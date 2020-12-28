الملك: الراحل الوفا مخلص للوطن ووفي للعرش

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الراحل الأستاذ محمد الوفا.
وأعرب الملك، في هذه البرقية لأسرة الفقيد ولكافة أهله وذويه، ولعائلته السياسية الوطنية الكبيرة، لاسيما في حزب الاستقلال، ولسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة.
واستحضر الملك، بالمناسبة، “بكل تقدير، ما كان يتحلى به الراحل المبرور من مناقب حميدة، ومن تفان وإخلاص في خدمة المصالح العليا للوطن في مختلف المهام والمسؤوليات السامية التي تقلدها بكل كفاءة واقتدار، فضلا عما عهد فيه من غيرة وطنية صادقة، ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، وتشبث متين بثوابت الأمة ومقدساتها”.
وأضاف: “وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الأليم، الذي ألم بكم، قضاء وقدرا لا راد له، فإننا نضرع إليه عز وجل بأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي فقيدكم العزيز الجزاء الأوفى عما أسدى لوطنه من جليل الخدمات، وما قدمه بين يدي ربه من أعمال مبرورة، وأن يشمله بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه مع الذين رضي الله عنهم من عباده الصالحين”.
السلام عليكم
رحم الله الراحل و أسكنه فسيح جناته و إنا لله و إنا إليه راجعون.
بنكيران أدخل مصطلحات لا محل لها في نعيه الراحل بأنه رجل نكتة و قاصح راسو و ما كيسمعش…..
و نسي أن يدكر الراحل بخير و لا يزايد عليه و لا يستغل وفاته في السياسة و في حسابات ضيقة و لا يقحم الملك في وفاة الراحل.
قارنوا بين بلاغ الديوان الملكي و بلاغ عبد الإلاه بنكيران و احكموا بأنفسكم.
رحمت.الله.عليه.ان.للله.وان.اليه.راجعون.اللهم.متع.اسرته.بالصبر.وسلوان.
السيد الوفا وزير التربية الوطنية سابقا، قنصل الدولة سابقا، رجر النكتة.
انا لله و انا اليه راجعون
الله يرحمه و يوسع عليه، كلنا نحب هذا الوطن، رغم أننا لسنا سواسية فيه…
رحمه الله لم تكن فيه ذرة نفاق مثل عدد كبير من السياسيين كان كلامه سهل واضح صريح له وجه واحد ان اخطأ يقولاني اخطأت اذا عجز عن فعل يقولها بصراحة ثم يأتي من يقول فيه راسو قاسح راه وجهك لي قاصح اما المرحوم فقد كان نزيها
رحمه الله و أسكنه فسيح جناته
كان و نعم الرجل العظيم متواضعا يحب و يعظم كل من كان جادا في عمله يحترم المرأة و يشجعها على السير قدما ويعطف على الفقير المحتاج
كان رجلا