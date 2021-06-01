المغرب يواجه إسبانيا بندية دبلوماسية بعيدا عن دعم "الجيران المغاربيين"

يكمل المغرب طريقه في مجاراة إسبانيا ندا لند، دون سند دبلوماسي مجاور له في الأزمة الجارية من الجيران المغاربيين.
ولم تطرح أي دولة مغاربية مجاورة مبادرة لدعم المغرب في الأزمة الحالية، على الرغم من عديد الوساطات التي بسطتها الرباط لبلدان شقيقة؛ مثل ليبيا.
واصطفت الجزائر بشكل واضح مع الإسبان، خصوصا بدفاعها عن تطبيب زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي بأراضي الجيران؛ فيما زار وزير الخارجية الموريتانية الرباط دون بروز مواقف بخصوص النقاش الدائر.
ومقابل “الحياد” الذي اتخذته دول مغاربية مجاورة للمملكة، فإن المنتدى الديمقراطي الاجتماعي، الذي يضم تكتلا لأحزاب عربية، طالب بفتح مفاوضات جدية بين المملكتين الإسبانية والمغربية حول وضعية مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وخرجت العديد من الأصوات داخل إسبانيا من أجل التنبيه إلى بعض الزلات التي سقطت فيها الدبلوماسية الإسبانية، مطالبة باستحضار صوت العقل والخروج من الأزمة بأقل الأضرار.
الشرقي الخطري، الباحث في العلوم السياسية، أورد أن “الأزمة الأخيرة تعاطى معها المغرب بندية بمعزل عن الدعم المغاربي، مع اصطفاف الطرف الجزائري إلى جانب إسبانيا، في صورة جديدة مغايرة للوضع الطبيعي، ومناکفة للمغرب ومصالحه الجیو-سیاسیة”.
وأضاف الخطري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن هذا ما يُعطي صورة جديدة تتداخل فيها المقاربة الجیو-سیاسیة والجیو-اقتصادیة، خصوصا بعد نهج المغرب بدوره خيار الإكراه الاقتصادي.
وأوضح المتحدث أن الرؤية المغربية الدبلوماسية قائمة على الاقتراب المتدرج في التعاطي مع الأحداث، وتحفظ تبادل وجهات النظر الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة.
كما أشار الخطري إلى أن المغرب في هذه المرحلة يشتغل على مبدأ الرقابة والتوازن، وهذا ما يفسر عدم رغبته في الدفع إلى مستويات الاصطفاف، على غرار إسبانيا، ومرد ذلك “ضعف موقفها السياسي وعدم قدرتها على تبرير اختلالات الثقة”.
واعتبر الباحث ذاته أن حجية الطرف الإسباني ضعيفة في ظل تحولات وفاعلين جدد ضمن السياسة الخارجية المغربية، مسجلا “دقة خرجات اعتبار المغرب ليس دركي أحد، ومغرب اليوم ليس مغرب أمس”.
فاقد الشئ لا يعطيه دول الجوار ضعيفة وبدون شخصية.المغربةهو القوة الوحيدة القادر على مجابهة اسبانيا وكل من تجرأ على المساس باستقراره المغرب قوة برجالها وملكه لا يحتاج المتخادلين
الرهان على قضية خاسرة هكذا يقامر”قصر المرادية” بمستقبل الجزائريين
السؤال المتروح هو لماذا لم يقوم المغرب بقطع علاقته مع عصابة المورادية؟ وما فائدة هذه العلاقة التي احتفظ بها المغرب مع هذ العصابة المجرمة؟ رغم كل المكائد والدسائس واعتداءات هذه العصابة على الشعب المغربي ووحدته الترابية! والله انه من الذل والعار ان تستمر حكومة المغرب بالركوع لعصابة المرادية!
“السلاح السلاح السلاح”
عن اي دعم يمكن الحديث.. وهم أصل المشاكل.. ولكن قوة المغرب و حكمة دبلوماسيته.. و رصانة قراراته.. ستركع جيران السوء…
TOUS DERRIERE MOHAMED 6 .RESTONS UNIS ET SOLIDAIRE ET FAISONS COFIANCE AU ROI
نريد أن نرى المحاكمة على تقنية الفيديو. .. لا نرى أي زخم إعلامي اليوم … لما لم نرى شيء … اليوم 1 في الشهر اوا؟ ؟؟؟؟؟
هذا مطلبي: فلنكون اقوياء ولنكون مع دبلوماسيتنا ولنكون متحدين وراء ملكنا اعزه الله ولنستغني عن الكماليات لبعض الوقت ختى نقوي اقتصادنا ونوقف الواردات الغير الضرورية . كن قويا ولا تنتظر من جيرانك خيرا .كن قويا فسيأتون اليك حبوا . كن قويا فالله المستعان.
