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تعليقات الزوار14
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الطبقة ذات المرتبات الكبيرة وصاحبة القرارات لا تشعر بالنمل. تحية وتقدير لنبي الله سليمان عليه السلام
le gouvernement est vraiment nul . depuis longtemps . manque de recette manque d’argent et le gouvernement sait une choses fermer. et aucun impôt est annulé . bizarre comme politique
أعضاء الحكومة والمسؤولين لاضرر يصيبهم مادامت اجرتهم الشهرية مضمونة في حساباتهم البنكية وتقول للشعب المغلوب على امره ،أنا ومن بعدي الطوفان،حسبنا الله ونعم الوكيل في من أخد هذا القرار الجاءر
قرار صااائب مائة في المائة. يجب التعامل مع الجائحة بجدية وصرامة و على أصحاب المقاهي الكف من التباكي و التمثيل الرديء. في هذا الوضع يجب التعاون و التازر ليس الربح المادي و الجشع
ياك أخاي المواطن الله يعطيك حالتهم باش تحس بهم العنصرية غير بيناتنا
راه خاص حتى هاديك الحكومة طبق هاد القرار على الاعضاء ديالها او ميتخلصوش في هاد الجائحة واكواك اعباد الله واش الناس لي سدوا ليهم على برا خلصوهم في هاد الجائحة او حنا مكاين غير سد سد اوا الله يخلص كل واحد على قد نيتوا
والمغاربة مضرورين بغير كورونا .
الكرش الشبعانة محساش بجعانة حشومة عليهوم الناس شحال كتوجد علا قبل هاد ليلة
كما اتخدت الحكومة قرارا بالإغلاق يجب عليها أن تتخد قرارا شجاعا بتعويض كافة المتضررين من هذا القرار حتى لا تقع انعكاساته السلبية على عاتق من أصاب ماخيلهم في مقتل وهذا أضعف الإيمان بالنسبة لحكومة تراعي الصالح العام وترعى شؤون المواطنين
اصحاب المقاهي ساهموا بشكل كبير في خلق بؤر للوباء فأينما تذهب تجد الكل ملتصق مع بعضه الكراسي ممتلئة والكارثة بدون كمامات. انا مع إغلاق المقاهي والمطاعم وكنت اتمنى من قبل أن تنزل في حقهم عقوبات على ماارتكبوه في حق من يلتزم بالشروط الوقائية.
بركة من تعاليق السلبية، على الاقل خليو كلمات اللي يحفزو المواطن شوية را لا جينا نشوفو ر حشومة تكلس ناس و ما تعطيهمش رزق باش يصرفوا ، ناس لي ف شركات و البنكات برلمان وزارات جماعات كلشي خدام عادي و دنيا عامرة عندهم ليديك و بزاف و لكن ما مسوقينش العمال حيتاش خلاصهم دايز عادي اما لي خدام ف مطاعم و قهاوي ما كرهوش ت هما يتعاونو ولكن الوباء ضرب ضربة قاصحة ف هاد الميدان لي بغا يخلي تعليق يخليه زوين فيه شوية تعاطف ماشي دولة تعفط و زيد شعب بيناتهم ت هو كعفط مزال دور ليام و تجيك حالتهم الله يدير تويل و خلاص .
الذي يصدق الجاءحة، يخرب بيته بيده.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
المقاهي تشكل خطرا على المواطن لكونها بؤر كبيرة للفيروس ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖاصحاب المقاهي همهم الربح لا غير اما عن اليد العاملة داخل المقاهي فهي جد مهمشة أجور هزيلة و غير مؤمنة .نعم لاغلاق المقاهي
الى صاحب التدوينة مواطن انت لاعلاقة الك بالمغرب والمشاكل التي يعيشها المواطن الحقيقي بدلا ان تقوم بتعبئة 10 دراهم وتخريق عليك ان تنزل الى الميدان لتعيش الوضع مع ارباب المقاهي والمطاعيم اغلبيتهم على حافة الإفلاس والاغلاق