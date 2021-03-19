الملك: الراحل امحند اليحياوي رائد للشعر الأمازيغي

الملك: الراحل امحند اليحياوي رائد للشعر الأمازيغي
صورة: أرشيف
الجمعة 19 مارس 2021 - 15:21

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل الفنان امحند اليحياوي.

ومما جاء في برقية الملك: “علمنا ببالغ التأثر بالنبإ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله، الفنان والشاعر المرحوم امحند اليحياوي، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه”.

وقال الملك في هذه البرقية: “وبهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأسرة الفقيد الفنية الوطنية، عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا، في رحيل هذا الفنان المبدع، الذي يعد رائدا متميزا من رواد الموسيقى والشعر الأمازيغي في المغرب”.

وأضاف العاهل المغربي: “الله تعالى نسأل أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، وأن يجزي الفقيد خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه و لوطنه، وأن يجعله من الذين يجدون ما عملوا من خير محضرا، ويلقيه نضرة وسرورا”.

الموسيقى والشعر امحند اليحياوي تعزية محمد السادس

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‫تعليقات الزوار

3
  • احمد
    الجمعة 19 مارس 2021 - 15:28

    حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله

    6
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  • سكفاندري
    الجمعة 19 مارس 2021 - 15:41

    لماذا المغرب لم يقم بتعزية ملك الاردن في ضحايا مستشفى السلط في الاردن الشقيق. ألم تقم الاردن بافتتاح قنصلية في العيون ؟

    -5
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  • بارك
    الجمعة 19 مارس 2021 - 16:05

    بسم الله الرحمان الرحيم رحم الله الشاعر الأمازغغي الكبير أمحند اليحياوي تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وعائلته الكبيرة و الصغيرة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
    شكرا جزيلا لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لنا جميعا على مواساته لعائلة الفقيد خاصة و المثقفين عامة

    3
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