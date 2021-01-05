المغرب يُبدي ارتياحه للمصالحة السعودية القطرية

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن المملكة المغربية مرتاحة للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وللتوقيع على “إعلان العلا”، بمناسبة عقد الدورة 41 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتابع بيان وزارة الخارجية بأنه “انطلاقا مما يجمع الملك محمد السادس بقادة دول الخليج العربي من وشائج موصولة ومودة صادقة، تعرب المملكة المغربية عن الأمل في أن تشكل هذه الخطوات بداية للمّ الشمل وبناء الثقة المتبادلة وتجاوز الأزمة من أجل تعزيز وحدة البيت الخليجي”.
ونوه المغرب، وفق ذات المصدر، بالمجهودات التي قامت بها دولة الكويت، مشيدا بالدور البناء للولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص.
من غير المقبول أن تكون عداوة بين الأشقاء.
صحوة الضمير في الصلح والتعاون والتقدير والاحترام وطي الخلافات وعدم التدخل في سيادة الآخر .
ولنا في في الإتحاد الأوربي خير نموذج…!!!
اهم شيء هو البيان الختامي اللذي أكد على مغربية الصحراء وادانة غلق معبر الكركرات من طرف قطاع الطرق.
دبزاتهوم المركان، اصلحاتهوم المركان. اوا شكون فهم شي حاجة.
العرب او من الاحسن الانظمة العربية تابعة غي الكراسي ووووو
وبخصوص مسألة استئناف العلاقات بين المغرب ودولة إسرائيل، قال السيد غامبو إن “المملكة المغربية أمة عمرها 14 قرنا، وليست دولة ظهرت مؤخرا على خريطة استعمارية حديثة العهد. لا أحد يمكنه أن يجبرنا على اتخاذ قرار لسنا مقتنعين به تمام الاقتناع”.
أبْعِدوا السيسي ودحلان وأمثالهما … وسَيُلم الشمل، كان هناك من لوح لمشاركة مصر في القمة، لكنها لم تشارك، بالإضافة كونها قمة “خليجية”
في بداية الازمة الخليجية كان للمغرب موقف مشرف وقف إلى جانب قطر ولم يخسر علاقته بالاطراف الأخرى. لكن وللامانة فإن تركيا لعبت دورا كبيرا منعت من خلاله وقوع السعودية في فخ غزو قطر كما وقع لصدام حسين في الكويت. أما نظام cc الذي يقود الام الكبرى فكان سلبيا جداً كان باعلامه الفاسد يصب الزيت على النار
الحمد لله أن المغرب بقي في موقف محايد
مجرد مصالحة بين أشخاص لهم حسابات شخصية؟ هل السعب السعودي والقطري اختلفوا على شيء؟ تصالحوا مع شعوبهم .
الله ما أهدى حكامنا و إن شاء الله تكون مصالحة أبدية بين الجزائر و المغرب
الخلافات هي خلافات بين السياسيين أما الشعوب فهم إخوة إلى الأبد