاربي في ظل وجود عدو قديم أنا هو جنرالات الجزائر ناهبة ثروات الشعب الجزائري الشقيق
من اجل ازدهار المغرب وحفظ الله الدول العربيه
لا خيار امام الدول العربية الا الاتحاد وجمع الكلمة
لقد كان ناصر بوريطة يعمل في الخفاء ويعطي الضربة تلو الأخرى لكل من سولت له نفسه المساس بمشروعية المغرب و وحدته ولا ننسى التوجيهات السامية من الملك وحكمته الا أن الضربات كانت في الاخير قوية بالمشروعية جعلت أعداء الوحدة تسمع عويلها وتطلب النجدة من القوي والضعيف الله يعطيك الصحة يا بوريطة
السيد ناصر بوريطة يشتغل بدون ملل ويعتبر من خيرة الوزراء ضف الى ذالك العلمي القجع وعبد اللطيف هلال اتمنى من السيد بوريطة زيارة الولايايات المتحدة الامريكية للتقرب للتواصل اكتر مع الحزب الديموقراطي في قضية الصحراء المغربية لكم مني اجمل التهاني الى الامام