اكلنا يوم اكل الثور الابيض.هادشي اللي غادي ايخسروا اعلينا .ما كاين لا عروبة ولا اسلام .لكان غير اقلبها المغرب مسيحية او يهودية وادخلنا امع الاتحاد الاوروبي او هنا راسو من هاذ المتاسلمين والاعراب ما كيجي من عندهم غير المشاكيل او احسد او تامونافقيت .قاليه انا باللقمة الفمو او هو بالشوكة العيني .
الجزائر لم تقف مع إسبانيا و حسب، بل قال بوقادوم وزير خارجية “دولة مخلفات الاستعمار الفرنسي” بأن الوزيرة الإسبانية أرانشا حين تتحدث و كأن الجزائر تتحدث. في استعراض غير مسبوق إلى ما آلت إليه حكومة الحمقى في بلد كان بالأمس بلد المليون و نصف المليون شهيد، و صار اليوم بلد المليون و نصف المليون أحمق.
يقال:” أنت بـِحَاجة للخِلافات أحياناً لـِمَعرفة مَا يُخفيه الآخرون “. أرى كذلك في العلاقات الدولية، فخلافنا اليوم مع بني سبليون أظهر لنا ما يخفونه من حقد ضدنا كما أظهر لنا بأن هناك من بني جلدتنا من تغيظهم المزايا التي ننفرد بها ويضمرون حسدا ورغبة سيئة ضدنا أيضا. نحن سباقين للدعم والمساندة والوقوف مع الأشقاء من العرب والمسلمين فأينهم اليوم ؟ حتى انصر أخاك ظالما او مظلوما غابت عن ساحتهم .. هذا درس آخر لما واللهم اجعل كيدهم في نحرهم.
لك الله يا وطني, المغرب لا يعتدي على أحد و يحب الخير للجميع,
لولا المغرب لما زالت الأزمة الليبية تطل بظلالها،
الحكام العرب يعرفون أنها فقط زوبعة عابرة….هي زوبعة متفق عليها مع المستعمر ……لتغطية عن أزمات داخلية….الحموشي و سفيرة المغرب في مدريد لديهم مناصب قيادية في اسبانيا بحكم حصولهم على أوسمة عسكرية…..وسام صليب ازابيلا…….هم من خططوا للمسرحية….سوف ترجع الامور كما كانت ومازالت اسبانيا تحلب المغرب……شعب المغربي هو ظحية……. سواء توافقوا أو تخاصموا………
نعم يواجهها بإلقاء الأطفال في البحر.شوفو من حال الشعب راه وصلات لعظم
دول الجيران المغاربية مغلوبة على أمرها حتى تكون في موقف مساند للمغرب في مواجهة دولة أوروبية بماضي استعماري و حقد دفين لكل ما هو عربي إسلامي مغربي هذه الدولة التي لم تتردد من الاستنجاد بالاتحاد الاوروبي الذي سارع الى دعمها و مساندتها بينما دول الجوار المغاربية و حتى المشرقية في سباتها نائمون انه حال المغرب عبر التاريخ سباق إلى مناصرة الاخوة و يواجه بمفرده أعداء العروبة و الإسلام
ما حكَّ جلدكَ مثلُ ظفركَ
فَتَوَلَّ أنْتَ جَميعَ أمركْ
وإذا قصدْتَ لحاجَة ٍفاقْصِدْ لمعترفٍ بقدْرِكْ
– الامام الشافعي
من الأحسن الإعتماد على الذات و ذلك لنصير أقوياء و نتحمل مسؤولياتنا، أما إنتظار الأخرين فهو نوع من الخمول و الرضوخ. فكثرة الأعداء تجعلك دائما فطن و تقوي نفسك و مجتمعك
تنتظرون الدعم من الحساد المغاربيين ههههههه والله نكتة اليوم فهاد الوقت كلها و ينش على كبالتو بل الاكثر من هذا مايكرهوش يشوفونا دولة مشردة بالحروب والفقر. لذا أتمنى أن يكون الجميع في فالمستوى للنهوض ببلدنا دون الالتفات للآخرين
هادا دبا شهر او جميع قنوات تلفزية و اداعية يسبون و يشتمون في المغرب و المغاربة بي اقبح نعوث. المغرب لازم عليه يقطع علاقة نهاءيا و يعترف بكاطالونيا و بايس باسك و فتح سفارتهما في اقرب وقت ممكن. لقد سمعتهم يقولون انهم لن يتخلون عن بوليزاريو مهما فعل المغرب. هدو بورقعة.
