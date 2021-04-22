"المقابر العائلية" تلقى الإقبال في الدار البيضاء

ازدهرت تجارة البقع الأرضية العائلية بمقابر مدينة الدار البيضاء الكبرى، على الرغم من ارتفاع الأسعار التي تطبقها مجالس تسيير المقابر.
ويبلغ سعر البقع العائلية المكونة من ستة قبور بمقبرة الرحمة، التي تقع بإقليم النواصر، نحو 90 ألف درهم، مقابل 150 ألف درهم بالنسبة للبقع التي تحتضن 10 قبور.
وقال مصدر من المجلس المسير لمقبرة الرحمة، الذي يضم منتخبين من جماعات الحي الحسني ودار بوعزة وأولاد عزوز، إن جماعة الدار البيضاء تخصص لهذه المقبرة مليون درهم سنويا، إضافة إلى مداخيل شراء القبور واستغلال المقهى وموقف السيارات والمحلات التجارية التابعة لهذا المرفق الجماعي.
وتتراوح أسعار القبور الفردية بمقبرة الرحمة ما بين 150 درهما بالنسبة لتلك التي تقع في مواقع بعيدة عن مدخل المقبرة، ونحو 1000 درهم بالنسبة للقبور التي توجد قرب المسجد ومدخل المقبرة التي تعتبر من أكبر المقابر بجهة الدار البيضاء.
وتتنافس الأسر البيضاوية على تشييد مقابر تتماشى مع مستواها المالي، حيث يتم تجهيز المقابر الفردية بأسعار تتراوح ما بين 750 درهما و10 آلاف درهم.
وقال المصدر المسؤول بالمجلس الجماعي لتسيير مقبرة الرحمة، في تصريح لهسبريس، إن “تكلفة تجهيز القبر الواحد تحددها المواد المستخدمة، التي تظل هي المحدد الأساسي للسعر النهائي الذي قد يصل إلى مليون سنتيم بالنسبة للقبر الذي تستخدم فيه مواد الرخام مرتفع الكلفة”.
هادو تجزئات ماشي قبور….عباد الله احساب لها غاتبقى تجمع تشرب اتاي بعد الموت….. الله احفظ من هذا القوم وصاف…
ما هذه الترهات والتفاهات؟ حتى ولو كان القبر قصرا لن يرد الفقيد ولن يحس به الميت الذي لن ينفعه إلا ما قدمت يداه. كفانا مزايدة وتفاخرا كفانا بالموت عبرة
دفنوا مجتمعين او متفرقين كل ذلك لا يهم والأهم هو ما ذا قدم الانسان في حياته من عمل صالح ….. وانتهى الامر ولو دفن الانسان في أعماق البحار
ما هذه البدعة الخطيرة الدخيلة على المجتمع المسلم ؟! والله واخا تشري بقعة شوكة فالمدينة المنورة حسابك هو حسابك !
لا حول ولا قوة الا بالله التباهي والتفاخر وصل حتى للقبور. والله لن تغني عنهم قبورهم شيئا امام الله
سواء أدفنت في قبر فردي أو عائلي مؤثت فالأمر سيان عند الله، سترجع لا محالة، و الفارق يحدثه عملك لا أين مت و لا أين دفنت.
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
على الدولة أن تضع حدا لهذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا المغربي لأنها تمس بمدأ المساواة بين المواطنين وكذا تخدش كرامة الأموات بإظهار مستواهم المادي في المقبرة العائلية، كما أننا كمغاربة أسلفنا رؤية المقابر الملكية فقط .
إن الأبرار لفي نعيم،
ياك ما معولين تبعتو مجموعين ولا باغين تشدو الستون فديك البقعة بما وصل يوم الحساب.لسعفتوني بنيوها ديرو فيها البيوت صالونات كوزينة ومع غينصبو عليكم علقو ميت تقولب فالشرجم.
الله المستعان الحي اولا من الميت
قبر شوكة شحال ساوي؟
الله يرحمنا ويرحم جميع موتى المسلمين، لا يهم القبر وموقع القبر او سعر القبر.
والله لن ينفع ابن آدم الا عمله الصالح أما المظاهر المنهية عنها شرعا كتزيين المقابر والإنفاق عليها وزخرفتهاوما الى ما هنالك فلن ينفع عند الله هذا ان لم يزد أصحابها وزرا
لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى المقابر لم تسلم. كولشي ولا بيع وشرى.
و أين الدولة من هذا الجشع الذي وصل حتى المقابر، أمّا بالنِّسبة للعائلات التي تشييد قبورها على حسب مستواها أقول لهم نحن عند الله سواسيا، فشييد لك بيتاً في الآخرة فأمّا الرخام فسوف تتركه فوق الارض و لن تأخذه معك لملاقات رب العباد، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
فكرة طيبة هاكذا تجتمع العائلة لاحتساء فنجان قهوة في العالم الاخر و التمتع باطراف الحديث عن الو قائع الماضية في الحياة الاولى
اه كم انتضر ساعة الموت
حسبي الله ونعم الوكيل انها البدع ما علمنا بهذا في ديننا الحنيف
لاحول ولا قوة الا بالله. ما هدا الجهل، ويريدون المغفرة والرحمة بهده التصرفات.
