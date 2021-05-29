المغرب يهزم مصر برباعية وينتزع "كأس العرب" لكرة القدم داخل القاعة

أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة لقب النسخة الخامسة من “كأس العرب” بعد فوزه، اليوم السبت في القاهرة، على نظيره المصري مستضيف الدورة، بنتيجة 4-0 في نهائي البطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وتميز بسيطرة مطلقة للاعبي المنتخب الوطني المغربي الذين أضاعوا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، بينما اكتفى المنتخب المصري بالدفاع عن مرماه والقيام بهجمات مرتدة لم تشكل على العموم خطرا على مرمى الحارس رضى الخياري.

بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني استغل المنتخب المغربي هجمة مرتدة سريعة، انتهت عند لاعب شباب المحمدية يوسف جواد الذي وضعها في شباك منتخب مصر؛ معلنا بذلك افتتاح التسجيل.

وتمكن الهداف أشرف سعود من إحراز ثلاثة أهداف على التوالي، في الدقيقة الخامسة والدقيقة 13 و 18 من زمن الشوط الثاني، ورفع بالتالي رصيده الى ثمانية أهداف ويتوج هدافا للبطولة.

وأنهى المنتخب المغربي مشواره في البطولة بخمس انتصارات؛ حيث سجل 26 هدفا ولم يدخل مرماه سوى هدفان اثنان.

يذكر أن البطولة بدأت سنة 1998 تحت مسمى البطولة العربية لكرة الصالات، واحتضنت مصر النسخة الأولى وتوج منتخبها باللقب على حساب المنتخب المغربي.

كما احتضنت مصر النسخة الثانية عام 2005 وفازت بها أيضا على حساب المنتخب المغربي، بينما احتضنت ليبيا الدورة الثالثة عام 2007 وفازت بها على حساب المنتخب المصري، وفازت ايضا بالنسخة الموالية سنة 2008 في مصر بعد تجاوز منتخب البلد المضيف.

وقبيل الدورة الخامسة بالقاهرة قرر الاتحاد العربي للعبة تنظيم هذه المسابقة بشكل سنوي.