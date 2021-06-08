"الأسود" ينشدون أول فوز على غانا منذ ربع قرن

يستقبل المنتخب الوطني نظيره الغاني في مباراة ودية، اليوم الثلاثاء، استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات “كأس العالم-قطر 2022”.

ويبحث “أسود الأطلس” في مواجهة اليوم التي سيحتضنها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، عن تحقيق فوزهم الأول على المنتخب الغاني منذ 24 عاما.

وكان الفوز بهدف نظيف في 7 يونيو 1997، ضمن تصفيات “مونديال” فرنسا 1998، الأخير لـ”أسود الأطلس” على منتخب غانا.

والتقى المنتخبان بعدها في ثلاث مباريات، فاز الغانيون بمباراتين، وانتهت واحدة بالتعادل.

وجاء فوزا “البلاك ستارز” بنتيجتي (2-0) في كل مباراة على حدة، الأولى ودية في شتنبر 2007، والثانية برسم ثالث جولات المجموعة الأولى لـ”كأس أمم إفريقيا-غانا 2008″.

أما التعادل، فكان سلبيا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لـ”كان-مالي 2002″.