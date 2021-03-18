المغرب ينظم بطولة قارية لكرة اليد بدل الجزائر

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد سحب تنظيم بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس من الجزائر، ونقله إلى المغرب.

وكان مقررا أن تحتضن الملاعب الجزائرية، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 29 ماي المقبل، البطولة القارية سالفة الذكر.

وعزت الكونفدرالية الإفريقية، في بلاغ لها، سحب التنظيم من الجزائر إلى القيود التي تعرفها الأخيرة، بسبب الوضع الصحي غير المسبوق.

وأكدت الهيئة الرياضية أنه لن يطرأ أي تغيير على موعد التظاهرة، باستثناء نقلها إلى تراب المملكة المغربية، وتحديدا إلى مدينة أكادير.

وأوضح البلاغ ذاته أنه “سيتم الكشف قريبا عن موعد سحب قرعة مباريات البطولة”.