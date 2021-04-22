"المقابر العائلية" تلقى الإقبال في الدار البيضاء

ازدهرت تجارة البقع الأرضية العائلية بمقابر مدينة الدار البيضاء الكبرى، على الرغم من ارتفاع الأسعار التي تطبقها مجالس تسيير المقابر.

ويبلغ سعر البقع العائلية المكونة من ستة قبور بمقبرة الرحمة، التي تقع بإقليم النواصر، نحو 90 ألف درهم، مقابل 150 ألف درهم بالنسبة للبقع التي تحتضن 10 قبور.

وقال مصدر من المجلس المسير لمقبرة الرحمة، الذي يضم منتخبين من جماعات الحي الحسني ودار بوعزة وأولاد عزوز، إن جماعة الدار البيضاء تخصص لهذه المقبرة مليون درهم سنويا، إضافة إلى مداخيل شراء القبور واستغلال المقهى وموقف السيارات والمحلات التجارية التابعة لهذا المرفق الجماعي.

وتتراوح أسعار القبور الفردية بمقبرة الرحمة ما بين 150 درهما بالنسبة لتلك التي تقع في مواقع بعيدة عن مدخل المقبرة، ونحو 1000 درهم بالنسبة للقبور التي توجد قرب المسجد ومدخل المقبرة التي تعتبر من أكبر المقابر بجهة الدار البيضاء.

وتتنافس الأسر البيضاوية على تشييد مقابر تتماشى مع مستواها المالي، حيث يتم تجهيز المقابر الفردية بأسعار تتراوح ما بين 750 درهما و10 آلاف درهم.

وقال المصدر المسؤول بالمجلس الجماعي لتسيير مقبرة الرحمة، في تصريح لهسبريس، إن “تكلفة تجهيز القبر الواحد تحددها المواد المستخدمة، التي تظل هي المحدد الأساسي للسعر النهائي الذي قد يصل إلى مليون سنتيم بالنسبة للقبر الذي تستخدم فيه مواد الرخام مرتفع الكلفة”.