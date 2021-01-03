"المقبرة الإسرائيلية" تحتضن جثامين آلاف اليهود المغاربة بعاصمة الأدارسة

ما أن تعبر عتبة بابها الحديدي، والذي كتبت عليه بثلاث لغات، منها العبرية، عبارة “المقبرة الإسرائيلية لمدينة فاس”، حتى تجد نفسك وسط مقبرة مكتظة بحوالي 13 ألف قبر لمغاربة يهود ممن عاشوا بمدينة فاس، وهم يرقدون في سلام تحت الظلال الوارفة لغابة من الأشجار المتنوعة.
وأنت تطأ أرض هاته المقبرة اليهودية بالعاصمة الإدريسية، والمعروفة بـ”الميعارة” والممتدة على مدخل حي الملاح المقابل للبوابة الرئيسية للقصر الملكي، تطالعك العبارة التي يتلوها الزائر اليهودي للمكان، والتي تقول باللغة العبرية: “مبارك أيها الرب، إلهنا ملك هذا العالم”.
معظم قبور “الميعارة” مصبوغة بالجير، فيما تلك التي تعود إلى أشهر “الربيين” مبنية على شكل غرف يزيّنها الرخام المنقوش عليه. فضلا عن النجمة السداسية، كُتب بالحروف العبرية اسم صاحب القبر وصفته ونبذة عن حياته وتاريخ وفاته؛ ضمنها أضرحة أشهر الحاخامات كـ”يهودا بن دحان”، و”فيدال سرفاتي”، و”حايم كوهين”، و”يديديا مونسيكو”.
ويسرد البورقادي أوكاشة، أحد حراس المقبرة لفترة تمتد لـ30 سنة، حكاية القبر المتميز داخل “الميعارة” بقبته الزرقاء، فيقول إن هذا القبر، الذي يتوسط قبور عائلة السرفاتي، يحتضن رفات للا سوليكة، المعروفة عند اليهود بـ”الصديقة صول”، والتي تتضارب الروايتان الإسلامية واليهودية في شأن إعدامها سنة 1834 م، وهي في 17 ربيعا من العمر.
ويوضح متحدث هسبريس، الملم بأدق تفاصيل عادات يهود حي الملاح بمدينة فاس، أن التجويف الذي يوجد بقبر للا سوليكة مخصص لإيقاد الشموع تبركا بروح صاحبة القبر، والتي تورد الرواية الإسلامية أنها أعدمت بعد أن ارتدت عن الإسلام الذي اعتنقته للزواج من شاب مسلم بمدينة طنجة، حيث كانت تقيم أسرتها الوافدة من الأندلس؛ عكس الرواية اليهودية التي تؤكد أن “صول”، الجميلة والفاتنة، لم تتخل عن دينها قط وماتت شهيدة في سبيله.
لكن المؤكد في قصة للا سوليكة، يوضح البورقادي، أن أحد “الربيين” اليهود اشترى جثة الفتاة اليهودية بعد إعدامها حتى يتسنى دفنها بالمقبرة اليهودية، مبرزا أن قبرها ظل مزارا للتبرك من قبل فتيات فاس، المسلمات واليهوديات على حد سواء، تترددن عليه باعتبار للا سوليكة ولية صالحة.
وبين القبور ناصعة البياض، يوجد متحف صغير، يحوز مفتاحه القائم على المقبرة، شقيق الراحل ألبير دوفيكو الرئيس السابق لمجلس الطائفة اليهودية بمكناس دفين المقبرة ذاتها، والذي كان خلال زيارة هسبريس لها خارج مدينة فاس؛ وهو متحف، يورد البورقادي، يزخر بعدد من الأغراض اليهودية النادرة، مثل كرسي “النبي إلياهو” المستخدم في طقوس الختان عند اليهود، وأحد أسفار التوراة، ومجلد كبير يدوّن فيه الزوار انطباعاتهم عن التعايش بين المسلمين واليهود.
متحدث الجريدة قال بأنه دأب، بالإضافة إلى حراسته للمقبرة الإسرائيلية، على صنع القماش الذي تلف فيه أسفار التوراة، والمحفظة التي تسلم إلى الطفل اليهودي عند بلوغه سن التكليف في الديانة اليهودية والمكتوب عليها بالعبرية عبارة “بر ميتصفا” التي تعني، وفق الطقوس اليهودية، “الولد الصالح” أو “الابن المسؤول”؛ وهي أغراض قال البورقادي بأن المتحف المذكور يحافظ على عدد منها.
ويضيف حارس المقبرة اليهودية بفاس، والذي طالب بتخصيص مكافأة لكل الذين ساهموا في المحافظة على الإرث اليهودي بالعاصمة العلمية للمملكة بمناسبة استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، أن المقبرة المذكورة مقسمة إلى مربعات وأرقام متسلسلة؛ ما يسهل، حسبه، التعرف على قبور أصحابها، مشيرا إلى أن المربع الذي توجد به قبور بدون هويات تعود إلى متوفين خلال فترات تفشي الأوبئة، والذين قال بأنهم دفنوا على عجل لمحاصرة الجائحات.
