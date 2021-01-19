الملك: متاحف الراحل عبد الإله بلغازي "رائدة"

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة الى أفراد أسرة الراحل عبد الإله بلغازي.

ومما جاء في برقية الملك: “تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المرحوم عبد الإله بلغازي، أحسن الله قبوله الى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.

وأعرب الملك بهذه المناسبة المحزنة لأفراد أسرة الفقيد “ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولسائر أصدقاء الفقيد المبرور ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل رجل وطني غيور، مشهود له بمبادراته الرائدة في إحداث المتاحف الخاصة، ولاسيما متحف “دار بلغازي”، مساهمة منه، رحمه الله، في الحفاظ على التراث المغربي الأصيل وصيانة تحفه النادرة والقيمة التي توثق لمهارات وإبداعات الصناعة التقليدية المغربية على مر العصور”.

وأضاف العاهل المغربي: “فالله العلي القدير ندعو أن يشمل فقيدكم العزيز بواسع رحمته وغفرانه، ويوفيه أحسن الجزاء على ما قدم لوطنه من صالح الأعمال والمبرات، وأن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء”.