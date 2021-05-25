المغرب يوقف مواليَين لتنظيم "داعش" الإرهابي

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، توقيف عنصرين مواليين لتنظيم “داعش” الإرهابي.

ويتعلق الأمر بشابين يتراوح عمرهما بين 23 و29 سنة، وينشطان على مستوى آيت ملول وجماعة أولاد برحيل ضواحي تارودانت.

وذكر بلاغ صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عملية التوقيف تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي الذي يحدق بأمن واستقرار المغرب.

الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أظهرت، وفق المصدر نفسه، أن المشتبه فيهما أعلنا بيعتهما للأمير المزعوم لتنظيم “داعش” الإرهابي، في أفق الانخراط في مشاريع إرهابية داخل المملكة، عن طريق استهداف مؤسسات حيوية وعناصر أمنية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي يجري معهما تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، للكشف عن ظروف وملابسات تورطهما في الإعداد والتحضير لأعمال إرهابية، وكذا تحديد الامتدادات والارتباطات المحتملة للموقوفين.