المغرب جمع راسك راهم تي تكالبو عليك العديان.
كيف تساندكم دول الجوار والسيد بوريطة منذ اشهر قال
” ان اسبانيا دولة حليفة للمغرب و اقرب لنا من الجيران “،
طبعتم وتخليتم على فلسطين فسيتخلا عنكم الجيران.
لا توجد دولة من دول الجوار لها وزن أو ثقل سياسي إقليمي لكي تتدخل أو تدعم
و بالتالي ما يتبقى هو الوقوف الرمزي مع “الأشقاء” والذي لم نراه
ولهذا فأنا دوما ما أقول أن تازة المغربية قبل أي مكان أخر
ومن لا يضع قضاياه الوطنية في الأول فهو عدو لي شخصيا ومكانه بجانب الخونة، لأني أريد لأبنائي وأحفادي أن يعيشوا في وطنهم الكامل معززين مكرمين
أما أن تقف مع الأخر حتى يحصل على حقوقه و تبقى أنت بلا حقوق فتلك بلادة عقل.. ولكم في مافعله السلطان محمد الخامس مع الجزائريين خير عبرة .. ساعد الأشقاء بحكم الدين وقلبه الكبير رحمه الله .. أخدوا أرضهم .. وبقينا نحن في المشاكل
– في قلبي الوطن وفي عقلي مصلحة الوطن –
المغاربة متماسكون حول وحدة وسيادة أراضيهم وسياسة مملكتنا واضحة هذه هي القوة الضاربة التي زعزعت جيراننا.
المغاربة يجب أن يعتمدو فقط على أمتهم العظيمة المتكونة من أمازيغ و مستعربيين و عرب و كل دول الجوار لا تقة فيهم… عاشت الأمة المغربية العظيمة.
من البديهي جدا أن لا تصطف الدول المغاربية إلى جانب المغرب عكس دول الإتحاد الأوروبي التي ساندت إسبانيا حتى قبل الإطلاع على أسباب التوتر في المنطقة، هذا هو حال الدول العربية ( كل واحد كيضرب على عرامو )، من الأن أوجه نداء للدبلوماسية المغربية أن تسعى إلى تنويع الشركاء الإقتصاديين والحلفاء الحقيقيين بعيدا عند أكذوبة الحلم العربي والمغاربي.
يجب على المغرب مراجعة كل الإتفاقيات بين البلدين
وإن لم نكن نحن الطرف الرابح فيها فليتم فسخها وإيقاف العمل بها خصوصا الصيد البحري والتصدير
جارة السوء الشرقية هي أصل الداء وسبب المشكل.. موريتانيا ليس دولة ذات سيادة.. تونس دائماً إلى جانب جارة السوء.. ليبيا ليست دولة حتى الآن ولا قرار لها.. فماذا تنتظرون من هؤلاء القوم.. هم أشد نفاقاً وخداعاً من الغرب الصليبي.
