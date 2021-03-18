المغرب ينظم بطولة قارية لكرة اليد بدل الجزائر

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد سحب تنظيم بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس من الجزائر، ونقله إلى المغرب.
وكان مقررا أن تحتضن الملاعب الجزائرية، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 29 ماي المقبل، البطولة القارية سالفة الذكر.
وعزت الكونفدرالية الإفريقية، في بلاغ لها، سحب التنظيم من الجزائر إلى القيود التي تعرفها الأخيرة، بسبب الوضع الصحي غير المسبوق.
وأكدت الهيئة الرياضية أنه لن يطرأ أي تغيير على موعد التظاهرة، باستثناء نقلها إلى تراب المملكة المغربية، وتحديدا إلى مدينة أكادير.
وأوضح البلاغ ذاته أنه “سيتم الكشف قريبا عن موعد سحب قرعة مباريات البطولة”.
ستقول الجارة الشرقية مرة أخرى بأن هذا مؤامرة مغربية.
اتمنى ان تنظم في العيون او الداخلة
اكيد انها انتكاسة اخري لهدا البلد الجار الدي ابتلينا به، لحد الساعة لم يهظموا بعد اخفاقهم في الحصول ولو علي منصب ولو بسيط سواء في الكاف او الفيفا، ينتظرون فقط مكرمة او صدقة قد تاتي وقد لا تأتي حسب رئيس الاتحادية الجزائرية في تصريح له بان مفاجأة ينتظرها قريبا، في إشارة الي المنصب الخامس الشاغر لحد الساعة كنائب رئيس، وينسبون هدا للعلاقة الطيبة التي تجمع البلدين الجزائر وجنوب أفريقيا، بالرجوع الي موضوعنا اليوم، اظن انها حلقة اخري من الإخفاقات المتتالية، وسوف لن يهدأ لهم بال، خصوصا وانه المغرب الدي تم الإختيار عليه عوض بلد غارق في مشاكل عدة وليس الكوفيد كما سبق…
مبادرة طيبة، لكن تمنينا لو نظمت بمدينة العيون و الداخلة، حتى يتأكد الجميع وفي هده الظروف الاستثنائية ،أن المغرب رفع تحدي التنظيم في الصحراء المغربية، ليكون درسا للاعداء،
اتمنى من كل قلبي ان. تنقل المباريات في احدى المدن المغربية الصحراوية كا الداخلة او العيون لاحراج بلد السوء كما يعاملوننا ويخرجون خاويي الوفاظ!!!! عوظ مدينة أكادير!!!!
حبذا لو تنظم هذه البطولة في الداخلة او العيون ولم لا في الكركرات
كترتو على الجزائر قريب يجهلو….