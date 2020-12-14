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‫تعليقات الزوار

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  • said maghribi
    14 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    بكل تأكيد هناك فيديو وحتى بالالوان يوثق لهذه الزيارة التاريخية واستقبال جون كينيدي للمرحوم الحسن الثاني.. المرجو من جريدتكم الغراء العمل على نشره..

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  • مغربي
    14 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    أسد… رحم الله الحسن الثاني.. صانع أمجاد المغرب والمغاربة. واعز الله ملكنا محمد السادس. ملك المغرب.

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  • elmoukhtar
    14 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    ذكريات لا تعد و لا تحصى يا حكيم الحكماء،كم اشتاق المغاربة اليك ،سكنت قلوبهم و عقولهم ،رحمة الله عليك و طبت مقاما عند ربك الكريم.امين.

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  • مغربي
    14 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    تغمد الله بواسع رحمته العبقري الخالد الراحل الحسن الثاني و اسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا باني المغرب المغاربة الأحرار الحديث مبدع المسيرة الخضراء و سدود مربي الاجيال الصالحة الراءدة بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة المغرب.

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  • بزاف
    15 دجنبر 2020 الساعة 01:12

    والله تا بزاف هاد السيد. شوف الهيبة ف أمريكا ف 1963.

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  • hani
    15 دجنبر 2020 الساعة 05:12

    كان يفعل ما يشاء والآن هو مع من يفعل ما يشاء

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