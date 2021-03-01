المقاولات تطالب العثماني بإنهاء "الإغلاق الليلي"

طالبت “الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة” حكومة سعد الدين العثماني بإلغاء قرار الإغلاق الليلي المطبق منذ عدة أسابيع في جميع أنحاء المملكة، والتخلي عن إجبارية التوفر على شهادة التنقل التي تُمنح من قبل السلطات المحلية.
وذكرت الكنفدرالية، ضمن بلاغ موجه إلى الحكومة، أن تمديد تدابير الإغلاق على الساعة الثامنة مساءً “لم يعد له مبرر أمام استقرار الحالة الوبائية”، واعتبرت أن هذا الإجراء “إجحاف في حق المقاولات التي زادت معاناتها”.
وذكرت الهيئة ذاتها أن هذا التمديد “يهدد المقاولات الصغيرة جداً باعتبارها الحلقة الأضعف التي تعرضت لضرر كبير منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد”، واتهمت الحكومة بعدم مراعاة الأوضاع الصعبة لعدد من القطاعات الاقتصادية.
كما أورد المصدر ذاته أن “التدابير التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية لم تكن كافية للحد من تضرر المقاولات الصغيرة والمتوسطة”، ودعت إلى وضع خطة وطنية لإنقاذها من الإفلاس من خلال إقرار دعم خاص للمقاولات الناشئة والصغيرة جداً وعموم المهنيين والحرفيين.
واقترحت الكنفدرالية أيضاً إقرار وضع ضريبي استثنائي لمعالجة وضعية المقاولات في حالة إفلاس، موردةً في هذا الصدد أن الأزمة تسببت في تضرر نسبة مهمة من المقاولات التي سجلت تراجعاً مهماً في رقم معاملاتها، ودفعت أكثر من 20 ألف مقاولة لإعلان الإفلاس السنة الماضية.
وأشارت الكنفدرالية المغربية إلى أن المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أزيد من 95 في المائة من النسيج المقاولاتي، تعاني من أزمة مالية تحول دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير.
وموازاة مع تمديد حظر التجوال الليلي أياماً إضافية، جرى تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 مارس الجاري، وهي وضعية تتيح لوزارة الداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.
ويأتي تمديد حالة الطوارئ والإغلاق الليلي في وقت تستمر عملية التلقيح وطنياً بشكل جيد، إذ جرى تلقيح حوالي 3.4 ملايين مغربي ومغربية إلى حدود الأحد، ويواكب ذلك انخفاض لافت في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.
ما الفائدة من هذا الاغلاق بعدما تجد في النهار الاكضاض في كل مكان وهل الفيروس موجود سوى بالليل؟
حالة الطوارئ والاغلاق الليلي ستبقى مستمرة ولو انقرضت كورونا.. لأنها صارت شمّاعة تتحجج بها السلطات لقمع كل الاحتجاجات
راه باقيلينا غير حوائجنا مبعناهمش. اتقاو الله فينا
الله يأخد الحق فيك واللي كياخذ قرار التمديد
وجب رفع هذا القرار فلا مبرر له.. ولم يعد مقبولا.. ولا منطقيا.. ولا…….
هههه سبحان الله هذا الناس باقي ما بغاو يعيقو هو أش ليه باش تطلبو منو شي حاجة العالم كلو عارف هو غير بيدق ومحطوط فوق الكرسي حتى تسالي ساعتو وما كيدير حتى حاجة من راسو حتى يعيط التليفون وتجيه التعليمات إذا هو بحال هذوك الموظفات ديال الإستقبال ايلا بغيتو شي طلب راك عارفين لمن تشكيو سيرو عندو مباشرة أما هذ الهبيل خليو عليكم راه بحال ميت العصر ما في راسو والو
السلام عليكم
كان على الفيدرالية أن تراسل وزير الداخلية فهو مربط الفرس.
والله إن الحكومة نفسها تالفة” لا تعرف ما تقدم ولا ما تؤخر.
طلقوا الناس تترزق الله.
التمديد كيعنيو به زعما راه حنا خدامين
وما سننتظر من حكومة بيليكي غير الإغلاق و ارتفاع البطالة لا نعلم هل هناك دراسة لمشروعية هذا الاغلاق او هي قرارات عشوائية ، لان هنا عواقب إقتصادية و إجتماعية، والله يهز علينا هذا ااوباء.
اللهم لا تآخذنا مما فعل السفهاء منا استغفر الله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حكومة فاشلة وفاسدة وضعيفة. اللهم ألطف بعبادك المستضعفين والفقراء و المحتاجين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يارب العالمين اللهم ارفع عنا هاذا الوباء والبلاء لتستمر الحياة والسعادة والصحة
وهل هناك مغربي واحد يعتقد أن الأمر بيد العثماني ؟
هو نفسه لا يعتقد ذالك الأمر بيد الملك ومستشاريه الملك هو الذي يعطي توجيهاته
لكل صغيرة وكبيرة في البلاد وهو رئيس الدولة.
يجب أيضا إزالة القيود على التحركات بين المدن. لقد تعبنا ! ونحن مع احترام التدابير الاحترازية.
قول نطالب وزارة الداخلية و عبرها مستشاري الملك و عبرها الملك زعما لي كيقول العثماني يقرر ههههه اما كيضحك على راسو اما كيخاف واما واما….. بحال هادوك لي كيقولو المخزن و التحكم و الدولة العميقة ووووو …. غير باش ميقولوش الملك او القصر الملكي
كونو رجال لمرة فحياتكم يشهد بها التاريخ