المقر السابق لمحكمة تطوان يحتضن متحف العدالة

المقر السابق لمحكمة تطوان يحتضن متحف العدالة
صورة: هسبريس
الجمعة 23 أبريل 2021 - 00:26

حل محمد بنعبد القادر، وزير العدل، الخميس، بمدينة تطوان، وقام رفقة مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية لمتاحف المغرب، ويونس التازي، عامل إقليم تطوان، بزيارة ميدانية إلى المقر السابق للمحكمة الابتدائية بهذه المدينة ببنايتيه المدنية والجنحية.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن الزيارة المذكورة تأتي من أجل “الوقوف على وضعية البنايتين والإمكانيات والشروط الممكنة لترميمهما، في أفق تحويلهما إلى متحفين يخصص أحدهما للذاكرة القضائية الوطنية، والثاني لذاكرة مدينة تطوان، مع ما يقتضيه الأمر من إعادة تأهيل وإصلاح البنايتين وتجهيزهما بالوسائل اللازمة لعمل المتاحف”.

وأضاف المصدر ذاته أن البناية الأولى ستخصص لاحتضان المتحف الوطني للعدالة كذاكرة وطنية في هذا المجال، وينتظر أن يضم بين جنباته تحفا في مجال الأثاث واللباس والمعدات ووسائل العمل الخاصة بالقضاة، والمهن القضائية من محامين وموثقين وعدول وخبراء وتراجمة ونساخ مع وثائق ومخطوطات وشرائط وثائقية…، في حين ينتظر أن تحتضن البناية الثانية متحفا مخصصا للذاكرة التاريخية والثقافية لمدينة تطوان بمختلف تجلياتها على مستوى الوثائق التاريخية”.

وورد ضمن البلاغ أنه “تم تشييد البنايتين موضوع هذه الزيارة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي بمواصفات هندسية خاصة، تنهل من المعمار المغربي الأندلسي الأصيل المميز لبنايات مدن شمال المملكة، بمساحة مغطاة تصل 2680 مترا مربعا بالنسبة إلى البناية الأولى، و3050 مترا مربعا بالنسبة إلى البناية الثانية”.

يشار إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار “مواصلة جهود تنفيذ مخطط وزارة العدل لتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية، والاهتمام بذاكرة العدالة الوطنية، وتثمين الموروث الوطني في هذا المجال وحفظه، فضلا عن تثمين الرصيد المتحفي الوطني والمحلي”.

تأهيل البنية التحتية محمد بنعبد القادر وزير العدل مدينة تطوان

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