نحن نعيش في جزيرة محاطة بالأعداء والارهابيين و المنافقين والحسادين والمرتزقة ابتداءا من اسبانيا الاستعمارية الإرهابية العنصرية شمالا وجنوبا بالبدو الرحل الإعراب وشرقا ببنو خرخر وجه الشر صهاينة شمال أفريقيا حتالة اابشرية وحنالة العالم مرورا بتونس القاحلة الماكرة الطاعنة ومصر الغادرة الفقيرة إلى الشر الاوسخ
المغرب يحقق أهدافه بسلاسة ودبلوماسية وعقلنية ولاكن أخطء خطأ فادح باقحام شباب ياءس من الوضع الاجتماعي المزري المغرب بلد صاعد رغم الأراضة السياسية الغير موجودة أو المحتشمة أو الصورية …..ليست هناك دولة ند إذا اعتمد المغرب تقوية وخدمة الجبهة الداخلية …على المغرب أن يتحول إلى دولة مؤسسات وليس دولة أشخاص ويجب ربط المسؤولية بالمحاسبة ويكفي استهتار يكفي ما ضاع وما فات …اسبانيا اليوم تعرف ان المغرب أصبح اقوى ولهذا فهي تريده كصديق وحليف وطبعي أن تكون خلافات إذا تقاطعت المصالح
ان يعتمد المغرب على العرب بجميع
اطيافهم من حكام و سياسيين و احزاب و أدباء و مفكرين و جمعيات
كالذي يستنجد بغريق او ينادي الموتى .لكن لن يعتمد و لن يستنجد
و لن يفعل لان كرامته و هيبته و شخصيته و تبصره و حكمته في ايجاد حلول لمشاكله بكل حزم و إرادة جماعية من قاعدة الهرم الى
اعلاه يجعله ينتصر على كل من سولت له نفسه المساس بشرب من أراضيه .
المغرب اعداؤه و حساده كثر لسبب
واحد هو : انه لا يقبل ان يفنى عليه
الاوامر لانه اصبح في موقع من يعطي الاوامر .
فحبدا لو عمال على ايجاد تكتلات
غير التي اليوم تراه يدافع عن حق
ولازم هذا التكتل الكلاسيكي صمته .
حسب قناعتي الخاصة لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد على الدول المغاربية في أي موقف من المواقف ، لا المتعلق بوحدتنا الترابية، ولا مساندتنا في الحروب المسمومة التي تشنها علينا اسبانيا، بتواطؤ مع جارة الشر الشرقية الجزائر.
فحتى ما قامت به المملكة المغربية من تضحيات وتنظيم لقاءات ، وتهييء الأجواء المناسبة لفتح حوار ، بين الأطراف المتنازعة الليبية، فردود أفعال هؤلاء الليبين كمن يصب الماء في الرمل لا غير.
هذا درس حتى لا نحشر انفنا فيما لا يعنينا، منذ تفاقم الأزمة الليبية بعد سقوط نظام القذافي كان المغرب هو السند لدولة ليبيا وكان ارضا لاجتماع فرقاء الازمه الليبية وخرجوا بقرارات حاسمة منها والان هاهو وحيدا في. مواجهة اسبانيا المدعومة من الاتحاد الاوروبي ولا احد يسانده
لن نحتاجهم أبدا عروبة الكذب والنفاق المغرب قوي برجاله وشبابه وجاليته المهمة في الخارج والله اننا شوكة في حلق العدو والله لن نخدع ولا نتهاون مع من يقف ضد وطني العزير المغرب قوي جدا ونحن دائما لا نرجو من أحد أن يقف معنا بل نطلب منهم الحياد فقط
لا تنتظر من الجزائر أن تساندك بعد كل العداء و التصريحات و التصريحات المضادة العدائية لكلا الطرفين يجب نسيان الجزائر بالمرة و يجب على المغرب تفادي ذكر إسمها أما الأطراف الأخرى المغاربية فالكل مجروح و يتخبط في مشاكل داخلية لم تستفق بعد من عطلة الربيع و التدخلات الأجنبية لم و لن تتركها و شأنها.
كذا مرة قلنها مرارا وتكرارا على المغرب ان يقوي ويحصن نفسه من الداخل ولا يعتمد على الجيران ابدا كما قال الكاتب المغربي الشهير عبد الله العروي (المغرب بلد حكمت علينا الجغرافيا ان نعيش كأننا في جزيرة) بالظبط قوة المغرب هي ليست في البحث عن الحليف من الخارج للان الحليف الخارجي يتصرف بمزجايته ومصالحه ولايعير لك اي اهتمام اذا القوة الوحيدة للمغرب هي تقوية وصلبنة الداخل البناء بسواعد أبناءه هذا البلد اول عملية وضع مثل أعلى للشباب كقدوة لبناء بلدهم النموذج الصين مثلها الأعلى هو (bruce lee) نموذج بالنسبة لهم كتحدي للعالم. وفعلا نجحت علينا نحن المغاربة ان نبحث في تاريخنا عن نموذج نقتدي به وفي العصر الحديث لا يوجد افضل نموذج نقتدي كالمهدي منجرة. علينا أن نقتدي به ونجعله رمزا للتحدي وبناء المستقبل ونفتخر به. وسننجح لامحال فقط الرغبة والعزيمة وسنصنع المعجزات. بشبابنا ونترجم كل ماقاله استاذ المغاربة المهدي المنجرة عل الواقع.
