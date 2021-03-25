المكتب المديري للكوكب المراكشي يعرض "الحصيلة"

عقد المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، الخميس، ندوة صحافية بالملعب الكبير بمراكش، من أجل تسليط الضوء على إنجازاته بعدما تحمل مسؤولية تدبير هذا الفريق منذ شهر نونبر من السنة الماضية.

وفي بداية هذه الندوة، أوضح خالد تمام، الناطق الرسمي باسم فارس النخيل، أن المكتب الجديد ركز، خلال هذه المدة، على التعاقد مع اللاعبين وتأهيلهم والتوقيع مع المدربين بجل الفرق المنضوية تحت لواء الكوكب أو الفئات.

وأضاف: “مكنت مجهودات هذا المكتب من حل مجموعة من المشاكل؛ على رأسها معضلة ديون “الفيفا”، التي كانت وراء النتائج السلبية للفريق”، مشيرا إلى أن “هذا المشكل العويص تم حله بشكل نهائي، بضمانات من الرئيس رضوان حنيش”.

وواصل تمام قائلا: “عانينا من حجم الديون المتراكمة التي بلغت 40 مليون درهم، ومستحقات قضت بها لجنة النزاعات بـ”الفيفا”، وهي من رواسب التسيير السابق؛ ما منع النادي من الاستفادة من منح مستحقة، كمنحة اعتماد وزارة الشباب والرياضة ومستحقات النقل التلفزي”.

وأشار الناطق الرسمي باسم فارس النخيل إلى عدم توصل المكتب الجديد، إلى حدود الآن، بأي منحة”، مضيفا: “وجدنا أنفسنا أمام معضلة الديون، وغياب مقر للاجتماعات، وأرشيف الكوكب الرياضي المراكشي. لذا، نعمل على هيكلة فارس النخيل”.

من جهته، أوضح رضوان حنيش، رئيس جمعية الكوكب المراكشي لكرة القدم، أن المكتب يشتغل على إحداث شركة رياضية”، مؤكدا أن “هذه المجموعة التي تحملت مسؤوليتها في ظل الوضعية التي يعيشها الكوكب الرياضي المراكشي آلت على نفسها أن تنقذ الفريق والعودة به إلى مكانه الطبيعي”.

وعن ممتلكات الفريق، أكد أعضاء المكتب المديري أن “حل هذا المشكل يعتمد الآن على التواصل مع المكتب المسير لنادي الكوكب المراكشي متعدد الأندية الرياضية، وفي حالة امتناع الطرف الآخر عن حل الأمر حبيا، سنلجأ إلى القضاء”.

وقال الحاضرون في هذه الندوة الصحافية إن “استرجاع مركز التكوين من أولويات المكتب المديري الحالي؛ لأنه تابع لكرة القدم. أما بخصوص الممتلكات الأخرى، فلا نتوفر على وثائقها، وسنعمل كل ما يمكن للحصول على هذه الممتلكات”، على حد قول أعضاء المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم.

وأكد المتحدثون خلال هذه الندوة الصحافية أن “الجميع عليه أن ينظر بعيدا من أجل مصلحة الأطفال الذين لم يسجلوا إلى حد الآن بهذا المركز الخاص بالتكوين، ومن حقهم أن يمارسوا اللعبة التي يحبون”، وطالبوا بتغليب المصلحة العامة على الخاصة لفائدة أطفال وشباب هذه المدينة.