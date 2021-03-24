المكتب المديري للرجاء يرفض مغادرة جمال سلامي

رفض المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، الاستقالة التي لوح بها جمال سلامي، مدرب “النسور الخضر”، مُشددا على أن الظرفية الراهنة ومصلحة الفريق تفرض مواصلة المدرب لمهامه على رأس القائمة التقنية للفريق، بحكم أن الرجاء تنتظره مباريات مهمة خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن الاستحقاقات القارية التي يُشارك فيها.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، بأن المكتب المديري للفريق “الأخضر” رفض مناقشة استقالة سلامي من مهامه كمدرب “للنسور”؛ وذلك بالنظر للمرحلة الحالية التي يعيشها الفريق المقبل على مجموعة من الاستحقاقات.

ووفق المصادر نفسها، فإن سلامي أكد للمكتب المديري أنه “ابن الفريق” وأنه مستعد للاستجابة لمطالب الجماهير التي تُطالبه بالرحيل، مؤكدا أنه سيكون هو السباق لتنفيذ أي قرار يخدم مصلحة الرجاء، كما أنه لم يُطالب بجزء مهم من مستحقاته المالية العالقة في ذمة النادي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المكتب المديري للرجاء رفض مناقشة فكرة مغادرة سلامي في الوقت الراهن، لاعتبارات عديدة؛ أهمها أن الفريق تنتظره مباراة مهمة بعد أيام أمام بيراميدز المصري ذهابا وإيابا، وسيُشرف سلامي على الحصة التدريبية “للخضر” مساء اليوم.

وكما أشارت “هسبورت” في مواد سابقة، فإن مجموعة من الأطر سارعوا، فور علمهم بالاجتماع الذي عقده المكتب المديري “للنسور” أول أمس لمناقشة الآفاق المستقبلية التقنية للفريق والحسم في مستقبل سلامي على رأس القائمة التقنية للفريق، إلى وضع سيرهم الذاتية على طاولة إدارة النادي، رغبة في خلافة سلامي في الإشراف على تداريب الرجاء.

يشار إلى أن المكتب المديري للرجاء قد أعلن، في بلاغ له أمس، عن تشبثه بسلامي كمدرب للفريق الأول، لتُخرج بعد ذلك “الألترات” المناصرة ببلاغ آخر دعت من خلاله إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مركب “الوازيس” بالدار البيضاء الأحد المقبل، للمطالبة برحيل المكتب المسير ومدرب الفريق، مع تشكيل لجنة مؤقتة من طرف المنخرطين في أقرب وقت.