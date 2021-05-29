المغرب يهزم مصر برباعية وينتزع "كأس العرب" لكرة القدم داخل القاعة

أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة لقب النسخة الخامسة من “كأس العرب” بعد فوزه، اليوم السبت في القاهرة، على نظيره المصري مستضيف الدورة، بنتيجة 4-0 في نهائي البطولة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وتميز بسيطرة مطلقة للاعبي المنتخب الوطني المغربي الذين أضاعوا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، بينما اكتفى المنتخب المصري بالدفاع عن مرماه والقيام بهجمات مرتدة لم تشكل على العموم خطرا على مرمى الحارس رضى الخياري.
بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني استغل المنتخب المغربي هجمة مرتدة سريعة، انتهت عند لاعب شباب المحمدية يوسف جواد الذي وضعها في شباك منتخب مصر؛ معلنا بذلك افتتاح التسجيل.
وتمكن الهداف أشرف سعود من إحراز ثلاثة أهداف على التوالي، في الدقيقة الخامسة والدقيقة 13 و 18 من زمن الشوط الثاني، ورفع بالتالي رصيده الى ثمانية أهداف ويتوج هدافا للبطولة.
وأنهى المنتخب المغربي مشواره في البطولة بخمس انتصارات؛ حيث سجل 26 هدفا ولم يدخل مرماه سوى هدفان اثنان.
يذكر أن البطولة بدأت سنة 1998 تحت مسمى البطولة العربية لكرة الصالات، واحتضنت مصر النسخة الأولى وتوج منتخبها باللقب على حساب المنتخب المغربي.
كما احتضنت مصر النسخة الثانية عام 2005 وفازت بها أيضا على حساب المنتخب المغربي، بينما احتضنت ليبيا الدورة الثالثة عام 2007 وفازت بها على حساب المنتخب المصري، وفازت ايضا بالنسخة الموالية سنة 2008 في مصر بعد تجاوز منتخب البلد المضيف.
وقبيل الدورة الخامسة بالقاهرة قرر الاتحاد العربي للعبة تنظيم هذه المسابقة بشكل سنوي.
ألف مبروك للفريق الوطني و تحية خاصة للاعب سعود المبدع.
الف الف مبروك للفريق الوطني فوز مستحق عن جدارة نظرا للمستوى العالي الذي قدمه
الرياضة الأكثر ممارسة فالمغرب ليست كرة القدم بل كرة القدم الخماسية أو ال مصغرة ( minifoot)، و اذا استثمرنا في هذه الرياضة التي لا تتطلب تكاليف كبيرة سنكون من أحسن المنتخبات فالعالم، و هذا ما نحن في حاجة اليه التفوق عالميا في رياضة واحدة، وليس من الضروري ان تكون كرة القدم.
هنيئا للمنتخب المغربي بهدا الفوز الكاسح ♥️♥️
هنيئا لكم يا أسود الأطلس ومبارك عليكم هذا اللقب
مستوى رائع ومزيدا من التألق وحصد الألقاب
برافو الأسود هؤلاء ومدربهم يستحقون التحية والتقدير والاحترام عكس العوامه ديال الشاطئ
الف مبروك ومزيد من الالقاب إن شاء لله
ألف مبروك للنخبة الوطنية و كل التقدير و الإحترام للجامعة الملكية لكرة القدم.
الف مبروك للفريق المغربي الدي ابهر وابدع لا اخفي عليكم هاته المبارة انستني هزيمة نهضة بركان يوم الامس رغم المنافسة ليست في نفس الاطار الا انها تبقي كرة القدم علي اية حال…. الف مبروك…
اداء خرافي قدمه المنتخب المغربي بالفعل تابعت المقابلة كانت في المستوى
franchement j’ai bien suivie ce tournoi les gars c’est des vraie footballeurs quoi félicitation a nous il faut bien récompenser ces héros qu’ont levée le drapeau bien haut
حمدا لله تعالى. اثلجوا صدورنا وشرفوا راية البلد، بعد تعثر نهضة بركان وخيبة الأمل التي تركتها في نفوسنا، فجاء الأسود والرجال الاصلاء واهدنا هذا الإنجاز، افرحهم الله في الدنيا والآخرة. برافو الابطال
الحمد لله انها اقيمة في مصر البلد المضيف. كانو سوف يخرجون لنا بمبررات كما فعلوا في نهاية كأس إفريقيا الماضية. من مبررات تافهة من مدربهم الذي قال انهم تعمدو مسح الملعب بالصابون لجعل اللاعبين المصريين يتزحلقون. ماذا سوف يكون مبررهم هذه المرة؟مبروك لمنتخبنا الوطني.
خبر مفرح و سار، مبروك علينا هاذ التتويج. فدينا الهزيمة .ديال لبارح ضذ الاهلي
هذا هو المدرب الذي استطاع باسمراره على هذا المنتخب أن يحصد الألقاب ،وليس الحداوي الذي استولى على منتخب الشأطئ ولم يعط لحد الان أي شيء .،مبروك لمنتخبنا الوطني بهدا الانجاز وماذا سيقول الفراعنة اليوم بعد عذر الماء والصابون في العيون.
هنيئا للأسود بهذا الفوز الثمين و مزيدا من المثابرة
اتمنى من المدرب الدكيك أن يدرب المنتخب الوطني لكرة القدم عوض خالوليزدش
السمة الاساسية و البارزة لهذا المنتخب هي ميزة الكرة المغربية الاصلية وهي: دقة دقة واحد واحد.
ليت الماسكين بالمنتخبات الكروية الاخرى يتخذونهم قدوة.
دقة دقة
واحد واحد.
منتخب في المستوى عالمي، نتمنا له مستقبل حافل، خصوصا لقب كأس العالم.