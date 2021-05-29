المغرب يهزم مصر برباعية وينتزع "كأس العرب" لكرة القدم داخل القاعة

المغرب يهزم مصر برباعية وينتزع "كأس العرب" لكرة القدم داخل القاعة
صور: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
السبت 29 ماي 2021 - 18:57

أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة لقب النسخة الخامسة من “كأس العرب” بعد فوزه، اليوم السبت في القاهرة، على نظيره المصري مستضيف الدورة، بنتيجة 4-0 في نهائي البطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وتميز بسيطرة مطلقة للاعبي المنتخب الوطني المغربي الذين أضاعوا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، بينما اكتفى المنتخب المصري بالدفاع عن مرماه والقيام بهجمات مرتدة لم تشكل على العموم خطرا على مرمى الحارس رضى الخياري.

بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني استغل المنتخب المغربي هجمة مرتدة سريعة، انتهت عند لاعب شباب المحمدية يوسف جواد الذي وضعها في شباك منتخب مصر؛ معلنا بذلك افتتاح التسجيل.

وتمكن الهداف أشرف سعود من إحراز ثلاثة أهداف على التوالي، في الدقيقة الخامسة والدقيقة 13 و 18 من زمن الشوط الثاني، ورفع بالتالي رصيده الى ثمانية أهداف ويتوج هدافا للبطولة.

وأنهى المنتخب المغربي مشواره في البطولة بخمس انتصارات؛ حيث سجل 26 هدفا ولم يدخل مرماه سوى هدفان اثنان.

يذكر أن البطولة بدأت سنة 1998 تحت مسمى البطولة العربية لكرة الصالات، واحتضنت مصر النسخة الأولى وتوج منتخبها باللقب على حساب المنتخب المغربي.

كما احتضنت مصر النسخة الثانية عام 2005 وفازت بها أيضا على حساب المنتخب المغربي، بينما احتضنت ليبيا الدورة الثالثة عام 2007 وفازت بها على حساب المنتخب المصري، وفازت ايضا بالنسخة الموالية سنة 2008 في مصر بعد تجاوز منتخب البلد المضيف.

وقبيل الدورة الخامسة بالقاهرة قرر الاتحاد العربي للعبة تنظيم هذه المسابقة بشكل سنوي.

المنتخب المصري المنتخب المغربي كأس العرب كرة القدم داخل القاعة

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‫تعليقات الزوار

19
  • حسني
    السبت 29 ماي 2021 - 18:58

    ألف مبروك للفريق الوطني و تحية خاصة للاعب سعود المبدع.

    75
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  • hassan
    السبت 29 ماي 2021 - 19:00

    الف الف مبروك للفريق الوطني فوز مستحق عن جدارة نظرا للمستوى العالي الذي قدمه

    54
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  • عبدو
    السبت 29 ماي 2021 - 19:01

    الرياضة الأكثر ممارسة فالمغرب ليست كرة القدم بل كرة القدم الخماسية أو ال مصغرة ( minifoot)، و اذا استثمرنا في هذه الرياضة التي لا تتطلب تكاليف كبيرة سنكون من أحسن المنتخبات فالعالم، و هذا ما نحن في حاجة اليه التفوق عالميا في رياضة واحدة، وليس من الضروري ان تكون كرة القدم.

    53
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  • arifi Abdo
    السبت 29 ماي 2021 - 19:02

    هنيئا للمنتخب المغربي بهدا الفوز الكاسح ♥️♥️

    44
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  • محمد.
    السبت 29 ماي 2021 - 19:03

    هنيئا لكم يا أسود الأطلس ومبارك عليكم هذا اللقب
    مستوى رائع ومزيدا من التألق وحصد الألقاب

    17
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  • حسن
    السبت 29 ماي 2021 - 19:13

    برافو الأسود هؤلاء ومدربهم يستحقون التحية والتقدير والاحترام عكس العوامه ديال الشاطئ

    18
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  • ahmed2020
    السبت 29 ماي 2021 - 19:14

    الف مبروك ومزيد من الالقاب إن شاء لله

    14
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  • Jalal
    السبت 29 ماي 2021 - 19:14

    ألف مبروك للنخبة الوطنية و كل التقدير و الإحترام للجامعة الملكية لكرة القدم.

    11
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  • اجديك
    السبت 29 ماي 2021 - 19:15

    الف مبروك للفريق المغربي الدي ابهر وابدع لا اخفي عليكم هاته المبارة انستني هزيمة نهضة بركان يوم الامس رغم المنافسة ليست في نفس الاطار الا انها تبقي كرة القدم علي اية حال…. الف مبروك…

    12
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  • محمد لعيوني
    السبت 29 ماي 2021 - 19:15

    اداء خرافي قدمه المنتخب المغربي بالفعل تابعت المقابلة كانت في المستوى

    12
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  • med sai
    السبت 29 ماي 2021 - 19:16

    franchement j’ai bien suivie ce tournoi les gars c’est des vraie footballeurs quoi félicitation a nous il faut bien récompenser ces héros qu’ont levée le drapeau bien haut

    7
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  • Fathi
    السبت 29 ماي 2021 - 19:17

    حمدا لله تعالى. اثلجوا صدورنا وشرفوا راية البلد، بعد تعثر نهضة بركان وخيبة الأمل التي تركتها في نفوسنا، فجاء الأسود والرجال الاصلاء واهدنا هذا الإنجاز، افرحهم الله في الدنيا والآخرة. برافو الابطال

    9
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  • ولد كرسيف
    السبت 29 ماي 2021 - 19:20

    الحمد لله انها اقيمة في مصر البلد المضيف. كانو سوف يخرجون لنا بمبررات كما فعلوا في نهاية كأس إفريقيا الماضية. من مبررات تافهة من مدربهم الذي قال انهم تعمدو مسح الملعب بالصابون لجعل اللاعبين المصريين يتزحلقون. ماذا سوف يكون مبررهم هذه المرة؟مبروك لمنتخبنا الوطني.

    6
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  • Berhoc
    السبت 29 ماي 2021 - 19:23

    خبر مفرح و سار، مبروك علينا هاذ التتويج. فدينا الهزيمة .ديال لبارح ضذ الاهلي

    1
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  • محمد الرياضي
    السبت 29 ماي 2021 - 19:26

    هذا هو المدرب الذي استطاع باسمراره على هذا المنتخب أن يحصد الألقاب ،وليس الحداوي الذي استولى على منتخب الشأطئ ولم يعط لحد الان أي شيء .،مبروك لمنتخبنا الوطني بهدا الانجاز وماذا سيقول الفراعنة اليوم بعد عذر الماء والصابون في العيون.

    0
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  • souad
    السبت 29 ماي 2021 - 19:27

    هنيئا للأسود بهذا الفوز الثمين و مزيدا من المثابرة

    1
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  • مغربيي
    السبت 29 ماي 2021 - 19:31

    اتمنى من المدرب الدكيك أن يدرب المنتخب الوطني لكرة القدم عوض خالوليزدش

    0
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  • Mosi
    السبت 29 ماي 2021 - 19:32

    السمة الاساسية و البارزة لهذا المنتخب هي ميزة الكرة المغربية الاصلية وهي: دقة دقة واحد واحد.
    ليت الماسكين بالمنتخبات الكروية الاخرى يتخذونهم قدوة.

    دقة دقة
    واحد واحد.

    0
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  • يوسف
    السبت 29 ماي 2021 - 19:35

    منتخب في المستوى عالمي، نتمنا له مستقبل حافل، خصوصا لقب كأس العالم.

    0
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