غريب هذا الامر. حتى في الموت تتباهى الناس. الرجوع لله. لن ينفع الميت ان تبنى عليه رمدات العماد. الافضل التصدق بمال بناء القبر و جعله في حسنات المتوفى. اما ان تحيطه بالمرمر فان ذلك فقط من سعد السكارى و المتشردين يوما ما ليجلسوا عليه حين احتساء الخمرة
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم هاد الناس لاصحاب ليهوم لي مات رآه تهنا رآه كتخلي هم الدنيا اكتمشي الهم الكبير لا غنى والفقر الا بعد العرض على رب البرية فاللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله صيامكم .
إن في مسألة الموت يجب أن تنتفي فيه كل مظاهر الثراء، في الحياة الله سبحانه و تعالى فضل بين الناس في الرزق لكن في الممات الله تعالى وحده من يعرف مقام العبد. لذا على الإنسان أن يولي لأعماله الإهتمام لا أن يشتري بقعة أرضية يدفن فيها. أرض الله واسعة وإلى التراب مصيرنا.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر،كلا سوف تعلمون…
مقبرة عائلية او فردية ما يغنيك عند ربك الا عملك الدنيوي ، اما رأيي الشخصي لا أرى عيب في ذالك بان تدفن العائلة من الجد الى الحفيد في مقبرة او بقعة أرضية واحدة حتى يتسنى لافراد العائلة الترحم على ارواحهم في نفس الوقت فهم السابقون وانا وانتم الاحقون بإذن الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:صدقة جارية،او علم ينتفع به،او ولد صالح يدعو له)
وعليه فالتصدق بالمال الذي سينفق على بناء القبر وتزينت،على من هو في أمس الحاجة إليه،من شأنه أن ينفع الميت في قبره
والله اعلم
إدا مات ابن آدم . انقطع عمله إلا من ثلاث . صدقة جارية . أو عمل ينتفع به . أو ولد صالح يدعو له …
اذا دخلت إلى البقيع حيث يدفن أغلب صحابة رسول الله (ص) تجد القبور غير مرفوع عن الارض وليس هناك مايزينها يا عباد الله الحي أولى من الميت فهاته الأموال التي تهدر على القبور هناك فقراء أولى بها وحتى ان الميت ينتفع منها . الله يهدي ما خلق
للأسف الشديد،غابت التقوى وغاب معها الإيمان،وأصبحنا نعيش لا ندري ،هل نحن مسلمون أم نصارى أم مجوس أم أم أم؟
فهذا الشيء إن فعله غير المسلمين،أظن أن المسألة لا حرج فيها،لسبب بسيط وهو غياب الدين وغياب الإعتقاد.
أما أن يفعل هؤولاء المسلمون فالمسألة فيها نظر وعلى أصحابها تصحيح الإعتقاد،هل عندما تدفن العائلة مجتمعة،يحيون حياة كما يظنون في الدنيا،إنها حياة البرزخ ياسادة،وما أدراك ما البرزخ!!
نعم هناك أحاديث كثيرة إذا اجتمعت قد تفيد القطع،وهو الدفن بجوار الصالحين وترك الوصية في ذلك كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب وأوصى بأن يدفن بجوار حبيبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ils font du business au lieu de faire leur travail, quel societe de merde
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عيش نهار تسمع خبار ديرو ليهم الزليج من داخل ومتنساوش الكليمة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حرام ثم حرام اللهم إني اسألك ان ترحم موتانا وموتى جميع المسلمين والمسلمات أما بالنسبة لشكل القبر أن يكون مبني بالرخام أو غير ذلك لايهم المهم ماذا قدم الإنسان لاخرته قبل موته نسأل الله المغفرة والرحمة للجميع
الله ما نسآلك انت
عجيل الساعة يارب
والله حتا لو بني قبرك بالذهب ومرصع بالالماس والاحجار الكريمة . فلن تجد إلا اعمالك.
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحي ابقى من الميت
هنا تتحول فاجعة الموت الى مصدر للمال، يجب ان يتوقف هذا العبث، في اوروبا اثمان القبور مرتفعة لانه هناك امكانية ان الميت في حياته يختار الحرق… لكن ماهو الحل بالنسبة لفقراء المسلمين حيث الحرق ممنوع ؟
هنا انوه بالمجلس البلدي لمدينة ازيلال الذي منع اي نوع من التزيين و الزخرفة للقبور.. ترى القبور متراصة و عادية من تراب فقط.
يا ربي السلامة هذ المغاربة باقي ليهم غير الجنة مشروهاش بلفلوس حيت ما فيهاش الزابونية والرشوى