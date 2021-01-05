المغرب يُبدي ارتياحه للمصالحة السعودية القطرية

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن المملكة المغربية مرتاحة للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وللتوقيع على “إعلان العلا”، بمناسبة عقد الدورة 41 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتابع بيان وزارة الخارجية بأنه “انطلاقا مما يجمع الملك محمد السادس بقادة دول الخليج العربي من وشائج موصولة ومودة صادقة، تعرب المملكة المغربية عن الأمل في أن تشكل هذه الخطوات بداية للمّ الشمل وبناء الثقة المتبادلة وتجاوز الأزمة من أجل تعزيز وحدة البيت الخليجي”.

ونوه المغرب، وفق ذات المصدر، بالمجهودات التي قامت بها دولة الكويت، مشيدا بالدور البناء للولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص.