المغرب يواصل التألق في كأس العرب لـ"الفوتسال"

المغرب يواصل التألق في كأس العرب لـ"الفوتسال"
صور: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الأحد 23 ماي 2021 - 16:57

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب جزر القمر 3-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأحد بالقاهرة، برسم مباريات المجموعة الثانية من منافسات الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب لكرة القدم داخل القاعة.

ورغم تراجع أداء المنتخب المغربي لـ”الفوتسال” مقارنة بما قدمه في المباراة الأولى أمام الإمارات، إلا أن أبناء المدرب هشام الدكيك حققوا الأهم وانتزعوا نقاط المباراة الثلاثة، واقتربوا كثيرا من بلوغ نصف نهائي البطولة في انتظار إجراء بقية مباريات هذه المجموعة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين؛ وكان شوطا متوسطا من حيث الأداء التقني من الجانبين، وهو نفس النهج الذي ميز الشوط الثاني، إلا أن العناصر الوطنية استغلت بعض هفوات الفريق المنافس وأحرزت ثلاثة أهداف في هذا الشوط، حملت توقيع كل من خالد كورعي ويوسف المزرعي وأشرف سعود، وأحرز الهدف الوحيد لمنتخب جزر القمر، اللاعب حمدي منور في آخر ثانية من اللقاء.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب المغربي مجموعته برصيد 6 نقاط من انتصارين، بينما حصد الق م ريون هزيمتهم الثانية بعد الاولى امام السعودية، وعن نفس المجموعة تجرى اليوم مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي.

المنتخب المغربي كأس العرب كرة القدم داخل القاعة منتخب جزر القمر

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