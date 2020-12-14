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تعليقات الزوار6
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"العشاء الأخير" .. إصدار مسرحي جديد للساورة
بكل تأكيد هناك فيديو وحتى بالالوان يوثق لهذه الزيارة التاريخية واستقبال جون كينيدي للمرحوم الحسن الثاني.. المرجو من جريدتكم الغراء العمل على نشره..
أسد… رحم الله الحسن الثاني.. صانع أمجاد المغرب والمغاربة. واعز الله ملكنا محمد السادس. ملك المغرب.
ذكريات لا تعد و لا تحصى يا حكيم الحكماء،كم اشتاق المغاربة اليك ،سكنت قلوبهم و عقولهم ،رحمة الله عليك و طبت مقاما عند ربك الكريم.امين.
تغمد الله بواسع رحمته العبقري الخالد الراحل الحسن الثاني و اسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا باني المغرب المغاربة الأحرار الحديث مبدع المسيرة الخضراء و سدود مربي الاجيال الصالحة الراءدة بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة المغرب.
والله تا بزاف هاد السيد. شوف الهيبة ف أمريكا ف 1963.
كان يفعل ما يشاء والآن هو مع من يفعل ما يشاء