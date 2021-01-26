أوروبا تطلب من صناع اللقاحات تنفيذ الالتزامات

طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الثلاثاء بعد الإعلان عن تأخير في تسليم اللقاحات المضادة لـ”كوفيد-19″، مصنعي اللقاحات بـ”الإيفاء بوعودهم وتنفيذ التزاماتهم”، لا سيما وأنهم استفادوا من استثمارات أوروبية هائلة.

وقالت في مداخلة عبر الفيديو خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: “استثمرت أوروبا المليارات لتطوير اللقاحات الأولى وضمان منفعة عالمية حقيقية. والآن يتعين على الشركات الإيفاء بوعودها”، مع تشديد الاتحاد الأوروبي لهجته بعد تأخر فايزر/بايونتيك، ومن ثم البريطانية أسترازينيكا، في تسليم الجرعات.