على الدبلوماسية كشف هذا التخاذل من طرف الدول العربية
فين هي فلسطين لي مصدعين لينا بها ريوسنا؟! علاش ما خرجاتش بتصريح مساند للمغرب؟! وفين هي المظاهرات فالمغرب بنفسو لي كتدافع على بلادها ومصلحتو؟؟!! باش يعرفوا المغفلين المستلبين أن كل الشعوب والدول كتعطي الأولوية لقضاياها ومصالحها ماشي كتخلي بلادها وتجيها النفس على البراني!
عاش المغرب المقدس أولا وأخيرا ولا عاش من خانه والخزي والعار للبؤساء المستلبين!
موقف المغرب يدعمه المنطق و العقلانية والوضوح وفي كل مرة من خرجات الاستاذ بوريطة يزيده اقناعا لا لبس فيه لقد انكشفت سياسة العدائية لاسبانيا المتواطئة مع اعداء الوحدة الترابية
مقابل صفقات الغاز المجانية كما تفعل الجزائر لشراء الذمم دون مراعاة شراكة المغرب في دعم اسبانيا وعدم المعاملة بالمثل في انفصال كاتالونيا
انتهت سياسة حرام علينا حلال عليكم وستتحول الى ندية قد تعصف بالعلاقة مع اسبانيا تهدد بتداعيات خطيرة
أصل الأزمة هوم جيران السو ألا مضروك ماينفعوك
المملكة لن تركع لا للجزائر ولا الإسبان الجزائر تقامر بكل ما لديها من أجل ازاحة المغرب عن القارة الافريقية لتبدأ مشوارها وتبرز قوتها كأكبر قوة في افريقيا والشرق الأوسط كما نطق بها شنقريحة وغيرهم من حكام الجزائر وذالك من أجل التغطية على فشلهم في تنمية البلاد مند عقود والمغرب ليس كما يضنون ليس من السهل الاطاحة بدولة لها ثاريخ وجدور في افريقيا ودات برامج اقتصادية قوية أما الجزائر ستحفر لنفسها حفرة عميقة لن تستطيع الخروج منها والخاسر الأكبر هم الشعب الجزائري
ماذا تنتظر من دولة تحتل صخرات لا تصلح حتى لتربية المعز لصغر حجمها على بعد 50متر من شواطئك الا انها تنغص عليك عيشتك صباح مساء وتقول لك لذي الحق في الشاطىء كما لديك ،علما ان نفس الدولة ونفس الكيان المهترىء الأوروبي يدعي أن الإسبان الحق في جبل طارق لانه اقرب وملاصق الأراضي الإسبانية
اسبانيا والاتحاد الأوروبي جمع راسك، على المغرب الاتجاه إلى التحالف الأمريكي البريطاني من أجل فقص المرارة الأوروبيين المتعجرفون كما كان يفعلها في عهد السلاطين المغاربة كالسلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية واعطى سفنهم الأمان في الابحار في الأطلسي والمضيق والمتوسط عنوة في فرنسا وبريطانيا
لا تنسوا أن جارتنا و شقيقتنا الجزائر هي أول دولة إنحازت إلى إسبانيا خلال أزمة جزيرة المعدنوس ضد المغرب.
