"المقاصة" تسجل تراجع كلفة دعم "البوطا" والسكر

أكد صندوق المقاصة، في نشرته الإخبارية الأخيرة، أن كلفة دعم غاز البوتان والسكر برسم الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2020 تراجعت إلى 10.957 مليار درهم، مقاربل 11.757 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2019.

وأوضح المصدر ذاته أن كلفة دعم غاز البوتان بلغت نهاية نونبر 2020 ما مجموعه 7.967 مليار درهم مقابل 8.598 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2019، أي بانخفاض نسبته 7 بالمئة، مبرزا أن هذا الانخفاض راجع بشكل أساسي إلى تراجع أسعار غاز البوتان ودعم الوحدة بنسبة 12 بالمئة خلال هذه الفترة.

ووفقا للنشرة الإخبارية، انخفضت دعم السكر، من حيث الكمية والقيمة، خلال الفترة نفسها بنسبة 6 بالمئة، مقارنة بنهاية نونبر 2019 ، وبذلك بلغت هذه الكلفة 981ر2 مليار درهم بين يناير ونونبر 2020 مقابل 3.159 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2019.

من جهة أخرى، أبرز صندوق المقاصة أن أداء مستحقات ملفات دعم منتجات غاز البوتان والسكر، عند متم دجنبر 2020، فاق 05ر11 مليار درهم، منها 8.3 مليار درهم لغاز البوتان، و2.75 مليار درهم للسكر.

وبلغت مستحقات ملفات دعم غاز البوتان والسكر برسم الفترة نفسها، 3.484 مليار درهم، منها 2.1 مليار درهم لغاز البوتان ، و1.383 مليار درهم للسكر.