نقط التشابه بين الاسلام واليهودية
تحريم لحم الخنزير .اجبارية طريقة الدبح الحلال أو الكاشير عند اليهود . الختان . صلوات متعددة في اليوم . تحريم ومنع المجسمات والتماثيل والرسومات داخل السيناكوك والمسجد. الفصل بين النساء والرجال في اماكن العبادة. الحجاب للمسلمة البالغة والشعر المستعار لليهودية المتزوجة perruques . اطلاق اللحية عند السلفيين المسلمين واطلاق اللحية عند اليهود الارثودوكس خاصة اليهود الحريديم . يوم الجمعة مبارك عند المسلمين يوم السبت مبارك عند
اليهود. تحريم الغناء عند اليهود الحريديم haredim والاختلاط و نفس الشيء عند السلفيين ….
لا ادري كيف و لماذا كل من يتبع البلديات و المؤسسات يصبغ بالجير الابيض نرى مشاريع كبرى جديدة مثل محطات الطرقية و السكك الحديدية و المدارس بل حتى القبور تصبغ بالخير الابيض عندما تصب اول شتاء كل شيء يذهب هل هذا الامر مقصود انا اظنه كذالك لان معظم هؤلاء المسؤولين يذهبون الى اوروبا و شاهدو المشاريع كيف تكون بل بميزانية اقل
السلام عليكم ورحمة الله علاش مصريين تقولوا المقبرة الإسرائيلية علاش مشي اليهودية وكفى الإسرائيلية والصهيونية خليوها بعيدة
هناك الكثير من المقابر اليهودية في العديد من المدن المغربية تم تخريبها من طرف المشعودين اشقاء الشياطين لكن اهل فاس بتحضرهم و تعايشهم مع المغاربة اليهود حافظوا على هذا الارث التاريخي الذي تزخر به مدينتهم العريقة كما حافظوا من قبل على جامع القرويين و المدرسة البوعنانية و متحف دار البطحاء و غيرها و اعتقد ان هذه المقبرة اليهودية النظيفة ستصبح مستقبلا مزارا لالاف اليهود المغاربة بعد استاناف العلاقات بين البلدين و ستنعش القطاع السياحي في المدينة.
أعتقد ان وجود ممثلين للمواطن دون مستوى شهادة التعليم الابتدائي ، هو الذي جعلهم يكتبون على باب المقبرة: المقبرة الاسرائيلية، وليس المقبرة المغربية ولا حتى الفرنسية..وكأن كيان إسرائيل كان ياتي بموتاه لدفنهم بالمقابر المغربية.. أما الحقيقة الواضحة ، فتلك مقبرة مغربية يهودية أو عبرية، اي خاصة باليهود المغاربة وليست مقبرة إسرائيلية..فمقبرة اليهود المغاربة بإسرائيل لا يكتب ببابها مقبرة مغربية.
انا عشت فترة اليهود في الستينات في مدينة فاس ونضرت بام عيني مسلمة مغربية ادبح لها الحزان فروج سالناها نحن لازلنا صغار لمادا فعلتي هدا قالت لنا حتى واحد مابغ يدبح لي من رجال المسلمين ….فسلمتوه الى الحزان الدي يدبح لجميع اليهود لان دبيحتهم لنا حلال
* اليهود كباقي المغاربة ، لهم مقابر في مدن عدة عاشوا و ماتوا فيها ،
و لا توجد بفاس وحدها .
* لست أدري لماذا هذا الخبر ؟ و لماذا لا يذكر لنا المقال عدد مقابر
المسلمين المغاربة ؟
* و نحن في حملة التطبيع ، لماذا لا تطرح قضية إدماج أموات المغاربة
في مقبرة واحدة بصرف النظر عن الدين ، و ما دام لنا رب واحد ؟
و ربما قد تختفي هؤلاء أقلية أو أولئك أكثرية .
* أما خبر مقبرة لليهود في فاس ، هذا من باب تحصيل حاصل .
لأن لهم مقابر ، سواء تحقق التطبيع أم لا .
هل كانوا لا يموتون ؟ أم كانوا يرمون في البحر طعماً للأسماك ؟
* الأرض تقبل على الكل حتى الملحدون يدفنون مع المسلمين .
* هنا تذكرت مزحة تقول : إن أم كلثوم ، أوصت بألا تدفن لا في
السماء و لا في الأرض عند موتها . فيسأل أحدهم أين تدفن إذن ؟
فيرد عليه …..
Vous avez remarqué que la tombe des juifs
2 rassemble à les tombes de hassan et son frère et Mohamed 6 ou salam
هل كانت فاس عاصمة اليهود؟ هل اليهود هم من بنوا مدينة فاس ؟ أخشى أن تشكل مثل هذه المقالات درائع للصهاينة للمطالبة بتعويضات عن الممتلكات التي سيدعون بأنها سلبت منهم في يوم من الأيام. لذا، فالمرجو عدم المبالغة في محاباة اليهود ابتغاء مرضاة الصهاينة الغاصبين لأرض فلسطين.
وهم يرقدون في سلام تحت الظلال الوارفة لغابة من الأشجار المتنوعة.
هل تعلمون ما بعد الموت…. هل في سلام ام في….. ؟؟؟؟
بعض العناوين….قد تكون
غير بريئة…..
مؤخرا….. اكثرتم الإشارة إلى ما هو يهودي….
ما الجديد….. ؟
ما القصد من هذا؟؟؟؟؟؟
ما المقصود من الاشارة إلى كلمة الادارسة….. ؟؟؟
يقول المثل :
لي تلف أشد الأرض…..
نريد معرفة تاريخ المشرق…. قبل اكتشاف البترول