راكوم كاتقلبو غير علي مصلااحتكوم والله مهيمكوم المواطن نتوما ديرو الحسبات مع إسبانيا والشعب مسكين لي عايش معاهوم ياكول الشحط علي قبلكوم الله يعطينا وجاهكوم راه حنا لي نعانيو معاهوم علي قل حاجة يرفضولك الإدارة ديال الإسبانية أي وتيقا كانحتاجوها كايزيرو فيها دابة ملي تلوحلك إسبانيا شعبك واش نتا موقيد بها
الصحراء مغربية وسبته ومليلية والجزر الجعفرية السليبه المحتله مغربيه رغم أنف العدوة القشتالية الصليبية الغداره المجرمة الخسيسه المسمات إسبانيا والعز والنصر لبلادنا الغالي الأسد الأطلسي الإفريقي العضيم المغرب الشريف من طنجة العالية إلى الكويرة الغالية
لقد برهن المغرب عن مواقفه الواضحة و المسؤولة كبلد يتميز بالمصداقية و الصداقة العالية اتجاه اسبانيا و لا حتى بالنسبة لاوروبا ٠ فقضية وحدتنا الترابية خط أحمر لا ينبغي تجاوزه ، لكن اسبانيا تجاوزت هذا الخط متجاهلة مصلحة الجار الجنوبي و شعبه؛ باحتضانها لرئيس عصابة مجرم في حق النسانية و عدو للمغرب؛ حيث استقبلته بجواز سفر مزور و إسم مزور ، و ارادت التستر عليه ، و بالمواقف المعادية والمغلوطة لاسبانيا ، حيث ارادت تحميل المغرب مسؤولية الهجرة غير النظامية ، في حين تقبل بدخول شخص باوراق مزورة و بدون هوية مقبول كمهاجر ، و أكثر خطورة من ذلك المهاجر غير النظامي ٠ الجزائر في شخص حكامها كابرانات فرنسا ، مواقفها معروفة عن المغرب و هو العداء و لا شيء آخر ، سوى العداء؛ إذ كشرت عن أنيابها المسوسة في هذه التي لم تكن تتوقعا و لا تدخل في الحسبان ،أغرت إسبانيا في مستنقع خطير تفوح منه رائحة ، فقدان للثقة و المسؤولية ٠ المغرب ليس هو مغرب الامس ، واليس دركي لاحد ، و حان الوقت كي نسترجع الثغرين سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية ، و بن بطوش ، محاصر و هو مشلول٠
نحن لن نحتاج إلى أحد في جيراننا أو عرب نحن في محنة ولازم أن نكون في يدا واحدة تحت ملكنا محمد السادس وإلى الامام
أدعو جلالة الملك لتشغيل مفاعل طانطان النووي وفتح سفارة لدولة كوريا الشمالية وإجراء تفجيرات نووية قبالة جزرنا بأرخبيل الكناري.لم نعد نحب الحياة،نحب العزة.
لك الله يابلدي، عدو حاقد من الشرق وآخر في الشمال ودور غير واضح في الجنوب، وهنا تحضرني مقولة طارق ابن زياد ” البحر امامكم والعدو وراءكم” دائما كان ااتحدي شعارنا، ونحن مستعدون لذلك، والغريب ان فضل المغرب علي هاته الدول كتير، الجزائر ساندناها ف يد حربها ضد المستعمر، الاسبان كانوا يجوبون شوارع المدن طمعا في بيع قطع قماش، وكنت ادا اردت ان تسي أحدا، تنعته بالسبانيولي الحازق “حاشاكم” اما في الحنوب فموقعة الكركرات خلقت بلبلة في الاسواق حيت ارتفعت اتمان الخضر الي مافوق الستين درهما، نحن سوف لن نموت وغزتنا وكرامتنا فوق اي اعتبار، واظن كذبك انها مناسبة للمطالبة بمدينتي سبتة ومليلية ومغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، دايما بحكمة ودبلوماسية عاليتين…. والله الموفق…
إسبانيا دعمها الإتحاد الأوروبي بكل الوسائل المتاحة
والإتحاد الإفريقي هو إسم فقط أما الجيران فحدث ولا حرج الحقد الدفين حثى ليبيا لما أحست أنها بدأت تسترجع بعض عافيتها أتجهت نحو الجزائر أما موريطانيا فهي من المتفرجين وتونس غائبة تماما المغرب ليه الله ونعم الوكيل وهذا يكفي
“صباح الخير” “نهار مبارك”
يجب أن يعلم الخصوم الإقليميين أن المغرب كلما تعثر عبر التاريخ إلا ونهض نهضة بعدها تقيم الدنيا ولا تقعدها المغرب بأجهزته الإستخبارية وتخطيطه وتحالفاته الإستراتيجية قادر على المواجهة والحسم وإسترداد حقوقه وردع الأعمال الخسيسة لجار السوء والبخيسة لجار الشؤم
اللهم إجعل كيدهم في نحورهم يارب العالمين