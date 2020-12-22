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‫تعليقات الزوار

14
  • Mounir
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 21:47

    الطبقة ذات المرتبات الكبيرة وصاحبة القرارات لا تشعر بالنمل. تحية وتقدير لنبي الله سليمان عليه السلام

    88
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  • taliouine
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 21:56

    le gouvernement est vraiment nul . depuis longtemps . manque de recette manque d’argent et le gouvernement sait une choses fermer. et aucun impôt est annulé . bizarre comme politique

    41
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  • badr
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 22:01

    أعضاء الحكومة والمسؤولين لاضرر يصيبهم مادامت اجرتهم الشهرية مضمونة في حساباتهم البنكية وتقول للشعب المغلوب على امره ،أنا ومن بعدي الطوفان،حسبنا الله ونعم الوكيل في من أخد هذا القرار الجاءر

    83
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  • مواطن
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 22:22

    قرار صااائب مائة في المائة. يجب التعامل مع الجائحة بجدية وصرامة و على أصحاب المقاهي الكف من التباكي و التمثيل الرديء. في هذا الوضع يجب التعاون و التازر ليس الربح المادي و الجشع

    -177
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  • كريم
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 22:40

    ياك أخاي المواطن الله يعطيك حالتهم باش تحس بهم العنصرية غير بيناتنا

    63
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  • تاجر
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 00:11

    راه خاص حتى هاديك الحكومة طبق هاد القرار على الاعضاء ديالها او ميتخلصوش في هاد الجائحة واكواك اعباد الله واش الناس لي سدوا ليهم على برا خلصوهم في هاد الجائحة او حنا مكاين غير سد سد اوا الله يخلص كل واحد على قد نيتوا

    39
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  • Lym
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 05:09

    والمغاربة مضرورين بغير كورونا .

    13
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  • الشعيبي
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 08:21

    الكرش الشبعانة محساش بجعانة حشومة عليهوم الناس شحال كتوجد علا قبل هاد ليلة

    5
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  • المعلم
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 08:50

    كما اتخدت الحكومة قرارا بالإغلاق يجب عليها أن تتخد قرارا شجاعا بتعويض كافة المتضررين من هذا القرار حتى لا تقع انعكاساته السلبية على عاتق من أصاب ماخيلهم في مقتل وهذا أضعف الإيمان بالنسبة لحكومة تراعي الصالح العام وترعى شؤون المواطنين

    17
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  • رشيد
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 10:35

    اصحاب المقاهي ساهموا بشكل كبير في خلق بؤر للوباء فأينما تذهب تجد الكل ملتصق مع بعضه الكراسي ممتلئة والكارثة بدون كمامات. انا مع إغلاق المقاهي والمطاعم وكنت اتمنى من قبل أن تنزل في حقهم عقوبات على ماارتكبوه في حق من يلتزم بالشروط الوقائية.

    -21
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  • واحد من الشعب
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 13:29

    بركة من تعاليق السلبية، على الاقل خليو كلمات اللي يحفزو المواطن شوية را لا جينا نشوفو ر حشومة تكلس ناس و ما تعطيهمش رزق باش يصرفوا ، ناس لي ف شركات و البنكات برلمان وزارات جماعات كلشي خدام عادي و دنيا عامرة عندهم ليديك و بزاف و لكن ما مسوقينش العمال حيتاش خلاصهم دايز عادي اما لي خدام ف مطاعم و قهاوي ما كرهوش ت هما يتعاونو ولكن الوباء ضرب ضربة قاصحة ف هاد الميدان لي بغا يخلي تعليق يخليه زوين فيه شوية تعاطف ماشي دولة تعفط و زيد شعب بيناتهم ت هو كعفط مزال دور ليام و تجيك حالتهم الله يدير تويل و خلاص .

    6
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  • عبد الله
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:03

    الذي يصدق الجاءحة، يخرب بيته بيده.

    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

    1
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  • عبدو
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 16:28

    المقاهي تشكل خطرا على المواطن لكونها بؤر كبيرة للفيروس ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖاصحاب المقاهي همهم الربح لا غير اما عن اليد العاملة داخل المقاهي فهي جد مهمشة أجور هزيلة و غير مؤمنة .نعم لاغلاق المقاهي

    -8
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  • amazigh
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 21:57

    الى صاحب التدوينة مواطن انت لاعلاقة الك بالمغرب والمشاكل التي يعيشها المواطن الحقيقي بدلا ان تقوم بتعبئة 10 دراهم وتخريق عليك ان تنزل الى الميدان لتعيش الوضع مع ارباب المقاهي والمطاعيم اغلبيتهم على حافة الإفلاس والاغلاق

    2
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