المقاهي تعطي مهلة للحكومة

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‫تعليقات الزوار

3
  • مواطن من المغرب
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:46

    للأسف ستبقى دار لقمان على حالها نظرا لتوقف امدادات اللقاحات..

    -5
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  • رشيدة
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:50

    الله يفرج علينا فرج الخير و ترجع أيامنا عادية راه تقهرنا بالإغلاق ماديا و معنويا . الحل هو التعايش مع أخد الحيطة و الحذر من نظافة و تباعد

    9
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  • أسامة تامدي
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 13:07

    لجنه العلمية شهرية عندها طالعة وهي كاتخربق والحكومة مامسوقاش وصحاب المحلات تجارية والمقاهي والمطاعم كاتعمل الإفلاس وخاص ملك البلاد يعطي الأوامر والتعليمات ديالو باش يتركوا ناس تخدم والبلاد ترجع الحالة طبيعية ديالها راه كورونا مشات وبقات هي رائحة ديالها

    5
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