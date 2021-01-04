مؤسس "ويكيليكس"

عرضت المكسيك، اليوم الإثنين، اللجوء السياسي على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بعدما رفض القضاء البريطاني تسليمه للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحافي “سأطلب من وزير الخارجية اتخاذ التدابير الضرورية بهدف الطلب من الحكومة البريطانية الإفراج عن أسانج ولتعرض عليه المكسيك اللجوء السياسي”.

ويلاحق القضاء الأمريكي أسانج على خلفية اتهامه بالتجسس إثر نشره منذ عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، خاصة في العراق وأفغانستان، وفي حال إدانته يمكن أن يسجن 175 عاما.